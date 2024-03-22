14 человек, которым попались такие соседи, что хоть реалити-шоу снимай

Общение с соседями неизбежно, даже если вы живете в частном доме и отгородились от них трехметровым забором. Порой попадаются такие экземпляры, что и забора недостаточно — хочется сбежать на необитаемый остров. Герои статьи рассказали про своих соседей, с которыми скучать точно не приходится.

Чудить могут не только соседи. Порой на жизненном пути встречаются такие кадры, что о них ничего адекватного в памяти потом и не всплывает. Вот истории о бывших, которых и захочешь — не забудешь.