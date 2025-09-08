15 комиксов о том, что начало учебного года — это не только праздник, но и первый в году квест

Когда звенит первый звонок, и дети в нарядных рубашках радостно забегают в школу, каждый родитель знает: начался новый сезон приключений. Впереди общение с родительским комитетом, разрывающийся от сообщений телефон и пробки на подъезде к школе.

Самый страшный кошмар любого родителя

Запасливые мамы и папы подростков перед 1 сентября могут попасть в очень интересную ситуацию

Родители на линейку одеваются не менее тщательно, чем дети. Но как бы ни нарядилась мама, модные критики на любой образ найдутся

Татьяна Бойкова 54 минуты назад Кому всё это надо? У каждой женщины есть костюм классический, блузки, или офисные платья. Чего там наряжаться на линейку? - - Ответить

На линейке все нарядные и очень красивые, но мало кто знает, что осталось, так сказать, за кадром

Кошачья прислуга 33 минуты назад В кастрюле варится шоколад, а утюгом она себе волосы наращивать собралась? - - Ответить

Вроде бы с последнего звонка прошло всего три месяца, а многие родители подростков вдруг замечают, что детишки стали выше их самих

Впрочем, сюрпризы ждут не только родителей

Некоторые наотрез отказываются приносить букеты на 1 сентября, предпочитая дарить учительнице шоколад или чай. Любопытно, на чьей стороне вы?

che.che 1 час назад Интересно, а кто-то сейчас приходит с дачными букетами? Или все салонное несут?

Отчётливо помню, как перед восьмым классом очень захотела подарить букет классному руководителю (до этого пару лет без букетов на 1 сентября обходилась). Так вот я пошла и купила цветы на свои карманные у бабулек! Романтика) - - Ответить

Хотя очень интересно, что делают с таким количеством букетов учительницы

Iryna Varenko 2 часа назад Мы на 1 сентября дарим мед собственного производства в красивой пузатой баночке. Ни одна учительница ещё не осталась этим недовольна)) - - Ответить

Год еще не успел начаться, а телефон уже разрывается от сообщений

che.che 1 час назад У меня была коллега, которая иногда рассказывала о родительском коммитете, который она возглавляла.

Так вот одной из её постоянных задач было пресечение инициативы отдельных родителей, предлагавших "скинуться" на сверхдоргие подарки и мероприятия. Святая женщина. - - Ответить

Троллейбусы и маршрутки заполнятся детьми и рюкзаками размером с этих же детей

Бруннера 1 час назад И никто не учит детей снимать рюкзаки в транспорте. - - Ответить

Вместе со школьными буднями начинаются и вечные споры о том, кто будет отвозить ребенка в школу

Бруннера 1 час назад Причем каждый старается подъехать как можно ближе к входу и стоят потом в три ряда - - Ответить

Первую неделю учебы по утрам и вечерам у всех школ будут пробки: каждому родителю хочется высадить чадо поближе ко входу. Куда эти родители деваются потом — тайна

Бруннера 1 час назад Вот об этом же выше написала 😀 - - Ответить

Пытаясь засунуть все «самое нужное» в рюкзак, главное — не переборщить

Melancholy 1 час назад Придется покупать два комплекта учебников. Один для дома, второй для школы, оставлять в шкафчике. - - Ответить

С началом нового учебного года по утрам снова образуются очереди в ванную. Кто встал раньше всех, тот и помылся

Руконожка Ай-Ай 6 часов назад Как в поезде, каждый со своим полотенцем и щеткой. Они их в комнате держат? - - Ответить

Как бы мы ни ругали школу, многие и многие годы спустя, открывая фотоальбом и видя знакомые лица одноклассников, пусть на секундочку, но нам очень хочется вернуться в то беззаботное время

Denis Belozerov 17 минут назад Да идите вы к черту лысому с этим "вернуться в школу"!!!! - - Ответить