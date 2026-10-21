Взгляд у него говорит: "Как вы все мне надоели! Дайте воды! И отстаньте!"
6 крупных пород собак, которые оказываются самыми нежными и преданными друзьями всей семьи
Большие, сильные и пушистые собаки особенно очаровательны. Зачастую их доброта прямо пропорциональна размеру, и они очень хорошо ладят с людьми и другими животными. Есть породы, которые выберут вас с первого дня и ни за что не изменят свое решение: они будут верно охранять ваш дом и семью, играть с вами и вашими детьми и всегда поднимут настроение или лизнут в нос в знак поддержки.
Сенбернар
С этой породой многих, наверное, когда-то познакомил фильм «Бетховен», вот и я о таком мечтала все детство, как и многие дети. Представляла, как было бы весело гулять с этим добродушным гигантом, но родители отчего-то были против... В этом фильме, кстати, снимались целых 12 сенбернаров. Главным был пес по имени Крис, а остальные собаки помогали с трюками.
Сложены псы этой породы по-богатырски, нрав у них мирный. Им нужна активность, но не нужна сильно насыщенная жизнь, они прекрасно чувствуют себя и в спокойной домашней обстановке. Они отлично ладят со взрослыми, терпеливы к детским шалостям, ну, и, конечно, спокойно относятся к другим четвероногим.
Но если сербернар рассердится, то мало не покажется. Хотя ему достаточно гавкнуть, чтобы привести всех к порядку.
«Хэнку 9 месяцев — каким-то чудом он смог отжать себе лежанку. В последнее время он как никогда полон решимости втиснуться в нее и даже стережет, чтобы кошки ее не заняли. Но вот недавно он увидел, что там занято... Он расстроился, но вел себя терпеливо и уважительно. Только крутился рядом и пускал слюни, пока место наконец не освободилось».
- У нас живет сенбернар Чаки — 70 кг чистого обаяния, просто душка. Но когда родился ребенок, я на всякий случай собаку к нему не пускала. И вот как-то ночью просыпаюсь от странного звука — такое тихое поскуливание. Почуяв неладное, бегу в детскую: мамочки, там Чаки сидит у кроватки, голову задрал и скулит. Проверяю ребенка — вроде все нормально. Увожу Чаки, закрываю дверь, и малыш начинает плакать. А Чаки к нему так и рвется. Что ж делать — впустила. Собака снова уселась и стала скулить, а ребенок... заснул! Я уже потом дверь даже не закрывала — Чаки мне очень подсобил с укладыванием малыша.
Такой друг - лучшее, что может случиться с ребенком) он без колебаний жизнь за него отдаст. А уж про страх темноты вообще забудете) и ещё, дети, которые растут со зверьём в семье, как правило становятся хорошими людьми. Ну не может животное научить плохому
Лабрадор-ретривер
Я знакома с несколькими хозяевами собак этой породы, и они все — как один делятся, что даже повзрослев, эти псы веселятся и играют, как щенки. Одна моя подруга однажды рассказала, как отпустила своего лабрадора побегать без поводка и вдруг слышит: «Кто потерял молодого лабрадорчика?!» Оказалось, какая-то женщина приняла ее прыгающего и играющего со всеми подряд одиннадцатилетнего пса за щенка.
И это абсолютная правда: лабрадоры те еще весельчаки, они словно работают в режиме вечного двигателя. Играть и гулять с ними надо много, иначе они заскучают и начудят чего-нибудь, поэтому больше они подходят семьям, которые любят разные активности. Они очень доброжелательны, а предложение «поиграть» примут в любое время суток, поэтому стоит за ними следить внимательно, оставляя их с другими животными и детьми. Вес у такой собаки все-таки немаленький, и во время игры такой пес может не рассчитать силы и случайно толкнуть или уронить кого-нибудь или что-нибудь.
«Это Купер — энергичный лабрадор моей мамы. История фото слева: я ела спагетти с чесночным хлебом, поднимаю глаза и вижу его вот с этой мордой, сразу захотелось сфотографировать».
Пиренейская горная собака
По-моему, невозможно не влюбиться в этих пушистых гигантов, увидев их всего лишь раз. Но говорят, что лучше брать этих собак щенками и начинать дрессировать с раннего возраста, потому что они обладают упрямством, которое корректировать у повзрослевших питомцев уже сложно.
А вообще, эта порода — одна из самых крупных в мире, их призвание — охранять и бдить. Чем больше территория, тем для них лучше. Главное, чтобы место их постоянного обитания было надежно ограждено, иначе они могут проявлять своеволие и будут пытаться куда-нибудь ускользнуть.
Несмотря на немаленький размер, они те еще добряки, поэтому отлично ладят и с другими животными, и с детьми. Последних они обычно воспринимают как своих собственных детенышей, поэтому будут караулить их, как будто это их работа.
«Мы взяли этого пиренейского милашку из приюта»
- Моей пиренейской девчонке 3 года. Она периодически зубами выхватывает у меня поводок и деловито тянет меня туда, куда ей нужно. Это ее фирменный способ заявить мне: «А сегодня, хозяин, мы идем вот туда!» На каждый день у нее маршрут продуман.
Правда, если по какой-то причине я говорю ей свое твердое «нет», она все-таки слушается и уступает.
Леонбергер
Посмотрите на этого пса — настоящий лохматый не то лев, не то медвежонок, который с радостью побегает с вами по лесам и полям. Он точно станет частью семьи, а взрослый пес даже может присматривать за детьми. Содержание на цепи или в вольере не для него. Хозяева этих псов делятся разными фактами о своих питомцах:
- Любит детей — это факт. Насчет беспрекословного подчинения: всегда сначала подумает, посмотрит на тебя: «А может, не надо? Ну, если надо, тогда ладно...» Ночами включает «сторожа». С вечера засыпает дома, а ночью, часа в 2, будит всех, чтобы ее на улицу выпустили. И чтобы все встали! Придумала себе такой вот ритуал. © Andrey Bibikov / Dzen
- Наш движуху не очень любит, больше полежать. Приходится его тормошить самостоятельно. Практически не лает, охранник из него не очень по всем параметрам.
Трехлитровой кастрюли гречки с овощами и мясом хватает на 2 подхода. Правда, перед тем как заводить, еще надо подумать о транспорте. В остальном отличная собака-компаньон, разве что внимания на улице многовато привлекает. © Underaze / Pikabu
Год назад у нас умерла наша Леонбергер, Ханночка. До сих пор плачу по ней. Это настолько преданная собака. Моя дочка в прямом смысле выросла на ней. И мультики лëжа на ней смотрела и рисовала. Если дочка выходила гулять одна на участок, Ханна всегда была рядом с ней. Даже когда пускали салюты, которые собака ужасно боялась и бежала в дом прятаться, Ханна оставалась приглядывать за дочкой
«Наша собака — породы леонбергер, ей уже 5 лет, и она весит 79 кг. На самом деле девчонка очень спокойная, почти никогда не лает — это самый милый и нежный великан на свете! Ей даже не нужен поводок, потому что она ни на шаг от нас не отходит!»
- Взяли леона в связи с предстоящим рождением внука. Cейчас нашей собаке 7 лет, а мы до сих пор не знаем, какой у собаки голос при лае и вообще умеет ли она это делать. Зато разговаривает с такими интонациями — не захочешь, а поймешь. Интеллект выше всяких похвал. Летом на даче, когда приходим на озеро, вся детвора около нас. Когда терпение совсем заканчивается, она уходит поглубже, видимо, понимая, что детвору туда родители не пускают.
Кувас
Хотите собственную четвероногую и до невозможности милую службу безопасности? Для этого отлично подойдет собака породы кувас. Правда, надо быть готовым к тому, что этот сотрудник будет по-настоящему ответственным, а не вахтером, которому нужен удобный диван. Ему подавай территорию, да побольше! Недаром раньше эти собаки трудились в охране дворцов. Этот белоснежный гигант может вырасти до 80 см в холке, но по нраву он «плюшевый» — главное, вовремя начать его дрессировать. Все потому, что щенячий возраст и поведение у такой собаки затягивается, так что без дрессуры он может вырасти в ураган, который будет сложно унять.
«Это наш замечательный мальчик породы кувас — охранник других наших собак и скота. Мы взяли его из приюта, когда ему было 4 года, в первый год было непросто, но сейчас он освоился. Самый лучший!»
Торньяк
Пока вы будете думать, что гуляете с торньяком, он будет уверен, что совершает обход своих владений. И если бы он умел говорить, он бы точно убедил вас, что ваш дом уже его, а вы просто неплохо ведете у него хозяйство.
Но если отбросить шутки, собаки этой породы очень преданы, с энтузиазмом выполняют команды. Ужиться с другими четвероногими для этой породы — задачка сложноватая, а вот с людьми — нет. Хозяева не заметят, как спустя короткое время эти песели будут чувствовать себя в новом доме так, будто с рождения там прописаны, а может, даже приберут к своим лапам любимое хозяйское кресло.
«Моя торнячка ускользнула через забор и вот в таком виде появилась на террасе. Она такая чумазая, потому что в последнее время идут дожди».
- Как ветеринар, я бы порекомендовала торняков всем, кто хочет большую, сильную, здоровую, послушную и хорошо ладящую с детьми собаку.
Как ветеринар, я бы порекомендовала торняков всем, кто хочет большую, сильную, здоровую, послушную и хорошо ладящую с детьми собаку. А так же гектаров 20 пастбищ в субальпийском поясе, стадо овец голов в 200 и соответствующее жилище.
Комментарии
Завел тут сосед ротвейлера. Встречаемся на улице, каждый со своим песелем. Он говорит: "собираюсь кастрировать, поскольку уезжаю в командировку, а дочка с женой с ним не справятся". Глубоко задумалась: 1. как поможет кастрирование справится с проблемой непослушания? 2. когда заводил собаку - стоило, наверное, продумать такие моменты как командировки 3. главное - почему, заводя такую серьезную собаку, чел даже не задумывается, что ее вообще то дрессировать и воспитывать надо. Тогда и проблема "дочка с женой не справятся" - не стояла бы.
P.S. воспитывать и дрессировать надо любую собаку, но ответственность возрастает в разы, если собака может быть потенциально опасна для окружающих.