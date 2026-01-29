20+ фото от владельцев собак, разглядывая которые захочется завести щеночка (или нет)

Жизнь владельца собаки — это постоянные качели между «Ну как можно быть такой милой?!» и «За что мне все это?!» В один момент вы таете от взгляда этих преданных глаз, а в другой — обнаруживаете, что ваши любимые кроссовки стал предметом для дегустации. Мы собрали фото от тех, кто уже ввязался в эту авантюру. После просмотра вы либо немедленно отправитесь за щенком, либо порадуетесь, что пока завели только кактус.