15 вещей из прошлого, ценность которых поймут только те, кто вырос без смартфона в руках
Когда-то технологии не стремились быть «умными», и вещи вокруг не разговаривали с тобой через Wi‑Fi. Но именно они были сердцем дома. Старая стиралка в углу ванной, шумный пылесос, светильник с цветными огоньками — у всего этого была душа. Мы с гордостью демонстрировали ручной отжим или фен с трубкой, и это казалось настоящим прорывом. Сегодня такие штуки вызывают улыбку и легкое удивление — но только не у тех, кто с ними вырос. Потому что для нас они — не просто техника, а целая эпоха.
Сифон
Этот сифон выглядел как настоящее чудо техники. Металлический корпус, баллончик с углекислотой, и — щелк! — домашняя газировка готова. Не нужно было бежать в магазин за «Буратино», просто крути баллон, наливай в стакан и пей под шипение пузырьков.
- У нас был зеленый сифон. Баллончики в хозяйственном магазине меняли пустые на новые. Сироп в кружку и с сифона — пшик. Вкуснятина! © Александр М / Dzen
- У нас был такой. Мне было 17 лет, пришла к нам с другом в гости девушка, симпатичная. Друг, видимо на нее запал, и потому с двух метров ей из такого взял и зафигачил струю прямо в прическу. Ржали все, а мне потом пришлось ей свитер отдать, чтобы она могла доехать домой. © Camdil / Pikabu
- Лето. Жара. Во дворе гам и беготня, все лицо в пыли, коленки — в зеленке. Кричишь: «Айда ко мне!» — и сразу за спиной целая делегация. Ведь все знают, что у меня дома есть он — пузатый металлический сифон для газировки. Один вставляет баллончик, другой держит стакан, третий просто дышит слишком громко от волнения. Щелчок — и вот она, газировка: ледяная, с бешеными пузырьками, от которых так здорово щиплет в носу. А если еще варенья добавить...
Электровафельница
Электровафельница в металлическом корпусе с рифлёными створками была мечтой хозяйки, любившей побаловать домашних хрустящими трубочками. Разогревалась она не сразу, зато жарила вафли уверенно — главное, не отвлекаться, иначе можно было получить угольки. В комплект шёл мерный половничек, а рецепт часто записывали прямо на крышку фломастером. Простое, но атмосферное устройство, которое до сих пор можно найти на дачах или в кладовках.
- У тещи на антресолях откопали такой раритет, коробка еще запечатанная была! Все в масле заводском, с паспортом, инструкцией и все дела. Вафельница старше моей жены. Теперь регулярно «вспоминаем детство». Кайфовая вещь, можно даже по наследству передавать. © IceScream / Pikabu
Стиральная машина
Эта стиральная машина, конечно, далеко не современная машина-автомат, но гораздо лучше, чем стирка кучи вещей руками. Обладать такой было настоящим счастьем, особенно если она была еще и с ручным отжимом, который устанавливался сверху. Модель с фото — машина под названием «Рига». Под этим именем выпускали устройства с разными характеристиками.
Диск здоровья
Диск здоровья лежал где-то под шкафом или в углу балкона — незаметный, пока кто-то не вспоминал: «А давай крутиться!» Становишься, начинаешь вертеться — и через пару секунд хохочешь так, будто это аттракцион в парке. Взрослые говорили, что он «для талии», но дети-то точно знали: он для игры в космонавтов. А еще на такие диски частенько ставили телевизоры, чтобы можно было их легко поворачивать в нужную сторону.
Ручной отжим для стиральной машины
Во времена, когда не было центрифуг, а отжима у машинок и подавно, к ним можно было прикрутить вот такое приспособление. По внешнему виду, оно, конечно, напоминает машинку для раскатки теста, но оно предназначалось для отжима постиранных вещей.
- У меня папа в деревне до сих пор старой стиральной машиной пользуется, и такая «выжималка» стоит на ней. Валы эти, правда, уже «уставшие». © Иванов И / Дзен
Детская швейная машинка
Детская швейная машинка радовала тех, кто мечтал шить «по-взрослому». Ее не ставили пылиться на полку — на ней действительно можно было прошивать ткань. Пусть строчка была капризная, а иголка всё время норовила соскочить, зато чувство гордости за сшитую кукле юбку — настоящее.
- У девочки в соседней квартире была такая, столько ее подружек там собиралось, настолько увлекательное это дело было. Когда чуть постарше стали, она для моего любимого плюшевого Михалыча штанишки с кофточкой сделала. Эта девочка теперь мне мозги штопает, женаты много лет. © В защиту Жизни! / Dzen
Приставка звукового сопровождения
Этот гаджет визуально немного напоминает плеер, на котором можно послушать музыку или еще что-то, и отчасти это правда. Слушать с помощью этой приставки можно было телевизор, чтобы никому не мешать звуком или, чтобы услышать телевизор, когда вокруг шум и гам. Специальный передатчик вставлялся в телевизор, и без помощи проводов звук передавался в устройство, а от него — в наушник.
Пылесос
У родителей до сих пор такой стоит, правда они им уже не пользуются, так как купили современный робот-пылесос.
Глядя на сей прибор, не сразу поймешь, это чайник или мультиварка? Нет, но когда-то такая штука была в каждом доме. На самом деле это пылесос. Наверное, у некоторых до сих пор на дачах или даже дома стоят, а если повезло, то и работают подобные агрегаты. Конкретно эта модель под названием «Вихрь» оправдывала свое имя. Работал он так, что соседи вокруг точно могли определить, где сейчас уборку делают.
Вертушка для елки
Человеку, который видит эту штуковину впервые, почти наверняка будет непонятно, для чего она нужна. На самом деле это подставка для елки, которая при включении в розетку, начинала вращать новогоднюю красавицу. А еще в нее можно было включить гирлянды и любоваться елочкой с огоньками и игрушками со всех сторон.
Киновизор
Предшественника наушников мы уже вспомнили, а это, можно сказать, прародитель DVD-плеера или VR-очков. Для того чтобы посмотреть мультфильмы на киновизоре, нужно было вставить в него специальный картридж, крутить ручку и смотреть в глазок.
Фен
А это фен с шапочкой-сушуаром, который надевался на голову, чтобы побыстрее просушить, например, накрученные на бигуди волосы. Он обычно еще был с ремешком, чтобы можно было с ним ходить по квартире и делать какие-то дела, а не сидеть и ждать, пока волосы высохнут.
- У нас был такой. Назывался фен «Улыбка» и к нему прилагались гофрированная труба и шапочка. Шапочка была красного цвета, и отец всегда посмеивался над мамой, когда она сушила волосы, называл ее «Красной шапочкой». Шапочка и труба в итоге покинули нас, а фен до сих пор жив. Пока была жива труба, использовался для сушки сапог. А сейчас в саду лежит на пенсии, иногда используется для обогрева сарая. © Ворррон / Дзен
Плойка
Этот прибор получил название «Надейка», он позволял женщинам создавать красивые кудри. Работал он быстрее, чем обычные бигуди или плойка. Щипцы вставлялись в сам нагревательный прибор, а главное удобство было в том, что у плоек них не было мешающихся проводов и можно было регулировать степень нагрева.
Электрощетка-пылесос
Этот прибор можно смело назвать предком автомобильного пылесоса, правда, сейчас распространены аккумуляторные версии, а эту надо было включать в розетку. Но это, несомненно, было проще, чем таскать тяжеленный пылесос. Этот девайс был придуман для того, чтобы чистить с его помощью одежду и мебель.
- Несколько лет такие лежали в прихожей на видном месте. Создавали видимость продвинутой семьи. Когда к бабушке приходили подруги, она не упускала случая найти изъян в их одежде и говорила: «Ой, Галочка, посмотри! Побелка на пальто, наверное, стену плечом задела! Давай помогу, почищу!» Щетка тихо жужжала, натуральная щетина скользила по ткани. Бабушка была довольна. Имидж современной женщины был ей к лицу. © Сокровища барахолки / Дзен
Светильник
С таким светильником дома можно было устроить настоящую светомузыку. Внутри у него была установлена специальная разноцветная колба, которая раскручивалась, когда воздух нагревался от лампочки и по комнате начинали «бегать» цветные огоньки.
- Доставали эту штуку в Новый год вместе с елочными игрушками. Очень берегли. Впечатления до сих пор остались. Волшебство! А пару лет назад я пришла в гости к будущему мужу и увидела у него на шкафу такой же, до сих пор работает. © Страна чудес / Дзен
Фотоаппарат
У отца точно такой же, до сих пор лежит в шкафу, только он им уже не пользуется.
Этот фотоаппарат, конечно, не цифровик с автофокусом и миллионом настроек, но зато какой характер! «Зенит» был тяжелым, прочным и почти вечным. Им нужно было уметь пользоваться: выставлять выдержку, наводиться вручную, ловить свет. Обладать таким фотоаппаратом было престижно, особенно если к нему прилагался приличный объектив. Модель с фото — один из представителей линейки, которую выпускали десятилетиями, и до сих пор можно встретить работающие экземпляры.
Кто бы мог подумать, что бабушкина скалка, детский тамагочи и старая мебель окажутся моднее современных гаджетов? Хотите еще доказательств, что прошлое умеет быть вечным — и ценным? Тогда вам сюда: