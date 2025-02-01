Люди рассказали о том, как заявление об увольнении может за неделю изменить жизнь на 180°

Иногда работа не нравится, но страшно ее поменять. Будет ли лучше на новом месте, а какой там коллектив? Эти сомнения не лишены смысла. Но мы собрали истории, когда решение уволиться принесло неожиданное облегчение.

А бонусе люди доказали, что не всегда высказывание честного мнения начальству ведет к плохим последствиям.

"Написал заявление об уходе и положил в ящик стола. Через неделю произошло невероятное", - так начал свой рассказ главный герой этой статьи, пишущий под ником serega_na_chile.



Обычная среда. Достаю из принтера лист А4. Пишу: "Прошу уволить по собственному желанию". Руки дрожат. 10 лет на этой работе: Успешная карьера;

Стабильный доход;

Уважение коллег. Но каждое утро просыпаюсь с мыслью: "Опять туда." Складываю заявление. Прячу в ящик стола. "Просто психологический эксперимент," — говорю себе. "Просто, чтобы знать, что могу уйти в любой момент."

День 1: Странное чувство свободы. Как будто открыл окно в душной комнате. Впервые за год улыбаюсь на совещании. День 2: Начинаю замечать вещи, которых раньше не видел: Как начальник перебивает всех;

Как коллеги боятся высказываться;

Как идеи умирают в зародыше:

Как все притворяются счастливыми. День 3: Впервые высказал свое мнение на летучке. Просто потому что... а почему бы и нет? «Откуда такая смелость?» — спрашивает Ирина из бухгалтерии.

День 4: Начал записывать идеи для своего проекта. Тот самый, о котором мечтал три года. Тот самый, на который «никогда нет времени». День 5: Директор вызывает к себе: «Что с тобой происходит?» — «В каком смысле?» — «Ты другой. Увереннее. Свободнее.» — «Просто начал быть собой.» День 6: Презентую свой проект на общем собрании. Тот самый, который раньше боялся предложить. Команда в восторге. Руководство в шоке.

День 7: Захожу в кабинет директора. На столе — мой проект. «Сколько нужно людей в команду?» — спрашивает он. — «Что?» — «Ты теперь руководитель нового направления. Если хочешь, конечно».

Достаю заявление из ящика. Рву на мелкие кусочки. Знаете, что я понял? Не работа держит нас в клетке. А страх быть собой. Что изменилось за неделю: Начал говорить то, что думаю;

Перестал бояться ошибок;

Стал предлагать идеи;

Наконец-то начал жить на работе, а не выживать.

3 главных урока: 1. Худший страх — это страх перемен. 2. Лучшие возможности приходят, когда готов их отпустить. 3. Быть собой — самая сильная стратегия. Сегодня нашел в столе еще один листок. Новое заявление? Нет. Список целей на год. Потому что теперь я не боюсь мечтать. А у вас уже лежит заявление об уходе в ящике стола? Или может, пора его написать?

В комментариях люди поделились своим опытом: Я набралась спелости уйти с работы, где я, кроме нервного срыва не получу ничего. Сегодня пришла домой и дочь спрашивает: «Ты что, уволилась?» Говорю, мол, завтра последний день. А она: «То-то я вижу, что ты веселья сегодня пришла!» Дочке 10 лет. Бедный мой ребенок видел по вечерам вечно нервную и злую маму. © barbernatalia2023

А я на предыдущем месте проработала 20 лет. Не боялась говорить, что-то предлагать, но руководство в последние годы притворялось глухим и слепым, что не очень хорошо отражалось на делах фирмы. В итоге я выгорела и решила уйти. Ни капельки об этом не жалею: сразу вышла на новую работу. Да, там тяжелее, но мне хочется туда ходить и получать новые знания. © _v_e_r_a_ch_

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Начальница — тиран. Все ее костерят за глаза, но молчат в тряпочку. Надоело все! Написала заявление на увольнение, дождалась очередной придирки этой женщины. При всех жестко сказала, кто она и чего стоят ее замечания, а потом спокойненько вручила заявление. А она выслушав, посоветовала всем сотрудницам, сидящим с открытыми ртами, поучиться у меня высказывать свое мнение о руководителе и пригласила меня в свой кабинет.

Меня повысили. © Подслушано / Ideer

Меня повысили. © Подслушано / Ideer Шеф вызвал на ковер. «Плохо», – подумала я. И да, говорит: «Очень жаль, что нам придется с вами распрощаться». У меня вскипела ярость: «И прекрасно! Ваши переработки уже в печенках сидят! Сама уволюсь!» Шеф посмотрел на меня с вытаращенными глазами и вдруг сказал: "Мы хотели перевести вас в другой офис". У меня сердце екнуло. Я чуть не расплакалась на месте. Но он лишь задумался, предложил мне отпуск и после отпуска уже перевод. Повезло мне. © Рабочие истории / VK

Весь отдел пошел в ресторан праздновать днюху. А я новенькая, меня не пригласили, и я одна осталась работать. Сижу, злюсь и пишу подруге: «Вот Николаевна наша офигела!» Подруга не отвечает, смотрю переписку, а написала я начальнице! Ну все, конец мне! Прилетает ответ. Я уже мысленно писала заявление об увольнении. Читаю: «Принято, в следующий раз идешь с нами, а сейчас можешь идти домой!» © Рабочие истории / VK