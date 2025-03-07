15+ соседей, от которых бы жить подальше, но они уже под боком

Подарите эту хлебопечку мне, обещаю я не наберу лишний вес, так как всю жизнь вешу меньше нормы 😀
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Соседи — это лотерея, в которую мы все вынуждены играть, переезжая на новое место. Кому-то везет, и рядом оказываются приветливые люди, готовые одолжить сахар к чаю и полить цветы во время отпуска. А у кого-то каждое утро начинается с перфоратора, а вечер — с шумных посиделок за стеной. И вот тут уже остается только запастись терпением и берушами.
Подарите эту хлебопечку мне, обещаю я не наберу лишний вес, так как всю жизнь вешу меньше нормы 😀
Как бы ни складывались отношения с соседями, они неизбежно становятся частью нашей жизни — хоть иногда и не самой приятной. Так что остается только надеяться на лучшее, а в худшем случае — тренировать чувство юмора и беречь свою нервную систему.