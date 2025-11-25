14 человек, которые не подписывались на участие в ситкоме, но соседи им это обеспечили

Как же везет тем, у кого по соседству живут адекватные и доброжелательные люди! Ведь встречаются и такие персонажи, которые будто специально созданы, чтобы добавить нам острых ощущений в будни. Вот, например, предприимчивая бабуля, которая днем и ночью может ломиться к соседям, чтобы воспользоваться их телефоном.