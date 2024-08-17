20 человек, которых зависть съела без соли и перца

У бабушки такие волосы были. Скорее волнистые, чем кудрявые. Моя мама рассказывала, просит свекровь её постричь, а мама ни разу не парикмахер была, кое-как обкромсает, самой плакать хочется, а бабушка вымоет голову, встряхнёт головой - и красавица! До девяносто восьми лет.

А меня если постричь короче 15 см, вихры будут клочьями в разные стороны, волосы прямые, но лёгкие, потому что тонкие.