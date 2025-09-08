15 комиксов о том, что начало учебного года — это не только праздник, но и первый в году квест
Когда звенит первый звонок, и дети в нарядных рубашках радостно забегают в школу, каждый родитель знает: начался новый сезон приключений. Впереди общение с родительским комитетом, разрывающийся от сообщений телефон и пробки на подъезде к школе.
Самый страшный кошмар любого родителя
Запасливые мамы и папы подростков перед 1 сентября могут попасть в очень интересную ситуацию
Родители на линейку одеваются не менее тщательно, чем дети. Но как бы ни нарядилась мама, модные критики на любой образ найдутся
Кому всё это надо? У каждой женщины есть костюм классический, блузки, или офисные платья. Чего там наряжаться на линейку?
На линейке все нарядные и очень красивые, но мало кто знает, что осталось, так сказать, за кадром
В кастрюле варится шоколад, а утюгом она себе волосы наращивать собралась?
Вроде бы с последнего звонка прошло всего три месяца, а многие родители подростков вдруг замечают, что детишки стали выше их самих
Впрочем, сюрпризы ждут не только родителей
Некоторые наотрез отказываются приносить букеты на 1 сентября, предпочитая дарить учительнице шоколад или чай. Любопытно, на чьей стороне вы?
Интересно, а кто-то сейчас приходит с дачными букетами? Или все салонное несут?
Отчётливо помню, как перед восьмым классом очень захотела подарить букет классному руководителю (до этого пару лет без букетов на 1 сентября обходилась). Так вот я пошла и купила цветы на свои карманные у бабулек! Романтика)
Хотя очень интересно, что делают с таким количеством букетов учительницы
Мы на 1 сентября дарим мед собственного производства в красивой пузатой баночке. Ни одна учительница ещё не осталась этим недовольна))
Год еще не успел начаться, а телефон уже разрывается от сообщений
У меня была коллега, которая иногда рассказывала о родительском коммитете, который она возглавляла.
Так вот одной из её постоянных задач было пресечение инициативы отдельных родителей, предлагавших "скинуться" на сверхдоргие подарки и мероприятия. Святая женщина.
Троллейбусы и маршрутки заполнятся детьми и рюкзаками размером с этих же детей
Вместе со школьными буднями начинаются и вечные споры о том, кто будет отвозить ребенка в школу
Причем каждый старается подъехать как можно ближе к входу и стоят потом в три ряда
Первую неделю учебы по утрам и вечерам у всех школ будут пробки: каждому родителю хочется высадить чадо поближе ко входу. Куда эти родители деваются потом — тайна
Пытаясь засунуть все «самое нужное» в рюкзак, главное — не переборщить
Придется покупать два комплекта учебников. Один для дома, второй для школы, оставлять в шкафчике.
С началом нового учебного года по утрам снова образуются очереди в ванную. Кто встал раньше всех, тот и помылся
Как в поезде, каждый со своим полотенцем и щеткой. Они их в комнате держат?
Как бы мы ни ругали школу, многие и многие годы спустя, открывая фотоальбом и видя знакомые лица одноклассников, пусть на секундочку, но нам очень хочется вернуться в то беззаботное время
Самое время почитать занимательные истории о школьных буднях — и себя вспомнить, и к приключениям детей подготовиться:
Мне кажется, самый лучший принцип доя родителей - пофигизм.
Единственное, на что школа всерьез влияет, это психика ребенка, а оценки, поделки, почерк и количество клеточек никого кроме самой школы не волнуют и никогда в будущем волновать не будут.
Да, это интересное чувство, когда твой сын, еще совсем недавно маленький, вдруг становится выше тебя
У нас 1 сентября всех школьников, наверное, затопило.
Кто до конца дня в школах просидел. А радостных первоклашек, наверное, смыло кyда-то в реку.