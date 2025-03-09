16 занятных историй из общественного транспорта, которые не так-то просто выбросить из головы

Истории
1 час назад

Автобусы, трамваи, метро, маршрутки, поезда... Мало кто не сталкивался с общественным транспортом хоть раз. Так что у многих людей есть какая-то запоминающаяся история, произошедшая по пути на работу, учебу или вечеринку. Вот несколько ситуаций, в которых кто-то даже может узнать себя.

  • Опаздываю, а желудок орет, будто я не ел всю жизнь. В холодильнике — только пельмени с ужина. Закидываю их в контейнер и бегу на автобус. Сажусь, открываю крышку — и по салону разносится аромат. Ощущаю на себе голодные взгляды. Кто-то даже облизнулся. А один парень тихо сказал: «Ну ты и гад, конечно…» © Палата №6 / VK
  • Когда мне было лет десять, ехал я от друга. Перед моей остановкой из автобуса выходила прилично одетая дама, и у нее упал из кармана кошелек. Я решил подобрать его и вернуть владелице. Пришел домой, сообщил об этом маме. Она сказала, что я молодец. Конечно, я решил, что она вернет кошелек каким-либо образом. И вот спустя десять лет я нашел его в квартире. Да, денег в нем не было. © Подслушано / Ideer
  • Мне было 4. Мы ехали в переполненном автобусе, и пассажиры стали рьяно спорить, должна ли я уступать место пожилой женщине. Я заплакала и встала. Женщина села и грозно сказала моей маме: «Вы не чтите традиции! У вас за спиной демон!» Тут мама разразилась смехом. За спиной у нее стоял папа... Мама еще несколько дней вспоминала, что даже посторонние люди видят его сущность. А вообще это удивительно, что я так ярко помню историю, которая произошла со мной в столь раннем возрасте.
  • Еду в метро в час пик: народу, как селедки в банке. Доезжаю до своей станции, но выйти не могу: физически застряла между людьми. И тут в голове срабатывает инстинкт, и я ору: «Я застряла! Помогите! Толкайте меня!» Рядом со мной раздается тихий, но очень уверенный голос женщины: «Ща я тебя…» Я не успела ничего осознать, как почувствовала мощный толчок в спину. Полетела, как будто меня катапультировали, пробила толпу и вылетела из вагона. Очнулась уже возле эскалатора. © Палата №6 / VK
  • Как-то наблюдал картину. Мужчина опаздывал на поезд и решил выполнить киношный трюк «брось сумку, чтобы заблокировать дверь». Вот только жизнь — не фильм, Сумка спокойно приземлилась на пол, а двери закрылись до того, как мужчина успел добежать. Он так и стоял на платформе с вопросительным выражением лица: «Ну как так?» © The_Sown_Rose / Reddit
  • Моя самая нелюбимая часть работы в офисе — это путь до него на общественном транспорте. Как-то я вышла из вагона метро на пересадочной станции: там всегда толпа людей, переходящих на другую линию по эскалатору. И вдруг заметила, что девушка передо мной доставала что-то из кармана и обронила флешку. Я окликнула ее, но она не услышала. С учетом уймы народа и фоновой музыки — это было неудивительно. И вот я кое-как поднимаю эту флешку в толпе, нахожу нужную девушку уже на эскалаторе и с криком «Эй, девушка в бежевом пальто, подождите!» мчусь за ней сквозь стену людей. Девушка категорически отказывалась меня слышать. При этом очень быстро ходила... И только миновав выход из метро, длинный тоннель и лестницу на улицу, я схватила ее за руку. Девушка злобно обернулась, достала наушники из ушей и крикнула на меня: «Вы совсем, что ли?» Я, задыхаясь после забега на каблуках, протянула ей флешку: «Вы на платформе обронили». Девушка моментально изменилась в лице и даже прослезилась: «О боже! На ней же моя курсовая! Я шла ее распечатывать! Защита через час. Вы меня спасли!» Не знаю, какую оценку получила преследуемая мной студентка, но я в тот день опоздала на работу и зареклась делать добрые дела.
  • Это было давно. По дороге в колледж сел в автобус с двумя милыми дамами пенсионного возраста. На остановке они весело разговаривали, перебивали друг друга — в общем, отлично болтали. Но когда уселись в автобусе, то сразу замолкли. Просто ехали и смотрели вперед. Минут через 25 мы останавливаемся на светофоре. Одна из женщин посмотрела в окно и увидела вывеску с надписью «С 50-летием, Крис!». Она подтолкнула подругу, указывая на вывеску: «Смотри-ка, Крису сегодня 50!» Ее попутчица ответила: «О, это мило. Ты его знаешь?» — «Нет». За оставшиеся 15 минут поездки они не произнесли ни слова, но как только вышли из автобуса, снова начали без умолку болтать. © ZombieRhino / Reddit
  • В начале рабочей недели ехала я в автобусе и заметила, как мне улыбается незнакомый парень. К слову, в тот день я выглядела хорошо, поэтому такое внимание мне льстило. Мы зашли в метро, он придержал для меня двери, зашел за мной в вагон, и опять смотрел и улыбался. Но наши пути разошлись. Всю неделю я хотела снова его увидеть и улыбнуться, но увы. И вот в субботу, идя в универ в не особо изящном виде и с ужасным настроением, я зашла в метро и... Угадайте, кого я увидела? Он меня даже не узнал... © Подслушано / Ideer
Конфуз
1 час назад

Уважаю людей, которые уважают других людей и не заставляют их слушать свой трёп там, откуда не сбежать

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  • Еду на работу. На соседнем сидении двое малышей рассказывают страшные истории. Один заговорщицким тоном говорит: «Однажды в черном-черном городе, на черной-черной улице, в черном-черном доме жил черный-черный человек...». В этот момент в автобус заходит мужчина, одетый в черный плащ и черную шляпу. Оба малыша в ужасе закричали от страха. Родители захихикали. Мужчина был в шоке. © Салават / Y-Story
  • Мне было лет 18. Мы с подругами поздно возвращались после вечеринки. И вот мы вышли из вагона метро и шли по платформе, как какая-то группа парней из поезда начала нам кричать какие-то пошлости. Один из парней даже выглянул из вагона, чтобы посвистеть нам вслед, как вдруг дверь мгновенно закрылась и прижала его. Что же, все в жизни наказуемо. © zeddoh / Reddit
  • Ехала утром в метро, еще полусонная. Вдруг рядом садится парень — глаз не оторвать: высокий, ухоженный, да еще и с одной из моих любимых книг в руках. Открывает книгу, листает, а я подглядываю: очень интересно посмотреть, где же он остановился. Парень доходит до нужной страницы, достает ручку и... начинает разрисовывать портрет: очки, усы и т.д. Мое сердце разбито. © Палата №6 / VK
  • На втором курсе колледжа мне повысили категорию комнаты в общежитии: можно было вытянуть руки в стороны и не коснуться стены. Я решила, что мне нужно кресло. Нашла отличный вариант: стальной каркас, сиденье из искусственной кожи. Прямо кресло директора. Подрабатывая няней, я накопила немного денег именно для того, чтобы купить что-то для себя. Но вот на такси денег уже не хватало. Мы с подругой не боялись трудностей, поэтому взяли кресло за подлокотники и пошли в метро. Нам пришлось поднять кресло над турникетом, чтобы войти. Когда прибыл поезд, мы занесли кресло в вагон. Моя подруга села на скамейку, а небрежно плюхнулась в свое кресло. Любопытно, что никто и глазом не моргнул. © Jodie-Beth Galos / Quora
Конфуз
1 час назад

А что, кресло а метро - это как нечто из другого мира? Хватит уже обычным вещам приписывать нечто экстраординарное просто потому, что это произошло с тоьой

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  • Когда у тебя есть собака, то поездки на общественном транспорте становятся особым приключением. Мы с моим псом — ответственные пассажиры, поэтому при себе у нас всегда намордник, ветеринарный паспорт со всеми прививками, влажные салфетки и отдельный билет на собаку. Однажды нам нужно было добраться до дачи. Дорогу до автовокзала мы спокойно преодолели. А вот пригородная маршрутка просто закрыла перед нами дверь. Точно так же поступил водитель и на второй машине. При виде третьей маршрутки мне пришлось собрать всю свою волю и наглость. Предвкушая агрессию водителя, я прокричала: «Возьмите нас с собакой, пожалуйста, у него нет блох и есть намордник. И он заплатит за билет!» Водитель усмехнулся и сказал садиться на место возле него. Я протянула деньги за два билета. «Зачем за два? Вы же одно место заняли», — сказал водитель. «А этому что, зайцем ехать?» — спросила я, кивая на собаку. «Зачем зайцем? Он же собачка!» — мило ответил водитель.
  • Как-то мы ходили с отцом за покупками. Чтобы добраться до дома, мы сели в автобус. Когда вышли на нашей остановке, неожиданно налетел порыв ветра, и я пожалела о том, что надела платье. Я держала подол, как Мэрилин Монро на хорошо известном видео. И в этот момент раздался сильный грохот. Мы с отцом обернулись и увидели, что водитель автобуса врезался в столбик. Мой папа до сих пор смеется над этим. © SmolMamaBear / Reddit
  • Я часто вижу, как в метро смотрят видео, читают книги или конспекты, записывают что-то в блокнотах, иногда сочиняют стихи. Но однажды со мной рядом сел мужчина, достал нотную тетрадь и... начал писать музыку. Он что-то проигрывал как дирижер пальцем в воздухе, потом записывал несколько нот... Для меня это было чем-то невероятным.
  • Как-то мы возвращались с сыном домой из Лондона на поезде. Ему было около 5 лет. Ни с того ни с сего он говорит парню напротив: «Извините, возможно у вас есть лишние деньги, которые вы могли бы мне дать?». Парень сразу начал выуживать мелочь из карманов. Прежде чем я успела что-либо сказать, уже другие пассажиры в вагоне собирали моему сыну мелочь. Это была очень неловкая ситуация. Я несколько раз извинилась перед попутчиками. А вот мой сын был слишком мил в том возрасте, так что на него никто не держал зла. © shibari_manilow / Reddit

А вот подборка о том, какие неожиданности могут ждать в путешествиях.

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