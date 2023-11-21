15+ ресторанных подач, которые доказали, что шеф-поваром может стать только человек с бурной фантазией

Рестораторы со всех уголков мира стремятся обратить на себя внимание, используя невероятные и неординарные способы. Одни добиваются признания через уникальный декор и интерьер, другие — великолепной кулинарией, но есть и те, кто выбирает смелый путь, представляя блюда с такой шедевральной подачей, что это невозможно забыть, и хочется как минимум запостить в интернет.

Турецкое блюдо с огоньком

«Мне подали напиток в чашке Петри»

На сладкое налегать не стоит

«Это были настоящие рыбьи головы. Просто шеф-повар не хотел выбрасывать их и решил таким образом украсить подачу»

А этот шеф-повар решил не выбрасывать даже коробку от яиц

Салат «Цезарь» еще никогда не выглядел так странно

Главное, случайно не съесть мох вместо гриба

Я бы отправил это обратно в ту же секунду! © Livid-Pomegranate-51 / Reddit



И откуда только они выкопали этот бургер!

Получается своего рода матрешка из яиц

«Нам подали напиток в стакане в виде мусорного ведра»

Кажется, сюда положили все, что попалось под руку

«Нам принесли съедобные золотые яйца прямо в гнезде»

«И представить не могла, что коктейль мне подадут вот так!»

Будь я на вашем месте, я бы требовал принести обычный стакан. Так и пролить на себя недолго. © VulcanMind1 / Reddit

«Кажется, мне принесли десерт в собачьей миске»

«После этого фуа-гра с вишневым джемом мне до сих пор снятся кошмары. Даже думать не хочу, что шеф-повар там себе воображал»

«Мои вкусовые сосочки решили взять отпуск»

«Так нам подали карпаччо из говядины»

Честное слово, лучше бы они его просто шлепнули на стол. © xergog / Reddit

