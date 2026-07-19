К слову, молодые-то как раз и нервные, с годами, если ты не бо-бо на всю голову, спокойне становишься, типа, кто понял жизнь - тот не спешит (с)
20+ историй о комплиментах, после которых на душе тепло, радостно и хочется обнять весь мир
Умение говорить приятные слова — это настоящее искусство, и порой обычная попытка сделать комплимент превращается в сцену, достойную первоклассного комедийного сериала. Согласитесь, искренняя похвала способна поднять настроение на весь день, но иногда люди формулируют свои восторги настолько нелепо, что остается только смеяться. Впрочем, даже в самых неуклюжих фразах, брошенных незнакомцами на улице или случайными попутчиками, порой скрывается настоящая доброта. Мы собрали простые жизненные истории о комплиментах, которые согрели душу, рассмешили или стали семейной легендой.
- Мне сегодня в поликлинике нахамила одна тетка. Сказала: «Такая молодая, а уже такая нервная...» Ну это она думает, что нахамила. Она же не знает, что мне почти 40. Я-то еще часа два светилась потом от такого комплимента.
- Года три назад стоял в очереди в кофейне. Утро, лицо кирпичом, настроение — понедельник. Передо мной девушка забирает свой латте, оборачивается, смотрит на меня и говорит: «У вас очень крутой цвет худи. Вам прямо идет, освежает». И ушла. Никакого флирта, просто мимоходное замечание. А я потом шел по улице и улыбался. Вроде мелочь — обычная толстовка, которую купил на распродаже, а настроение поднялось на весь день.
Я люблю делать комплименты, когда мне действительно что-то нравится. Но только женщинам. Незнакомым и малознакомым мужчинам опасаюсь, чтобы не приняли за флирт. Только один раз сказала доктору, что у него приятный запах одеколона, потому, что это был мой любимый запах. Но доктор даже не улыбнулся. Чувствовала себя неловко.
- Иду как-то летом по улице, на мне брюки в цветочек. Навстречу мужчина. Смотрит на меня и высказывает: «Тебе же лет сорок, ты че в такие штаны вырядилась?» Мне на тот момент было 52, и это было приятно слышать, черт побери!
Если бы мне такое сказали, то ответила бы: "Вам завидно, что у вас таких нет? Могу подарить прямо здесь", и посмотреть на его реакцию. Очень хамов не люблю, и предпочитаю сразу ставить их на место.
«Лучший комплимент, который я только что получила: „Ваша собака позирует для фото лучше, чем мой ребенок“»
Если бы я так сидел в метро, мне бы вылили ведро воды в это самое место. Вот это и называется «это совсем другое»
- Вторую дочь родила поздно, но выглядела, не скажу, что молодо, но уж на свой возраст точно. Пошли семьей на День города. Я, конечно, приоделась, накрасилась, волосы распустила — грива у меня шикарная была. Дочери младшей уже 5 лет было. И вот какой-то мужик, уже немолодой, долго меня разглядывал, а потом и говорит с восхищением: «Девочка, какая у тебя красивая бабушка!»
Мне не просто было ходить по городу с коляской в 40 лет. Меня принимали за бабушку. Обсуждали, что в таком возрасте не рожают. Причем, сплетничали даже мужчины. В этом они от женщин не отличаются, как я поняла. При том, что я после родов стала выглядеть резко старше. Но я сама на это пошла. Меня предупреждали. Это мой выбор. Поэтому я не обижалась.
- Как-то захожу в ПВЗ, там две женщины-подружки, при параде, при марафете. Судя по разговорам и покупкам, на корпоратив собрались. На одной такая шубка сказочная! И так ей в ней хорошо, что не удержалась я, осыпала даму комплиментами. Та прям засияла, благодарит, и видно, что хочет подобрать комплимент в ответ. Смотрит на меня, ищет взглядом хоть что-нибудь примечательное — и зависла. А я как-то и одета несуразно — что первое схватила, на пять минут выскочить из дома, — и не накрашена. Повисла неловкая пауза. В полной тишине все забрали свои товары, вышли и разошлись. Меня потом уже на ржач пробило. Иду, еле сдерживаясь. Оглянулась — они тоже в конце улицы аж загибаются от смеха.
Никогда не понимала шубы из натурального меха. Вот хоть убей! Максимум из овчины, и то, если это оправдано суровым климатом. Мне зверьков жалко. И ничего с этим сделать не могу.
У нас тут ходят в норке зимой при +5. Пыхтят, потеют, но ходят. По дождю и моркому снегу зрелище жалкое. Понты все это. Потому смотреть неприятно.
- На днях сделала девушке комплимент, что у нее очень приятный парфюм, и спросила, как называется. В ответ получила глаза, полные шока, и фразу: «Вообще некорректный вопрос». Не поняла, че произошло.
Сама никогда никому не задаю такой вопрос, но если у меня спрашивают - всегда отвечаю какими духами или помадой пользуюсь. Я, вообще, людям не грублю. Могу только что-то резкое и неприятное сказать, если мне что-то подобное сказали - тут уж я себя не сдерживаю, могу выдать по полной программе.
«Самым ярким моментом в моей жизни стали комплименты моих тетушек по поводу этого макияжа на свадьбе»
- Самый дурацкий комплимент из тех, что лично слышала, был сказан не мне, но при мне. Собрались компанией, к нам присоединилась одноклассница, с которой давно не виделись. И муж подруги, впервые ее увидевший, заявил: «Знаете, Мария, вы производите впечатление очень страшной женщины. Тут мы все подзависли, так как Мария и внешне красивая, и по общению явно не «страшный человек». Отойдя от шока, сама Мария уточнила, что так ее за всю жизнь еще никто не называл. На что муж подруги пояснил, что она похожа на героиню всяких испанских сериалов, а они показаны страстными. Пришлось сказать, что он сказал не «страстная», а «страшная». Поржали, извинился.
- Когда я была на экскурсии в Иордании, двое очень молоденьких ребят бросали на меня восхищенные взгляды. Руководитель группы перевел — они говорят, что ты как " белая верблюдица". Вспоминаю с гордостью!
- Со старшим сыном сейчас очень непростые отношения. Переходный возраст — 15 лет, сын часто дерзит, доброго слова от него не дождешься. А муж в длительной командировке, поэтому помочь мне не может. Но вчера, показав сыну свое фото в его возрасте, я нежданно-негаданно услышала от него невероятный комплимент: «По-моему, ты совсем не изменилась». И так приятно стало, что все обиды разом забылись.
- Когда мне говорят, какой у меня красивый кот, я отвечаю: «Спасибо!» Хотя вообще-то это же не про меня — я получаю гораздо меньше комплиментов, чем кот. Плюс к его красоте я отношения не имею. Это он сам такой нашелся. Будем считать, что я отвечаю за кота.
«Решила поделиться фотографией своих косичек, которые я сделала на работе на днях! На длинных волосах их сложно заплести, но я получила много комплиментов!»
- Пошла я на свидание. Все шло хорошо, пока парню не принесли десерт как комплимент от девушки за соседним столиком. Мы посмотрели на нее, она — на нас. И вот тут я объективно понимаю, что она красивее меня, такая, как сейчас модно, — с ресничками и губами. А парень спрашивает, что ему делать. И вот что я должна была ответить? Я сказала: «Это первое свидание, и, если та девушка тебе понравилась, иди и познакомься». И он пошел. А я встала и ушла. А на душе так погано стало. Я пошла в парк, покаталась на карусели. И знаете, он еще через полчаса звонит мне: «Ты где?» То есть все полчаса он с ней общался и не заметил, что меня нет.
Я от природы с длинными ресницами, густыми бровями и пухлыми губами. В детстве и юности что только не говорили о моей внешности. Выщипала брови в ниточку, а сейчас стали модны широкие. Не стала их наращивать, только чуть-чуть подкрашиваю карандашом. Девушка какая-то странная - отправить парня к сопернице, а потом ещё и обижаться! Я бы сразу увела его из ресторана, сказав: "Давай пройдёмся, что-то мне здесь не нравится!".
- Работаю медсестрой в родильном отделении. Я помогала пациентке во время родов. В самый разгар она посмотрела мне прямо в глаза и спросила: «У тебя натуральные ресницы?!» Я ответила: «Да, я только что купила новую тушь, она делает их такими огромными!» Она продолжает рожать, а потом заявляет: «О боже, мне она так нравится, напишите, пожалуйста, потом ее название!»
- Ездил на встречу с клиентом, с которым отношения были не очень хорошие. Думал, что как-то надо позитивно начать встречу с девушкой-менеджером. Долго думал как, а в итоге начал с прекрасного комплимента: «Вы сегодня замечательно выглядите, я даже вас не узнал». Отношения почему-то не улучшились...
«Жена и дети уверяют, что мы с Танком похожи как две капли воды. Не знаю, комплимент это или нет, но спорить с ними как-то не получается»
- Мне 78. Занимаюсь бальными танцами. Готовимся к конкурсу. Пять танцев. Уже поднадоело. Моему партнеру 31. Хочу схалтурить и начинаю капризничать: «Я устала». Пауза. И тут он говорит то, что для меня стало лучшим комплиментом: «Наталия, да на вас пахать надо!»
Когда про женщину говорят, что на ней пахать надо, обычно намекают, что она похожа на лошадь. Радоваться тут нечему.
- Когда я работала бариста, однажды одной женщине так понравились мои тени для век, что она хотела потереть пальцем мое веко, чтобы у нее был образец и она могла сбегать с ним в соседний магазин. Я что-то лепетала про санитарные нормы и правила, отступая назад.
- Гуляю как-то летом по улице.
— Девушка, можно один вопрос? — обращается какой-то парень.
— Мм?
— Как вы понимаете выражение «рыжая бестия»?
— Невыносимая, но очень привлекательная женщина, — честно отвечаю я, поправляя рыжую прядку.
— Вот видишь! — торжественно кричит парень своей рыжей спутнице. — Я же говорил, что это комплимент!
- Иду с собакой. С ризеншнауцером. А он красивый, с челкой, с бровями. Идет гордо, рядом, без поводка. Навстречу нам какой-то мужик: «Девушка, это ваша собака? Такая красивая! Вся на вас похожа!»
«Недавно на деловом мероприятии я получила множество комплиментов по поводу выбранных мной тропических теней для век!»
Простите, но этот макияж для дискотеки, вечеринки, но никак не для делового мероприятия. На деловом мероприятии принято выглядеть строго в деловом стиле, и макияж должен быть сдержанным.
- Забрал жену с работы, едем и, стоя в пробке, замечаю, что в машине стоит знакомый запах. Да, в машине пахло точь-в-точь как когда-то пахло в Type-R моего брата. Тут же накатили приятные воспоминания детства, немного всгрустнулось о том, что за 10 лет ту тачку изрядно потрепала жизнь. И я, без всякой задней мысли, решил сделать жене комплимент: «У тебя духи такие вкусные, прям как у моего брата освежитель в „Хонде“ был» — говорю я задумчиво. До сих пор не могу понять, за что мне прилетело.
- Зашла в лифт с бабушкой и ее чихуахуа. Пес сразу сел передо мной и начал лапой стучать мне по ноге, кивать и улыбаться. Бабушка говорит ему: «Что, понравилась девушка?» Я спросила, можно ли его погладить, раз он просит. На что она ответила: «Да, он у нас любит красивых девочек».
- Получила самый приятный комплимент от пацана лет 8–9, который искал всякую живность в парке с друзьями: «Я ее знаю, она взрослая, но своя! Она знает, где найти самую большую в парке лягушку-быка!» Разумеется, после этого я обязана была показать пацанам ту самую лягушку-быка.
«Я получаю много комплиментов по поводу того, какая она красивая»
- Лучший комплимент в моей жизни мне сделала незнакомая женщина в автобусе. Я ехала с работы, она сидела рядом. Тут слышу с сиденья через проход: «Маааам!» Смотрю — дочь, тоже едет с работы. Не сразу заметили друг друга. Женщина с таким искренне изумленным лицом смотрит на мою дочь, потом на меня и, с выпученными глазами, повторяет: «Маааам??????»
Мне однажды девушка сына сделала довольно странный комплимент: "Вы так молодо выглядите, наверное, сына родили ещё учась в школе". Мне такой комплимент показался довольно неприятным, и я парировала: "Нет, что вы, я сначала ребёнка родила, а потом уже в первый класс пошла".
- В 90-м году папу отправили оформлять бумаги в ЗАГС на сына, а забирать пошла мама уже сама. Приходит, а ей все там комплименты делают: «Какое интересное имя, какой интересный выбор». Она удивилась, Федор — вроде нормальное имя. Берет свидетельство, а там — Феофан. Оказалось, папа думал, что это полное имя.
Один знакомый так сына регистрировал : с женой решили назвать сына Димой , а в документах он его записал Демьян ( а потом ещё удивлялся :"разве Демьян это не полное имя ?" ))
- Поехала вместе с мамой в отпуск в Турцию. Лежим на пляже в полной неге. Вдруг слышу над ухом: «О-о-о, нежная роза! Почему ты вянешь на песке, а не растешь в моем саду?». Открываю глазки, чтобы посмотреть, что там за садовник нарисовался, а это / к моей маме кавалер подкатывает. Я пошутила: «Але, мне отчим не нужен!» А он как узнал, что это моя мама, начал возмущаться, что я ему вру, мол, мне явно лет 20, а маме не больше 30 и так рано не рожают.
Кажется, тема комплиментов неисчерпаема — каждый из нас хранит в памяти хотя бы одну такую историю. Вот еще несколько таких подборок:
Комментарии
Спонтанные комплименты редко бывают удачными)
Как-то мне парикмахер (стригусь у него года три) заметил: "у вас такие аккуратные маленькие уши, как у мышки!" 😊🐭
На всю жизнь запомнила три комплимента.
1. Мне было лет 25. Шла по улице, навстречу два подростка. Когда они оказались у меня за спиной, один сказал другому: "А она ничего, правда?"
2. Была в театре с будущим мужем, сидели перед сценой. Вот-вот начнется спектакль (режиссёр Товстоногов, БДТ), а мой молодой человек буквально пожирает меня глазами. Я говорю, что он на сцену должен смотреть, а он отвечает: "Ты такая красивая!".
3. Мама послала мою фотографию с детьми бабушке (маминой тёте, у которой она воспитывалась), бабушка написала: "А Оля, оказывается, интересная".
Все остальные комплименты мне были не так важны, почти все стёрлись из памяти.