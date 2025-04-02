17 человек рассказали, с какими приключениями порой ходят по магазинам

Истории
1 час назад

Несмотря на всевозможные доставки, люди все равно периодически ходят по магазинам. То продуктами закупиться, то новые джинсы присмотреть. Казалось бы, все это мы делали уже сотни раз и ожидаем вполне предсказуемого результата. Но не тут-то было, своих «счастливчиков» приключения найдут всегда.

  • На днях в магазине. После оплаты товара отхожу такой от кассы, а ко мне охранник подскакивает:
    — Молодой человек, расстегните, пожалуйста, куртку. Есть подозрение, что у вас под курткой что-то спрятано...
    Мне скрывать нечего, я расстегнул куртку — не жалко.
    — А, это живот... — удовлетворенно кивнул охранник.
    Человек поднял мне настроение на целый день! © superedward / Pikabu
  • Муж этой зимой купил новый черный дутый пуховик. Ну и я в магазине со спины напрыгнула на левого мужика в похожем пуховике, думая, что это муж. А суженый стоял чуть дальше и обалдевал с этой картины. © CatKate / ADME
  • Зашли с ребенком в магазин. Недалеко от входа заметили бездомных собак. Поэтому предложила купить сосисок, чтобы покормить их. И вот вышли из магазина, кормим. Тут выходит бабка и едко выдает: «Хорошо живете». © Подслушано / Ideer
John Dorian
21 час назад

Вам больше заняться нечем, как собак кормить??? Потом первая будешь голосить, что твоего ребёнка покусали!!!

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  • Пришли с супругой на кассу с покупками. Впереди дама в возрасте спрашивает у супруги, мол, вы мне карту магазина не одолжите? Супруга: «Без проблем, но она на телефоне. Как ваша очередь подойдет, я вам проведу». Так и сделали. Дальше пробили свои покупки, а дама стоит чуть в стороне от кассы. Уже начинаем двигаться в сторону парковки, а она нас догоняет и говорит: «А вы мне не хотите вернуть деньги, которые вам зачислились на скидочную карту из-за моей покупки?» © *****Pavliasvili / Pikabu
  • Подхожу к уличному ларечку с овощами и фруктами, приглядываю арбуз на «витрине» у входа. Рядом стоит мужчина. Я поворачиваюсь к нему, показываю на выбранный арбуз. Он смотрит на меня и спрашивает, мол, точно? Я стучу по арбузу, судя по звуку хороший и утвердительно киваю в ответ. Мужчина ловко хватает арбуз, кладет на весы. Мы молча смотрим друг на друга. Он сдается первый:
    — Взвешивать не будем?
    — Будем, — отвечаю я.
    И продолжаем смотреть друг на друга. Спустя мгновение до нас доходит, что мы оба покупатели. © Olyn / Pikabu
  • Приехала ненадолго в Японию с другом. Ходим по магазинам, громко выясняем отношения. На днях поругались в супермаркете в овощном отделе. Он достал меня, я как закричу: «Господи, как же ты мне надоел! Если найду тут хоть одного нашего, тут же уйду к нему!» Голос молодого человека из фруктового отдела: «Кажется, нашла». Третий год вместе, очень любим друг друга. © Подслушано / VK
  • Выбрал кожаную куртку. Проверил, чтобы кожа, а не дермантин. Померил, маловата. Продавец побежал «на другую точку». Принес — один в один. Я померил, заплатил и уехал за 1000 км. Только дома разглядел, что дермантин купил. © Unknown author / Pikabu
  • Зашла в магазин, стою в очереди, обычное хмурое утро. Здороваюсь с кассиром, она все пробивает, благодарю, желаю хорошего дня. И тут дама на кассе аж оживилась и спрашивает: «А можно вам цветы подарить?» Оказалось, тюльпаны, которые на праздники не продали, списали, предложили забрать несколько букетов. Отказываться не стала, подкрепила благодарность шоколадкой. Вроде мелочи, но добра вокруг стало чуть больше. © Подслушано / Ideer
  • Стояла в длиннющей очереди в магазине, одна касса работает. Все возмущаются, какая-то женщина кричит кассирше: «Может, вы еще встанете и уйдете?!» И та встала и ушла. © purpolly / X
  • Люблю свой магазинчик у дома. Забыла купить майонез, зашла. Смотрю — провансалька со скидкой. Взяла, оплатила. Уже на выходе смотрю срок годности — а он на неделю просрочен. Возвращаюсь, говорю, мол, девушка, майонез-то просрочен. А мне в ответ выдают гениальное: «Так поэтому он и со скидкой». © MeriSky / Pikabu
  • Я припарковала свой автомобиль на платной стоянке, проверила в карманах мобильник и кошелек, закрыла машину и пошла в торговый центр за покупками. Возвращаюсь примерно через полчаса и вижу, что правое переднее стекло опущено, и возле машины стоит тетка с сумкой на колесах, полной цветной капусты, охраняет. Я начинаю догонять, что, когда платила за стоянку, забыла поднять стекло. А тачка под завязку с покупками на пару сотен долларов, на переднем сиденье сумочка со всем, кроме кошелька... Тетка чуток меня пожурила, я у нее купила четыре килограмма капусты и, счастливая, что так все обошлось, уехала восвояси. © Подслушано / Ideer
  • Как-то раз пошли мы с мамой за покупками. Купили землю для рассады, положили в сумку: увесистая и солидная с виду сумка получилась. Заходим в продуктовый, «ценный» груз стоит рядом на полу, и вот, затарившись продуктами, мы замечаем, что сумка-то пропала. Эх, мне даже жалко стало того человека, что рассчитывал явно на более дорогой «улов». © Подслушано / Ideer
  • Я как-то раз пыталась вместо карточки расплатиться водительскими правами. Стояла, раз за разом подносила их к терминалу и не понимала, почему не срабатывает. Кассир искоса наблюдала за этим делом, а потом с ухмылкой говорит: «Может, я вам свои права дам, ими попробуете?» Долго смеялись потом. © Завороткишек / ADME
  • Пошла как-то за продуктами. В одном из рядов стоял мужчина лет 50-ти. Там было достаточно места, чтобы разойтись. Но мужик не обратил на меня внимания и чуть не врезался. Затем обернулся и сказал: «Ой, прости, девочка». А мне 40 лет. В общем, меня переклинило, и я выдала: «Все в порядке, мальчик». Так он глянул на меня так, будто я ему нахамила. © Mental_Detective / Reddit
  • Знакомая из магазина одежды рассказала. Уволили у них одним днем продавца-консультанта по результатам проверки тайным покупателем. На присланной в офис диктофоной записи отчетливо слышно начало разговора в магазине:
    — Добрый день. Скажите, а это новая коллекция или старая?
    — А ты что, модника из себя строишь? © Katabatik / Pikabu
  • Однажды решил прокатиться на тележке, пока никто не видит. Но не учел, что она небольшая, а внизу нет перекладины. Оттолкнувшись, перенес вес на рукоять и хоба! — она подо мной пошла вниз, тележка встала на дыбы, я во весь рост хряпнулся в проход, с вытянутым вперед руками, а телега тем временем покатилась вдаль и врезалась в витрину с колбасой. Блин, так стыдно мне давно не было. Лежа на полу думал, интересно, они запись с камер сохранят или нет? На удивление, продавщицы даже не ржали, просто прибежали посмотреть, что тут за грохот и, окинув меня взглядом, просто вернулись к своим делам. Похоже, я был не первым любителем гонять на тележках. © John Silver / ADME
  • Случайно во время шопинга наткнулась на манекен и извинилась пред ним. А чуть позже врезалась в реального человека и сказала подруге: «Опять наткнулась на манекен». Он обернулся и сказал, что он вообще-то никакой не манекен. © justanotherkirbystan / Reddit
Фото на превью Marie-Michèle Bouchard / Unsplash

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