16 человек, которые сняли жилье и влипли по самые уши

А может нужно было приехать и заранее посмотреть на жильё ?

В крайнем случае можно и самой убрать заключив договор с хозяином или его сыном. Они же хотели нанять уборщицу, ну так почему бы не сделать уборку качественно, ведь для себя, и заработать денег ? А собаку пусть забирают. Не оставят же они своего пса с незнакомым человеком в сданной квартире.