16 человек, которые своими выходками способны вывести из себя даже тех, у кого стальные нервы

Реально опасаюсь таких людей. Не могу понять, как формируются в их мозгах нейронные связи, формируются ли они вообще, и чего от них можно ожидать.



Петр Вайль, светлая ему память, в свое время сформулировал так: "Это как сосед в коммунальной квартире, который всё время твердит про свой особый путь. Может, он чернила выпьет, а может, ножом ударит".