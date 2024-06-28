14 соседей, жить рядом с которыми — испытание похлеще, чем потоп, ремонт и переезд

Где бы вы ни жили, в частном доме или в квартире, с соседями столкнуться так или иначе придется. И от некоторых экземпляров, честно говоря, охота в глухой лес убежать: они то мусор на площадке вывалят, то заявятся с жалобой, что вы слишком громко дышите, то место для парковки займут. И свято верят, что это им все должны.

«И так каждый месяц, а в доме 120 квартир»

Устроилась на работу. Дети вроде взрослые, до вечера теперь сами на хозяйстве. Видимо, они бесились, и пришла соседка снизу со скандалом. Вечером дети мне все рассказали, я, конечно, провела с ними беседу на тему шума, но решила проучить соседку, чтоб неповадно было маленьких обижать. Напечатала визитку со своим телефоном и именем, черного цвета, с надписью «Потомственная ведьма». Утром перед работой зашла к соседке, извинилась за шум, протянула свою визитку и попросила в следующий раз звонить мне, а не ходить к детям. Вторую неделю тишина и покой. Косо на меня смотрит и всегда улыбается. © Палата № 6 / VK

«Сосед с чего-то решил, что это место для парковки его, и закрывает своей машиной всех, кто на нем паркуется»

Я только недавно переехала, и с первого дня пребывания слушала по вечерам крики и ссоры из соседней квартиры. Это все никак не прекращалось, я уже начала думать, что делать, как помочь, но я даже не знала, кто там живет. В итоге собралась с силами и позвонила им в дверь. Была в шоке, потому что мне открыл симпатичный молодой человек, а за ним стояла не менее красивая девушка. Меня пригласили зайти, я сразу сказала, почему я тут, недоговорила еще и услышала: «Извините нас, пожалуйста. Тут никто не дерется никто не ругается. Просто мы актеры и сейчас репетируем роль скандальной парочки, а времени нет, поэтому приходится вечерами этим заниматься». Как же легко мне стало после этих слов! Особенно когда мне показали сценарий, чтобы я убедилась, что это все правда. © Палата № 6 / VK

«Мы уезжали на 7 месяцев и вернулись вот к такой картине. В квартире сверху произошла протечка, но хозяин так ее и не устранил»

«Сосед решил спилить дерево, и теперь у нас нет электричества»

Человек-перфоратор — нестареющая классика

Купили мы небольшую квартирку. Всю мебель увезли прошлые хозяева, делаем потихоньку ремонт. Живем еще в старом жилье, работаем, времени не особо много. И стало случаться странное — приезжаем, а энергия каждый раз отключена. Ну, мы включаем и потихоньку делаем что-то в разрешенное время, все такое. И вот однажды стук в дверь. Открываю — а там целая делегация жильцов этого подъезда с претензиями, мол, чего это мы по ночам делаем ремонт, и не офигели ли мы случайно. Офигели, конечно, сразу как услышали, потому что ночами мы спим в 20 км отсюда. Оказалось, это они и выключали нам энергию, вызывали милицию, пинали дверь. Темные окна не говорили им ни о чем, они считали, что мы запитались с крыши и завесили окна, и сверлим/валим несущие стены по ночам. Отсутствие свисающего кабеля тоже никому ничего не сказало, наверное, невидимым лазерным лучом питались. Пришлось их провести по пустой квартире, где стены на месте, дырок нет, показать молоток и пару отверток, сказать, что есть понятие акустического резонанса в пустой квартире, когда какой-то дурак сверлит стены где угодно в доме, после чего послать их всех в лес, ловить бабочек. Видимо, я был убедителен, потому что потом они вежливо здоровались, претензий больше не было. А я все думал, какая же зараза нам постоянно энергию отрубает... © VasyaPupkins / Pikabu

Встретились два одиночества

«Вот такая картина стала наблюдаться на лестнице в подъезде. Ни уговоры, ни объявления не действовали. А решилось все просто: в один день я повесил в подъезде видеокамеру»

«Написал объявление, что ведется видеонаблюдение, а еще завалил жалобами управляющую компанию. Теперь и лампочку более светлую повесили, и подростки на этаже перестали тусоваться, и соседи научились мусор выбрасывать. Еще бы собачников научить убирать за питомцами, и вообще можно будет претендовать на дом образцового содержания».

«Сосед, уровень „Босс“. Он постриг только свою половину газона»

«Как жаль, что рядом нет мусоропровода»

«В моем доме кто-то жарит барбекю, высунувшись из окна»

Бонус: когда странный сосед — это ты сам