18 комиксов, которые наглядно показывают, как изменилась школа за 20 лет

Ностальгия
42 минуты назад
Помните школьные годы? Тяжелые ранцы, набитые учебниками, бумажные дневники, которые страшно было нести на подпись. У современных школьников все иначе: один планшет на все предметы и электронный журнал, где плохую оценку ластиком уже не сотрешь. Мы собрали 18 уморительных комиксов, которые наглядно показывают, как изменилась школа за последние годы.

18. Раньше с домашкой справлялись сами, теперь над каждым заданием работает вся семья: мама, папа, и, конечно, всемогущий интернет

17. Раньше строгих «старух» все побаивались, а теперь детей покоряют молодые и добрые — любовь с первого взгляда!

16. Время идет, подходы меняются. Раньше учителя объясняли просто так, теперь — с прайсом. Прогресс, ничего не скажешь!

15. Когда-то девчонок покоряли на танцполе, теперь — в ленте. Главное, чтобы подписчиков было больше, чем у остальных

14. В нашем детстве на машинах если кого и развозили, то избранных. В основном народ ходил пешком — и в слякоть, и в мороз

13. Мы развлекались игрой в фишки, а вот наши дети так прикипели к телефонам, что все переменки проводят в них

12. Раньше с доски приходилось все скрупулезно переписывать в тетрадку, а теперь можно просто сфоткать

11. Неизменным осталась просьба учителя сходить за пишущим предметом. Только мы бегали за мелом, а наши дети — за маркером

10. Раньше можно было потихоньку улизнуть с парочки скучных уроков — сейчас родителям тут же придет сообщение о прогуле

9. Схитрить с «незаданной» домашкой тоже теперь затруднительно

8. Если заглянуть в старые школьные фотоальбомы, то там обязательно отыщется парочка готов или эмо. А вот наши дети одеваются примерно одинаково и ценят в одежде в первую очередь комфорт

7. Зато никто больше не смеется над очками для зрения или брекетами

6. Мы корпели над учебниками в гордом одиночестве, а нашим детям компанию составляют репетиторы

5. Родители все так же расстраиваются полученным двойкам, вот только страничку из электронного дневника уже не вырвать

4. В наше время ментальному здоровью внимания уделялось мало и, случись что, мы бежали за помощью к родителям, а теперь в школах есть психологи

3. Дети стали более осознанными — они думают о климате, замене рабочих мест машинами и других актуальных проблемах целой планеты

2. В наше время дети охотно самовыражались через одежду, а единственным ограничением был здравый смысл (ну, и мамин строгий взгляд)

1. Учителя с нами не особенно церемонились, а от фразы «Голову ты дома не забыл?» Теперь же учителя боятся наговорить лишнего

В статье использованы изображения, созданные искусственным интеллектом.

