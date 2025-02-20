14 подруг, которые так напортачили, что и дружить перехотелось как-то

Подруга недавно продинамила моё ДР. Написала, что не сможет прийти, дела. И я бы отнеслась спокойно, но. Она написала меньше чем за два часа, когда вся еда уже была заказана и куплена. Я б тогда меньше заказывала, т.к. ожидалось, что она с мужиком придёт - в итоге ни один не явился. Потом выяснилось, что про дела она наврала, просто идти не хотелось. А пару лет назад при всех отчитывала нашу общую подругу, которая не пришла н её собственный ДР. Я пережила конечно, однако осадочек остался