15 комиксов о том, что начало учебного года — это не только праздник, но и первый в году квест

6 часов назад

Когда звенит первый звонок, и дети в нарядных рубашках радостно забегают в школу, каждый родитель знает: начался новый сезон приключений. Впереди общение с родительским комитетом, разрывающийся от сообщений телефон и пробки на подъезде к школе.

Самый страшный кошмар любого родителя

Запасливые мамы и папы подростков перед 1 сентября могут попасть в очень интересную ситуацию

Родители на линейку одеваются не менее тщательно, чем дети. Но как бы ни нарядилась мама, модные критики на любой образ найдутся

Татьяна Бойкова
54 минуты назад

Кому всё это надо? У каждой женщины есть костюм классический, блузки, или офисные платья. Чего там наряжаться на линейку?

На линейке все нарядные и очень красивые, но мало кто знает, что осталось, так сказать, за кадром

Вроде бы с последнего звонка прошло всего три месяца, а многие родители подростков вдруг замечают, что детишки стали выше их самих

Впрочем, сюрпризы ждут не только родителей

Некоторые наотрез отказываются приносить букеты на 1 сентября, предпочитая дарить учительнице шоколад или чай. Любопытно, на чьей стороне вы?

che.che
1 час назад

Интересно, а кто-то сейчас приходит с дачными букетами? Или все салонное несут?
Отчётливо помню, как перед восьмым классом очень захотела подарить букет классному руководителю (до этого пару лет без букетов на 1 сентября обходилась). Так вот я пошла и купила цветы на свои карманные у бабулек! Романтика)

Хотя очень интересно, что делают с таким количеством букетов учительницы

Iryna Varenko
2 часа назад

Мы на 1 сентября дарим мед собственного производства в красивой пузатой баночке. Ни одна учительница ещё не осталась этим недовольна))

Год еще не успел начаться, а телефон уже разрывается от сообщений

che.che
1 час назад

У меня была коллега, которая иногда рассказывала о родительском коммитете, который она возглавляла.
Так вот одной из её постоянных задач было пресечение инициативы отдельных родителей, предлагавших "скинуться" на сверхдоргие подарки и мероприятия. Святая женщина.

Троллейбусы и маршрутки заполнятся детьми и рюкзаками размером с этих же детей

Вместе со школьными буднями начинаются и вечные споры о том, кто будет отвозить ребенка в школу

Бруннера
1 час назад

Причем каждый старается подъехать как можно ближе к входу и стоят потом в три ряда

Первую неделю учебы по утрам и вечерам у всех школ будут пробки: каждому родителю хочется высадить чадо поближе ко входу. Куда эти родители деваются потом — тайна

Пытаясь засунуть все «самое нужное» в рюкзак, главное — не переборщить

Melancholy
1 час назад

Придется покупать два комплекта учебников. Один для дома, второй для школы, оставлять в шкафчике.

С началом нового учебного года по утрам снова образуются очереди в ванную. Кто встал раньше всех, тот и помылся

Как бы мы ни ругали школу, многие и многие годы спустя, открывая фотоальбом и видя знакомые лица одноклассников, пусть на секундочку, но нам очень хочется вернуться в то беззаботное время

Самое время почитать занимательные истории о школьных буднях — и себя вспомнить, и к приключениям детей подготовиться:

В статье использованы изображения, созданные искусственным интеллектом.

Мгла
5 часов назад

Мне кажется, самый лучший принцип доя родителей - пофигизм.
Единственное, на что школа всерьез влияет, это психика ребенка, а оценки, поделки, почерк и количество клеточек никого кроме самой школы не волнуют и никогда в будущем волновать не будут.

Буква Эф
1 час назад

Да, это интересное чувство, когда твой сын, еще совсем недавно маленький, вдруг становится выше тебя

Серёжа Афанасьев-Никитин
1 час назад

У нас 1 сентября всех школьников, наверное, затопило.
Кто до конца дня в школах просидел. А радостных первоклашек, наверное, смыло кyда-то в реку.

