20+ фото от владельцев собак, разглядывая которые захочется завести щеночка (или нет)

Животные
21 минута назад
20+ фото от владельцев собак, разглядывая которые захочется завести щеночка (или нет)

Жизнь владельца собаки — это постоянные качели между «Ну как можно быть такой милой?!» и «За что мне все это?!» В один момент вы таете от взгляда этих преданных глаз, а в другой — обнаруживаете, что ваши любимые кроссовки стал предметом для дегустации. Мы собрали фото от тех, кто уже ввязался в эту авантюру. После просмотра вы либо немедленно отправитесь за щенком, либо порадуетесь, что пока завели только кактус.

«Глубокий послеобеденный сон»

«Утро понедельника»

  • Честно говоря, это идеальный тотемный зверь для каждого утра. © ThaiChili / Reddit

«В гости пришла подруга с французским бульдогом. Пока мы обнимались в коридоре, собачка успела просочиться в комнату и почувствовать себя как дома»

«Маааам, я застрял!»

«Ей не понравились сегодняшние новости»

«Самый милый воришка на свете»

«Пошла пожаловаться собачке на тяжелую рабочую неделю. А она сделала вот так и меня отпустило»

Olga Dubrowski
1 день назад

Брось печалиться. Есть вещи похуже тяжёлой рабочей недели. Это всё ерунда.

-
-
Ответить

«Пропылесосил и забыл подвинуть обратно собачью лесенку. Нашел своего пса стоящим вот так »

«Мой пес никак не ожидал, что я кое-что забуду и вернусь домой»

  • У него на морде написано: «Эй, я знаю как это выглядит, но дай мне минуту и я все объясню!» © Unknown author / Reddit

«Мы застукали Мэгги в разгар шальных забегов»

«Безумные хулиганы»

«Растаял от умиления»

«Чиф такой чудесно странный»

Кошачья прислуга
1 день назад

Его случаем не кошки воспитывали? Обшерстить белье в шкафу - третье по важности кошачье дело (первое - продавить подушку, когда хозяина нет, второе - победить рулон туалетной бумаги)

-
-
Ответить

«Никогда не кормите их после полуночи»

«Нет, я не купался в своей миске с водой!»

«Реакция Павлова на то, что он стал старшим братом»

Cookie
1 день назад

Корги Павлов и вольфшпиц Маслоу пару лет спустя....

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

«Воспитанный среди кошек, он просто пытается быть как они»

«Хозяин ругает меня за то, что я копалась в мусорном ведре. Но он этого не видел! Где я прокололась? Кто меня сдал?»

«Новый щенок любит засовывать голову в мои ботинки без всякой причины»

«Он каждый день пытается завоевать еe любовь»

«Позволил ей сесть на этот стул всего один раз, и теперь она думает, что это ее место»

«В эти выходные мы сфотографировались для помолвки в горах, но пес решил внести свои коррективы»

«Ты залез в болото? Щенок отвечает: «Без комментариев.»

«Пришла домой, увидела перевернутую стиральную машину и этих виноватых девушек»

«Наша странная собака была безумно рада увидеть, как дети выходят из автобуса»

«Пойман с поличным во время кражи»

  • Да видно же, что это она нашла носки, которые вы так долго искали! © Miatrouble / Reddit

«Вчера утром у меня пропал телефон. Я немного забеспокоилась, когда сработала блокировка экрана, но вот что я получила по электронной почте»

Пусть они воруют носки, устраивают концерты в три часа ночи и считают, что личное пространство — это миф, эти четвероногие проказники остаются нашими лучшими антидепрессантами. И вот очередная подборка в подтверждение:

Фото на превью YoMamaRacing / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее