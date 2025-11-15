17 пар снимков, на которых перемены видны невооруженным глазом

Перемены — это самое настоящее чудо. Вроде думал, что старые вещи уже собрались на свалку, но тут вдруг у них открывается второе дыхание. А люди могут взять и раскрыться совсем в новом образе — мимо пройдешь и не узнаешь. Порой они делают это так круто, что начинаешь верить в невозможное: время действительно можно повернуть вспять, а привычный интерьер усовершенствовать так, что получится «крафт», и все обзавидуются.

«Перемена за три года. Я никогда не была настолько горда собой»

«Честно говоря, я не могу поверить, что смогла добиться таких результатов в домашних условиях, но я очень-очень рада этому! К тому же получилось очень экономично.»

«Я хотела поделиться фотографиями своих дверей „до“ и „после“ реставрации»

Это потрясающая трансформация. Мне бы очень хотелось посмотреть, как выглядит остальная часть дома и выполнена ли она в том же стиле! © Suitable-Salad-6680 / Reddit

«Мне 50 лет, и 4 месяцев назад я решила поменять свою жизнь»

Да ты скинула 20 лет! © itisisom / Reddit

«Когда вы погружаетесь в теплую воду, и вдруг вся ванна превращается в звездное небо — это просто божественное ощущение. Кажется, что вы плывете в космосе, где нет ничего кроме тишины, воды и света.»

Это напоминает сцену, которую я прочитал в книге, подаренной мне бабушкой, под названием «Принцесса и гоблин». Там была волшебная ванна, которая, по описанию, казалась бездонной и отражала ночное небо. © DetachableChungus / Reddit

«На все это ушло много выходных дней»

Райский уголок по сравнению со многими неряшливыми садами © SwabbyYabby / Reddit

«Я нарисовал мастеру татуху, какую примерно хочу, и он мне ее набил. Похоже, у меня теперь есть знакомый классный татуировщик»

«Наша елка до того, как в семье появился кот, и после»

«Я увеличила губы. Прошло всего 8 часов»

«Очень горжусь своим „до“ и „после“!»

Я ахнула вслух 5 раз, рассматривая фотки! © mothercain / Reddit

«Бросила вредную привычку, и вот как изменилась моя кожа за 4 месяца!»

Между фотографиями прошло 23 года

Мне б туда, где елка в вате,

где слегка за 30 бате... © graydwarf / Pikabu

«Мне 8 лет, купили телик. Мне 28, телик тот же»

«Это одинаковые игрушки, только слева — новая, а справа — та, что со мной уже почти 23 года»

Ремонт в деревенском доме. Было и стало⁠⁠

«День, когда я нашел свою красотку в кустах, и сегодня»

«Дерево было слишком темным для моей квартирки, хотелось чего-то светлого»

Кажется, ты убедил меня покрасить мой старинный стол с мраморной столешницей. © posher12345 / Reddit

«Мои овечки до и после стрижки»

Наверное, также себя чувствуешь, когда сбриваешь бороду © OtherAcctWasBanned11 / Reddit

Прикольно, что теперь можно отличить одну овечку от другой © neooffs / Reddit

А какие у вас есть истории про «до» и «после» с вещами и людьми? Расскажите в комментариях, мы их обязательно прочитаем.