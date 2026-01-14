24 пушистые мордашки, которые впервые увидели снег и не смогли скрыть эмоций
Животные
7 минут назад
Снег выпал — коты в шоке, собаки в восторге, а интернет в слезах от смеха. Мы выбрали самые эпичные кадры пушистых «подснежников», которые напомнят вам, за что мы на самом деле любим зиму.
«Она очень любит снег»
«Ура, первый снег»
«На прошлой неделе у нас выпало 70 см снега. Но это не остановило моего пса. Он был твердо намерен поиграть, несмотря ни на что»
- Фото года! © mayoayox / Reddit
«Хочу представить вам моего кота Тимку. Постоянно норовил выбежать на лестничную клетку, в итоге решил вывести его на улицу, как итог вот»
«Ай, снежочек мой любимый»
«Кот Берти защищает свой двор от снежного вторжения»
- Ой, не могу, до слез! © givemeapho / Reddit
«Кот так завороженно смотрел на сугробы через окно, что мы решили познакомить их лично. Как выяснилось, его любовь к снегу была чисто платонической»
«Каждый год, когда выпадает снег, у нас открывается сезон охоты за снежками»
«Первая прогулка щенка по снегу закончилась тем, что он весь оброс ледяными „бубенчиками“! Ничего смешнее я в жизни не видел»
«Этот пушистый балбес наворачивает снег с самого утра. Видели бы вы его морду, когда я заикнулся, что пора домой!»
«Улыбочку!»
«Она делает так, когда хочет зайти домой. Или когда хочет, чтобы мы вышли к ней»
- Бегите, глупцы! © infotropy / Reddit
- Уже предвкушаю шедевры фотошопа с этим кадром! © eddiemon / Reddit
«Щенок впервые познакомился со снегом»
«По этим мордашкам сразу можно понять, насколько они любят снег и валяться в нем»
«Котиные хлопоты»
«У Теда первый снежный день в этом году»
«Мейнард наслаждается снегом»
«Кот моего друга впервые увидел снег»
- Вот бы мне научиться так кайфовать от жизни, как этот парень! © trollking66 / Reddit
«Дочь всего лишь хотела сделать снежного ангела»
«Он орал и требовал выпустить его на улицу. Но, кажется, он совсем не в восторге от снега»
- Эти ушки красноречивее любых слов! © TheCrimsonCaster / Reddit
«Кошка отчаянно просилась на улицу! Но оказалось, что ее любовь к снегу была чисто теоретической. Стоило выйти — и энтузиазм испарился»
«Кот попытался с разбегу вылететь на улицу... но врезался прямо в снежную стену»
«Как выяснилось, мой кот и снег — вещи абсолютно несовместимые»
«Снова выпал снег, и Гас, мягко говоря, опять не впечатлен. Вы только посмотрите на эту морду!»
- Я ору в голосину! Это просто шедевр. © ArkhamBrothers / Reddit
Зима глазами животных — это особенный вид искусства, в котором есть место и драме, и комедии. А вот еще статьи, в которых пушистые хвостики удивили хозяев:
Фото на превью B****tMari / Pikabu, jmd25051 / Reddit
Ужасно смешные мордахи! Особенно впечатляет вытаращенные кошачьи глаза. Смешнюки!
