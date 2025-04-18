14 человек, которые привезли из поездки такие истории, что и сувениров не надо

Отправляясь в отпуск или какое-нибудь путешествие, мы предвкушаем много новых ощущений. Солнечные пляжи, новые города и другая культура, а может, просто поход в лес у подножия гор — все это дает хорошую встряску. Мы тщательно все планируем, бронируем, пакуемся, хотим просто отдохнуть. Но такой отдых порой переносит нас в эпицентр странных или нелепых историй. Такими историями и поделились люди из сети.