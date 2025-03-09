16 занятных историй из общественного транспорта, которые не так-то просто выбросить из головы

Уважаю людей, которые уважают других людей и не заставляют их слушать свой трёп там, откуда не сбежать
-
-
Ответить
Автобусы, трамваи, метро, маршрутки, поезда... Мало кто не сталкивался с общественным транспортом хоть раз. Так что у многих людей есть какая-то запоминающаяся история, произошедшая по пути на работу, учебу или вечеринку. Вот несколько ситуаций, в которых кто-то даже может узнать себя.
Уважаю людей, которые уважают других людей и не заставляют их слушать свой трёп там, откуда не сбежать
А что, кресло а метро - это как нечто из другого мира? Хватит уже обычным вещам приписывать нечто экстраординарное просто потому, что это произошло с тоьой
А вот подборка о том, какие неожиданности могут ждать в путешествиях.