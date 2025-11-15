17 пар снимков, на которых перемены видны невооруженным глазом
Перемены — это самое настоящее чудо. Вроде думал, что старые вещи уже собрались на свалку, но тут вдруг у них открывается второе дыхание. А люди могут взять и раскрыться совсем в новом образе — мимо пройдешь и не узнаешь. Порой они делают это так круто, что начинаешь верить в невозможное: время действительно можно повернуть вспять, а привычный интерьер усовершенствовать так, что получится «крафт», и все обзавидуются.
«Перемена за три года. Я никогда не была настолько горда собой»
«Честно говоря, я не могу поверить, что смогла добиться таких результатов в домашних условиях, но я очень-очень рада этому! К тому же получилось очень экономично.»
«Я хотела поделиться фотографиями своих дверей „до“ и „после“ реставрации»
- Это потрясающая трансформация. Мне бы очень хотелось посмотреть, как выглядит остальная часть дома и выполнена ли она в том же стиле! © Suitable-Salad-6680 / Reddit
«Мне 50 лет, и 4 месяцев назад я решила поменять свою жизнь»
- Да ты скинула 20 лет! © itisisom / Reddit
«Когда вы погружаетесь в теплую воду, и вдруг вся ванна превращается в звездное небо — это просто божественное ощущение. Кажется, что вы плывете в космосе, где нет ничего кроме тишины, воды и света.»
- Это напоминает сцену, которую я прочитал в книге, подаренной мне бабушкой, под названием «Принцесса и гоблин». Там была волшебная ванна, которая, по описанию, казалась бездонной и отражала ночное небо. © DetachableChungus / Reddit
«На все это ушло много выходных дней»
- Райский уголок по сравнению со многими неряшливыми садами © SwabbyYabby / Reddit
«Я нарисовал мастеру татуху, какую примерно хочу, и он мне ее набил. Похоже, у меня теперь есть знакомый классный татуировщик»
«Наша елка до того, как в семье появился кот, и после»
Кот лучше знает, как должна выглядеть ёлка. Просто убрал всё лишнее
«Я увеличила губы. Прошло всего 8 часов»
Как по мне, достаточно было увеличить одну верхнюю губу. А вообще прикольно, у девушки были "гиаулороновые усы" еще до инъекции.
«Очень горжусь своим „до“ и „после“!»
Я, к сожалению, не любитель синего цвета в жилье, особенно в спальне. Преображение коридора мне больше по душе.
- Я ахнула вслух 5 раз, рассматривая фотки! © mothercain / Reddit
«Бросила вредную привычку, и вот как изменилась моя кожа за 4 месяца!»
Между фотографиями прошло 23 года
- Мне б туда, где елка в вате,
где слегка за 30 бате... © graydwarf / Pikabu
«Мне 8 лет, купили телик. Мне 28, телик тот же»
«Это одинаковые игрушки, только слева — новая, а справа — та, что со мной уже почти 23 года»
Мне почему-то правая, та, что со следами объятий, больше нравится. Её любили и, надеюсь, ещё продолжают любить
Ремонт в деревенском доме. Было и стало
Замечательное преображение! Будто жизнь в старое жилище вдохнули
«День, когда я нашел свою красотку в кустах, и сегодня»
«Дерево было слишком темным для моей квартирки, хотелось чего-то светлого»
- Кажется, ты убедил меня покрасить мой старинный стол с мраморной столешницей. © posher12345 / Reddit
«Мои овечки до и после стрижки»
- Наверное, также себя чувствуешь, когда сбриваешь бороду © OtherAcctWasBanned11 / Reddit
- Прикольно, что теперь можно отличить одну овечку от другой © neooffs / Reddit
А какие у вас есть истории про «до» и «после» с вещами и людьми? Расскажите в комментариях, мы их обязательно прочитаем.
