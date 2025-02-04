Возможно я неправа, но по мне благодарность была бы, если бы папа подарил другу две тысячи долларов. А так это просто дружеский жест, пусть и очень хороший.
12 историй о том, как простой жест доброты сделал чью-то жизнь лучше
Истории
11 часов назад
Иногда думается, что жизнь состоит сплошь из одних будничных проблем. Но есть люди, которые могут разбавить эту серость своей добротой. О героях, которые проявили капельку (или даже целое море) человеколюбия и заботы, наши истории.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
- Мой дедушка — просто пример того, как нужно любить. Он каждое утро встает раньше бабушки, чтобы приготовить ей завтрак. Делает ей овсянку, чай и ставит на стол цветочек из сада. Даже если не сезон, умудряется найти хоть что-то, чтобы она улыбнулась. Когда они выходят гулять, он всегда помогает ей надеть шарф, поправляет пальто и ворчит, если она хочет выйти без шапки. А еще постоянно носит с собой маленькую бутылочку воды, чтобы бабушка не мучилась, если вдруг пить захочет. А вечерами, когда она садится вязать или смотреть сериалы, он обязательно накрывает ее пледом. Даже если на улице лето, у них традиция — укутывать ноги. Бабушка всегда смеется и просит так не делать, но видно, как ей это нравится. Когда смотрю на них, понимаю, что вот она, настоящая любовь. Без пафоса, без громких слов, просто каждый день мелочи, от которых становится тепло. Хочу в старости так же. © Палата № 6 / VK
- Я росла с отцом, мамы не стало еще до того, как я научилась говорить. Пока папа работал, моим воспитанием в основном занимался его лучший друг — наш сосед, безработный физик-теоретик. Он учил меня наукам, ходил вместо отца на родительские собрания, готовил для всех. В свободное время писал свои статьи, читал книги, названия которых повергали меня в ужас, ремонтировал компьютеры. Он помог мне поступить в университет и время от времени навещал меня, интересуясь моими успехами. В знак благодарности, когда выпала такая возможность, папа одолжил ему две тысячи долларов на билет и на первое время жизни в Америке. Сейчас, несмотря на почтенный возраст, он работает консультантом в одной крупной компании, которая занимается разработкой антивирусов и другого ПО. Конечно, не забывает и о нас. Присылает нам открытки и подарки — отдельно мне и отдельно папе. © Палата № 6 / VK
- Однажды стою в супермаркете на кассе, а передо мной дедуля. Пробили ему все покупки, он начал доставать деньги из кармана, и у него выпал платочек, который я заметила, когда он подошел к выходу. Я подняла платок, а там немалая сумма денег. Бросилась ему вдогонку, чтобы вернуть. Когда вернула, у него глаза заблестели от счастья, и он мне сказал: «Все-таки есть еще порядочные и добрые люди». © Подслушано / Ideer
-
-
Ответить
- Лет шесть назад моя бабушка лежала в больнице. Все произошло быстро, и было ужасно. Я пропустила ночную смену на работе, чтобы провести время с бабулей. Посреди ночи я сидела в больничной столовой. Мы с мамой тихо разговаривали и плакали. Я рассказывала, что не смогу оплатить аренду, потому что пропускаю работу. За несколько столиков от нас сидела пожилая пара. Через несколько минут я встала, чтобы вернуться в бабушкину палату, как вдруг женщина из-за другого столика остановила меня. Она схватила меня за руку и сказала, что мне нужно остаться с бабушкой, и сунула мне в руки деньги. Я заплакала и сказала, что не могу взять у нее деньги. Она настояла на своем, обняла меня и ушла. Ни разу в жизни я не была так тронута. Никогда ее не забуду. © thebigcomfycouch / Reddit
- У меня было тяжелое время. Пришлось потратить много денег внепланово, еще и на работе дурдом творился, а лекарства от бессонницы, кажется, только усугубляли проблемы. Обычно каждое утро я выпиваю дома одну чашку кофе за завтраком, и этого достаточно, чтобы превратить меня в умеренно функционального человека. Однако из-за проблем в то время я с трудом вставал с постели по утрам. Тем утром я немного опоздал на работу. Опрокинул чашку кофе дома, но в глаза все равно хоть спички вставляй. Я сдался и решил купить еще кофе с собой в кафе. Не знаю, заметил ли человек в очереди передо мной мои мешки под глазами, или просто был в хорошем настроении, или был щедрым, или что-то еще. Но после того, как я подошел к окошку, чтобы расплатиться, кассир сообщила мне, что за мой кофе уже заплачено. Это была мелочь, я мог бы позволить себе кофе. Но после всех ужасов последней пары месяцев (еще и шина на машине лопнула накануне вечером) это был лучик света. © Oseirus / Reddit
- Удивительно, но после внезапной кончины мамы единственной, кто проявил ко мне настоящее, а не показное сочувствие, была бывшая жена моего родного дяди, маминого брата. Они развелись, когда мне было лет 10. Общались, конечно, у них были общие дети, но меня эта женщина никак не касалась, хотя мы знали друг друга. Мне было 23, когда мамы не стало. Были родственники, которые говорили: «Ты, если что, обращайся, всегда поможем, не бросим». Мамина давняя подруга, по совместительству моя крестная, говорила, что она теперь будет моей мамочкой. Правда, с мамой моей она последние несколько лет почти не общалась. И бывшая жена дяди сказала: «Я тоже рано лишилась мамы, понимаю тебя. Мы не были близки никогда, но вдруг что-то случится, обращайся, если что». Это самое «если что» произошло быстро. Я брала кредит на обучение, часть денег давала мама. Настало время платежа, а я все накопления потратила, чтобы достойно мать проводить. Обратилась к дяде, он в ответ, что его с работы попросили, он сейчас на мели. Крестная сказала, что все деньги на вкладе, снимать нельзя, проценты тогда не накопятся. Бабушкина сестра не взяла трубку даже и не перезвонила. Двоюродная сестра мамы перевела гроши какие-то. От отчаяния обратилась к малознакомой бывшей жене дяди, была уверена, что тоже пошлет. Но она одолжила денег, спросила, чем еще может помочь. Я ей потом еще много раз звонила, за помощью обращалась, за советом. Деньги ей я, конечно, вернула. Выучилась, стала парикмахером-стилистом, сейчас неплохо зарабатываю. И считаю, что у меня из близких есть только она. И ее дочки, которые, по факту, мои двоюродные сестры. Мы стали общаться, хорошие девчонки. Не бросали и поддерживали меня тоже в сложных ситуациях, помогали. И ладно сестры, но бывшая дядина жена вообще, по сути, чужая тетенька. Благодарна ей. © Подслушано / Ideer
"Двоюродная сестра мамы перевела какие-то гроши"- покоробило. В своей ситуации могла бы быть благодарной и за гроши. Может у человека больше нет! Вот так и помогай после этого.
-
-
Ответить
- Мой отец как-то ремонтировал автомобиль, и произошел несчастный случай. Я тогда учился в старшей школе. Он лежал в больнице 20 дней. К тому времени мои родители были в разводе уже несколько лет, и моя мать жила в другом регионе. На следующей неделе меня вызвали в кабинет директора, где меня ждал наш арендодатель. Он забрал меня из школы, а затем помог мне оформить пособие. Позже я узнал, что он не брал с моего отца арендную плату за следующий год, пока тот не встал на ноги. Никогда не забуду ему этого. © WesternWhatnot / Reddit
- Однажды, когда я работал в продуктовом, одна дама похвалила меня за то, как я общался с предыдущим покупателем — маленьким ребенком, который не знал, какой кекс выбрать. Я поблагодарил ее, но не придал особого значения. Только позже узнал от своего менеджера, что она написала в корпорацию просто для того, чтобы рассказать, какой я милый. Приятно осознавать, что кто-то потратил время своего рабочего дня, чтобы похвалить тебя. © purrow195 / Reddit
- На моем предыдущем месте работы к уборщику подходили только для того, чтобы сказать, где нужно убрать. Лишь я и еще несколько человек разговаривали с ним просто так. Позже оказалось, что он приятель повара из кафетерия. Итак, угадайте, кто получал больше всех картошки или мяса? Я! © Silverjackal_ / Reddit
- Мама моей подруги однажды в поезде незнакомой женщине одолжила денег, ибо у той украли кошелек. Женщина записала адрес и сказала, что вернет переводом почтовым. Прошло около месяца, знакомые крутили у виска и говорили, что плакали твои денежки. Но женщина все перевела. И мало того, предложила всегда останавливаться у нее в квартире на юге, когда будет нужно. И всегда встречала очень гостеприимно! © Наталья Сухоручко
- Лечу из Шанхая, ночной рейс. Усаживаюсь в креселко. Рядом со мной садится малюсенькая женщина, тотчас ложится мне на плечо и засыпает. У меня брови вверх. А затем думаю: идеальным пазлом будет пристроиться к ней на голову. Ну и засыпаю! Просыпаюсь утром, а моя душевная соседушка еще спит. Ко мне сразу подлетает стюардесса и с огромной испуганной улыбкой говорит: «Мы выбрали вас для опроса! Как вам, понравилась поездка?» А я стюардессе: «Тсс, не видишь, спит человек, чего орешь?» Лицо стюардессы меняется с пластмассового на человеческое, и она шепотом уже: «Вам чайку или кофейку?» © Елена Захарова
- Работал на заправке. Однажды зашел пожилой мужчина, хотел купить газету, но ему не хватало мелочи. Я добавил. Он спросил мое имя и ушел. Несколько дней спустя мой начальник говорит, что кто-то оставил конверт с моим именем. Оказалось, этот мужчина написал мне милую записку с благодарностью и оставил пятидолларовую купюру. Не знаю, почему это так меня порадовало, но эта записка все еще лежит у меня в кошельке три года спустя. © moribes / Reddit
Угадайте, где почти в любой момент жизни может неслабо так улыбнуть. В общественном транспорте! Сегодня наши забавные истории о том, что происходит в автобусах и маршрутках.
Комментарии
Уведомления
Розово-мармеладно, сладко, липко, местами приторно. Но с кофейком проканало.
-
-
Ответить
Похожее
18 фото, которые словно по щелчку пальцев перенесут нас во времена беззаботного детства
Ностальгия
5 месяцев назад
15+ фактов о жизни во дворцах и замках, которые киношники почему-то стыдливо игнорируют
Культура
2 года назад
14 человек, которые на работе явно не скучают
Истории
3 месяца назад
«Улыбайся и благодари». Свекровь захотела, чтобы невестка играла по ее правилам, но не тут-то было
Народное творчество
1 неделя назад
15 человек, которые угодили в неловкую ситуацию, но вышли из нее с триумфом
Истории
6 дней назад
15 человек, у которых поднакопилась парочка ярких историй о работе
Истории
6 дней назад
20+ свадеб, о которых гости еще долго будут шептаться
Истории
4 месяца назад
15+ человек, чьи отношения с родней не всегда просты и понятны
Семья
4 месяца назад
17 историй о том, что в очереди порой мини-спектакли разыгрываются
Истории
3 месяца назад
20+ человек рассказали про свои привычки, о которых другие бы предпочли молчать в тряпочку
Семья
3 года назад
20+ женщин, которым судьба подарила не просто мужчину, а золотой самородок
Народное творчество
1 год назад
20+ человек, которые угодили в такие неловкие ситуации, что хоть сейчас снимай по ним комедию
Народное творчество
2 года назад