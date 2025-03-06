И я! И я не хочу работать от слова совсем! Найдите мне богатых родственников, которые могут спонсировать) Я без детей, но с котами - им крутые гаджеты не нужны)
16 человек, которые своими выходками способны вывести из себя даже тех, у кого стальные нервы
Нас окружают самые разные люди. Чаще всего мы окружаем себя теми, с кем комфортно и легко. Но контролировать все невозможно, и порой в поле зрения появляются те, чье поведение, слова или поступки настолько выбиваются из общепринятых норм, что даже самые спокойные и уравновешенные личности теряют самообладание.
- Вчера попался один хамоватый таксист. Мне пришло уведомление, что он уже на месте, хотя у дома его не было. Набрала его, мужик резко сказал, что во дворы не стал заезжать и мне надо пройтись. Я с тяжелым чемоданом пошла через дорогу, нашла машину. С улыбкой попросила его о помощи, чтобы закинул мои вещи в багажник. А то я после операции и тяжелое поднимать нельзя. Мужик глянул на меня и с ухмылкой сказал: «Женщина, я тебе не грузчик. Сама поднимай». Я отменила поездку и заказала другое такси. Он мне еще вслед угрожал. © Палата № 6 / VK
- Есть у меня троюродная сестра. Образования толком не получила, работать не хочет от слова «совсем». Я же окончила университет и работаю на высокооплачиваемой работе. Каково было мое удивление, когда мне позвонили дяди и тети и попросили спонсировать саму сестру и ее двух детей. Детям 10 и 12 лет, и им нужны крутые гаджеты, по по словам родственников. Отказала им, теперь они названивают моему младшему брату, а я враг семьи. Крутая родня. © Подслушано / Ideer
- Я приютил семью супруги, поскольку их квартиру затопили соседи сверху. Ремонт уже был сделан, но им понравилось жить в доме с садом и бассейном, поэтому они решили остаться, а свою квартиру отдать второй дочери. С женой каждый день возникали ссоры, она не понимала, что я не хочу видеть ее родителей, мечтаю о доме только для нас с ней и нашими будущими детьми. После шести месяцев споров они наконец-то съехали, но вместе с моей женой. Прошло два года, живу один, мечтаю о детях, но боюсь снова довериться женщине. Вдруг и она меня променяет на своих сумасшедших родственничков. © Палата №6 / VK
- В последнее время я заметила, что моя мама как-то странно знает о всех моих делах, хотя я ей ничего не рассказываю. Сначала думала, что просто случайности, но потом заметила скрытую камеру в своей комнате! Оказалось, она поставила ее, чтобы "присматривать" и подслушивать. Я в шоке! Мне 18 лет, я взрослый человек, а мама шпионит за мной, будто я младенец. Когда я попыталась с ней поговорить, она сказала, что это ради моей безопасности. Теперь даже не знаю, как жить в этом доме, хочу сбежать. © Палата №6 / VK
- На прошлой неделе пошла в магазин. Стою на кассе, а кассирша смотрит на меня и вдруг говорит: "А вы, случайно, не работаете в банке? Мне кажется, я вас где-то видела". Я ей: "Нет, не работаю". Она удивленно так: “Да это точно вы. Отказали мне в кредите на той неделе!” Я начала пыхтеть и доказывать, что обозналась, я вообще врачом работаю. Но кассирше я так не понравилась, пробила мой лоток с яйцами и специально швырнула, чтобы разбились. Проводила словами: “Будете знать, как людей денег лишать”. Странная, честное слово! © Палата №6 / VK
Так тебе 18 лет! Выбор тут такой: либо поговорить с мамой серьезно, либо съезжать.
- Моя лучшая подруга всегда была немного странной, но недавно она превзошла саму себя. Мы с ней договорились встретиться в кафе, посидеть, поболтать. А она пришла со своей собственной едой! Взяла с собой контейнер с едой из дома и начала его есть прямо в кафе! Я, конечно, в шоке. Официант подошел, вежливо попросил ее не делать этого, а она говорит: "Я просто хочу есть здоровую еду". В итоге нас попросили покинуть кафе. Теперь даже не знаю, как общаться с ней после такого. © Палата №6 / VK
- Моя свекровь решила приехать к нам погостить на пару недель. Вроде ничего, но на второй день она начала командовать в доме, как будто это ее квартира. Расставила свои вещи, переставила мебель, даже наши фотографии сняла! Когда я возмутилась, она сказала: "Здесь же теперь мой дом тоже". Муж вообще молчал, не знал, что сказать. Вот как уместить два мира в одной квартире, когда свекровь решила, что все вокруг - ее? Эта женщина невыносима, вот съедет и больше на порог не пущу. © Палата №6 / VK
- Я всегда считала, что мне повезло со свекровью. Она помогала с ребенком, не лезла в наши отношения. Но недавно узнала, что она обсуждает меня с подругами. Причем, не просто обсуждает, а рассказывает, как я "неправильно" воспитываю сына и вообще, какая я плохая хозяйка. Я просто в шоке! Оказывается, она мне в лицо улыбается, а за спиной поливает грязью. Теперь не знаю, как с ней общаться. Вроде как не хочу конфликтовать, но и делать вид, что все нормально, уже не могу. © Палата №6 / VK
" как уместить два мира в одной квартире, когда свекровь решила, что все вокруг - ее"... как минимум - ткнуть документами о прописке или ответственных арендаторах. Правда, как вариант, свекровь там есть
- Когда мой друг переезжал за границу, он предложил мне холодильник и стиральную машину примерно за полцены. Я тогда учился в университете. Денег у меня было немного, поэтому я предложил ему выплачивать по 20 долларов в неделю, но в итоге мы сошлись на пятнадцати. Шесть недель спустя его девушка приходит ко мне и говорит, что хочет подать на меня в суд, чтобы получить остаток одним платежом. В суде я предоставил оригинал нашего соглашения, поэтому судья встал на мою сторону. После этого друг позвонил моему отцу с обвинениями в том, что я украл эти вещи. В итоге отец помог мне выплатить остаток, просто чтобы больше с ним не пересекаться. © CompletelyFlammable / Reddit
- Мои родители отожгли! Привела знакомить парня с ними. Я сразу предупредила, что они у меня «ку-ку». Могут расспрашивать о болячках, допрашивать насчет родителей и воспитания. Но они сумели превзойти все мои ожидания! Не успели мы сесть за стол, как они попросили... показать баланс банковской карты. Я не шучу. Спросили, почему так мало денег, как он планирует меня обеспечивать с таким бюджетом. Еще и добавили: «Она до тебя уже встречалась с одним таким, который ее даже на море не свозил. Второй такой не нужен». © Карамель / VK
- Познакомилась в интернете с парнем, часами переписывались, словно нашла родственную душу. Решили встретиться. Приезжаю на встречу — никого. Жду полчаса, час — тишина. Пишу ему, он не отвечает. Ну я и ушла домой. А потом вечером приходит сообщение: «Ты не прошла, это был тест, чтобы проверить твое терпение». Вот тут я реально психанула. Оказывается, парень решил меня «испытать» на прочность. До сих пор не понимаю, что это за больная игра была. © Карамель / VK
- Мой коллега повернут на технике. Не повезло поехать с ним в командировку. Помимо работы, два дня он бегал по снятой квартире и искал пустые розетки, чтобы воткнуть свой миллион гаджетов на зарядку. Выдернул чайник — "он же почти вскипел". Выдернул телевизор, хотя я его смотрел. Разбудил меня посреди ночи, чтобы я выдернул свой телефон с зарядки, ведь ему не хватает розеток. Оскорбился, когда я запретил, и вместо этого выдернул наш обогреватель. Посреди зимы. © Подслушано / Ideer
- Был у нас один сотрудник. Когда заходил в офис, с девочками открывали окна в любой мороз, потому что пахло от него невыносимо. Разговоры не помогали. В итоге мягко намекнули ему, что он с клиентами работает, а от него несет. И тут он разоткровенничался, дескать, не виноват, что в селе живёт. Пришлось прямо спросить, как часто он моется. Оказалось, раз в десять дней, когда сосед баню топит. Одежду стирают, когда колом стоит уже. И дальше начал говорить, что мы городские, избалованные. Пришлось прямо сказать, что у вас дома две дочери-подростка, а от вас так воняет, пожалейте девочек! На что он ответил - они не жалуются. Пригрозили увольнением - испугался немного. Стал каждое утро подходить ко мне и рассказывать, как мыл подмышки вечером в тазике и стирал рабочую одежду. Стало немного легче. Но потом все равно уволили. © Екатерина Бессмертная
- Год встречаюсь с мужчиной. Он гинеколог. Моя подруга не была лично с ним знакома, видела его только в соцсетях и знала клинику, в которой он работает. Она поперлась к нему на прием и, уже сидя в кресле, сообщила, что она моя подруга и что ей приятно наконец-то с ним познакомиться. Мужчина обалдел, мягко говоря. Я обалдела не меньше. На вопрос, зачем она к нему пошла, ничего вразумительного ответить не может. Мужчина спросил, все ли мои подруги такие странные. Очень хочется надеяться, что только одна. Больше не общаемся. © Подслушано / Ideer
- Сосед выставляет пакет с мусором в подъезд. Стоит он там и воняет еще добрых три-четыре дня. Я ему замечания делала раз, наверное, десять, но он их игнорирует. Попросила мужа поговорить с ним, так они подружились: могут болтать во дворе по полчаса, но мусор вовремя выносить сосед так и не стал. Это какое-то издевательство! А муж говорит, что это не повод переставать с ним из-за этого общаться и продолжает! Абсурд какой-то. © Палата № 6 / VK
- У меня аллергия на мед. Свекровь хорошо печет, и, когда мы приходили в гости, все сладости были с медом. Она меня, как положено, предупреждала во избежание эксцессов. Не стала расстраивать женщину и говорить, что равнодушна к сладкому. Длилось это недолго и закончилось тем, что муж стал приносить торт с собой, так как медовое «разнообразие» ему приелось. Причину он не понял. Кому хуже сделала, спрашивается? © Angela Sakhipova
Все люди разные и со своими странностями. И вроде бы к этому можно привыкнуть, но порой их наглость настолько поражает, что даже дружить с ними больше не хочется. Встречались ли вам такие?
Комментарии
так если муж так подружился с "мусорным соседом", то пусть бы сам его мусор выбрасывал, увидев, "чего ж ссориться"
Реально опасаюсь таких людей. Не могу понять, как формируются в их мозгах нейронные связи, формируются ли они вообще, и чего от них можно ожидать.
Петр Вайль, светлая ему память, в свое время сформулировал так: "Это как сосед в коммунальной квартире, который всё время твердит про свой особый путь. Может, он чернила выпьет, а может, ножом ударит".