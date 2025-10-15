20+ женщин, которые ожидали комплиментов шикарному наряду, а попали в анекдот

Сказочница с бёдрами... Во время урока дверь в класс открывается, когда учитель заходит в начале урока и все ученики встают, и потом открывается, когда урок закончен. Большая редкость, когда ученик просится выйти из класса или заглядывает кто-то посторонний.

Я уж не говорю о самой "розовой юбке в цветочек", когда в большинстве школ существует дресс-код.