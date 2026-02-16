19 проказливых питомцев, которые делают обычный день приключением

Жизнь вместе с четвероногими любимцами наполнена не только моментами любви и нежности, но мелкими проделками пушистиков, которые не дают нам заскучать. Герои этой подборки поделились своими историями о подопечных, и они настолько уморительны, что сдержать улыбку просто нереально.

У моей будущей жены была золотая рыбка. Я как-то вернулся домой, пока ее не было, и рубился в игрушку на компе. Вдруг слышу какой-то непонятный стук в соседней комнате, пошел проверить. Гляжу, а это рыбка почему-то бьется о стенку аквариума. Подошел ближе и увидел, что у нее во рту застрял кусок камня со дна аквариума. Пришлось доставать рыбу из воды и извлекать камушек пинцетом. © mjb_22 / Reddit

mjb_22 / Reddit Мои попугайчики начали имитировать звук будильника и теперь будят меня каждый раз, когда, по их мнению, пора бы открыть клетку, чтобы они «погуляли». Короче, каждый мой день теперь начинается в 6 утра. © KE5TR4L / Reddit

KE5TR4L / Reddit Захожу в ванную, а там моя кошка сидит в пустой ванне и молча смотрит на меня. Я начала ее оттуда выманивать, а она ни в какую. Только мяукнула пару раз и все. В итоге просидела там несколько часов. Пришло время ее кормить. Она обычно вприпрыжку бежит, когда слышит шум открывающегося пакета с едой, а тут не явилась. И наконец я заметила, что ее миска с водой стоит пустая! Ну, блин! Тут до меня дошло, что кошка запомнила откуда льется вода, и пыталась объяснить мне, что хочет пить. Я налила ей воды в миску, она тут же прибежала и начала мурлыкать. Моя умняшка. © FrankSonata / Reddit

«Эта красотка несколько недель жила в кустах возле моего дома и, по-видимому, за мной следила. А однажды просто заскочила в дом и родила котят. Прошло уже 4 месяца, и теперь эта шайка правит домом. Обожаю каждого!»

Мой кот терпеть не может обработку от глистов. Каждый раз потом дуется несколько дней. После очередной процедуры он ушел обижаться на улицу, а я — спать. Проснулся среди ночи от грохота прямо за дверью спальни. Открываю, а там мой пушистый мститель держит под лапой живую мышь. Когда я открыл дверь, кошак тут же отпустил мышь, и она рванула прямо в спальню, где шустро сныкалась под шкафом. Ну а кот, с видом победителя, неторопливо удалился, оставив меня разбираться с мышью. © aytayjay / Reddit

Моя кошка уселась пушистой филейной частью на интернет-роутер и случайно выключила его. Он теплый, и ей, видимо, это очень понравилось. Она заметила, что каждый раз, когда она усаживается на прибор, в комнату являюсь я, для того, чтобы включить его. Так что она начала использовать этот прием, когда хочет привлечь мое внимание. И конечно же, это происходит именно тогда, когда я что-то смотрю по телеку или просто занят. © SeeCopperpot / Reddit

Недавно у нас появился новый щенок, и всякий раз, когда он начинает грызть то, что не следует, моя двухлетняя хаски подходит и начинает его слегка отталкивать, как бы объясняя, что так делать нельзя. А еще она умеет его утешать. Этот мелкий балбес как-то бесился на веранде и шмякнулся о дверь. Он не особо пострадал, но начал поскуливать. Моя хаски залезла ящик с игрушками, достала свою самую любимую и положила перед мелким, как бы говоря: «На, вот, не реви. Мне это помогает, и тебе поможет». © RayDeaver / Reddit

«Эта мелкая мартышка научилась греметь дверью и теперь будит меня в 5 утра, чтобы я оторвал себя от постели и покормил королевишну»

Мы всей семьей были в саду и наблюдали картину: лежит наш кот, кемарит на солнышке. Тут к нему подбегает наш шпиц и начинает тормошить кота, чтобы с ним поиграть. Кот был не в настроении и просто встал и ушел на другое место. Шпиц его и там начал доставать. Вообще шпиц у нас добрый и милый, но умом не блещет. Кот снова встал, уже с явным раздражением, и снова нашел другое местечко. Собака поскакала за ним следом. Продолжалось все это несколько раз, пока мы не услышали собачий писк. Поворачиваемся и видим кота, который идет с ухмылкой на морде, и пучок собачьей шерсти, висящий на кусте розы. Кошак специально увалился под розой, чтобы надоедливая собачонка познакомилась с шипами. И это сработало! © Devoutand**** / Reddit

Просыпаюсь сегодня утром от ощущения тяжести: у меня на животе лежит кот и пристально вглядывается мне в лицо. Через пару секунд морщится и чихает. Так смачно еще, прямо как человек — брызги в радиусе полуметра. Я ему: «Отворачиваться надо!» Он встал, повернулся, лег попой к моему лицу и... снова чихнул! Боже, я вырастила интеллигента! © Подслушано / Ideer

Живу один, но с котом. В последних два месяца счета за воду приходили космические, хотя расходовал я так же. Ну и счетчик больше наматывал. Вызвал сантехника, тот подтвердил — ошибки нет, соседи не подключались. В попытках разгадать этот секрет поставил в квартире камеры. Оказалось, что пушистый научился открывать (поднимать) кран и залипает на текущую воду по шесть часов в день! Но так как кран нужно либо доводить до щелчка, либо он сам потом закрывается, я не мог его запалить сразу же. Купил домой водяной фонтанчик, пусть развлекается. © Подслушано / Ideer

«Я отвалила целую кучу денег ветеринару, когда пыталась выяснить, почему кот перестал ходить в лоток. А оказалось, что мой пушистик просто-напросто скучает по моему мужу, который уехал на неделю»

Муж очень любит поспать на выходных, и, если я хочу его чуть пораньше разбудить, то приношу ему завтрак в постель, тогда он нормально просыпается. Сегодня снова встала рано, муж спит. А кот, как обычно, был крайне недоволен тому, что в доме кто-то дрыхнет. Но в это утро он превзошел сам себя. После отсутствия реакции на сотое «мяу», он решил вопрос конструктивно — стащил с кухни печеньку и положил мужу прямо на рот. Завтрак подан, хозяин, поднимайся! © Подслушано / Ideer

Был у нас щенок боксера, умница неимоверная. Утром проснется, ей скучно, придет, тянется в руку... Ты ей: «Сэнди, надо поспать». Протяжный вздох, Сэнди идет спать к себе на коврик. Было ей тогда месяца два с половиной. © Vlad Sorokin / ADME

Сын и кот неразлучны. Вместе пакостят, играют, переворачивают дом вверх дном. Иногда кот уходит в дальнюю комнату и отсыпается на кровати. Там его трогать нельзя. Когда сын приходит и зовет его играть — кот делает вид, что спит. Но тут же встает и идет к ребенку, стоит только произнести магическое «Что ты дрыхнешь? Завел себе ребенка, значит играй с ним!» По ходу, он реально верит, что это его ребенок. © Подслушано / Ideer

«Кот учит собаку добывать воду из под крана. Она же на вкус божественна, по их мнению. А чтобы вода потекла, надо пошуметь возле крана и тогда явится обслуживающий персонал в моем лице и все включит»