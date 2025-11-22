20+ питомцев, которые умудрились превратить прогулку в настоящее приключение

Как ни крути, а без четвероногих друзей наша жизнь была бы в десять раз скучнее и тоскливее. Ведь эти забияки наполняют каждый наш день не только умилением и любовью, но и своими чудачествами. Вы только представьте, как весело было хозяину маламута, к которому приехала полиция или девушке, чья собака сошла с ума из-за белки. А собачий роман у пары хаски и вовсе способен растопить зимний лед.