19 путешествий, которые подарили заряд эмоций на год вперед
Истории
2 часа назад
Бывает, слетаешь в отпуск — и все, максимум эмоций — это новый магнитик на холодильник. А бывает наоборот: одно путешествие так встряхнет, что потом весь год ходишь с внутренним «вау-эффектом». В этой подборке — 19 поездок, после которых эмоции не просто не улетучились, а держали в тонусе весь год.
- Однажды, в 2011 году, пришла я в турагентство отказываться от тур-пакета на Гоа в день отлета, потому что мой парень не смог полететь. А мне турагент и говорит: «А что вы? Мы вам денег все равно не вернем, летите одна...» И правда... я бегом домой, руки, ноги, рюкзак, такси, аэропорт. Это было самое волшебное одиночное путешествие, оно изменило многое. Кто был на Гоа, тот понял. Девушка-турагент, если вы читаете это — спасибо вам! © gangaflow.ai
- Часто ездим с мужем отдыхать в разные страны и туры и каждый раз останавливаемся в клевых отелях. Мой любимый момент в этих путешествиях — это заходить в номер после уборки и с замиранием сердца ждать, что я увижу на кровати... Да-да, я о них, о фигурках животных из полотенец. Кого только я ни видела! И лебеди, и крокодилы, и обезьяны. Каждый раз испытываю дикий восторг, когда вижу подобное. А иногда даже играю с рум- мейкерами — оставляю свою шляпку и на нее надеваю очки, они в большинстве своем правила игры принимают, и вот меня уже ждут полотенечные слоны и лягушки в очках. В общем, каждому, кто окажется в отеле хоть раз, рекомендую полотенцевый антистресс! © Не все поймут / VK
- Недавно муж решил, что нам пора сменить обстановку и отправиться в поход. Мы собрали детей, рюкзаки, палатки и отправились в лес. Все было бы прекрасно, если бы не дождь, который начался через полчаса. Мы все промокли до нитки, палатки потекли, а дети начали ныть, что хотят домой. Муж, как обычно, сказал: «Ну это же приключение!» Только вот домой мы вернулись с простудой. © Мамдаринка / VK
- До рождения ребенка мы с мужем обожали путешествовать, но с его появлением все стало сложнее. Мне и в нашей-то квартире было сложно, и я была уверена, что наши приключения закончились. Но муж уговорил попробовать вновь. В первый раз мы взяли сына в поездку, когда ему было полтора года. Я волновалась, что он будет плохо спать, капризничать. Но он заливисто смеялся на пляже, в поезде разглядывал виды, а ночью засыпал на моих руках. Теперь у нас всегда с собой рюкзак для ребенка и сотни фото его счастливой улыбки на фоне новых мест, и я очень рада, что решилась не бояться путешествовать с ребенком. © Мамдаринка / VK
- Мои родители отправились в свадебное путешествие в Венгрию, и оно вошло не только в семейный архив, но и в прямом смысле этого слова в историю. Дело в том, что на экскурсии в крепости-музее Эстерхази в одной из галерей на неприметной тумбе лежала раскрытая книга. Экскурсовод объяснил, что это подобие книги отзывов и предложений — и направил группу дальше. А родители недолго думая написали от души, что им очень понравилось. Позже разразился скандал: в этой книге расписывались короли, герцоги, принцы и т.д. Вот так мои родители вписали себя в мировую историю. © Не все поймут / VK
- Подруга ушла на свидание и пропала. Ни звоночка, ни смски. В первые сутки даже не дергалась — ну, загуляла, человек счастье ловит. Но нам через два дня лететь вместе в Европу, и я потихоньку начинала ерзать. День икс — ее все нет. Оказалось, она улетела в Европу с мужиком (это было их первое свидание), и они не вылезали из номера. Я поехала в путешествие одна. А с этой подругой больше не общалась. © jane.satova
- Я поехала одна в Бельгию на туристическом автобусе. Когда пришло время возвращаться, я застряла на каком-то концерте и опоздала к автобусу. Мой рюкзак и все вещи остались в автобусе, со мной были только телефон и кошелек. Я запаниковала, пошла на вокзал и купила билет до Амстердама (я там жила). Телефон почти разрядился, и я спросила у случайной девушки в магазине: «Можно я одолжу зарядку? Ты не поверишь, что со мной случилось». Мы разговорились — оказалось, ее тоже бросил туристический автобус. © peachy-grey / Reddit
- Летела как-то в самолете на кресле у иллюминатора. На двух соседних местах мама с дочкой лет 6. Друг другу не мешали, все было спокойно. В процессе я задремала. Когда проснулась, повернула голову и натурально обалдела, если не сказать хлеще: девочка спокойно сидит на кресле у прохода, то ли рисует, то ли читает — не помню точно, а в центре ее мама занимается йогой! Понятия не имею, как так можно было вывернуться на этом сиденье, чтобы с абсолютно непроницаемым лицом задрать вверх обе ноги, опираясь руками на спинку спереди, но зрелище спросонья было, мягко сказать, поразительным. © Палата № 6 / VK
- Я училась по обмену в Шотландии, и во время каникул путешествовала. Летела самолетом из Лондона в Глазго. И, без шуток, я была единственной женщиной на борту — не считая пары бортпроводниц.
Весь самолет был занят ирландской мужской регбийной командой — все примерно лет по 25, и где-то 90% из них были рыжими. Это было просто море шумных рыжеволосых парней, которые весь полет кричали, скандировали и пели командные песни. Я в какой-то момент почувствовала себя участницей розыгрыша. Это был по-настоящему смешной случай и, пожалуй, один из самых запоминающихся моментов за все время моего пребывания там. © AK_1418 / Reddit
- Однажды с дочкой поехали в путешествие на машине по странам Кавказа. Однажды едем где-то в глухомани в Армении, и на дороге стоит и голосует дедок. Мы остановились, он попросил подвезти до деревушки. Взяли его на борт, доехали, и он говорит: «Я не могу вас отпустить без угощения!» и позвал к себе домой. Так как речь шла о кавказском гостеприимстве, туда сбежалась чуть ли не вся деревня.
Сидим, пьем чай с кучей всяких вкусностей, уже чувствуем, что наелись. Говорим, мол, спасибо этому дому, нам пора. На что дедок заявляет: «Как это? Это ж мы только чай попили, а сейчас обед принесут». И тут действительно приносят кучу новой еды, и мы поняли, что попали конкретно. Пришлось участвовать в многочасовой деревенской трапезе. Поразительно вкусно, но очень много.
- Ехали мы семьей как-то на машине в путешествие. Микроавтобус, полностью разложены задние сиденья, спали по очереди. Вот едем, папа за рулем. Слышим звук, как колесо спускает! Остановились, проверили — нормально. Опять поехали — опять этот звук! Остановились, сестра проснулась, помогает искать причину. Не нашли. Пока стоим — все тихо. Решили прослушивать во время движения, с какой хоть стороны. Поехали, прислушиваемся все... И тут дикий смех сестры. Оказалось, это мама у нас так храпела. © Подслушано / Ideer
- В этих отношениях я была очень подозрительной. Но все было идеально! Он был внимательным, заботливым, предупредительным. Ел только правильную пищу, не имел вредных привычек, занимался спортом. Очень хотел детей, много рассказывал о том, что хотел бы нести ответственность за семью. Мы сошлись очень быстро, его мама была самой милейшей женщиной на свете, уже через пол года он сделал мне предложение и я согласилась. Все было чудесно, ровно до того момента, когда мы начали собираться в наш медовый месяц. И я узнала, что его мама летит с нами. И он горячо поддерживает эту идею, потому что: «Во-первых, это и мамин праздник тоже. Во-вторых, мама сможет проконтролировать, чтобы ты быстрее забеременела, даст советы, подскажет, как лучше. У нас, кстати, номер один на троих. Так экономнее, мы же одна семья». Я развелась сразу после путешествия. © Мамдаринка / VK
- Так сложилось, что полюбила абсолютно неромантичного парня, не умеющего выражать нежность. Навсегда попрощавшись с красивыми ухаживаниями, я встречалась с ним 4 года. Поехали мы на море. Решили нырнуть с аквалангом. Парень заказал фото- и видеосъемку. Все было безумно интересно и красиво. Спустя минут десять наших путешествий в пучине морской он подплывает ко мне и, кое-как встав на колени, протягивает коробочку с кольцом. Я неуклюже киваю ему «да». Он надевает мне кольцо. Оператор все снял. Я плакала на дне моря. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- У меня близорукость, поэтому я ношу контактные линзы, но иногда их лень надевать. И вот как-то в последний день путешествия мы с мужем стоим на ж/д вокзале. Ранее утро, мы не выспавшиеся, я без линз, ждем прибывающий поезд. И тут я понимаю, что мне нужно в туалет, так как поезд старый, а санитарная зона продлится часа два. Лечу в вокзальный туалет, показываю билет (по нему бесплатно пускают), забегаю в открытую кабинку и выхожу уже куда более спокойной. Оглядываюсь и своим нечетким зрением вижу стоящих неподалеку двух людей, которые о чем-то недовольно беседуют.
И тут картинка калейдоскопа сложилась — это мужики, которые стоят у писсуаров и ругаются на меня. Я сама от себя в шоке вылетаю оттуда, билетерша на меня смотрит неодобрительно, а муж ржет, потому что издалека увидел, что я завернула не в то крыло. © Рабочие истории / VK
- Однажды мы с друзьями ездили в большое путешествие на двух машинах на Чемпионат Европы по футболу. Все было очень круто, и вот на отрезке пути домой у одного из наших экипажей стал заканчиваться бензин. А заправок все нет и не предполагается. Мы уже думали как-то переливать из одной машины в другую, или нам ехать вперед и уговаривать работников АЗС налить бензина в канистру, но решили попробовать, сколько «лошадка» проедет на своих остатках. Как же мы офигели, когда их машина при красном индикаторе нехватки бензина смогла прочесать аж 50 километров и как раз под донышко добраться-таки до заправки.
- Ездила с подругой в отпуск в Турцию. Она там закрутила шуры-муры с менеджером отеля. Идем вечером на дискотеку, смотрим, а менеджер уже с новой пассией. Думаю: «Ну вот, вечер испорчен!» Подруга на них зыркнула, выбежала на танцпол и показала пальцем на мужчину в толпе. Говорит: «О, наконец-то!» Оказалось, она сама времени зря не теряла и с новым кавалером познакомилась. В общем, страдать она не стала.
- Мы из Колорадо, ехали на машине в Калифорнию. Остановились на светофоре, и вдруг сзади начинает сигналить и что-то орать какой-то мужик. Ну, блин, думаем, что же мы такого сделали, чем его так разозлили? Мы в панике уезжаем, носимся как сумасшедшие по всему Лос-Анджелесу, пытаясь оторваться. В итоге он нас догоняет, блокирует, выскакивает из машины и подбегает к водительскому окну, показывает жестами: мол, опусти стекло.
А потом — улыбка до ушей — «Привет! Увидел, что вы из Колорадо. Я из Литлтона. А вы откуда?» Оказался приятным мужиком, просто соскучился по дому. © WemblysMom / Reddit
- Я пошла в Китае в баню, после бани массаж. Меня отвели в какую-то комнату, там две китаянки. Я китайского не знаю, а они по-английски не говорят. Ну я им на ноги показываю и говорю: «Массаж?» Они переглянулись и дальше сидят. Я опять: «Массаж-массаж?» и на ноги показываю. Они меня игнорят. Думаю, ну ладно, может, другие должны делать. В какой-то момент понимаю, что мы сидим в одинаковых пижамах, и я просто докопалась до гостей, чтобы они мне массаж сделали. © sofism_my
- Я была в Берлине, и как-то после долгого дня прогулок мне просто хотелось быстро поесть без лишней суеты. Я нашла пиццерию, где можно было заказать у стойки, взяла бумажное меню и стала изучать предложения. Пицца № 9 с овощами, пепперони и всем прочим выглядела очень аппетитно. Парень за прилавком посмотрел на меня с ожиданием и сказал что-то по-немецки, что, как я надеялась, означало «что будете заказывать?» Я, стараясь выглядеть непринужденно, с улыбкой сказала: «Nine». Он выглядел очень озадаченным и попросил уточнить. Я снова повторила: «Nine», думая, что он просто не расслышал. Он снова смотрит на меня, как будто я с другой планеты. Я еще раз показываю на меню и говорю: «Nine». И тут до меня доходит. Я в Германии, и «nine» по-английски звучит почти как «nein» по-немецки — «нет». То есть я все это время радостно говорила «нет» на все его вопросы. Я поняла свою ошибку, извинилась по-английски и уже нормальными предложениями завершила заказ. © Emergency_Kitten7 / Reddit
А у вас были подобные истории? Делитесь в комментариях.
Читайте также:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 человек, которые не забудут свой отпуск до самой пенсии
15 теплых историй о родителях, после которых хочется скорее позвонить своим маме и папе
15 историй, читая которые, понимаешь: «Женщина женщине — сестра»
Истории
3 дня назад
17 раз, когда детская логика поставила взрослых в тупик (и заставила хохотать до слез
17 историй о том, что квартиру продать или купить — это вам не за хлебом сходить
Истории
2 недели назад
20 человек так ответили обидчикам, что те их теперь за версту обходить будут
Истории
2 месяца назад
16 историй о неравнодушных женщинах, которые это доказали
Истории
2 недели назад
16 историй о том, как случайная встреча оказалась подарком судьбы
16 историй о дружбе, которая выдержала вообще все
Истории
4 дня назад