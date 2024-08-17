И в чем проблема с невесткой, которая хочет впереди всех вспахать огород? Имхо, золото же, а не родственница)
20 человек, которых зависть съела без соли и перца
Зависть — чувство многогранное. Иногда оно похоже на досаду, а порой превращается в комок злости. В этой подборке у каждого героя нашелся свой повод для зависти, но главное — он стал началом крутой истории.
- Невестка вечно во всем со мной соревнуется. Говорит, что ей нужно родить быстрее меня, научиться готовить лечо по рецепту бабушки мужа быстрее меня и перепахать весь огород на даче свекров тоже быстрее меня. И она-то родила раньше, да вот только ее дико расстроило, что девочку. А я сына — это «круче». Порхает вокруг родителей наших мужей безостановочно, нам даже в гости спокойно сходить нельзя. Дала себе клятву, что в следующий раз я выскажу ей все. Надоело терпеть ее ради дружеской атмосферы в семье. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- У меня сахарный диабет, получаю бесплатные лекарства. У подруги давление, она покупает лекарства от давления. И как-то она мне говорит: «Тебе хорошо, лекарства бесплатные дают». Позавидовала моей болезни. И такое бывает. © Валентина Алексеева / ADME
- Еще во времена моей ранней молодости подруга привезла мне из поездки отрез тонкого итальянского велюра цвета шоколада, я ей заказывала. В ателье мне сшили платье, получилось удачно. Пришла в праздник в нем на работу. Все искренне хвалят. Тут подходит пожилая коллега, начинает в упор меня рассматривать, потом говорит: «Ну... спереди хорошо». Обходит меня и изрекает за спиной: «А сзади еще хуже». © Наташа / ADME
- С коллегой вместе записались в зал. Ее хватило месяца на два, а я втянулась и за 10 месяцев скинула 18 кг. На работе собирала комплименты, а потом стала ловить сочувствующие взгляды, кто-то предложил помощь. Оказалось, что та коллега додумалась всем сказать, что я похудела, так как серьезно больна из-за спортивных допингов. На мое возмущение ответила, что если бы было можно похудеть на спорте, то и у нее бы получилось. А раз не получилось, то я явно что-то принимаю. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Как-то моя подруга Ким привела свою знакомую по имени Элис на тусовку. Сначала та была милой и приятной, но потом вдруг стала насмехаться над другими девушками. Мол, они некрасивые, а у парней нет вкуса. Тогда ей сказали: «О, кто-то завидует». Элис стала защищаться, но было понятно, что она реально завидует. Я сказала, что всегда найдется кто-то более симпатичный, кто получит больше внимания. Что ей просто нужно это принять. Тогда она выдала: «Считаешь, что ты красивее меня, потому что привлекаешь больше внимания?!» Меня это достало уже, я сказала: «Очевидно, что ты так думаешь. Это твои слова, не мои». Потом Ким написала мне, что Элис просто не уверена в себе, а я, видите ли, «играла не по правилам». Не считаю, что я не права, ведь я констатировала очевидный факт и не говорила, что красивее ее. © Unknown Author / Reddit
- Завидую подружке. Она на 7 месяце носит свою добеременную одежду. Такая тоненькая, изящная, не то что я. Я еще с 4 месяца беременности попрощалась с привычной одеждой. Разнесло во все стороны, еще отеки постоянные. Через месяц рожать, сейчас я влезу разве что в парашют. Врачи говорят, что крупненький ребенок. Даже настроения на фотосессии нет. © Мамдаринка / VK
- Моей свекрови через два года будет уже 60 лет, но я бы дала ей максимум 40! Многие у нее спрашивают, в чем же ее секрет, а она постоянно отвечает: «Никакого секрета нет. Я делаю зарядку, хорошо питаюсь и всегда стараюсь поддерживать отличное настроение!» Но все близкие люди знают, что секрет не в этом. Свекровь просто настоящая пофигистка! Соседи затопили — все равно. Подорожали продукты — без разницы. Муж куролесит — абсолютно пофиг! Завидую ее стальной выдержке! © Мамдаринка / VK
- После окончания университета я нашла работу сама, а подруга получила по блату. Так теперь ее самооценка взлетела до небес, как будто это было благодаря ее знаниям. При любом удобном случае она упоминает, что ее должность лучше, а зарплата больше. Невыносимо стало с ней разговаривать. Хоть бери и обрывай с ней все контакты. © Подслушано / Ideer
Играть по правилам, по мнению этой Ким - это терпеть насмешки и давать вытирать о себя ноги?
- Завидую людям, которые в любом новом месте быстро адаптируются. Подруга переехала в другую страну, сразу вступила во все местные чаты. Языка не знает, но уже завела несколько подруг. Выложила на местном сайте предложение о своих услугах по озеленению офисов, домов, передержке животных. Так у нее с первого дня куча клиентов, животных целый дом. А я не могу язык выучить, каждое занятие — пытка. Соответственно, никаких знакомств и увлечений. Даже в магазин сходить — сплошной стресс. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Завидовала бывшей коллеге. Ей бывший муж подарил квартиру, родственники возили в Европу, незнакомцы присылали подарки. Она рассказывала про «магию утра», как надо встречать солнце, с позитивом относиться к жизни. Ходила в дорогие магазины, заказывала сумочки брендовые, собачку выписала дорогую. А зарплата была, как у меня. Но я выкраивала деньги на врачей и лекарства, не могла позволить себе даже одежду, экономила на еде. А потом ее узнала поближе. Оказалось, бывший муж ей изменил, оставил с младенцем, не общался с ребенком. И сама она спустя время со смехом рассказывала про свои эти «магии утра». С самоиронией девочка оказалась. И поддерживать умеет. Не без недостатков, как и все. И отношение к ней изменилось, потому что человек в целом хороший, искренний. © Mey / ADME
- Отдыхаю с мамой в санатории и поняла, что люди после 60 хуже подростков в детском лагере! Маме 40, мне 20, после ужина и всех процедур мы валимся с ног! А пенсионеры ходят, бродят, дверьми хлопают, музыку слушают. Возникает ощущение, что мы в пионерском лагере! Шалят старички! Откуда в них столько энергии и сил?! Приятно видеть, что после 60 жизнь продолжается, и обидно, что до 60 в 19:00 валишься без сил! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я получаю меньше, чем мои молодые коллеги. Да, пускай я просто бухгалтер, но с 15-летним опытом! А они просто маркетологи-выпускники или вообще люди, которые прошли пару курсов. Меня каждый раз пробирает зависть. Я получаю гораздо меньше, оплачиваю съемную квартиру, тяну детей вместе с мужем. А они зарабатывают больше и спускают на какую-то фигню. Слежу за ними в соцсетях — там сплошные гулянки. Где справедливость? Почему опыт не решает? © Палата № 6 / VK
- Я как-то не люблю распространяться о своих особенностях здоровья и болячках. Но после того, как на моей полке собралась целая коллекция подаренных духов, которыми не пользуюсь, уже кричу во всеуслышание: «Никаких духов!» Просто я попала в тот процент счастливчиков, у которых аллергия на них. Если чую едкий запах парфюма в транспорте, появляется слабость, не хватает воздуха. А если хоть пару капель нанесу на себя, то зуд и покраснение. Вкусно пахнущие женщины вызывают у меня смесь из головной боли и зависти. © Палата № 6 / VK
- Я привела дочь на занятия в платье с большим кружевным воротничком. Ей тогда года 4 исполнилось. В фойе крутилась ее ровесница, тоже мило одета: в брюки и кофточку, все красивое. Частный детский центр, детей хорошо одевали. Девочка посмотрела на мою дочь и как крикнет: «А у меня тоже такое платье есть!» Отвечаю, мол, конечно, есть, дорогая. А девочка вдруг схватила наш кружевной воротник и начала рвать. Моя в рев, я отцепила эту девицу и она тоже завопила, прибежала ее мамаша, попыталась устроить скандал. Ну там были свидетели и охрана — сказали, что ее дочь первая напала. Мамаша прошипела: «Вырядились», — и забрала свою истеричку. Видели их потом несколько раз и обходили стороной. После маминой реакции становится понятно поведение дочери. © Татьяна Лобанова / ADME
- Всегда завидовала тому, как родители подруг радуются их успехам. У меня такого никогда не было, все мои успехи, победы, воспринимались мамой как должное. Зато провалы и неудачи никогда без эмоций не оставались. И вот даже сейчас, когда я успешно вышла замуж, окончила институт, и мы с мужем нашли хорошую работу, собираемся скоро брать квартиру, мама говорит: «Ну ладно, это все понятно, а внуки когда?» Спасибо мам, за поддержку! © Рабочие истории / VK
- Зарабатываю я неплохо. С коллегой у нас зарплата одинаковая, только живем по-разному. 2 года назад мы с мужем взяли ипотеку, платеж большой, экономим абсолютно на всем. Коллега же живет в свое удовольствие. Постоянные обновки, салоны красоты. Конечно, завидно смотреть на ее жизнь, я в отпуске 5 лет не была. Успокаиваю себя только тем, что у нас большая, своя квартира, а у нее съем. Но все равно каждый раз, когда она рассказывает про очередной отпуск, ощущаю укол зависти. © Рабочие истории / VK
- Я завидую людям, которые после того, как вымыли голову или сняли шапку, могут откинуть волосы назад и красивые. Как мне надоели эти ежедневные упражнения с феном. Бесит, бесит, бесит! Еще один пункт моей зависти — это умение некоторых все вовремя успевать и ничего не забывать © Рыжая Лиса / ADME
У бабушки такие волосы были. Скорее волнистые, чем кудрявые. Моя мама рассказывала, просит свекровь её постричь, а мама ни разу не парикмахер была, кое-как обкромсает, самой плакать хочется, а бабушка вымоет голову, встряхнёт головой - и красавица! До девяносто восьми лет.
А меня если постричь короче 15 см, вихры будут клочьями в разные стороны, волосы прямые, но лёгкие, потому что тонкие.
- У меня разблокировалось воспоминание: мама подарила моему сыну деньги на день рождения. Немного, она нас не жаловала подарками. Он показал своему другу, а тот сын завуча. Завуч рассказала нашей классной, и она мне сделала выговор, что мы богатые, а бедный мальчик страдает. Ну, друг. Кстати, он несколько раз устраивал подлянки моему сыну, и тот с ним перестал общаться. Тогда классная опять пыталась сделать мне внушение, чтоб я заставила сына с ним дружить. © Выхухоль / ADME
- Приезжали в гости родственники мужа и завидовали всему, что видели. Новая квартира — фу, это так не современно, надо снимать, а не покупать. Новая техника — скоро сломается. Послушный ребенок — через год в школу пойдет и перестанет быть таким. Но больше всего их бесило, что мы с мужем не ругаемся. Они сами все время в каких-то обидах друг на друга, и не верят, что в семье может быть иначе. © Мама Дорогая / ADME
- Моя сестра и ее двое детей переехали к нам после того, как она осталась без дома. Мне приходилось постоянно напоминать, что мы не собираемся нянчиться с детьми. Просить ее убраться за собой и не давать детям портить вещи. Она завидовала, когда мы с женой выбирались куда-нибудь. Как-то мы пошли на свидание поесть суши. Так когда мы вернулись в час ночи, сестра начала кричать из-за того, что мы не принесли чего-нибудь вкусненького для ее детей. Моя жена сорвалась и заявила, что моей сестре нужно съехать как можно скорее иначе она обратится в суд. © Objective-Photo8365 / Reddit
Некоторые поводы для зависти вызывают 0% осуждения, 100% понимания. Например, один человек рассказал, что завидует людям, у которых нет проблем из-за бессонницы.