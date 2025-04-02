17 человек рассказали, с какими приключениями порой ходят по магазинам

Несмотря на всевозможные доставки, люди все равно периодически ходят по магазинам. То продуктами закупиться, то новые джинсы присмотреть. Казалось бы, все это мы делали уже сотни раз и ожидаем вполне предсказуемого результата. Но не тут-то было, своих «счастливчиков» приключения найдут всегда.