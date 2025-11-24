16 фото, на которых разница сравнима с размером Марианской впадины
40 минут назад
Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, насколько стремительными могут быть изменения. Эти контрасты напоминают нам, что перемены — естественная часть жизни, и порой они куда глубже, чем мы ожидаем. Готовьтесь удивляться — некоторые фото действительно выбивают почву из-под ног.
«9 месяцев спустя я снова улыбаюсь. А еще кажется, будто переделала нос»
- Выглядишь волшебно! И нос реально изменился. © LunarKitty405 / Reddit
«Я ношу временные зубные протезы уже год! На следующей неделе мне поставят постоянные»
«Разница в 2 года. По-прежнему люблю наряжаться»
Я прочла «нажраться» 😂😂😂 Но, видимо, избавилась она от этого пристрастия 😆
- О, эта острая линия подбородка! © bubster99 / Reddit
«Вот что могут сделать с вами терапия, развод и много питьевой воды»
«Я придерживаюсь легкого дефицита калорий, прогулок и терапии. Я так горжусь собой, хотя работа еще не закончена!»
«Старый я прожил достаточно долго, чтобы родилась эта новая версия»
«Я сбежала от абьюзера, отучилась в колледже 7 лет, прошла путь от ночевок на диване у друга до собственного дома. Жизнь иногда бывает прекрасна»
«В основном исправлял глаза»
«Я стала гораздо активнее и обожаю проводить время на свежем воздухе! Честно говоря, это полностью изменило мою личность»
«Никаких вредных привычек, только цельные продукты, регулярные силовые нагрузки, уход за волосами и кожей. Вы знаете, как этого добиться, нужна лишь дисциплина»
«Увеличение ягодичных мышц благодаря тренировкам»
Вот это тут лишнее. Достижение века - ж*пу нарастила. Не, ну если это единственное, что мешало человеку жить полноценно, то жаль ее
«Спасибо, челюстно-лицевая хирургия»
«Полгода и на 45 кг меньше»
Какое нетипичное похудение, обычно у женщин верх худеет сильнее, а тут наоборот, но при этом и талия отличная
«Набрал 10 кг»
«Все началось с того, что бывший муж бросил меня по СМС. Я выбрала себя и изменила жизнь. И поняла, что уверенность — это гораздо больше, чем просто влезть в джинсы меньшего размера»
- Я громко ахнула! Должно быть, вы какая-то безумно трудолюбивая женщина. Вау! © Starringkb / Reddit
«Наконец-то достигла своей цели по фигуре! Ах, да, загар тоже украшает!»
Фото на превью Difficult_Parsley456 / Reddit
