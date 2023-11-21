15+ ресторанных подач, которые доказали, что шеф-поваром может стать только человек с бурной фантазией

Рестораторы со всех уголков мира стремятся обратить на себя внимание, используя невероятные и неординарные способы. Одни добиваются признания через уникальный декор и интерьер, другие — великолепной кулинарией, но есть и те, кто выбирает смелый путь, представляя блюда с такой шедевральной подачей, что это невозможно забыть, и хочется как минимум запостить в интернет.
Турецкое блюдо с огоньком
«Мне подали напиток в чашке Петри»
На сладкое налегать не стоит
«Это были настоящие рыбьи головы. Просто шеф-повар не хотел выбрасывать их и решил таким образом украсить подачу»
А этот шеф-повар решил не выбрасывать даже коробку от яиц
Салат «Цезарь» еще никогда не выглядел так странно
Главное, случайно не съесть мох вместо гриба
И откуда только они выкопали этот бургер!
Получается своего рода матрешка из яиц
«Нам подали напиток в стакане в виде мусорного ведра»
Кажется, сюда положили все, что попалось под руку
«Нам принесли съедобные золотые яйца прямо в гнезде»
«И представить не могла, что коктейль мне подадут вот так!»
- Будь я на вашем месте, я бы требовал принести обычный стакан. Так и пролить на себя недолго. © VulcanMind1 / Reddit
«Кажется, мне принесли десерт в собачьей миске»
«После этого фуа-гра с вишневым джемом мне до сих пор снятся кошмары. Даже думать не хочу, что шеф-повар там себе воображал»
«Мои вкусовые сосочки решили взять отпуск»
«Так нам подали карпаччо из говядины»
История умалчивает, удалось ли этим людям вкусно поесть в таких ресторанах, но впечатлений было хоть отбавляй — это точно!