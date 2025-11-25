14 человек, которые не подписывались на участие в ситкоме, но соседи им это обеспечили

Истории
2 часа назад
Как же везет тем, у кого по соседству живут адекватные и доброжелательные люди! Ведь встречаются и такие персонажи, которые будто специально созданы, чтобы добавить нам острых ощущений в будни. Вот, например, предприимчивая бабуля, которая днем и ночью может ломиться к соседям, чтобы воспользоваться их телефоном.

  • У нас была соседка, весьма пожилая дама (70+), которую никто никогда не видел без макияжа, тщательно уложенных волос и аккуратного свежего маникюра. И как-то слышала как она громко возмущалась, что к ней прислали старого сантехника, ведь она точно знает что в ЖЭКе есть гораздо моложе и симпатичнее. © Елена Нннннн / Dzen
  • У меня в квартире очень хорошая слышимость, поэтому иногда я слышу, как соседка помогает с уроками своей дочери. Недавно занимались они математикой, ребенок решил задачку правильно, но мать все равно говорила, что это не так. Я в этот момент уже не выдержала и спустилась, позвонила в дверь и как только она открыла, сказала: «Ваша дочь все решила правильно, прекратите на нее орать, пожалуйста». Естественно, мне нагрубили, но до нее однозначно дошло, потому что криков поубавилось. © Мамдаринка / VK
  • Приезжала в деревню к родне. Вечером оделась спортивно и на пробежку. Выхожу, а там моя бабулька и тетка какая-то. Я им «здрасьте» и побежала. Потом возвращаюсь, и бабушка такая: «Вот ты побежала, а мне Люба говорит: «А она у вас что, без трусов бегает?» А я ей, мол, да в трусах. Наверное, это стринги просто. © Loveina / Pikabu
  • Как-то раз сломался у нас телефон, и моя бабуся ходила звонить к соседям. Перла как паровоз, могла даже в полночь заявиться. И как-то вечером ей долго не открывали. Так она тарабанила в дверь до победного. И когда соседи все-таки впустили, бабуся с порога попросила у них ключи от квартиры, чтобы звонить по вечерам и не будить их. © Жужа Лаптева / Dzen
  • Уже больше недели не могу уснуть нормально из-за того, что соседи по ночам мебель двигают. Сначала думал, что ремонт идет, но вроде днем все тихо, только ночью перестановку затевают. Вчера не выдержал, с утра зашел к ним. С порога меня встретил мужик — такой помятый, замученный, с красными глазами. Говорю, чтобы прекращали, а он извиняется: «Прости, дружище! Я и сам не сплю ночами! Жена беременная, заставляет двигать мебель, ибо у нее вкус к ночи меняется. Перестановку хочет, а я не могу отказать, беременная ведь!» Сосед еще раз извинился, а сегодня мне беруши подарил. Сказал, что жена скоро рожать будет, потерпеть еще чуть-чуть осталось. © Палата № 6 / VK
Кактус
20 часов назад

"ещё чуть-чуть осталось, жена родит и будет потише" ничего наивнее этого , ещё не слышала 😂😂😂

  • У меня соседи ходили по струнке и вели себя тихо, пока мой ребенок спал. Потому что на любой шум я выходил во двор и начинал играть на волынке. Через полчаса игры я громко говорил, что пойду отдохну часик, но если проснусь и услышу шум — продолжу концерт. На третью итерацию договорились, кто когда может шуметь. © urtow / Pikabu
  • Бабушкины соседи почему-то решили, что раз я временно живу у бабушки в квартире, то и мне на шею можно сесть. От меня ожидалось, что я буду открывать дверь детям, которые в сотый раз забыли ключ домофона (фиг там, я не встану с дивана, если никого не жду); что я должна терпеть шум от ремонта в семь утра (а я вызвала участкового); что я должна посидеть с внуком какой-то соседки, потому что та, видите ли, не ожидала, что моя бабушка попадет в больницу. Надеюсь, бабуля не устроит скандал, что я этих офигевших немного на место поставила. © Подслушано / Ideer
  • Соседке за 30, она барышня очень симпатичная. Постоянно вижу, как она водит к себе в квартиру молоденьких пацанов. Долго думал, что она что-то вроде ненасытной женщины-вамп, «охотится» на молодых и неопытных. Как-то я с ней даже поговорил и вскользь сделал намек о ее сменяющихся юных кавалерах. А оказалось, она преподаватель, и к ней старшеклассники заниматься английским ходят. Было неловко. © Палата № 6 / VK
  • У меня около дома бабули подкармливают дворовых котов. Я против котов ничего против не имею, у самого подобранный с улицы хулиган живет. Но они ходят справлять нужду на детскую площадку, прямо в песочницу. Поскольку котов не перевоспитаешь, то я с прошлого августа долбал коммунальную службу, чтобы заменили песок и сделали закрывающуюся песочницу. Очень удобно: ни котам с собаками нагадить, ни дождю песок намочить. На прошлой неделе таки добился своего, все сделали в лучшем виде. А сегодня выношу мусор и вижу, как бабушка из дома напротив открывает песочницу и уходит. Я догнал, спросил, что это, собственно говоря, было. А она мне говорит: «Тут кошка все утро на песочнице сидела, в туалет хотела, вот я ей и открыла». © Andruss / Pikabu
  • Есть у меня одна старенькая соседка, которая постоянно эксплуатирует мою силу. Выйду из дома, а она как будто поджидает меня, сразу же на лестничной клетке встречает: «Ой, Коленька, а помогите мне». Я только за прошлый месяц уже чинил ей кран в ванной, выносил старые тумбы, пробивал унитаз несколько раз и больше десятка раз выносил ей мусор. Я, конечно, все понимаю, но сегодня она попросила меня принести на 9 этаж пять десятилитровых бутылей воды. Лифта в доме нет. © Палата № 6 / VK
  • Сколько себя помню, меня всегда терзало любопытство, почему это в доме напротив всегда горит свет в одной из комнат. Я вычислил квартиру и комнату, но не придешь же туда с вопросом: «А какого фига у вас всегда горит лампочка?» На помощь пришел знакомый, который поржал надо мной и пригласил туда, в квартиру. Я познакомился с хозяевами, они мне чай налили, и я спрашиваю, мол, почему свет у вас горит. Мне хозяйка отвечает: «А ты выключи его!». Я выключил, после чего из клетки вылетел попугай, сел на переключатель и врубил его обратно. Кеша, как оказалось, не может спать без света. © Палата № 6 / VK
  • В наш подъезд въехали новые соседи. Однажды я возвращалась домой и увидела, как соседка пыталась войти в подъезд. Ключом домофона все тыкала, тыкала, и никак у нее не получалось дверь открыть. Я подошла и открыла своим ключом. Она мне на полном серьезе говорит: «Вы свой код знаете от двери?» (он у каждого жильца уникальный) Я говорю, что знаю. А она мне: «А я свой не знаю. Поэтому отдайте мне свой ключ, а сами кнопки набирайте». © Подслушано / Ideer
  • Ситуация странная, что делать, не знаю. Года два назад в дом по соседству с моим заселилась парочка, и первое, что они сделали — это сказали, что им не нравится цвет моего дома (он желтый). Кроме того, потом стали даже уговаривать перекрасить. А я что сделаю? Его так покрасили при постройке, мне цвет нравится, и никаких правил на этот счет нет. Но эти ребята даже других соседей пытались подговорить, чтобы те уговорили меня перекрасить дом (ничего у них не вышло, соседи послали их лесом). Ну а недавно я на пару недель уезжала, возвращаюсь — а мой дом серого цвета. Сразу стало ясно, кто виноват, но, когда я позвонила им в дверь, никто не ответил. Камеры у меня есть, да еще и другой сосед фото показал — они, короче, вызвали бригаду маляров, сказали, что дом их, они уезжают и хотят, чтобы его перекрасили, пока их не было. Полицию соседи при виде маляров вызвали, но что полиция сделает? У компании был заказ, он оплачен, в незаконном проникновении их обвинить нельзя, а сами соседи на мою территорию не ступали, так что им тоже ничего не предъявить. Не знаю, могу ли я подать в суд, потому что никакого фактического ущерба или вреда ни мне, ни дому не было нанесено. Соседи дверь так и не открывают, да я их и не видела с тех пор. © weirdquestion11 / Reddit

Конечно, хотелось бы тишины и покоя, но, признаться, без этих «героев двора» жизнь была бы куда скучнее. Так что остается лишь вздохнуть, улыбнуться и снова ответить на звонок в дверь — ведь приключения рядом.

Anima Art Amor
21 час назад

Соседям, которые перекрасили дом, всем районом нужно творчество организовать.
Фантазии хватит.

