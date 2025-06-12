10 вещей из нашего детства, за которые сейчас можно получить целое состояние

Куклы Барби из 70–80-х годов сегодня стали настоящим объектом страсти коллекционеров. Особенно ценятся лимитированные серии в идеальном состоянии с оригинальной упаковкой и аксессуарами.

В топ самых дорогих Барби входят:

«Pink Splendor» (1996) — примерно за $900.

«#1 Ponytail Barbie» (1959) — от $25 000 за оригинал.

«De Beers 40th Anniversary» (1999) с поясом из бриллиантов (0,03 карата) — $85 000.

Stefano Canturi Barbie (2010) — $302 500.

Так что не спешите избавляться от старых игрушек или же отдавать их своим детям. Присмотритесь повнимательнее — возможно, вы и есть обладатель одной из таких красавиц.