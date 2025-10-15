Сказочница с бёдрами... Во время урока дверь в класс открывается, когда учитель заходит в начале урока и все ученики встают, и потом открывается, когда урок закончен. Большая редкость, когда ученик просится выйти из класса или заглядывает кто-то посторонний.
20+ женщин, которые ожидали комплиментов шикарному наряду, а попали в анекдот
Представьте: вы ловите восхищенный взгляд — сердце замирает в предвкушении комплимента. Но вместо «Выглядишь просто шикарно!» звучит фраза, которая мгновенно превращает вас из роковой красотки в героиню комедийного скетча. Именно о таких моментах, когда ожидание гламура сталкивается с реальностью, и пойдет сегодня речь.
- Заказала кофту со съемными рукавами-митенками. Притащила мужа в ПВЗ, чтобы оценил. Примерила, выхожу, а он вдруг как зашипит: «Нет! Ты слепая что ли, не видишь, что оно бракованное — вон рукава не пришиты». © kantex / Pikabu
- По сей день я не могу носить юбку того фасона, который мне нравится, из-за этого. Она была длиной чуть ниже колена и представляла собой симпатичную розовую юбку в цветочек, застегивающуюся спереди на пуговицы.
И вот сижу я в школе на уроке, внимательно слушая учителя. Следующее, что я осознаю, — это то, что парень, сидящий рядом со мной, пялится на меня уже целую вечность! Это изрядно бесит, но я пытаюсь не обращать на это внимания. Потом я начинаю понимать, что чувствую, как ветер обдувает мои бедра, когда дверь открывается и закрывается. И тут мой взгляд опускается на мои колени, и я понимаю, что моя юбка расстегнулась на все, кроме трех верхних пуговиц, из-за чего видно мое нижнее белье. Я тут же краснею и начинаю пытаться застегнуться на все пуговицы. Что говорит парень рядом со мной? «Почувствовала легкий ветерок, да?» © Unknown author / Reddit
- У меня есть песочные свободные шорты до середины бедра. Муж говорит, что прям как в экспедиционном корпусе и спрашивает что там сейчас в Африке. А про розовый пиджак он вообще сказал: «Хорошо, что твои родители не видели». © Irchi / Pikabu
- Белое платье в зеленую полоску с эффектом слегка застиранной ткани. Муж называет его матрасом. © Lerrina / Pikabu
- Заявилась на работу в новой шикарной юбке в облипку. Коллега буквально облизал меня взглядом и говорит: «Ты сегодня просто как рыбка!» Я ему кокетливо: «Золотая?» А он, зараза такая, отвечает: «Ага, как копченая скумбрия» Это ему моя золотистая блузка с черной юбкой такие ассоциации навеяли.
- Всегда раздражаюсь, когда примеряю вещи в магазине, а на них следы косметики. Недавно примеряла белую блузку, все классно, но заметила следы от помады. Думаю: «Вот же свиньи!» Снимаю блузку, матерю людей, которые портят вещи, и смотрю на себя в зеркало. Вся помада размазана по лицу... Не думала, что свинья настолько близко окажется. © Подслушано / Ideer
- У жены есть черная ночнушка в пол. С моей подачи сей предмет гардероба получил собственное имя «саркофаг». © Caustic / Pikabu
- Когда надеваю полосатые штаны и забываю втягивать живот, мой сразу кричит: «Астерииикс, пойдем гулять!» Так штаны даже не синие с белым. © Анна Михайлычева / VK
- Жена как-то купила платье, дождалась меня дома, надела, красуется довольная. Я смотрю на нее и понимаю, что где-то уже это видел. Шарю взглядом по комнате. Жена прослеживает мой взгляд и мы оба понимаем, что наши шторы совпадают своим принтом практически полностью. Даже шутить не пришлось. Больше я это платье не видел. © TallFallOn / Pikabu
- Однажды, когда я была маленькой, я застряла в брюках и крикнула папе, чтобы он пришел и помог мне. А он такой: «Милая, мне нельзя в женскую примерочную». © IamtheCookieMnstr / Reddit
- У жены есть комбез джинсовый, всегда когда она в нем — прям вылитый Карлсон. Иногда спрашиваю, где ее пропеллер. © craftman27 / Pikabu
- На любую красную одежду батя говорил — как пожарное ведро. Почему он не любил красный цвет, так и осталось загадкой. © chesnochok39 / Pikabu
- У меня есть льняное платье бежевое, оверсайз. Очень клевое и дорогое, но для мужа — это исключительно рубище крестьянское и я в нем как крепостная. Вопит: «Где мои щи?! Барин трапезничать желает!» © Kosmonafft / Pikabu
- Зашла как-то с подругой в популярный магазин одежды. Ходили, смотрели, дошли до верхней одежды. А посещаемость большая, поэтому иногда одежда оказывается снята с вешалки и лежит рядом. Ну, вот и вижу я: пуховик брошен на стенд с одеждой. И так он мне не понравился! Хватаю, показываю подруге со словами, мол, какая чудовищная вещь, кто такое купит. А рядом хозяйка, она другую куртку примеряла. © Подслушано / Ideer
- У моего все мои сумочки это чехлы для мобильника. © Blackberry33 / Pikabu
- Когда я училась в 7-м классе, я пришла домой из школы и заметила, что на моих джинсах сзади огромная дырища. На следующий день я рассказала об этом своим друзьям в классе, а они сказали, что знали, но вместо того, чтобы рассказать, просто постарались держаться поближе ко мне, чтобы никто не заметил. Они не говорили мне, чтобы я волновалась. Ржу не могу! © Second_Sandwich / Reddit
- Давным давно шли по рынку, искала купальник себе, на одной палатке висел манекен-образец, а на нем одни плавки и несколько лифов разной расцветки. Муж как увидел это, заржал. Сказал: «Все пришли, я нашел тебе купальник». К слову сказать, накануне я ныла, что когда сижу у меня на животе складки. © Lybyska / Pikabu
- Купила красивущий кардиган (это такое, чуть длиннее колена, расстегивается). Черно-белое, типа сверху черный, подклад белый. Рост мой невелик. Муж посмотрел задумчиво и сказал: «Не, ну красиво в общем то... Ты почти как императорский пингвин». © malenkix51onyat / Pikabu
- Для меня это было почти катастрофой. На работе, надев платье с леггинсами, я пошла в туалет, и ужасная юбка застряла сзади за пояс и задралась. От полной катастрофы меня спасла одна замечательная женщина в туалете, которая чуть не закричала, когда я выходила. Только благодаря ей я смогла все исправить, прежде чем пройтись мимо множества рабочих кабинок к своему столу в дальней части офиса. © ConiferousMedusa / Reddit
- Я купила зеленый плащ в том году. Теперь я Кузьмич.
— Кузьмич, в чей сарай сегодня зарулим? © kaktak22 / Pikabu
«Нашла самый нелепый винтажный топ с пайетками из всевозможных материалов и просто влюбилась в него!»
- «Прям словила вайбы бабушки Йетты!» © Green_eyes_1986 / Reddit
- Стою в примерочной и слышу за шторой звонкий детский голосок: «Красота! Вот это да! Отлично! Красотка!» Удивилась, выглянула. Оказывается, в соседней примерочной девушка примеряла платье, а ее маленький братик вот так вот ее подбадривал. © Подслушано / Ideer
- Сегодня ходила в магазин за курткой. Стояла, примеряла. В этот момент зашли мама с дочкой (на вид лет 9). Смотрят они, значит, куртку. Мать показывает ей длинную, темно-зеленую. Дочь громко заявляет:
— Ты что! Я гусеницей выглядеть буду! © Подслушано / Ideer
А теперь ваша очередь! Уверены, у многих из вас в запасе есть свои забавные истории — когда вместо долгожданного комплимента прозвучало нечто совершенно непредсказуемое. Поделитесь своими историями в комментариях!