14 человек, которым попались такие соседи, что хоть реалити-шоу снимай
Народное творчество
39 минут назад
Общение с соседями неизбежно, даже если вы живете в частном доме и отгородились от них трехметровым забором. Порой попадаются такие экземпляры, что и забора недостаточно — хочется сбежать на необитаемый остров. Герои статьи рассказали про своих соседей, с которыми скучать точно не приходится.
- Когда только заселился в новый дом, время от времени встречал противного соседа, который никогда ни с кем не здоровался. Тупо показательно игнорировал, максимум мог кивнуть в ответ. Я уже думал, что это какая-то личная неприязнь, но потом другая соседка рассказала, что он глухонемой. Мне как-то стыдно стало, я даже выучил пару элементарных жестов вроде «Привет!» и «Хорошего дня» и так с ним общался иногда. А где-то через полгода случайно встретил его в кафе, где он спокойно общался с компанией девушек — не жестами, а именно голосом. Заметил он меня не сразу, а когда заметил, то дико смутился, подошел поговорить и извинился. Оказалось, ему просто не хотелось говорить с соседями, так что легче было притворяться глухонемым. © Палата № 6 / VK
- Делал ремонт. Поменял в квартире все: обои, ламинат, мебель. Еще не закончил, как моя соседка, 80-летняя старушенция, ворвалась посмотреть, что да как. И с порога выдала: «А тебе не жалко оставлять такую квартиру, когда умрешь?» © Андрей Стеклов / ADME
- Недавно у нас в домовом чате одна соседка устроила истерику: «Будьте бдительны, сейчас кто-то позвонил мне в дверь! Я никого не ждала, так перепугалась!» Мы давай ее расспрашивать, мол, кто приходил-то? На что она ответила: «Вы что? Я не подходила к двери! Страшно до ужаса, схватила детей, закрылась в ванной, сердце колотится... Кто может подойти и посмотреть, ушли ли?» © Мама Дорогая / ADME
- У нас довольно дружный двор. Поэтому я не удивилась, когда на детской площадке ко мне подсела незнакомая девушка. Она долго распиналась о том, что ребенком мужчину не удержать и что брак по залету обречен. Я не понимала, но кивала. И тут девица выдает: они с моим мужем любят друг друга, я должна его отпустить и не шантажировать дочерью. Все бы ничего, но я ведь не замужем! Оказалось, мой хитрый сосед выдавал меня за свою жену, чтобы не жениться. © DaSeryozno / Pikabu
- Поймала меня как-то очень вредная бабулька в подъезде. И давай втирать, мол, у меня в квартире топот, грохот стоит и тому подобное. А я в то время на работе целыми днями пропадала. В ответ я сделала страшные глаза и такая: «Вы тоже это все слышите?» Больше она ко мне не подходила. © avgalery / Pikabu
- Переехали в новый дом. А там чья-то тачка припаркована прямо у дверей. Ну я и оставила на лобовом стекле записку с просьбой впредь парковаться в другом месте. На следующий день машину отогнали. Вот только на двери меня ждал ответ от соседки. Оказалось, предыдущий владелец нашего дома был незрячим и разрешал ей тут парковаться. А в качестве благодарности она косила траву на его лужайке. И ожидала, что так будет всегда. Вообразите ярость этой дамочки, когда новые жильцы косили траву самостоятельно и парковали свою машину под домом. © Alondra Labute / Quora
- Соседи по даче каждый год сдвигали колышки, показывающие границы участка, на 10 см. Я видела, но не связывалась — и на своем еле справлялась. Пока моя 8-летняя дочь не сорвала ягодку с их малины. Ветки переплелись из-за отсутствия межи, которая была не в интересах соседей (с ней не скрыть передвижение колышков). Орали, обзывали ее, напугали. Я пошла в правление. Перемерили участок, передвинули колышки на метр, и вся «их» малина оказалась на нашем участке. Так они вырвали всю малину, за которой ухаживали несколько лет, и бросили ее на мой участок. А через год я приехала на дачу и сразу легла спать, так как была после ночной смены. Мой приезд они не заметили. Проснулась от того, что кто-то ходил под окнами. Соседская взрослая дочь собирала вишню. Увидела меня, подняла бидоны с ягодами и спокойненько ушла. Мои претензии не приняли — я их малины лишила. © Galina Dolgikh / ADME
- Соседка по уши втрескалась в моего дедушку. Дошло до того, что она стала называть дедушкиным именем своего мужа. Стоит ли упоминать, что звали этого бедолагу совсем не так. © TerpBE / Reddit
- На нас с мужем пожаловался сосед. Пришел часов в 8 вечера и давай предъявлять за то, что мы «не так живем». Прямо у порога рассказывать начал: «Ой, вы не могли бы фиолетовую лампу убрать? Она портит своим светом городскую среду, это неуважение к людям города! Одного вашего окна достаточно, чтобы испортить весь внешний вид дома!» Мы услышали мнение соседа, лампу выключили. Сегодня муж планирует установить какой-то типа «диско-шар», который всеми цветами радуги переливается. © Мамдаринка / VK
- Дело было летом, я занялась генеральной уборкой, но никак не могла достать до окон гостиной, хоть мы и живем на первом этаже, а снаружи мне страшно их мыть. Попросила своего мужа. Он пробурчал что-то, но помог. Моет, мимо проходит сосед и говорит: «Ой, не мужское это дело, Ванька, окна мыть!» Муж отвечает: «Меня за это на рыбалку с ночевкой отпускают!» Сосед с удивлением: «На рыбалку, да с ночевкой? Я своей за такое должен был бы все окна новые поставить!» © Мамдаринка / VK
- Как-то моя девушка пригласила к нам в гости соседку — посмотреть вместе телик. Та пришла с половиной буханки цельнозернового хлеба. Для меня до сих пор остается загадкой, о чем она в этот момент думала. © Eyespop4866 / Reddit
- Переезжали в новое жилье, там тамбур один на две квартиры. Завален соседскими вещами, среди которых тележка с логотипом ближайшего супермаркета. Тележка мешала разгружать вещи, поэтому ее бережно поставили на площадке. И вот грузчики уехали за новой партией мебели, я их жду в квартире и вдруг слышу за дверью оглушительный грохот и пыхтение. Позже — стук в дверь. Соседка стоит с недовольным лицом. Мол, вы нашу тележку за дверь тамбура выставили, ее украли, платите теперь. Они просто затащили тележку к себе и стали вымогать деньги! Отличное налаживание отношений с новыми соседями. Пришлось делать озабоченное лицо и говорить, мол, ай-яй-яй, что делается, давайте вызывать полицию, а то воры нехорошие в доме живут. Заодно расскажете, откуда у вас тележка. Почему-то соседка отказалась. © Чадо Брюн / ADME
- Мои родители купили дом. Там на заднем дворе стояли старые ржавые качели. Папа их снес, чтобы разбить на этом месте огород. Так сосед позвонил в полицию и пожаловался на папу. Полицейским пришлось объяснять этому чудаку, что новые владельцы могут делать со своей собственностью все, что захотят. Сосед еще имел наглость сказать моему отцу, что он должен поделиться с ним урожаем в качестве компенсации. В итоге папа раздал лишние овощи всем соседям, кроме него. Ему очень нравилось проходить мимо их дома с пакетами помидоров, перца и кабачков. © Mary Fisher / Quora
- На днях разбирал кладовку, обнаружил старенький музыкальный синтезатор. Проверил с блоком питания от ретро-приставки — работает. Уходя на работу, оставил его в подъезде возле почтовых ящиков с прилепленным стикером: «Работает. Но нужен блок питания или батарейки». Возвращаюсь вечером домой и вижу — синтезатор лежит там же, где я его оставил, а на нем — блок питания и упаковка батареек. © adedas / Pikabu
Чудить могут не только соседи. Порой на жизненном пути встречаются такие кадры, что о них ничего адекватного в памяти потом и не всплывает. Вот истории о бывших, которых и захочешь — не забудешь.
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