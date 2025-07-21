20 примеров, когда дизайнеры так увлеклись, что забыли о здравом смысле
Вокруг нас множество вещей, и все их кто-то придумал и сделал. Некоторые из них красивы и комфортны, но есть и те, что вызывают вопросики вроде «чем руководствовались люди, которые создали такое?» В нашей статье мы собрали яркие примеры «шедевров» дизайна, который, мягко говоря, вызывает недоумение.
«Туалет в моем номере в отеле»
- Уверена, что уборщик реально ненавидит его убирать! © stillcantdraw / Reddit
«Эту бутылочку невозможно поставить, а если положить, то все вытекает»
«Пришлось весь день просидеть в этом ужасном кресле»
«С таким адресом не получишь ни пиццы, ни посылки»
А что мешает выделить его яркой краской, взять в рамочку или продублировать нна боковой панели? Лапки?
«Я путаю кнопки изменения яркости на моем ноутбуке почти каждый раз. Та, что слева, уменьшает яркость, та, что справа — увеличивает»
«Из-за этой дурацкой таблички я чуть не ворвалась в мужской туалет»
«Мужская уборная. Женщины! Пожалуйста, не входите сюда, это мужской туалет. Женский туалет в другом конце коридора».
«Розмарин дважды встречается на моем кухонном коврике. Похоже, они не смогли придумать другое растение»
«Не лучший дизайн для столика, на который вы кладете вещи в темноте перед сном»
Pешение 1 - развернуть столик углом от себя.
Pешение 2 - положить сверху круглый поднос.
И естественое - класть вещи ДО того, как погасится свет)
«Это ступеньки»
«Полностью плоская раковина, из которой не уходит вода»
«В какой-то момент вы просто сдадитесь и скажете, что делать открытый водный объект элементом дизайна не стоило»
- Я бы обязательно случайно шагнула туда, я очень неуклюжая. © Ok_Aside_2361 / Reddit
«Резьба на этой бутылке тоже глазурованная. Крышка не закручивается»
«Очень „удобная“ лесенка»
за стенкой раздевалка противоположного пола, заказчик решил что 2 лесницы это много, и заказал одну, он надеялся что ширины хватит, наверна так?
«Ковровое покрытие вокруг слива — это какое-то безумие»
«Увидела вот такие сапоги в секонд-хенде»
Дизайнер вырос нна ежедневном просмотре мульта про тепелузиков)
«Сушилки для рук и выкрашенные матовой краской стены»
«Недружелюбная лампа-ананас»
«Вот такая лесенка»
«Кресло в моем отеле. Мне сказали, что это дизайн такой»
«Мне понадобилось 5 минут, чтобы понять, как включить воду (нужно повернуть золотой наконечник на кране)»
А вот и еще несколько статей с дизайнерскими «шедеврами»: