19 историй о коммуналках, в которых жизнь кипит, как чайник на общей кухне
Это сегодня мы можем даже не знать, кто живет с нами в одном подъезде. В коммунальной квартире бы такой номер не прошел. Хорошие соседи часто помогают друг другу, берут на себя готовку или уборку и закупают гостинцы сразу на всю квартиру. В некоторых коммуналках все это происходит на фоне старинных печек-голландок и фамильных сервизов в сервантах. И конечно, практически у каждого жильца такой квартиры в запасе есть пара-тройка забавных историй.
- Мои друзья решили снять квартиру в самом центре северной столицы. Обычная коммуналка с высоченными потолками в старинном доме. Прихожая в этой квартире была в удручающем состоянии. Ребята предложили своему арендодателю сделать ремонт в прихожей в счет оплаты жилья. Тот дал добро.
Стали они обои отдирать. По подсчетам — одиннадцать слоев! И вот под последним они обнаружили эти газеты. На углах стояли даты выпуска от 1900 до 1918 года. На одном из кусочков были напечатаны объявления с питерскими адресами. Значит, газета точно выпускалась в нашем городе.
А моя бабушка в свое время была историком, а ее муж — владелец типографии на Сахалине. Было сразу решено подарить им эти кусочки истории. Рассматривали они этот презент очень долго, вчитывались в каждое слово, сразу стало понятно, что эти обрывки для них бесценны.
- В детстве жили в коммуналке. Была у нас соседка баба Зина — погоду предсказывала лучше синоптика. Скажет, что завтра дождь — так и будет. Говорили, она народные приметы знает. Как-то я спросила, в чем секрет. Она рассмеялась: «Да я по белью определяю. Если Маринка из третьей комнаты вечером снимает простыни с веревки, то завтра дождь пойдет». Так я и узнала, что наша соседка Маринка работала на метеостанции.
- Живет в нашем подъезде кошка Люся. Мы недавно сюда переехали и сначала думали, что у нее есть свой хозяин, и она просто любит сидеть на лестнице между первым и вторым этажом. Но с приходом холодов Люся стала приходить к нам в коммунальную квартиру. Оставить себе не можем, часто отсутствуем. Поэтому сделали с детьми ей вот такой дом, постелили одеяло, сделали когтеточку, сверху на домике оставили послание «Относись к моему дому, как к своему». Люся осталась очень довольна, мурлыкала на весь пролет. Надеемся, что это теперь будет ее дом.
- В 18 лет я жил в коммуналке. Соседом у меня был мужик, который готовил пирожки и продавал их на рынке. Я тогда почему-то всегда отказывался, когда он угощал. Но однажды был очень голодный и съел один. И да, это был самый вкусный пирожок с капустой в моей жизни! А через пару дней мы переехали. До сих пор, когда ем пирожок с капустой, сравниваю именно с тем, соседским. И жалею, что не трескал это угощение целый год, пока жил там. А вы о каких упущенных в молодости возможностях сожалеете?
Однажды будучи студенткой, ехала в поезде домой, еды с собой не было, сутки голодала. Соседи угостили котлетой с куском хлеба. Эту котлету до сих пор вспоминаю, вкуснее за всю жизнь не пробовала.
- Мой знакомый когда-то жил в коммуналке с молодой женой. Родители были бы рады пустить молодых жить к себе. Но тем хотелось самостоятельности. Однажды вышло так, что жене пришлось какое-то время отсутствовать дома. Ее старшая сестра приходила к ней домой и готовила ее мужу еду. Но лишь только жена вернулась, как соседки окружили и стали говорить: «Вот ты только уехала — и все! К твоему мужу уже другая ходить стала!»
Молодая жена, поняв, что речь идет о ее сестре, спрашивает: «Это такая светленькая и симпатичная?» Соседки подтверждают. А она смеется: «Эту я знаю. Ей к моему мужу ходить можно».
Муж что - бытовой инвалид? Никогда не понимал когда мужик себе простую еду не может приготовить.
«Мы выкупили коммунальную квартиру и затеяли ремонт. Похоже, в этом месте жила любовь».
В детстве я жила в киммуналке. С нами в одном коридоре жила прекрасная русская женщина.Как только в общей кухне тетя Оля начинала резать овощи для борща, я пододвигала стул, забиралась на него и начинала кушать сырые овощи. Она меня называла лаского мой Кролик.
Однажды про меня она рассказала нашему участковому врачу. Так вот и так: трехлетняя девочка кушает все подряд в сыром виде. И знаете что ответил доктор?"Этот ребенок умнее всех вас!!!"
Так вот. Это были 50-е года прошлого века. Тети Оли давно нет, но я так тепло вспоминаю ее каждый раз!
- Когда-то возле оперного театра в моем городе была старенькая коммуналка. В одной из ее комнат жил мой знакомый. Когда мы приходили к нему в гости, всегда поражались, какая необычная эта комната — пятиугольная, длинная, с небольшим камином. С высоченного потолка свисала чуть ли не вровень с головой лампа с огромным зеленым вязаным абажуром с длинной бахромой, был книжный стеллаж со всякой литературой и стояло старенькое пианино. Еще был круглый небольшой стол, но мы обычно пили чай и вели беседы, сидя по-турецки на полу перед камином. И кровати у него не было. Он спал либо в гамаке, либо в спальном мешке на полу. Интересный человек был, в интересном интерьере жил.
- Когда родители жили в коммуналке, к ним часто заходил дворовый кот Барсик. Все соседи его чем-то подкармливали. Тут кто-то из соседей стал замечать, что на кухне пропадают готовые котлеты. Уйдешь в комнату на 5 минут, вернешься — вроде все так же: плита, сковородка, но одной котлеты под крышкой нет. Другие жильцы шли в отказ, мол, никто не брал. Но однажды кто-то случайно застукал кота у сковороды.
Оказалось, что Барсик прыгал на плиту, аккуратно отодвигал крышку, доставал котлету и так же аккуратно закрывал крышку. А потом счастливый и довольный кот убегал в свой уголок есть свежую котлетку. Вот ведь умное животное! После этого все готовые блюда уносились в комнаты, но коту всегда оставляли вкусный кусочек.
«На даче у родственников вот такая коммуналочка».
- Живу в коммуналке два месяца. Когда я оказалась в трудной ситуации, все соседи стали помогать мне: кормили меня, заботились о собаке, помогали в быту, подбадривали. Сегодня у меня был первый крупный денежный заказ за последнее время. Заработала много. Первое, что сделала — накупила целую тележку гостинцев соседям. Приготовила отменный ужин на всех. Мы ужинали вместе, а потом пошли всей толпой выгуливать пса.
И вот я сижу на кровати в моей комнате. Доедаю дыню. И так мне хорошо! Завтра мне придет новый крупный заказ, и я снова буду готовить ужин на всех. Потому что я хочу и могу заботиться о тех, кто в трудное время был рядом со мной, и не заявил, что никто никому ничего не должен. Да, это так. Не должен. Но может откликнуться и получить потом вдвойне за свое тепло и заботу.
- Моя подруга жила в бывшей трехкомнатной коммуналке. Ванная комната там была очень большая. Сама ванна — обычная, современная, но с огромным шкафом-ларем то ли для грязного белья, то ли для ведер и тазиков. И туалет был с бачком под потолком и фаянсовой ручкой на железной цепочке. А в огромном коридоре на стене висели три счетчика. Кухня была такая же большая, как у нас в квартире гостиная. Высоченные потолки, два просторных балкона, на одном из которых была комната моей подруги. Строился дом в 30-х годах. Всего три этажа, но высотой он был, наверное, как наша пятиэтажка. Строили же люди тогда!
«В нашей коммуналке в центре Питера имеются обе лестницы — и черная, и парадная. Внутри парадная выглядит вот так».
- Наша семья жила в казанской коммуналке много лет. Квартира занимала весь второй этаж. На него вела чугунная лестница с узорами. У каждой квартиры было несколько комнат. Потолки были 4,5 метра с внутренними карнизами, везде лежал дубовый паркет, в некоторые комнаты и квартиры вели трехметровые дубовые двери. Было две отгороженные кухни с газовыми плитами — одна для квартир 1, 2, 3, другая — для 4, 4"А" и 5. Перед общим входом висело 6 пластиковых кружочков с первыми буквами фамилий. В десять вечера дверь запиралась изнутри на огромный крюк, но если кто-то знал, что придет позже, то переворачивал свой кружок, и тогда не запирали до его прихода. Жили дружно. У нас в соседях была старушка Надежда Федоровна. Когда Олег Лундстрем привез в страну свой оркестр из Китая, он не сразу попал в столицу, а почти 10 лет жил и работал в Казани. И Надежда Федоровна была женой одного из музыкантов его оркестра. В другой квартире какое-то время жила большая и очень интеллигентная семья родного дяди актрисы Веры Алентовой. Фамилия у них была такая же — Алентовы, и сама знаменитость один раз приезжала к ним в гости.
- Детство и юность я провела в коммуналке неподалеку от Остоженки. Соседями там были самые разные, но очень колоритные персонажи. В квартире постоянно была какая-то суета, бесконечные разговоры на общей кухне, вечно происходили разные удивительные вещи — мы с мамой знали всех, все знали нас, и невольно водоворот событий затягивал. Очень сильна была взаимовыручка — соседи всегда поддерживали друг друга.
В начале нулевых наш дом расселили. Нам выдали взамен две однокомнатные квартиры на окраине, и началась совершенно другая жизнь. Да, у нас было отдельное жилье со своими кухней и туалетом, но соседи оказались совершенно другими. Они не общаются друг с другом, чаще даже и не знают, кто живет в их подъезде. Я уже молчу о взаимовыручке — у них снега зимой не допросишься. Никакого «водоворота событий», только частная жизнь в пределах своих 30 квадратных метров. Остается только пересматривать в тысячный раз «Покровские ворота», вспоминая, как оно тогда было.
«Коллега продолжает делать в старом фонде ремонт, докопался до газет 1910 года».
- Перебрался я жить к своей второй жене Ларисе, и выяснилось, что она абсолютно не умеет готовить. Для меня же готовка не была чем-то запредельно сложным, меня в свое время батя всему научил. И вот как-то я ехал домой и горько вздыхал, так как мне еще предстояло готовить ужин. Захожу домой, а там пахнет чем-то вкусным. Захожу на кухню и вижу — жена сидит за столом, а возле плиты жарит-варит-парит незнакомая женщина. Жена говорит: «Знакомься, это Оля — моя лучшая подруга, мы когда-то с ней в одной коммуналке жили».
Образ коммуналки у меня складывался из Вороньей слободки из «Золотого теленка» и собственных не особо приятных детских воспоминаний. И соседка по коммуналке в качестве лучшей подруги в мои представления не вписывалась. Озвучил это. А женщины смеются. Оказалось, что жили они в конце восьмидесятых в четырехкомнатной квартире двумя семьями. Оля готовила на обе семьи после того, как однажды попробовала стряпню Ларисы. Договорились они примерно так, как это сделали мы. Оля готовит, Лариса стирает и гладит, а мужья занимаются закупками и ремонтом. Так и жили, пока не получили по отдельной квартире. Но даже после переезда в разные районы дружить не перестали.
- Папа рассказывал, что однажды с ним произошло в коммунальной квартире. Как-то ночью он проснулся, просто лежал и смотрел в потолок. И тут краем уха услышал, что по коридору (напоминаю, что это коммуналка, там коридоры обычно длинные) кто-то идет и будто заглядывает в комнаты, в ванную. Шаги отчетливо слышны, пол скрипит. Папа слышит, что неизвестный направляется к его комнате. Осмелившись, он выбегает из комнаты и летит по коридору к входной двери, по дороге стучится к соседке. Они вместе обошли всю квартиру, но так никого и не обнаружили.
А в этом доме находится знаменитая коммунальная квартира № 50 из романа Булгакова «Мастер и Маргарита», где обосновались Воланд и его свита.
- Жил два раза в коммуналках в Питере на сессии. В первый раз попал в обычную квартиру из пяти комнат в девятиэтажке. Зато следующая коммуналка была в классической дореволюционной постройке. Ключа не дали. Сказали: «Стучи, кто-нибудь откроет». Комната была метров 20-25, а высота потолка — метра три с половиной, по ощущениям. Из мебели в комнате стояла только печка-голландка. Хорошо, что я надувной матрас привез с собой. На кухне была душевая кабина. То есть ты моешься, а соседи картошечку жарят. Что еще? Дверь в комнату не закрывалась, так я нашел огромный саморез и, так сказать, «засаморезивал» ее каждый раз.
Нам кажется, что жильцы любой квартиры, даже коммунальной, стремятся сделать ее уютнее. Вот как раз 15+ долгожданных покупок для дома, которые принесли радость на долгие годы.