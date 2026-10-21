19 историй о коммуналках, в которых жизнь кипит, как чайник на общей кухне

В детстве я жила в киммуналке. С нами в одном коридоре жила прекрасная русская женщина.Как только в общей кухне тетя Оля начинала резать овощи для борща, я пододвигала стул, забиралась на него и начинала кушать сырые овощи. Она меня называла лаского мой Кролик.

Однажды про меня она рассказала нашему участковому врачу. Так вот и так: трехлетняя девочка кушает все подряд в сыром виде. И знаете что ответил доктор?"Этот ребенок умнее всех вас!!!"

Так вот. Это были 50-е года прошлого века. Тети Оли давно нет, но я так тепло вспоминаю ее каждый раз!