15+ соседей, от которых бы жить подальше, но они уже под боком

Соседи — это лотерея, в которую мы все вынуждены играть, переезжая на новое место. Кому-то везет, и рядом оказываются приветливые люди, готовые одолжить сахар к чаю и полить цветы во время отпуска. А у кого-то каждое утро начинается с перфоратора, а вечер — с шумных посиделок за стеной. И вот тут уже остается только запастись терпением и берушами.