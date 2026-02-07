20+ фото питомцев тогда и сейчас, глядя на которые понимаешь, как быстро летит время

У нас складывается такое ощущение, что дни пролетают один за другим гораздо быстрее, чем раньше. И ничто так наглядно не показывает эту разницу, как фото «до и после». Герои этой подборки решили показать это на примере своих питомцев и получилось что-то с чем-то. Как такое вообще возможно, чтобы за каких-то несколько месяцев щеночек вымахивал до размеров теленка, а крошечный малыш, который помещался в ладони, становился роскошным котярой?

«Мама бросила эту кроху сразу после рождения. Мало кто верил, что у меня получится ее спасти. Но вот мы здесь и я ею горжусь!»

«Вот как вырос мой Чеддер»

«Соседка нашла у себя на участке крохотного новорожденного котенка и уговорила меня забрать его. Он был в тяжелом состоянии и ему пришлось пройти через многое. Он вырос таким хорошим мальчиком!»

«На первом фото моему песику всего 2 месяца, а на втором — уже 10. Он до сих пор думает, что он малыш»

«Это мой малыш Ланкси»

«День, когда я нашел этого дурашку на парковке возле зоомагазина, стал самым счастливым в моей жизни. На первой фотке ему всего 8 недель, а на второй уже 9 месяцев»

«Нашли свою Люси в мусорном контейнере, ей было меньше недели»

Ну и мордашка у нее сейчас! Никогда не видела таких глаз! © crazymouse2525 / Reddit

«В 3 недели и в 3 года»

«Я нашла Алису брошенной под домом своей подруги. Ей было не больше недели. Первое время я очень переживала, что не получится ее выходить. Сейчас ей 4 месяца, и она — лучшее, что есть в моей жизни»

«Моя маленькая девочка Зефирка тогда и сейчас»

«Один и тот же день с разницей в год»

«Это Крук в детстве и сейчас. По правде говоря, мало что изменилось»

«Разница между фотками — полтора года. Моя малышка стала еще милее, чем была»

«Мой шоколадный лабрадор Эдди. Справа ему всего 1 месяц, а слева — уже целый год»

«Спасенная малышка Мика. Только взгляните какой она была и какой стала!»

«Бруни в младенчестве дважды была на волоске. Вы даже не представляете, как приятно видеть, как она растет»

«Наш прогресс от 8 недель до 3-х лет. Я так сильно люблю своего маленького балбеса!»

«Аксель был очаровательным крошечным котенком с недобором веса, а потом вырос в роскошного и красивого мальчика!»

«Слева 8 недель, а справа уже 6 месяцев. Наш Опи — толстячок»

«Это моя малышка в свой первый день жизни и в 7 месяцев»

«От крошечного монстрика до большого хулигана»

«Мой Майло вырос из маленького крохи в годовалого красавца!»