15+ комиксов о том, что современная школа отличается от нашей как небо от земли

За последние годы школа претерпела такие изменения, что диву даешься: из дневника теперь страничку не вырвать, математику не прогулять, да и с домашкой схитрить не удастся. Как современные дети справляются с этим — для нас загадка.

16. Родители все так же расстраиваются полученным двойкам, вот только страничку из электронного дневника уже не вырвать

15. В наше время дети охотно самовыражались через одежду, а единственным ограничением был здравый смысл (ну, и мамин строгий взгляд)

Вероника 1 час назад А сейчас-то что не так? Не самовыражаются или что? О чем картинка?

А что, сейчас и правда такие странные планировки классов? Один за доской сидит, другие боком к доске.. - - Ответить

14. Поэтому, если заглянуть в старые школьные фотоальбомы, то там обязательно отыщется парочка готов или эмо. А вот наши дети одеваются примерно одинаково и ценят в одежде в первую очередь комфорт

Дунька с Паратуньки 6 часов назад Когда я читаю что-то подобное "если заглянуть в старые фотоальбомы, то можно отыскать готов и эмо", то понимаю, что я настолько стара, что могу быть свидетелем вымирания динозавров. Посколько в моих школьных фотоальбомах можно отыскать разве что человека, забывшего дома пионерский галстук, ну или комсомольский значок. И да, тогда тоже все одевались примерно одинаково. - - Ответить

13. Зато никто больше не смеется над очками для зрения или брекетами

Конфуз 1 час назад Старшего на очки уломал тольк окулист: поставил линзы и предложил все это проделать самому. В итоге старший купил дале очков с разными оправа и. А мелкий выбрал себе почтовые оправы и ходит довольный и стильный.

А брекеты сейчас - признак очень даже состоятельной семьи :)))) - - Ответить

12. Учителя с нами не особенно церемонились, а от фразы «Голову ты дома не забыл?» до сих пор вздрагивает любой взрослый

11. В нашем детстве на машинах если кого и развозили, то избранных. В основном народ ходил пешком — и в слякоть, и в мороз

villiss 8 минут назад У нас школа младшая и старшая через дорогу от калитки ЖК. На машине ехать значительно дольше )) - - Ответить

10. Уроки мы решали совместными силами всей семьи, а сейчас есть всезнающий ИИ или, на худой конец, просто интернет

9. А вот что осталось неизменным, так это просьба учителя сходить за пишущим предметом. Только мы бегали за мелом, а наши дети — за маркером

8. В наше время ментальному здоровью внимания уделялось мало и, случись что, мы бежали за помощью к родителям, а теперь в школах есть психологи

Конфуз 1 час назад Ага, высасывают проблемы на ровном месте - - Ответить

7. Современная учительница уже без опаски может посещать такие места, как бассейн и даже общественная баня

Конфуз 1 час назад Почему родители лезут в жизнь учителей вне школы, но негодуют, когда учителя задают им вопроса про то, сто творится у них жлман, из-за поведения детей? - - Ответить

6. Раньше можно было потихоньку улизнуть с парочки скучных уроков — сейчас родителям тут же придет сообщение о прогуле

Ёжик в авокадо 1 час назад И тем не менее прогуливают как во все времена - - Ответить

5. Схитрить с «незаданной» домашкой тоже теперь затруднительно

Конфуз 1 час назад Про электронный дневник мама не знает? - - Ответить

4. Мы корпели над учебниками в гордом одиночестве, а нашим детям компанию составляют репетиторы

Конфуз 1 час назад Мои дети занимаются с репетитором. Но там своя программа. Домашку делают сами - - Ответить

3. Раньше с доски приходилось все скрупулезно переписывать в тетрадку, а теперь можно просто сфоткать

Андрей Ку 6 часов назад Это просто нам повезло, что приходилось переписывать. Процесс письма заставляет концентрироваться на предмете, выгружая из головы все остальные мысли. Строились новые нейронные связи. Нас не только учили предмету. Нас учили учиться. А "сфоткать" - это все мимо. Когда тяжёлый физический труд заменили машины стало больше физически слабых людей. Теперь нас ждёт эпоха слабых головой. - - Ответить

2. Дети стали более осознанными — они думают о климате, замене рабочих мест машинами и других актуальных проблемах целой планеты

Конфуз 1 час назад Как говорил Джордж Карлин: может, планета нас рашвела только для того, чтобы мы произвели пластик. Просто потому, что она сама не могла этого сделать:)))) - - Ответить

1. Мы развлекались игрой в фишки, а вот наши дети так прикипели к телефонам, что все переменки проводят в них