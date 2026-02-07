20+ фото питомцев тогда и сейчас, глядя на которые понимаешь, как быстро летит время
Животные
1 час назад
У нас складывается такое ощущение, что дни пролетают один за другим гораздо быстрее, чем раньше. И ничто так наглядно не показывает эту разницу, как фото «до и после». Герои этой подборки решили показать это на примере своих питомцев и получилось что-то с чем-то. Как такое вообще возможно, чтобы за каких-то несколько месяцев щеночек вымахивал до размеров теленка, а крошечный малыш, который помещался в ладони, становился роскошным котярой?
«Мама бросила эту кроху сразу после рождения. Мало кто верил, что у меня получится ее спасти. Но вот мы здесь и я ею горжусь!»
«Вот как вырос мой Чеддер»
«Соседка нашла у себя на участке крохотного новорожденного котенка и уговорила меня забрать его. Он был в тяжелом состоянии и ему пришлось пройти через многое. Он вырос таким хорошим мальчиком!»
«На первом фото моему песику всего 2 месяца, а на втором — уже 10. Он до сих пор думает, что он малыш»
«Это мой малыш Ланкси»
«День, когда я нашел этого дурашку на парковке возле зоомагазина, стал самым счастливым в моей жизни. На первой фотке ему всего 8 недель, а на второй уже 9 месяцев»
Что за заправки такие чудесные, где щенки австралийской овчарки бегают.
-
-
Ответить
«Нашли свою Люси в мусорном контейнере, ей было меньше недели»
- Ну и мордашка у нее сейчас! Никогда не видела таких глаз! © crazymouse2525 / Reddit
«В 3 недели и в 3 года»
«Я нашла Алису брошенной под домом своей подруги. Ей было не больше недели. Первое время я очень переживала, что не получится ее выходить. Сейчас ей 4 месяца, и она — лучшее, что есть в моей жизни»
«Моя маленькая девочка Зефирка тогда и сейчас»
«Один и тот же день с разницей в год»
«Это Крук в детстве и сейчас. По правде говоря, мало что изменилось»
«Разница между фотками — полтора года. Моя малышка стала еще милее, чем была»
«Мой шоколадный лабрадор Эдди. Справа ему всего 1 месяц, а слева — уже целый год»
«Спасенная малышка Мика. Только взгляните какой она была и какой стала!»
«Бруни в младенчестве дважды была на волоске. Вы даже не представляете, как приятно видеть, как она растет»
«Наш прогресс от 8 недель до 3-х лет. Я так сильно люблю своего маленького балбеса!»
«Аксель был очаровательным крошечным котенком с недобором веса, а потом вырос в роскошного и красивого мальчика!»
«Слева 8 недель, а справа уже 6 месяцев. Наш Опи — толстячок»
«Это моя малышка в свой первый день жизни и в 7 месяцев»
«От крошечного монстрика до большого хулигана»
«Мой Майло вырос из маленького крохи в годовалого красавца!»
«Фото моего сорванца сразу после рождения и в два года»
Одной подборки с пушистыми моськами никогда не бывает достаточно, поэтому вот вам добавочка:
Фото на превью jNealB / Reddit, jNealB / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
18 человек пригласили к себе гостей, а их вечер обернулся настоящим анекдотом
Интересное
1 неделя назад
20+ трогательных доказательств того, что доброта у людей в ДНК
Добро
1 месяц назад
15 коллег, которые так лихо уволились, что вмиг стали легендой офиса
Истории
2 недели назад
16 живых историй, когда подруги отмочили такой номер, что никакой сценарист бы не додумался
Истории
4 дня назад
«Что-то здесь не так»: 18 раз, когда люди доверились своей интуиции и не пожалели
Истории
2 недели назад
16 человек, для которых сдача квартиры обернулась тем еще приключением
Истории
2 дня назад
17 случаев, когда мелкий ремонт рассмешил похлеще комедийных фильмов
Истории
1 месяц назад
20+ историй о свекровях и тещах, которые сломали стереотипы своей добротой и адекватностью
Истории
6 дней назад
18 человек, которых сама удача прямо в щеки расцеловала
Истории
1 месяц назад
20 историй о школьных тихонях, которые спустя годы раскрылись с неожиданной стороны
Истории
5 дней назад
19 поступков, которые говорят о человеке больше, чем его диплом или карьера
Добро
1 неделя назад
Нарочно не придумаешь: 17 историй о том, что у жизни отличное чувство юмора
Истории
4 дня назад