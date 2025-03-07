15+ соседей, от которых бы жить подальше, но они уже под боком

Истории
44 минуты назад

Соседи — это лотерея, в которую мы все вынуждены играть, переезжая на новое место. Кому-то везет, и рядом оказываются приветливые люди, готовые одолжить сахар к чаю и полить цветы во время отпуска. А у кого-то каждое утро начинается с перфоратора, а вечер — с шумных посиделок за стеной. И вот тут уже остается только запастись терпением и берушами.

  • Как-то раз рабочие заносили ко мне стройматериалы. Вместе с ними незаметно в квартиру юркнула соседка, подошла ко мне и говорит: «Вижу, вы тут ремонт делаете?» Я отвечаю: «Извините, но мы вроде не шумим, чем-то вам мешаем?» И тут она как выдаст: «Да нет, не мешаете, вот только что мне будет с того, что я терплю, как тут люди туда-сюда ходят? © Butch Antipov
  • Уехала в командировку на 3 дня. Дубликат ключей оставила соседке по тамбуру, чтобы кота кормила. Вчера возвращаюсь ближе к ночи, открываю дверь и слышу храп. Захожу тихо в комнату, а на моей кровати спит в трусах муж соседки. Я обалдела! Бужу, мол, что за фигня. А он мне: «Вик, ну вообще-то надо предупреждать, если раньше возвращаешься». Пока я пыталась оправиться от такой наглости, он взял вещи и молча пошел к себе домой. На следующий день я пошла к соседке разбираться, ведь я ей ключи давала. Так эта мадам сказала, что просто поругалась с мужем и не хотела храп его слушать, предложила пойти ему спать ко мне. Я обалдела еще сильнее. Забрала ключи и сказала, что обращаться за помощью больше не буду. Через несколько дней сменила замки на всякий случай. А ведь я считала соседку нормальной.
  • Новые соседи узнали, что у меня есть кот – они увидели его на моем же балконе. Абсолютно домашний кот, замечу. Но первое наше общение с этими милыми людьми началось с угрозы матери семейства что-то сделать с котом, если она увидит его рядом со своим сыном-аллергиком. Заверила даму, что вряд ли я когда-нибудь приглашу их в гости и ретировалась. Но дама про кота крепко помнила, и следующий ее «заход» был связан со зловонной лужей в лифте. Почему-то ее появление она напрямую связала с моим котом. Я сказала ей, что если она покажет мне котика, способного мочиться на метр в высоту и столько же в диаметре, то я год бесплатно буду надраивать полы в подъезде. Более она со мной не разговаривала. © Саша Саня
  • У меня была соседка. Приходила и постоянно скандалила: ходим мы громко, мешаем ей. Топали мои дети (которых у меня нет), топал тогдашний сожитель (даже когда на вахте), топала я (даже когда на работе), топали мы вместе (даже когда спим или дома вообще никого). Милицию не вызывала, но грозилась написать в прокуратуру. © Жабка в шляпке / ADME
  • Наши соседи по даче завели себе комнатную собачку и отправили в будку на постоянное место жительства. Все бы ничего, но эта собака постоянно лает. Она может лаять по 12 часов в сутки без остановки. Самый пик у нее в 23:00 и в 4:00. От ее лая просыпаются все близлежащие участки. А хозяевам хоть бы хны. Больше уже нет сил терпеть. Хочется уже включить ночью громкую музыку, чтобы хозяину жизнь медом не казалась. Если мы не спим, то почему он должен?! © Подслушано / Ideer
  • Весной прошлого года переехал из квартиры в частный дом. Познакомился с соседями. Но я не понял, почему одного из соседей другие называли Гомером Симпсоном. А потом догнал — натуральный Гомер из мультсериала. Вышел в субботу вечером покосить траву перед участком. Сразу же выбежал сосед и попросил тоже покосить перед его участком. Ладно, мне несложно. Покосил. Но мужик даже не поблагодарил. Через месяц уже он начал косить траву. Я его тоже попросил покосить перед своим участком. А он буркнул, что у меня участок больше, чем у него. На следующий день я старые уголки в огороде болгаркой резал. Сосед попросил ненадолго дать попользоваться болгаркой. Я дал. Сосед пропал вместе с болгаркой. Через неделю подъехал домой. Смотрю, сосед в гараже копается. Я зашел к нему в гараж, поздоровался. Смотрю, а на верстаке моя болгарка лежит. Без лишних слов забрал болгарку. Причем возле стенки лежала новенькая болгарка соседа. Спросил у него, зачем он брал болгарку, если у самого есть. А он как выдал: «Мне своей пользоваться жалко, ведь у меня болгарка новая — вдруг поломается». От этой наглости в осадок выпал. Поражаюсь таким людям. С тех пор больше не общаюсь и не помогаю. С таким соседом и врагов не надо. © admin / y-story
  • Соседи завели собаку, и я просто в бешенстве. Я работаю из дома и постоянно разговариваю через компьютерные наушники с сотрудниками. Многие мне говорят, что у меня на фоне воет собака. А у соседей хаски воет так, что никакое шумоподавление микрофона с этим не справляется. Другая соседка тоже жалуется, что ее ребенок постоянно просыпается от воя. А соседи только плечами пожимают, ведь их днем дома нет, а вечером пес молчит. Я люблю собак, у меня у самой дома живет корги, но их псину я просто не выношу. © Подслушано / Ideer
  • В 2020-м году ушел на удаленку полностью. Стал много проводить времени на балконе, познакомился со всеми соседями. Особо подружился с дедушкой, живущим по соседству. Подарил ему свой старый, но еще рабочий ноут. Раздал ему свой интернет на роутере. Показал, где можно смотреть фильмы. Дедуля оказался продвинутым. Даже играл в игры. Примерно месяц назад общаться почти прекратили. Ему стало плохо — увезли в больницу. А неделю назад его не стало. До сих пор не хватает общения с ним. Недавно поменял пароль на роутере, и тем же вечером пришел то ли сын этого дедушки, то ли еще кто. В наглой форме начал требовать, чтобы я ему починил интернет. Мол, я что-то там ему сломал, и теперь он не может интернетом пользоваться. Попросил его принести ноутбук — обещал посмотреть, что с ним не так. Ну и забрал его обратно. Нечего всяким хамам пользоваться не своей техникой. Тут же прибежал участковый разбираться. Я показал коробку из-под ноута, гарантийный талон и чек из магазина на покупку. Все вопросы отпали. Не понимаю, почему нельзя общаться культурно? Зачем требовать что-то и угрожать? Я бы из уважения к дедушке интернетом поделился, если бы нормально попросили. © b############@gmail.com / y-story
  • Пришел с работы и обалдел! Сосед влепил мне кондиционер прям на балкон. Я попросил его перенести ближе к своему окну, так как на мой балкон залезает. А сосед выдал: «Когда стеклить будешь, тогда и посмотрим». © PkePke / Pikabu
  • Моя бабушка живет одна в квартире. Всякий раз, когда мы приезжаем в гости к ней, то она начинает жаловаться на своих соседей. Говорит, что очень шумно себя ведут и не дают ей спать. На неделю переехала к ней, чтобы приглядывать за ней. Утром я уходила на работу, а когда возвращалась домой, то готовила ужин и ложилась спать. В это время бабушка начинала смотреть телевизор на полную громкость, так как плохо слышит. А ближе к утру затевала стирку или еще что-то. Короче, всю неделю я не могла из-за этого выспаться. На работе клевала носом. Но недавно все прояснилось. Бабуля ложится спать в 10 утра и спит до 16:00, поэтому всю ночь куролесит. И если соседи или я в это время шумели — тут же был скандал. Вернулась я к себе домой. Не могу так жить. Бедные соседи, а ведь им переезжать некуда. © k#########@gmail.com / y-story
  • Соседи сверху делают ремонт. У меня с ними прекрасные отношения. Вчера звонит соседка.
    — Тебе мешает этот звук?
    — Пока ты не сказала, я даже внимания не обращал. А что за звук?
    — Да черепашки бегают и панцирями стукаются.
    — Это ты так забавно называешь рабочих?
    — Если бы! Реальные черепашки. Думаю постелить ковролин, чтобы тебе не мешал этот звук. © Spartleg / Pikabu
  • Поругалась сегодня с соседом. У него две бойцовские собаки. Постоянно выходит с ними гулять без намордника, а я их боюсь. Пересекаемся с ним раз в неделю точно. Попросила сегодня надеть на них намордник. А он мне говорит: «Может, вам просто переехать? Если намордник будет, то я буду их с поводка спускать». Психанула и ушла. Один раз на лестнице с одной из его собак столкнулась. Стояли неподвижно и смотрели друг на друга. Я люблю собак, но не знаю, что у них в голове. Они даже своего хозяина как-то раз протащили так, что он ноги повредил. © YaElvira / Pikabu
  • Возвращался домой. Заехал во дворе в арку. А там так узко, что одна машина только может проехать. Как раз там кто-то машину поставил. Присмотрелся, а водитель внутри. Я к нему подошел и сказал, что проехать нужно. А он как начал права качать, что запрещающих знаков нет, поэтому он может стоять сколько хочет. И тут, с другой стороны, в арку заезжает мой сосед. Иду к нему, объясняю ситуацию и предлагаю оставить машины прям так. Мы оба оставили машины и ушли домой. В итоге тот хам не смог выехать до следующего утра. © Подслушано / Ideer
  • Недавно дом напротив продали. Раньше он принадлежал замечательным людям, которые прожили там 50 лет. Новые хозяева появляются редко, пока идет ремонт. Соседка сказала, что планирует устроить праздник, поэтому хотела бы использовать мою парковку для ее гостей. Я отказал, ведь она заблокирует мне выезд. Тогда она выдала: «А где же мне тогда разместить еще 10-12 машин?» Я предложил ей поискать парковку где-нибудь еще. С тех пор эта соседка ходит недовольная. И нет, она не приглашала меня к себе на праздник. © Unknown author / Reddit
  • Живу холостяцкой жизнью. Постоянно ищу какую-то технику или приспособления для упрощения этой самой холостяцкой жизни. Лет 5 назад купил хлебопечку, которая сама замешивает и печет. Моей радости не было предела. Хлеб готовил каждую неделю, иногда даже два раза в неделю. Но спустя время появился один очень большой минус — начал прибавлять в весе каждый месяц. В итоге продолжать мне не хотелось, поэтому подарил хлебопечку соседу. Так сосед набрал еще больше веса, чем я. Несмотря на свою жадность, он ее передарил другому соседу. Мне кажется, что если печка не сломалась, то эта эстафета продолжается до сих пор. © Подслушано / Ideer
Ольга Курпякова
3 дня назад

Подарите эту хлебопечку мне, обещаю я не наберу лишний вес, так как всю жизнь вешу меньше нормы 😀

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  • Мои соседи живут в «двушке». Муж, его родители, жена, сын года 4 и собака. Так вот, мамаша уволилась с работы, чтобы ухаживать за собакой. Не за ребенком, а за собакой! Каждый день выгуливают ее по 10 раз, на руках носят. Зато их сына за все 4 года видел несколько раз только. © Подслушано / Ideer
  • Дважды в день моя соседка вымывает с хлоркой лестничную площадку, а также по одному пролету ступеней вверх и вниз. Я не жалуюсь, но это весьма странно выглядит. Соседка сначала ругалась с уборщицей, что та плохо моет подъезд. К слову, уборщица моет нормально. Я бы точно лучше не помыл. Но соседка просто помешалась на чистоте и санитарии. Поручни вечером обрабатывает водой с хлором. У нас в подъезде запах хлора уже не выветривается, даже глаза режет. Сейчас мороз, но все равно проветриваем, потому что невозможно иначе. Я всегда был за чистоту и порядок, но это какой-то перебор. Не представляю, что она делает в своей квартире. © admin / y-story
  • Я 10 лет живу на одном этаже с семейной парой. С виду — приличная семья. Но все эти годы соседка изменяет мужу, причем сама об этом рассказывает и выставляет его неудачником. Он, конечно, не подарок, но неплохой муж и отец. Я считаю его своим другом не меньше, чем ее, но меня постоянно мучает совесть. Мне стыдно, что я все знаю и молчу. Но считаю, что не имею право вмешиваться в чужую семью, хотя иногда посещают мысли открыть ему глаза. © Подслушано / Ideer

Как бы ни складывались отношения с соседями, они неизбежно становятся частью нашей жизни — хоть иногда и не самой приятной. Так что остается только надеяться на лучшее, а в худшем случае — тренировать чувство юмора и беречь свою нервную систему.

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