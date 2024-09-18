11 бабушкиных вещей, которые мы до сих пор используем чаще, чем современные штуки

Считается, что с каждым годом технологии развиваются, и новые бытовые приборы во всем превосходят своих предшественников. Но некоторые вещи, которые принадлежали предыдущим поколениям, сработаны на совесть и служат лучше, чем их современные аналоги. Мы решили выяснить, какими штуками, доставшимися по наследству, до сих пор пользуются люди.

Открывашка

В свое время редкая хозяйка обходилась на кухне без такой вот открывашки. Причем сломать эту вещь было практически невозможно. Конечно, нужно было приноровиться, чтобы научиться легко и быстро открывать банки с ее помощью. Но в отличие от многих современных аналогов, которые зачастую быстро разваливаются, такие штуки служат десятилетиями. Кстати, некоторые пользователи жалуются, что похожие по конструкции открывашки, которые производятся сейчас, сильно не дотягивают до оригинала в плане качества. Мне открывашка досталась еще от бабушки, и я пользуюсь этой штукой каждый день.

Сумка на колесиках

Еще несколько десятилетий назад сумки на колесиках можно было увидеть только в руках бабушек. Но недавно и молодое поколение осознало все плюсы использования таких вещей, так что эти аксессуары неожиданно обрели небывалую популярность. Во-первых, сумки-тележки достаточно вместительны, и в них можно загрузить продукты на всю неделю. Во-вторых, не надо сгибаться под тяжестью набитых пакетов и терзать свою спину. Кроме того, сейчас можно найти любую модель на свой вкус. Главное, проверить, чтобы у изделия был крепкий металлический каркас и удобная ручка.

Электрошашлычница

С помощью старой доброй электрической шашлычницы мясо можно было приготовить, не выезжая на природу. Всего-то и нужно было — замариновать мясо, насадить его на шампуры и отправить в шашлычницу. И уже вскоре кухню наполняли дразнящие ароматы. Кто-то до сих пор предпочитает пользоваться прибором, который достался им по наследству. Причем они отмечают, что шашлык, приготовленный в этой штуке, получается сочным и ароматным, а многие современные модели не выдерживают конкуренции со старой бытовой техникой. Прикатили мы на дачу к папе, и тут, как назло, дождь зарядил. Мы с мужем пригорюнились — плакали шашлыки. А папуля хитро улыбнулся и вытащил из шкафа загадочный тубус. У мужа глаза, как плошки, — что за штука? А я чуть не прослезилась. Оказывается, папа сохранил нашу старую электрошашлычницу. Шашлыки на ней получились — пальчики оближешь.

Мясорубка

© Пользователь / Avito Алина 4 часа назад Хорошо, конечно, что ее сломать невозможно, но зачем она такая? Если есть нормальные удобные мощные электрические. А печенье маленький блендер за полминуты измельчит прекрасно. - - Ответить

Многие хозяйки до сих пор пользуются ручными мясорубками, которые когда-то принадлежали их мамам или бабушкам. Эти бытовые приборы делали из качественного чугуна, а потому сломать их почти невозможно. Кроме того, такие мясорубки компактнее, чем современные электрические. Их легко мыть, и они не шумят во время работы. Правда, много фарша на такой штуке не накрутишь: рука быстро устанет. Но если нужно навертеть котлет на маленькую семью или растолочь сухари — это отличный вариант. Очень люблю свою старую мясорубку и не собираюсь от нее отказываться. Есть и современная электрическая, на ней кручу фарш. Но если требуется измельчить 300 г сухарей на пирожные или пачку зернистого творога на сырники, стоит ли для этого собирать электрическую мясорубку? Гораздо быстрее все сделать простой механической. Стол у меня от нее не портится, а несколько минут покрутить ручку вместо зарядки — мне только в удовольствие. © лариса иванова / Dzen

Чудо-печь

Это устройство было в большом почете у хозяек в 80-е годы прошлого века. Кто-то использовал чудо-печь вместо духовки, другие пекли и жарили в ней на даче. Некоторые женщины до сих пор жалеют о том, что когда-то избавились от этой штуки: тесто в ней поднимается равномерно, да и мясо вполне можно приготовить. Так что те, кто смог сохранить чудо-печь с былых времен, с удовольствием используют ее и сейчас. До сих пор в ней готовлю. Вкуснее чем в духовке. © ЛикаL / Dzen

Решили мы всей семьей антресоли разобрать. Там добра всякого скопилось — хоть магазин открывай. Мы с мужем в коробках копаемся, а наш сын-подросток рядом скучает. И вдруг с воплем: «Мама, летающая тарелка!», хватает здоровенную железяку. Я присмотрелась и давай хихикать. Ребенок умудрился откопать бабушкину чудо-печку. И оказалась, она все еще работает. Теперь пеку в ней пироги.

Вантуз

Сейчас существует масса бытовых средств для прочистки труб, но, пожалуй, именно вантуз эффективнее всех борется с засорами. Причем многие люди не торопятся избавляться от старых моделей, клапан у которых сделан из толстой и прочной резины. Спустя годы использования выглядят эти экземпляры не слишком эстетично, зато справляются со своей задачей на отлично. А вот некоторыми современными моделями вантузов довольны далеко не все, и оставляют такие штуки скорее в качестве украшения для ванной. Старый вантуз хорошо справляется со своей работой. Минусов нет, кроме одного — старости. Как-то решила я все-таки обновить данное изделие. Долго искала вантуз, который бы меня устроил, и купила. Короче, второй валяется просто так, а пользуюсь я старым. Пока годного нового варианта не нашла. © Ирина Лис / Dzen

Ватные одеяла

Ватные одеяла в былые времена были отличным решением для холодного времени года. Стоили они недорого, отлично грели и могли прослужить не одно десятилетие. Некоторые хозяйки даже использовали такие одеяла в качестве наматрасников. Если же родственники неожиданно напрашивались в гости на пару-тройку дней, то ватные одеяла просто стелили на пол — отличная замена раскладушке или надувной кровати. У нас на даче до сих пор хранится ватное одеяло, которое родители купили, когда меня еще и на свете не было. И как же под ним потрясающе спится зимой, если дом за ночь выстужается. Даже поутру вылезать из этого теплого кокона не хочется.

Виниловый проигрыватель

В XX веке выпускалось немало проигрывателей. Некоторые модели были не слишком хорошими и рано или поздно отправлялись на помойку. Другие же продолжают исправно работать до сих пор, и за ними увлеченно охотятся ценители раритетной техники. Одним из лучших проигрывателей и сейчас считается «Электроника Б1-01». Хотя и у этой вертушки есть свои минусы, выглядит она солидно и звучит хорошо. Правда, и стоил в свое время такой проигрыватель как крыло самолета. У бабушки был такой проигрыватель, и, боже, как же мы с братом на него облизывались. Но пользоваться чудом техники разрешалось только по большим праздникам. Тогда нас больше всего завораживало, что на проигрывателе можно было переключать скорости. И мы, бывало, часами хихикали, слушая известные песни то в замедленном, то в ускоренном варианте. Бабушки, увы, уже нет с нами, и проигрыватель теперь стоит у отца. Причем техника до сих пор в рабочем состоянии.

Гейзерная кофеварка

В современных кофеварках готовить этот напиток — просто легкотня. Засыпал кофе, залил воду, нажал на кнопку — и готово. Правда, эта бытовая техника вряд ли прослужит больше десяти лет. К тому же ей требуется определенный уход. Наши мамы и бабушки, у которых таких агрегатов не было, готовили кофе в кофейниках: обычных и гейзерных. Эти агрегаты могут исправно работать даже не годами, а десятилетиями. Причем, если в обычном кофейнике гуща обычно разваривалась, а напиток частично терял вкус и запах, то в гейзерном кофе получался крепкий и ароматный. У меня гейзерная кофеварка 50-х годов. До сих пор верой и правдой служит. © kukurmakukurma / Pikabu

Елочные игрушки

Еще недавно елочные игрушки, которые когда-то принадлежали нашим мамам и бабушкам, у многих пылились где-то на антресолях. Все предпочитали современные украшения: они и выглядят ярче, и к тому же не бьются. Но в последнее время антикварные игрушки снова обретают популярность. У этих изделий более интересный дизайн, ведь производили их практически вручную. Среди игрушек можно найти и домики, и сказочных персонажей, и зверушек. Сразу вспоминается Новый год из детства с неизменным оливье в хрустальной салатнице-ладье. У нас были такие шарики. Сохранились еще из папиного детства. Их было штук 10, папа говорил, что они сделаны из лампочек. И чайничек был бежевый с цветочком. Но этих игрушек давно нет. Не пойму, почему их выбросили. © Оксана С. / Dzen

Аппарат для выжигания

В старые добрые времена, когда игровых приставок и домашних компьютеров еще не было, многие дети занимались выжиганием по дереву. Почти у каждого в семье была волшебная машинка, с помощью которой на разделочной доске или гладкой деревяшке можно было создать интересную картинку. В конце XX века казалось, что про это хобби благополучно забыли. Но до сих пор остаются преданные фанаты контактной пирографии (именно так называется искусство выжигания по дереву). А старые приборы вполне можно отыскать и купить в интернете. Я ходила в кружок «по дереву» 5 лет. Умею выжигать, вырезать по дереву, выпиливать лобзиком. Выжиганием и резьбой до сих пор иногда балуюсь. © МУП Гортеплоэнерго / Dzen