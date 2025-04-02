17 человек рассказали, с какими приключениями порой ходят по магазинам

Вам больше заняться нечем, как собак кормить??? Потом первая будешь голосить, что твоего ребёнка покусали!!!
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Несмотря на всевозможные доставки, люди все равно периодически ходят по магазинам. То продуктами закупиться, то новые джинсы присмотреть. Казалось бы, все это мы делали уже сотни раз и ожидаем вполне предсказуемого результата. Но не тут-то было, своих «счастливчиков» приключения найдут всегда.
Вам больше заняться нечем, как собак кормить??? Потом первая будешь голосить, что твоего ребёнка покусали!!!
А вот еще подборка статей о том, как обычный поход в магазин закончился целой историей: