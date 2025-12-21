20+ забавных фото и историй из Китая, где на каждому шагу происходит нечто непостижимое
Кто же не знает выражение «Восток — дело тонкое»? И это действительно так. Если западные люди приезжают в Китай, то множество вещей может вызвать у них бурю реакций. От случайно полученного бесплатного обеда до неожиданного опыта с таможенными службами. Для нас там все кажется новым и может даже странным. А вот местные жители привыкли и даже глазом не поведут. Пожалуй, для них именно наши привычки — настоящая диковинка.
«В Китае мне не терпелось попробовать уличную еду. Как-то сестра приходит с пакетом, ехидно посмеивается и дает мне. Я открываю, а там вот! Помидоры в сахаре»
Ну правильно, чего привычки-то менять?
- В Китае к нам регулярно в гости приходили друзья с родственниками. Как-то раз пришли они, болтаем, люди по квартире ходят, осматриваются. Мне зачем-то понадобилось заглянуть в свою комнату. Открываю дверь и вижу, что прямо на моей кровати, под одеялом лежит китайская женщина. Просто лежит и спит. Китайцы привыкли днем ложиться спать, вот она и не стала менять привычки, просто пошла и легла на свободной кровати. Я просто в шоке от такого.
Китай — это страна, где вас повсюду атакует реклама
- Переехала жить в Китай, тут небольшая аналогия с «Черным зеркалом», а именно — вездесущая реклама. Открываешь видео на местном хостинге — будь добр 14 секунд смотри на рекламу шампуня; забираешь посылку из портативной почты — три секунды авто со скидкой; да даже когда я открываю календарь на телефоне, купленном в том же Китае, мне вылезает реклама! В поисковике первые 10 страниц — реклама, а потом только нужный результат. Благо я ее не понимаю, и меня она не так сильно бесит, как мужа. © Подслушано / Ideer
«В некоторых китайских кинотеатрах на дверь вешают табличку, где сказано, будет ли сцена после титров»
Наслаждаться китайской едой — это задачка со звездочкой
- Жду рейс в аэропорту Шанхая, слона бы съел. Рядом — приятная китаянка аппетитно жует печенье. Наконец протягивает одну штучку мне. Я жадно хватаю — и в рот... И тут же кидаю печеньку на пол, типа выронил, и деру. А китаянка ехидненько так мне вслед смотрит. Там оказалось печенье с начинкой из фасоли с сахаром и какими-то вонючими специями. © Подслушано / Ideer
И даже просто расплатиться в ресторане там бывает ой как непросто
- Вчера произошла такая ситуация в Китае, до сих пор неловко ужасно. Пошла я с детьми поесть после 10-часового перелета. Нашли ресторан неплохой, я сразу уточнила, можно ли заплатить картой. Мы поели, иду платить, все платят там приложениями, а тут я со своим пластиком. Сначала ждем терминал, потом карта не проходит. Я в шоке, только что ж в аэропорту нормально платила. Думаю, что же делать, спрашиваю про банкоматы. А их в этом районе просто нет! Я растерянно спрашиваю: «И что теперь?» В итоге нас просто отправили домой. Мы поели и не заплатили. Кошмар какой! © mkolpakova
«Я заказал что-то из Китая, а оно пришло завернутое в детскую домашнюю работу»
Китайцы — настоящие профи в нейминге. Как еще объяснить такое очарование?
- Работаю в Китае в детском садике, преподаю детям английский язык. Китайцы дают своим детям занятнейшие английские имена! Например, в моей группе есть Грибочек, Яблочко, Янтарь, Тигр, Король, Конфетка, Радость, Бургер, Солнышко и Персик. © Подслушано / Ideer
А вот это просто с точки зрения удобства вызывает вопросы
- Ох, как же бесит, что у них повсеместно распространена практика, что в лифтах, что в метро, что сразу люди заходят, а потом уже выходят те, кому нужно. © arkorny
«Вот такие сникерсы можно купить в Китае»
Эмигрантам под Новый год очень уж домой хочется
- Шесть лет живу в Китае. Новый год тут, как правило, не отмечают. Когда училась в универе, каждое 31 декабря ставили экзамен, и домой никак не улететь. Универ окончила, работаю в китайской компании, отпуск дадут только на китайский Новый год. Каждый раз с приближением 31 декабря становится грустно и одиноко. Так хочется предновогодней суеты, запаха настоящей елки... И больше всего хочется обнять маму. © Подслушано / Ideer
«Вот в каком виде я покупаю арбуз в Китае»
Видимо, для китайской таможни шоколадки — верх подозрительности
- Приехала в Китай и заскучала по привычным сладостям. Написала маме, а та отвечает, мол, не проблема, сейчас соберу посылку. Я каждый день следила за посылкой, мне не терпелось ее получить. Наконец она у меня, открываю, а там вместо моих вкусняшек лежит бумажка от таможенной службы. Дескать, мы проверили вашу посылку, а то она нам подозрительной показалась. Я уже на панике начинаю ворошить все пленки с пупырышками. К счастью, они ничего не забрали, просто переложили все так, что фиг найдешь.
Но ради такого театра можно и слетать
- Китай — это не просто другая страна, а другая планета. Я вчера ходил там в театр. Там было задействовано около 200 актеров, и все было в движении. Кресла для зрителей двигались. Даже сцена! Вот это стоит того, чтобы прилететь и посмотреть. © mityam1tenka
«В одном китайском ресторане увидел „туалет для тошноты“»
Вот так и происходит столкновение культур
- У знакомой муж китаец. Родился у них мальчик, и радостный отец заказал на китайском сайте ползунки — со специальной дырочкой. Пришли они. Оставили сына бабушке с материнской стороны, она не поняла, что за ползунки некачественные внуку купили, дырявые, и зашила их. Подарила нормальные. Тут лето наступило, поехали они в Китай, а там китайская бабушка. Увидела внука в странных ползунках, без дырочки, неудобно ж, и прорезала их. Родители долго ржали. © Подслушано / Ideer
У китайцев даже на космос свой взгляд
- Сижу в гостиной, рядом бегают китайские дети и включен мультик про космос. На китайском, конечно же. Я заинтересовалась и пристала к китайцам: «Расскажите, как у вас планеты называются». Оказывается, Меркурий у них — Водная звезда, Венера — Золотая звезда, Марс — Огненная звезда, Юпитер — Деревянная звезда, Сатурн — Земляная звезда, Уран — Звезда Небесный король, Нептун — Звезда Морской король. А Плутон, хоть и был лишен статуса планеты, но у него самое крутое название в Китае — Повелитель мира мертвых. Я в восторге.
«Просто обычный день в Китае. Люди повесили сушиться свинину»
Вот в этом вопросе Китай точно впереди планеты всей
- В Китае у меня был шок, когда я увидела функцию оплаты ладонью. Причем это было даже не в большом супермаркете, а в какой-то крохотной старой лавке с одной китайской бабушкой. Я так и не разобралась, как включить это, так что чувствовала себя настоящей древностью, когда оплачивала по старинке QR-кодом. © dilfvantae
Языковой барьер — главный двигатель подобных казусов
- Пошли с подругой в Китае в сауну, решили сделать массаж. Несколько раз сказали слово «массаж», ткнули в картинку — китаянки кивнули. Ложимся на кушетки, а они набрали по ведру воды! Думаем: «Странно, мы ж только из душа». И тут массажистка берет мочалку и начинает тереть мне спину. Как оказалось, мы заказали процедуру профессиональной очистки от грязи. Спина стала чистой, как никогда. © Тайные истории / VK
«Девушка продала эту штуку, сперва обстругав кору. Жестами объяснила, что это нужно жевать и выплевывать»
Поясните, пожалуйста, кто в тем, как это "оплата ладонью"?
У меня одно предположение, что у них в ладонь под кожу встроен чип, как у домашних питомцев🤔. Только к этому чищу привязана банковская карта?
Это что-то из научно-фантастического.
- У нас на юге Китая его на каждом углу продают. Это же сахарный тростник. © Egoromaniya / Pikabu
