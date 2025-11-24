16 фото, на которых разница сравнима с размером Марианской впадины

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, насколько стремительными могут быть изменения. Эти контрасты напоминают нам, что перемены — естественная часть жизни, и порой они куда глубже, чем мы ожидаем. Готовьтесь удивляться — некоторые фото действительно выбивают почву из-под ног.

«9 месяцев спустя я снова улыбаюсь. А еще кажется, будто переделала нос»

Выглядишь волшебно! И нос реально изменился. © LunarKitty405 / Reddit

«Я ношу временные зубные протезы уже год! На следующей неделе мне поставят постоянные»

«Разница в 2 года. По-прежнему люблю наряжаться»

О, эта острая линия подбородка! © bubster99 / Reddit

«Вот что могут сделать с вами терапия, развод и много питьевой воды»

«Я придерживаюсь легкого дефицита калорий, прогулок и терапии. Я так горжусь собой, хотя работа еще не закончена!»

«Старый я прожил достаточно долго, чтобы родилась эта новая версия»

«Я сбежала от абьюзера, отучилась в колледже 7 ​​лет, прошла путь от ночевок на диване у друга до собственного дома. Жизнь иногда бывает прекрасна»

«В основном исправлял глаза»

«Я стала гораздо активнее и обожаю проводить время на свежем воздухе! Честно говоря, это полностью изменило мою личность»

«Никаких вредных привычек, только цельные продукты, регулярные силовые нагрузки, уход за волосами и кожей. Вы знаете, как этого добиться, нужна лишь дисциплина»

«Увеличение ягодичных мышц благодаря тренировкам»

«Спасибо, челюстно-лицевая хирургия»

«Полгода и на 45 кг меньше»

«Набрал 10 кг»

«Все началось с того, что бывший муж бросил меня по СМС. Я выбрала себя и изменила жизнь. И поняла, что уверенность — это гораздо больше, чем просто влезть в джинсы меньшего размера»

Я громко ахнула! Должно быть, вы какая-то безумно трудолюбивая женщина. Вау! © Starringkb / Reddit