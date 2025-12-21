20+ забавных фото и историй из Китая, где на каждому шагу происходит нечто непостижимое

Кто же не знает выражение «Восток — дело тонкое»? И это действительно так. Если западные люди приезжают в Китай, то множество вещей может вызвать у них бурю реакций. От случайно полученного бесплатного обеда до неожиданного опыта с таможенными службами. Для нас там все кажется новым и может даже странным. А вот местные жители привыкли и даже глазом не поведут. Пожалуй, для них именно наши привычки — настоящая диковинка.