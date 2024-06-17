А что тут чинить ? Чай не 2 раза молотком ударить. Тут новую делать нужно.
16 человек, которые сняли жилье и влипли по самые уши
Истории
16 минут назад
Съем жилья — дело непростое. Часто, когда люди уже въехали и отдали деньги, обнаруживаются проблемы. То хозяйка в жару запрещает включать кондиционер, то в квартиру заходит, как к себе домой. Читаешь такие истории и понимаешь, как же сложно удачно найти нормальное жилье.
- У нас была квартира с «привидением». Девочка, с которой я снимала двушку, уверяла, что чувствует дух бабушки, что тут жила. Но переехала я не поэтому. Горячей воды не было по факту, только бойлер. И то старенький. Он все время барахлил, приходилось звать хозяйку (жила близко), и она как-то шаманила и включала бойлер. Но через неделю такой ерунды я поняла, что привыкла жить с горячей водой в постоянном доступе. И съехала.
- Мой бывший домовладелец входил в квартиру, когда меня не было дома. Откуда я узнала? Обнаружила поднятое сиденье унитаза. © mamabear-50 / Reddit
- Недавно мне позвонила хозяйка съемной квартиры, в которой я живу, и сказала, что у меня есть ровно два дня, чтобы съехать. К ней приезжают родственники, и они будут там жить. Я просила ее дать мне больше времени, но она отказала. Я была в отчаянии, потому что понимала, что за два дня собрать вещи и найти квартиру я не успею.
Буквально чудом нашла новую квартиру. На работе руководитель заметил мое подавленное настроение, я ему все рассказала. Он ответил, что у его жены есть квартира, и я смогу пожить там. Я была очень счастлива, собрала вещи и переехала. Вдруг мне снова позвонила хозяйка старой квартиры и сказала, что планы изменились, и я могу остаться. Отказалась. Она уговаривала меня и снизила цену (я всегда вовремя платила и держала чистоту, ей это очень нравилось). Но я все равно не согласилась. Меня выбросили, как собаку, а теперь зовут обратно, это мне не нравится. © Палата № 6 / VK
«Это лестница в моем доме. Хозяин жилья не собирается ничего чинить»
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- Сняла квартиру, но не заехала сразу, перевозила вещи. Однажды утром открываю входную дверь, а на моем розовом диване лежит мужик. Я дверь не закрываю, на весь подъезд ругаюсь. Он так спокойно застегивает плащ, как будто бы все в порядке вещей, называет меня по имени и отчеству, отдает мне ключи и уходит. Оказалось, что это был брат владелицы квартиры. Этот товарищ раньше тут жил и, видимо, решил переночевать по старой памяти. Съел весь мой зефир в шоколаде. С травмой на всю жизнь меня этот эпизод, конечно, оставил.
- Я сняла дом в аренду. Все бы ничего, но хозяйка рассталась со своим парнем. Она уже перевезла часть вещей в гараж. Жалуется, что цены на съемное жилье высокие. Как я поняла, она хочет переехать жить сюда. Написала ей, что у нас заключен договор, и я не собираюсь жить с ней. Прошло 2 дня, она не ответила. Не знаю, что и думать. © pastelbroccoli0414 / Reddit
- Срочно искала жилье. Сняла комнату в трешке. Там уже жили 2 девушки. Хозяйка строго сообщила, что никаких парней водить нельзя. Ладно. Далее она оповестила, что стиральная машинка не работает — в ремонте. Как потом сказали девчонки, машинка вечно ломается, они стирают руками. Но хуже всего — это холодильник. Он так громко работал, что я не могла спать. Через 2 недели я съехала.
- Владелец дома поменял обслуживающую компанию. У нас автоматические двери — я оказалась заперта в квартире. Раньше, когда я звонила ремонтникам, они были на месте уже через 15 минут. Теперь приходится оставлять сообщение на голосовую почту. Обратилась к ним в 6 часов вечера — перезванивают, грубый голос: «Чего надо?» Объясняю ситуацию. Они: «Ждите». В девять вечера я все еще ждала. Да, дверь наконец-то разблокировали, но не починили. Пришлось спать с открытой дверью, чтобы снова не оказаться запертой. К счастью, скоро оттуда съезжаю. © Manofmanyhats19 / Reddit
- Мой домовладелец просит «чаевые». Он отправил всем съемщикам записку о том, что он «постоянно работает над улучшением жилищных условий» и хочет «отремонтировать водопровод». Он требует плюс 10% от ежемесячной платы за квартиру. То есть я уже плачу $ 1000 долларов в месяц за студию, так ему еще $ 100 подавай. Это вообще законно? © Slow-Mongoose-7508 / Reddit
- Хотела въехать в новое жилье. Приезжаю, а там такая грязища! Сын владельцев очень пренебрежительно разговаривал со мной, но сказал, что они наймут уборщицу — правда, не раньше, чем через 4 дня. То есть сейчас мне придется жить в этом бардаке. А еще там оказалась собака, она бегает у них во дворе. У меня детская травма, и я боюсь собак, если бы я знала — ни за что бы не сняла жилье с собакой. В общем, собираюсь разорвать договор аренды, хотя и потеряю деньги. © toclosetoquestionit / Reddit
А может нужно было приехать и заранее посмотреть на жильё ?
В крайнем случае можно и самой убрать заключив договор с хозяином или его сыном. Они же хотели нанять уборщицу, ну так почему бы не сделать уборку качественно, ведь для себя, и заработать денег ? А собаку пусть забирают. Не оставят же они своего пса с незнакомым человеком в сданной квартире.
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- Мы с парнем поняли, что хотим сделать следующий шаг в наших отношениях, и решили съехаться. Нашли идеальное место с очень разумной ценой. Только въехали, и нам сообщают: владелец жилья поймал жену на измене. Они поссорились, он хочет, чтобы мы скорее съехали, потому что будет жить тут сам. Ну просто ужасная ситуация! © sonteheridosin / Reddit
- Знакомый рассказывал, что «попал» со съемом. Оказалось, соседская квартира сдается посуточно. Ладно бы туристам, но нет, там дни рождения празднуют. И это громко. Очень. Высыпаться, как вы понимаете, невозможно. Он так неделю продержался и съехал.
- Хозяин квартиры требует от нас покупать экологически безопасный стиральный порошок. Также он запрещает жильцам пользоваться одеколоном и духами. Как по мне, это похоже на странное вторжение в частную жизнь, но договор аренды мы уже подписали. © Piehogger / Reddit
- Была молодая и глупая. Согласилась с подругой снимать двушку. Все бы ничего, но у подруги было 2 непоседливых сына. Мы с ними прекрасно ладили, когда я к ним в гости приходила, но тут они врывались в мою комнату постоянно. Никакие увещевания, запреты не помогали. Учитывая, что у меня удаленка, это было ужасно, да и вечером никакой приватности. Я к такому была не готова.
- Хозяйка жилья хочет выселить меня под глупым предлогом. Она заявила, что я отправил ей на электронную почту фото неприличного содержания. Один момент: у меня нет адреса ее почты.
- Уже после подписания договора аренды, домовладелец заявил: он не хочет, чтобы я включал какие-либо электроприборы, когда я вне дома. Расспросив окружающих, я обнаружил, что большинство людей включают кондиционер в жару, чтобы, придя домой, сразу ощутить прохладу. У меня есть напольный вентилятор, я его включил. Прихожу домой — он выключен. То есть хозяин зашел в мое отсутствие. Чудесно. И как эту ситуацию разрулить, я не представляю. © Pinecone945 / Reddit
- Я скоро съезжаю, владелец квартиры стал приводить потенциальных жильцов. Я упомянул, что в подвале водятся грызуны. Позже владелец попросил меня в следующий раз не присутствовать на осмотрах. Интересно, как? Я же тут пока еще живу. © TheBiggest*** / Reddit
А вот что у нас есть еще: 13 находчивых людей рассказали, как поставили на место обнаглевших соседей.
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