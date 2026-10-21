6 крупных пород собак, которые оказываются самыми нежными и преданными друзьями всей семьи

Я знакома с несколькими хозяевами собак этой породы, и они все — как один делятся, что даже повзрослев, эти псы веселятся и играют, как щенки. Одна моя подруга однажды рассказала, как отпустила своего лабрадора побегать без поводка и вдруг слышит: «Кто потерял молодого лабрадорчика?!» Оказалось, какая-то женщина приняла ее прыгающего и играющего со всеми подряд одиннадцатилетнего пса за щенка.

И это абсолютная правда: лабрадоры те еще весельчаки, они словно работают в режиме вечного двигателя. Играть и гулять с ними надо много, иначе они заскучают и начудят чего-нибудь, поэтому больше они подходят семьям, которые любят разные активности. Они очень доброжелательны, а предложение «поиграть» примут в любое время суток, поэтому стоит за ними следить внимательно, оставляя их с другими животными и детьми. Вес у такой собаки все-таки немаленький, и во время игры такой пес может не рассчитать силы и случайно толкнуть или уронить кого-нибудь или что-нибудь.