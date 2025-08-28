15+ уморительных историй из школы и универа, в которых каждый узнает себя либо соседа по парте

С моментами учебы, у большинства из нас связаны особо яркие воспоминания. И благодаря веку развитых технологий, эти истории остаются не только в памяти тех, кто их прожил, но и могут стать достоянием всего интернета.

  • Преподаватель: Кто знает оболочки сердца?
    Студент: Я! Эндокард,...
    Преподаватель: Ничего ты не знаешь, ты двоечник. Смотрите, эндокард,... © Препод говорит / Telegram
  • В школе была у меня одноклассница, которая каждый день брала с собой из дома маленькие сушки. Пакет. Целый пакет сушек. Мы не ели их на перемене. Мы ели их на уроках! Втихаря передавая этот пакет через весь класс и тихо грызя их, пока учитель не видит! От такого адреналина чувство голода было еще больше. © Подслушано / Ideer
  • Семь лет назад я окончила школу, а самое лучшее воспоминание в жизни до сих пор связано с моим выпускным. Я была настоящей королевой: сногсшибательное платье, прекрасный макияж, рядом друзья и мой молодой человек. В небе витало чувство свободы, голова кружилась из-за предстоящего будущего, мы всю ночь общались, веселились, танцевали. Утром встречали закат и запускали китайские фонарики в небо.
    Мы сидели с парнем в беседке, обнялись, закутались в плед, молча наблюдали за солнцем. Никогда не забуду тот день, по-доброму завидую ребятам, у которых вот-вот будет выпускной. Запомните этот день навсегда и хорошенько его отгуляйте! © ШКогвартс / VK
  • Зимняя сессия, в аудиториях — дубак. И был у нас однокурсник по кличке Ватсон, которому философия вообще не давалась. Препод ему: «Пожалуйте-с к столу. За своей заслуженной оценкой». А тот: «Еще пять минут! Я рассчитываю на твердую 5»! Препод: «Откуда такая наглость?» А он в ответ:
    — На твердую пятерку и не меньше!
    Через пять минут, препод:
    — Все, я сдаюсь. Хватит меня уже тут морозить. Ставлю тебе три.
    Ватсон забирает зачетку и с наглой мордой:
    — Ну и слабенький же вы!
    Философ об этом даже младшему курсу потом рассказывал под таким соусом:
    — Вот и думайте, что важнее — знание философии или умение правильно выждать. © SprechendeElster / Pikabu
  • Я очень не любил учиться, но был большим фанатом бейсбола. Я писал сочинение «на отвали» и довольствовался самыми низкими оценками. Однажды учительница сказала моему однокласснику: «Так как ты — самый большой фанат команды Red Sox, напиши сочинение про них». Я вскочил с места и заявил, что это я тут самый большой фанат! И это я должен писать о них! Учительница снисходительно разрешила написать нам обоим. Она была классным педагогом. © DanHam117 / Reddit
  • Когда я училась в 3-м классе, у нас был «читальный лофт». Эта часть класса была покрыта ковром, и там было много классных местечек, где можно было устроиться с книгой. © GreenSalsa96 / Reddit
  • Преподаватель: Слышал про повязку Франкенштейна?
    Студент: Да, слышал... читал...
    Преподаватель: Ну расскажи тогда.
    Студент: Два раза всего читал, поверхностно...
    Преподаватель: Я только что придумал эту повязку, а ты уже про нее читал.
    © Препод говорит / Telegram
  • На школьном выпускном, встречая рассвет, мы с одноклассниками написали свои самые заветные желания на бумаге и запечатали в бутылку. Бутылку символично пустили «в вольное плавание» в реку. Не знаю, что написали ребята, но я, будучи в тот момент максимально сентиментальной, написала что-то вроде: «Чтобы все мечты моих одноклассников сбылись». Сейчас мне пришла в голову мысль. Вдруг это был реально шанс написать желание, которое по-настоящему сбудется, а я его упустила? © Подслушано / Ideer
  • Нам на госэкзамене разрешили пользоваться справочниками. Ответы на вопросы в билетах мы издали в типографии в виде справочника (название его уже не помню) и вся группа была в шоколаде. © Yurthibald / Pikabu
  • Преподаватель: Юрий...
    Студент: Я не Юрий.
    Преподаватель: Ой, тьфу, Валерий.
    Студент: Виталий меня зовут!
    Преподаватель: Так вот, Юрий...
    © Препод говорит / Telegram
  • Сдавал физику. Сделал шпоры. Писал остро заточенным карандашом, а потом еще и скотчем проклеил с двух сторон, чтобы не истрепались. Но, по закону подлости, меня с ними спалил внезапно появившийся начальник кафедры.
    Хотели двойку влепить, но я сказал, что знаю билет без шпор. Проникся материалом, пока их делал. Погоняли по темам, в итоге получил 4. Ну и шпоры пришлось отдать начальнику, он, оказывается, коллекцию собирал и за этим на экзамен явился. © PufikSdivana / Pikabu
  • Нам в школе задали написать сочинение на тему «Кем мы вдохновляемся». Мне долго думать не пришлось, ибо мой предмет вдохновения живет вместе со мной. И это не папа, не мама, не бабушка с дедушкой, это мой кот. Я так и написал, что хочу быть таким, как он. Есть вкусную рыбку каждый день, пить молоко, гулять во дворе, спать и получать любовь от всех вокруг. © ШКогвартс / VK
  • Помню, папа привез мне фигурные коньки! Белые. Таких ни у кого не было! Тогда зимы были о-го-го (не то что сейчас), я с ними не расставалась всю зиму. И однажды пришла в них в школу. В то время не было сменки. Пол деревянный. И Катя по нему на коньках грохочет. Так и сидела на уроках весь день в коньках. © gorodnichaya_ekaterina
  • Преподаватель: Вопрос 1 принимаю, вопрос 2 — нет.
    Студент: А что нужно подкорректировать в ответе на второй вопрос?
    Преподаватель: У вас написан неверный ответ, надо писать верный! © Препод говорит / Telegram
  • Помню, на экзамен по физике пришла на пересдачу вся в шпаргалках. Препод ставила трояк, а мне стипендия была нужна позарез. Вот и говорю ей: «Я на все пары ходила, все писала, и мне трояк. И тем, кто пропускал, не появлялся — тоже трояк». Нагло сказала. Преподша — старой закалки женщина — подумала и поставила четверку. © user8644968 / Pikabu
  • Помню, историю искусств сдавала. Вот вы знаете, чем площадь Пласа-Майор отличается от площади Пьяцца-делла-Чистерна? Правильно — одна в Испании, другая в Италии. Нафига мне эта информация, до сих пор не понимаю. Мои шпоры были миниатюрными изображениями всех этих архитектурных наследий. Шпоры были изъяты, пятерка получена за креатив. © BastetBastetB / Pikabu
  • Когда учился в школе, у меня была одноклассница со странностями. Весь год она нормально себя вела. Но вот в свой день рождения она исчезала. В прямом смысле слова. Уходила непонятно куда, телефон отключала, онлайн не появлялась. Сказала, что делает так, чтобы узнать, кто на самом деле дорожит ею. А для того, чтобы доказать это, по ее словам, нужно было отыскать ее и поздравить с днем рождения. Когда этого не случалось, она несколько дней ходила и жаловалась, что никто ее не поздравил. © Подслушано / Ideer
  • Была у нас строгая учительница. И мы, дети, решили попросить директора, чтобы ее поменяли на другую. Писала я, остальные подписались. После взбучки у директора, эта учительница залетает в класс и ставит мне пятерку в журнал. Оказалось, это все потому, что я написала письмо без ошибок... © Подслушано / Ideer
  • Как-то в школе заболела. Но дома по алгебре выучила тему. Когда вызвали к доске, то все примеры решала как семечки. Учительница стояла открыв рот. В конце урока сдаем дневники. Смотрю, а она мне ставит «4» и, немного подумав, дописывает «Молодец!» С тех пор я больше не люблю алгебру. © Подслушано / Ideer

А для тех, кто настроился на волну ностальгии у нас дополнительный бонус — подборка историй о преподавателях, которые в какой-то момент явно решили выделиться на фоне остальных.

