20+ питомцев, которые умудрились превратить прогулку в настоящее приключение
2 часа назад
Как ни крути, а без четвероногих друзей наша жизнь была бы в десять раз скучнее и тоскливее. Ведь эти забияки наполняют каждый наш день не только умилением и любовью, но и своими чудачествами. Вы только представьте, как весело было хозяину маламута, к которому приехала полиция или девушке, чья собака сошла с ума из-за белки. А собачий роман у пары хаски и вовсе способен растопить зимний лед.
- Я знаю парня, к которому кто-то вызвал полицию, потому что его маламут остался зимой на улице и люди подумали, что он бросил пса. А на самом деле собака просто наотрез отказывалась заходить домой. Полицейский приехал на место, но никакой собаки не нашел. Тогда хозяин свистнул, и тут, словно снежный зомби, из-под земли выскочила самая счастливая собака на свете. © DaggerMoth / Reddit
- У моего песеля есть подруга-хаски, которая живет в двух кварталах от нас. Каждый раз, когда мы проходим мимо ее дома, он ложится и отказывается уходить. Он у меня не особо голосистый, но тут начинает подвывать, а его подружка скулит в ответ и бегает туда-сюда по своей веранде. У меня такое чувство, будто я разрушаю подростковый роман. Хорошо хоть, что хозяйка нашей дамы сердца частенько разрешает им поиграть вместе у себя во дворе. © foobaby1992 / Reddit
- Выгуливала утром собаку в парке. Отпустила побегать, минут через пять к ее бессмысленным скачкам между деревьев присоединился ворон. Собака скачет, пытаясь допрыгнуть до него, а тот кружит над ней или присаживается неподалеку. И так 40 минут! Я думала, что ворон решил вымотать мне собаку, а чуть позже осознала, что они просто играются. Когда мы пошли домой, новый пернатый друг увязался за нами. В общем, угадайте теперь, у кого в квартире живет ротвейлер и ворон вместе? И да, после прогулки собака улеглась спать на свое место, а ворон залез ей под бок. © Не все поймут / VK
«Когда тебя засыпало снегом и ты счастливый хозяин ретривера»
- Выбрались на дачу. Гуляем. Вдруг мой пес оживился и давай тянуть меня на соседний участок. Смотрю, а там белка на дереве. Мой дурачок как давай суетиться. Тут подлетает соседка и с ходу такая: «С вас пять тысяч!» Я аж обалдела, а она продолжила с хитрой улыбкой: «За представление в первом ряду! Ко мне, знаешь, сколько таких зрителей приходит. Теперь буду брать плату, а то зря что ли тут все бегают, цветы мне топчут!» Я со смехом предложила отплатить орехами, чтобы звезда шоу была довольна.
- У моей девочки-хаски есть парень — аляскинский маламут, который живет в семи домах от нас. И этот маламут — настоящий мастер побега! Несколько месяцев он каким-то образом умудрялся перепрыгивать через забор и приходить к нам домой, а моя собака слышала его у двери и начинала сходить с ума, пока мы не впустим кавалера. Было немного обидно, когда он заявлялся между 12 и 8 утра, потому что мы в это время спали, а наша собака прыгала на нас, пока мы не проснемся и не впустим его. © MckennaRomero / Reddit
«Первое знакомство моей кошки со снегом»
- Ха-ха! Я буквально слышу эту фотографию. © Number9Robotic / Reddit
- Шла со своим маленьким песиком на поводке, на него налетела огромная собачища. Рыкнула и весело поскакала рядом — уши торчком, хвост трубой, брови нахмурены, зубы щелкают. В нескольких метрах — его хозяева, орут на него, он игнорирует. Я к своему наклоняюсь, ласковым голосом: «Ты маленький пусенька-лапочка, испугался бедненький?». И тут между моим песиком и моим лицом вклинивается эта огромная морда, смотрит на меня — глаза вытаращены, бровки жалобные, уши обмякли, слюни текут, колени согнулись, хвост по асфальту метет. Это он маленький пусечка-лапочка, и тоже бедненький. Пришлось гладить и этого хулигана. © Аноним / Pikabu
- Я ветеринарный врач. Приходит ко мне как-то дядечка с огромным ротвейлером, жалуется на то, что пес стал уставать после прогулок. При сборе анамнеза выяснилось, что прогулки длятся по два часа. Я спрашиваю: «Это что же вы столько ходите?» А он так невозмутимо отвечает: «Ну, почему хожу, я на снегоходе езжу». © Подслушано / VK
- Уже полгода раз в неделю хожу в собачий приют, чтобы выгуливать собак. Мне это приносит удовольствие, потому что они все такие разные. Я умею найти подход к собакам, и даже те собачки, которые почти не подпускают к себе людей, идут со мной на прогулку с удовольствием. Неделю назад мне предложили работу в этом центре, а я как раз искала, куда бы устроиться. Предложили вести их страницу в соцсетях, чтобы всех животных забирали к себе люди. Мне очень нравится снимать собак, они выходят на видео очень веселые и милые. Я постараюсь сделать все для того, чтобы каждое животное нашло себе хозяина. © Не все поймут / VK
«Мы были на собачьей ярмарке, где он стащил говяжью шкурку из ящика, сразу начал жевать, а затем таскал ее повсюду. Видимо боялся, что у него ее тоже кто-то может украсть»
- Вчера стою я на улице: в одной руке ключи, в другой — поводок. Но как будто что-то не так. Поразмыслил минут пять и понял: действительно не так. Поводок есть, а собаки-то нет! Вот что значит не выпить кофе с утра. Купил вчера две банки, с запасом, а то бедная собака еще одну такую «прогулку» не вынесет. © Рабочие истории / VK
- Дочь в юности очень хотела собаку, а я была против такой громадной ответственности. Так сложилось, что я вышла замуж второй раз, а у мужа есть кот, который по поведению — копия собаки! Теперь все счастливы, и мелкая ходит на прогулки только с котом, который всегда бодро шагает рядом, разве что только без поводка. © Подслушано / VK
- Когда переехала в новый дом, на утренней прогулке с собакой познакомилась с двумя девушками, которые тоже выгуливали своих питомцев. Так и встречались почти каждое утро, а иногда к нам присоединялась еще одна девушка, у которой собаки не было, потому что заводить ее запрещал парень. Она по этому поводу очень грустила, но однажды утром вышла на прогулку с маленьким щеночком и с огромной радостью рассказала, что бросила этого черствого дурака. © Палата № 6 / VK
«Мой жених берет с собой в комбайн моего золотистого ретривера, чтобы он составлял ему компанию во время работы»
- Повадилась у нас во дворе кошка гулять, а в нашем доме восемь собачников. Выгуливать псов стало просто невозможно, да еще и кошку жалко — не дай бог догонят. Промучились все дружно неделю, надеялись, кошка перейдет в более безопасный для нее двор, но она оказалась настырной. Стали думать, что с ней делать, и нашли выход. Назначили дежурство — по очереди выходим раньше времени и закрываем кошку в единственном подъезде, где нет собак, а после прогулки благополучно выпускаем обратно. Псы спокойны и кошка цела, но все-таки параллельно пытаемся найти, к кому ее пристроить. © Не все поймут / VK
- Друзья приучили собаку следить за ребенком на прогулке: она его аккуратно цапала за одежду и тянула на себя, если тот шел куда-нибудь не туда. Собака пастушья, отлично справлялась с обязанностями, пока на переходе не «украла» чужого малыша, который собирался с мамой перейти дорогу. Хозяйка на секунду отвлеклась, а очухалась, когда мама ребенка требовала отдать ее сына. А собака стадо собирала, видимо. © Подслушано / VK
- Была с беременной собакой на прогулке. Идем домой, заходим в лифт, к нам присоединяется соседка. Едем, и тут лифт застрял. Еле дозвонились до диспетчера — та сказала, что лифтер скоро выедет. И вдруг я замечаю, что собака рожает. Я в шоке. И тут соседка говорит: «Не волнуйтесь, все сделаем в лучшем виде, я же хирург», — и достает из сумки перчатки, пеленки, хирургический скальпель... В общем, к моменту, когда нас высвободили, мы успешно приняли всех 4-х щенят! Одного из них соседка, когда он подрос, взяла себе. © Палата № 6 / VK
«Он нашел листик и носил его с собой в течение следующих 30 минут»
- Собака летом на даче с бабушкой. Обычно на утренней прогулке они идут вдоль нашей улицы до леса, где можно собрать немного грибов. Собака очень внимательно наблюдала за бабулей и смотрела, что она делает. Затем подбегала и вынюхивала те места, где бабушка вырезала гриб. Осенью наша собака уже могла отличить подосиновик от подберезовика, а еще у нее был нюх на белые грибы. Жаль, трюфели искать не умеет, ну или их у нас попросту нет. © Палата № 6 / VK
- Каждый раз, когда выхожу на прогулку, я уже знаю, что без заинтересованных взглядов и комплиментов не обойдется. «Какая красавица», — то и дело слышится вслед. Это стало таким привычным, и я даже не обращаю внимания. Мне с улыбкой придерживают двери, уступают дорогу, пропускают вперед. Кто-то лишь робко наблюдает, бросает мимолетные взгляды, а кто посмелее, тот решается подойти и, наконец, спросить: «Девушка, а что это за порода?» У меня очень красивая собака. А без нее меня вообще никто не замечает. © Подслушано / VK
- Вывела своих двух кобелей-азиатов на прогулку, а они быстро по делам сходили и стоят, домой просятся. И вот почему... Неделю назад так же запросились экстренно домой, я смотрю, а у одного из них в пасти явно что-то есть. Оказалось, котенок! Полуслепой, блохастый, весь в грязи. Переглянулась с собаками — делать нечего, взяли домой. Вымыла котенка, с бутылочки детской покормила, от блох и глистов обработала. А кобели мои спятили — отогревают его по очереди на себе. Пока купала его, они рядом сидели и моргать боялись. Гулять перестали — дела сделали и домой летят! Сосед в гости зашел, так они встали, собой котика закрыли и рычат, не пускают. Вот такие собачьи «папы» у меня оказались. © Палата № 6 / VK
«Первая прогулка и заплыв в новых очках прошли удачно»
- Гуляла с собакой, только что появившимся в нашей семье премилым щеночком мопса. На поляне решила отпустить его с поводка и оставить в ошейнике, чтобы он немного побегал. Отвлеклась на две минуты и уже бегала с криками и в слезах. Увидела впереди молодую пару, добежала до них, мало ли, может, видели. А у парня уже на руках мой щенок, которого он уносит! Только и смогла, что сказать: «Это мой мопс, я его искала». С тех пор во время прогулок я с него глаз не спускаю. © Подслушано / VK
- Набрала себе ванну, оставила на пару минут остыть, залила туда средство, чтобы с пенкой было. Направляюсь уверенной походкой в окутывающие, расслабляющие воды, и тут вижу, что из ванны выглядывает собака. Брат привел пса с прогулки, а тот, как его и дрессировали, побежал сразу мыться. Сидит в воде, весь в непонятках, но раз хозяин велел в ванну лезть, значит, надо лезть! И пофиг, что пахнет клубничкой. © Палата № 6 / VK
- Пару месяцев назад во время прогулки с собакой к нам из подвала вышла кошка и начала ходить рядом. Она гуляла с нами каждую прогулку и потом уходила в свой двор, в подвал. В прошлый вторник дошла с нами до нашего подъезда, села на лавочку и ждет. В итоге теперь у меня в магазине живет Аська. Очень ласковая, умная кошка, которая с первого дня пошла в лоток. © Max51 / Pikabu
«Мы хотели посмотреть, понравится ли Варежке снег, ведь он всегда с таким интересом смотрит на него в окно... Не понравился»
- Всегда хотела завести собаку, но в детстве родители не разрешали. Теперь живу с парнем, и он тоже против, зато у нас есть две кошки. Купила два поводка и вечером выхожу их выгуливать, пока он работает. Так эти морды привыкли к вечерним прогулкам. Сейчас парень дома и искренне не понимает, почему кошки мяукают у входной двери. © Подслушано / VK
- В Австрии штрафуют, если ты не убрал за собакой на улице. Месяц гостила у сестры в Вене, постоянно брала ее хаски Джинни, и шли мы вместе встречать сестру с работы. Подходим к светофору, спокойно начинаем переходить. И Джинни начинает делать делишки посреди проезжей части прямо на ходу. Я такой испанский стыд словила. Собака не собирается останавливаться, она же как бы в курсе, что дорогу переходят уверенным шагом и нечего стоять на месте. А я понимаю, что нужно убрать это добро в пакетик. Убирала, машины стояли, ждали нас. © galaktioshka / Pikabu
«Выгуливаю собак и кота».
- В двух километрах от моего дома есть река и пляж. С этого места по вечерам открываются просто восхитительные виды на закаты. Уже десять лет, практически каждый день, я и моя собака приходим на этот пляж. Мы много бегаем, гуляем. А потом моя Лана отдыхает, а я смотрю на закат. Но в последнее время Лана быстро устает. Ей уже 14 лет, она старенькая, у нее много болезней. Для овчарки это приличный возраст. Поэтому мы выходим пораньше, чтобы медленно, не спеша, дойти до нашего пляжа. Я думала, что такие прогулки только вредят Лане, ведь она устает. Но она сама всегда приносит мне поводок и идет именно в ту сторону. Мы уже не бегаем по пляжу, просто лежим рядом. Я глажу ее и говорю своей девочке, какая она прекрасная и как сильно я ее люблю. © Не все поймут / VK
- У меня миниатюрная такса. Пять килограммов любви и очарования, но в душе он как минимум волкодав! Нет, он не дерется, а совсем наоборот. Когда встречаем брехучую собаку на прогулке, пес проходит мимо с гордо поднятой головой, мол, не царское это дело — перегавкиваться. А если, по его мнению, мне грозит опасность, он встает передо мной и молча скалит зубы. В общем, совсем не таксячье поведение. Мой большой маленький пес. © Подслушано / VK
