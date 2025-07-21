20 примеров, когда дизайнеры так увлеклись, что забыли о здравом смысле

Вокруг нас множество вещей, и все их кто-то придумал и сделал. Некоторые из них красивы и комфортны, но есть и те, что вызывают вопросики вроде «чем руководствовались люди, которые создали такое?» В нашей статье мы собрали яркие примеры «шедевров» дизайна, который, мягко говоря, вызывает недоумение.

«Туалет в моем номере в отеле»

Уверена, что уборщик реально ненавидит его убирать! © stillcantdraw / Reddit



«Эту бутылочку невозможно поставить, а если положить, то все вытекает»

«Пришлось весь день просидеть в этом ужасном кресле»

«С таким адресом не получишь ни пиццы, ни посылки»

«Я путаю кнопки изменения яркости на моем ноутбуке почти каждый раз. Та, что слева, уменьшает яркость, та, что справа — увеличивает»

«Из-за этой дурацкой таблички я чуть не ворвалась в мужской туалет»

«Мужская уборная. Женщины! Пожалуйста, не входите сюда, это мужской туалет. Женский туалет в другом конце коридора».

«Розмарин дважды встречается на моем кухонном коврике. Похоже, они не смогли придумать другое растение»

«Не лучший дизайн для столика, на который вы кладете вещи в темноте перед сном»

«Это ступеньки»

«Полностью плоская раковина, из которой не уходит вода»

«В какой-то момент вы просто сдадитесь и скажете, что делать открытый водный объект элементом дизайна не стоило»

Я бы обязательно случайно шагнула туда, я очень неуклюжая. © Ok_Aside_2361 / Reddit

«Резьба на этой бутылке тоже глазурованная. Крышка не закручивается»

«Очень „удобная“ лесенка»

«Ковровое покрытие вокруг слива — это какое-то безумие»

«Увидела вот такие сапоги в секонд-хенде»

«Сушилки для рук и выкрашенные матовой краской стены»

«Недружелюбная лампа-ананас»

«Вот такая лесенка»

«Кресло в моем отеле. Мне сказали, что это дизайн такой»