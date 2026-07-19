20+ историй о комплиментах, после которых на душе тепло, радостно и хочется обнять весь мир

Мне не просто было ходить по городу с коляской в 40 лет. Меня принимали за бабушку. Обсуждали, что в таком возрасте не рожают. Причем, сплетничали даже мужчины. В этом они от женщин не отличаются, как я поняла. При том, что я после родов стала выглядеть резко старше. Но я сама на это пошла. Меня предупреждали. Это мой выбор. Поэтому я не обижалась.