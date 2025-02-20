14 подруг, которые так напортачили, что и дружить перехотелось как-то
Действия некоторых подруг заставляют усомниться в существовании женской солидарности. Некоторые соревнуются за внимание парней, другие бросают колкие фразы то ли в шутку, то ли всерьез. Поневоле можно задуматься: а нужна ли вообще такая дружба?
- Выросла я в довольно консервативных условиях и университет стал для меня окном в новый большой мир. Подружилась там с девочкой с похожими интересами. Однажды она написала мне с незнакомого номера и представилась парнем, которому я понравилась. Я повелась. Через месяц она во всем призналась. Да еще и высмеяла меня за то, что я поверила. Прошли годы. Перед своей свадьбой она представила меня жениху как бедняжку, которая очень хочет замуж! И добавила: «Тебе наверно так тяжело!» Я все-таки отсидела церемонию, но после этого больше никогда с ней не заговаривала. © Dazzling_Control1021 / Reddit
- Подруга заняла у меня деньги и предупредила, что будет отдавать по частям. А потом взяла и купила квартиру! Выяснилось, что она, будучи тусовщицей с кучей друзей в соцсетях, проделала то же самое со всеми! И теперь рассчитывается по чуть-чуть. Я сказала ей, что это мошенничество. А она поржала, мол, условия сразу озвучила. И что мне теперь 5 лет ждать, пока она отдаст? Не судиться же из-за такой копеечной суммы. © Подслушано / Ideer
- Разругалась с подругой в пух и прах из-за кота. Осенью взяла домой обычного уличного котенка. Худого, грязного, с оторванным ухом. Отмыла, откормила, привела его в порядок. А подруга узнала и устроила истерику: «Ты серьезно? У нормальных людей породистые коты, а ты теперь как бабка с помойным котярой! Отдай в в добрые руки или оставь там, где нашла». Я прислушалась к совету и оставила. Только не кота, а ее в своем прошлом. А мой Рони теперь самый красивый, наглый и счастливый барин в доме. © Карамель / VK
- Подруга всегда ходит с офигенной стрижкой. И я решила попросить у нее номер мастера. Записалась, пришла. А салон в каком-то подвале находится! Но меня успокоило то, что подруга контакт дала. В итоге вышла злая — на голове не пойми что! На следующий день, подруга призналась, что дала первый попавшийся номер из интернета, так как не хотела делиться классным мастером. Вот и доверяй им после этого. © Карамель / VK
- У подруги из кошелька пропала большая сумма. На тот момент в ее квартире находилось шесть человек, но именно на меня пало подозрение. 15 лет вместе. Огонь, воду и медные трубы прошли! И тут она обвиняет меня в воровстве. Еще и мужу моему позвонила узнать, не находил ли он у меня «лишних» денег. Обидно до слез. А самое обидное даже не это, а то, что мужу она звонила за моей спиной. Спроси у меня! У меня лично! © Подслушано / Ideer
- Звонит мне как-то подруга и просит денег в долг. На еду, мол, совсем не хватает. А я же не бессердечная — согласилась! Договорились на следующий день встретиться у банкомата. Вечером листала ленту и наткнулась на фото, от которого чуть не поперхнулась! Она там в кафе, пьет капучино, а на руках у нее новый маникюр! То есть на еду денег нет, а на это все есть? Отказалась одалживать. Ибо нечего без меня по кафешкам ходить! © ShelkovaKatya / Pikabu
История про фальшивый номер парикмахерской скоро войдет в анналы адми
- Я студентка, живу в общежитии. Семья у меня достаточно обеспеченная — ездим отдыхать за границу, у родителей дорогие машины. Но я не хочу этим хвастаться, когда все вокруг живут скромно. Ношу простую одежду, пользуюсь недорогой техникой. Но уже четвертая близкая подруга после приобретения дорогой вещи начинает мнить себя королевой и подкалывать меня. Одна из них вообще заявила, что только неудачницы ездят на метро. Перестаю верить в дружбу. © Подслушано / Ideer
- Мечтала о машине лет шесть и наконец смогла купить! Отметила на работе: купила пиццу, девочки-коллеги наговорили уйму добрых слов. Но в тот же день после работы ко мне на хвост упали две подруги. Ну, я их и подвезла. На следующий день пришлось подвозить уже троих коллег. На развоз потратила почти час лишнего времени. Потом не выдержала и сказала, что никого возить больше не буду. Девочки разнылись, а на следующий день устроили мне бойкот. Не разговаривали со мной, ели отдельно. Теперь сомневаюсь в том, что они мне подруги. © admin / Y-story
- Купила я как-то себе платье. Голубенькое, подчеркивающее мою фигуру. А подруга сказала, что тоже его примеряла и ей не понравилось. А когда на меня в этом платье обрушились комплименты от друзей, она пошла и купила его! Помимо этого, она косила под меня во всем, начиная с цвета волос и заканчивая обувью. Все это стало для меня как-то слишком, и я прекратила наше общение. © invisablehoney / Reddit
У моей сестры была такая знакомая, которая все за ней повторяла, от стрижки и маникюра до покупки похожих вещей и стиля одежды. Сестра однажды психанула, и выложила в соцсетях фотку, где она с ярко-сиреневыми волосами (это был монтаж). Та дама тут же побежала и выкрасилась в сиреневый 😂😂😂
- В последнее время мы с подругой немного отдалились друг от друга. Каждый раз, когда мы планировали встретиться, она сливалась по разным причинам. Я все принимала и думала, что у нее сложный период. А сегодня получила от нее такое сообщение: «Слушай, меня тяготит наше общение. У меня нет желания ни разговаривать с тобой, ни видеться». И без никаких дальнейших объяснений она меня заблокировала. Дружили больше десяти лет! Я расплакалась, ведь когда-то мы были очень близки. И эта недосказанность меня теперь мучает. Скоро увижу ее на девичнике общей подруги и не буду знать, как себя вести. © Карамель / VK
- Всегда считала свою подругу настоящей. Но когда муж серьезно заболел, я не услышала от нее ни слова поддержки. Только звонила и жаловалась на свои проблемы. Мы же с мужем проходили тяжелый путь реабилитации. Я ездила к нему каждый день. А подруга как-то выдала ужасную фразу: «Я бы своего тоже сплавила куда-нибудь и отдохнула». Я тактично промолчала. Сейчас все это осталось позади — мы справились. Но как теперь общаться с этим человеком ума не приложу. © Карамель / VK
- Несколько лет назад подруга познакомила меня со своим парнем. А когда они расстались, мы с ним уже были довольно хорошими друзьями. Как-то мы с ним встретились, и речь зашла о ней. Он спросил: «Чего она обычно от тебя хочет, когда пишет?» И я вдруг поняла, что для нее была всего-навсего девочкой на побегушках! Она писала только для того, чтобы попросить меня об услуге. Через месяц получила от нее сообщение и не стала отвечать. © ChamomileBrownies / Reddit
- Нас с парнем познакомила подруга. Захотели мы с ним как-то провести вечер вдвоем –поужинать где-нибудь, а потом посмотреть фильм у меня дома. А подруга вдруг позвонила и настояла на встрече. Пришлось позвать на ужин. Как же отвратительно она себя там вела – постоянно грубила парню! Потом мы от нее таки отвязались и пошли домой. Так она через какое-то время и туда заявилась! Но время было уже позднее, а я с родителями тогда жила, поэтому начала их обоих выпроваживать. А она парню такая нараспев: "О да, ты должен уйти". Тут я не выдержала и высказала ей все, что думала. А она выставила себя жертвой и перестала со мной разговаривать! А вот парень остался в моей жизни – он мой муж теперь. © Helen Carames / Quora
- Есть у меня знакомая, которая все время напрашивается в гости. Приходит, ее обязательно надо накормить, от моего имени переписывается в соцсетях. Любит трогать мои вещи без разрешения и оставляет их где попало. Спрашиваю ее, мол, зачем. А та на голубом глазу выдает: "Ну ты же была занята, а мне стало скучно". Скучно ей стало! Хоть на место бы вернула, я могла и не заметить. © summeri12 / Pikabu
- На втором курсе я начала встречаться с парнем, а у подруги были отношения на расстоянии. Она очень скучала, и я часто приглашала ее позависать с нами. И вот, через пару месяцев парень мне вдруг заявляет, что хочет расстаться. Можно было подумать, что причина в подруге, только все оказалось немного сложнее. Не уверена, что парень бросил меня ради нее. Но после нашего разрыва они проводили так много времени вместе, что он нафантазировал себе всякого об их отношениях. А она просто держала его на крючке, не давая определенного ответа. Потом он ей надоел. А после учебы она еще четверых так за нос водила! © ruthskaterginsburg / Reddit
Наверное многие сталкивались с таким неприятным отношением к себе. Но порой какой-нибудь один добрый поступок может восстановить веру во все человеческое. Например, как в этой подборке историй, где люди сделали чью-то жизнь чуточку лучше.
Комментарии
Подруга недавно продинамила моё ДР. Написала, что не сможет прийти, дела. И я бы отнеслась спокойно, но. Она написала меньше чем за два часа, когда вся еда уже была заказана и куплена. Я б тогда меньше заказывала, т.к. ожидалось, что она с мужиком придёт - в итоге ни один не явился. Потом выяснилось, что про дела она наврала, просто идти не хотелось. А пару лет назад при всех отчитывала нашу общую подругу, которая не пришла н её собственный ДР. Я пережила конечно, однако осадочек остался