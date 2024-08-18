18 человек, которые вряд ли когда-то забудут тот самый отпуск

В отпуск все едут за позитивными впечатлениями и незабываемым отдыхом, но иногда планы приходится менять по ходу движения. Те, кто много путешествуют, знают: обойтись без приключений и курьезных случаев в поездке практически невозможно. И истории героев нашей статьи — прямое тому доказательство.