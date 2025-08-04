15 вещей из прошлого, ценность которых поймут только те, кто вырос без смартфона в руках

Когда-то технологии не стремились быть «умными», и вещи вокруг не разговаривали с тобой через Wi‑Fi. Но именно они были сердцем дома. Старая стиралка в углу ванной, шумный пылесос, светильник с цветными огоньками — у всего этого была душа. Мы с гордостью демонстрировали ручной отжим или фен с трубкой, и это казалось настоящим прорывом. Сегодня такие штуки вызывают улыбку и легкое удивление — но только не у тех, кто с ними вырос. Потому что для нас они — не просто техника, а целая эпоха.