20+ фото от владельцев собак, разглядывая которые захочется завести щеночка (или нет)
Жизнь владельца собаки — это постоянные качели между «Ну как можно быть такой милой?!» и «За что мне все это?!» В один момент вы таете от взгляда этих преданных глаз, а в другой — обнаруживаете, что ваши любимые кроссовки стал предметом для дегустации. Мы собрали фото от тех, кто уже ввязался в эту авантюру. После просмотра вы либо немедленно отправитесь за щенком, либо порадуетесь, что пока завели только кактус.
«Глубокий послеобеденный сон»
«Утро понедельника»
- Честно говоря, это идеальный тотемный зверь для каждого утра. © ThaiChili / Reddit
«В гости пришла подруга с французским бульдогом. Пока мы обнимались в коридоре, собачка успела просочиться в комнату и почувствовать себя как дома»
«Маааам, я застрял!»
«Ей не понравились сегодняшние новости»
«Самый милый воришка на свете»
«Пошла пожаловаться собачке на тяжелую рабочую неделю. А она сделала вот так и меня отпустило»
Брось печалиться. Есть вещи похуже тяжёлой рабочей недели. Это всё ерунда.
«Пропылесосил и забыл подвинуть обратно собачью лесенку. Нашел своего пса стоящим вот так »
«Мой пес никак не ожидал, что я кое-что забуду и вернусь домой»
Уф, повезло, не увидели, как я кран откоываю-закрываю, а то мигом бы назначили посуду мыть...
- У него на морде написано: «Эй, я знаю как это выглядит, но дай мне минуту и я все объясню!» © Unknown author / Reddit
«Мы застукали Мэгги в разгар шальных забегов»
«Безумные хулиганы»
«Растаял от умиления»
«Чиф такой чудесно странный»
Его случаем не кошки воспитывали? Обшерстить белье в шкафу - третье по важности кошачье дело (первое - продавить подушку, когда хозяина нет, второе - победить рулон туалетной бумаги)
«Никогда не кормите их после полуночи»
«Нет, я не купался в своей миске с водой!»
«Реакция Павлова на то, что он стал старшим братом»
«Воспитанный среди кошек, он просто пытается быть как они»
«Хозяин ругает меня за то, что я копалась в мусорном ведре. Но он этого не видел! Где я прокололась? Кто меня сдал?»
«Новый щенок любит засовывать голову в мои ботинки без всякой причины»
«Он каждый день пытается завоевать еe любовь»
«Позволил ей сесть на этот стул всего один раз, и теперь она думает, что это ее место»
«В эти выходные мы сфотографировались для помолвки в горах, но пес решил внести свои коррективы»
«Ты залез в болото? Щенок отвечает: «Без комментариев.»
«Пришла домой, увидела перевернутую стиральную машину и этих виноватых девушек»
«Наша странная собака была безумно рада увидеть, как дети выходят из автобуса»
«Пойман с поличным во время кражи»
- Да видно же, что это она нашла носки, которые вы так долго искали! © Miatrouble / Reddit
«Вчера утром у меня пропал телефон. Я немного забеспокоилась, когда сработала блокировка экрана, но вот что я получила по электронной почте»
Пусть они воруют носки, устраивают концерты в три часа ночи и считают, что личное пространство — это миф, эти четвероногие проказники остаются нашими лучшими антидепрессантами. И вот очередная подборка в подтверждение: