15+ курьезных случаев, когда опоздание обернулось сюрпризом

Бывает, что опоздание на поезд или самолет становится подарком судьбы. В нашей подборке — истории от людей, для которых досадная задержка обернулась сюрпризом. Вы узнаете, как забытый утюг вывел на чистую воду хитренькую свекровь, а вечно опаздывающий парень помог своей даме встретить будущего мужа.

Задерживается электричка, на перроне народ уже замерз. Наконец приезжает, и все угрюмо грузятся. Сидят насупившиеся. Тут влетает в вагон запыхавшийся румяный парень с тортом и кричит в телефон: «Ты представляешь, сегодня самый фантастический день в жизни! Я бежал, опаздывал! А она стоит и ждет меня! Я еду! Я успеваю! Ура!» И все заулыбались, как будто специально ждали на перроне, чтобы он успел к ней со своим тортом. Едем вот, улыбаемся, торт везем... © akoulev / Pikabu

Проспала все на свете. Влетаю в кофейню, чтобы взять хоть кофе. А там очередь огромная и что-то не движется. Я начала возмущаться, и вдруг мужик впереди меня выдает: «Вам в какую сторону? Опаздываете? Я подвезу». Так я познакомилась с будущим мужем.

«Шефу надоело приходить на работу первым. К появлению коллектива он оформил офис⁠»

Мама с папой познакомились на вечере в институте, и он пригласил ее на свидание. Это был 1974 год, мобильников не было. Папа простоял на улице и прождал по сути незнакомую девушку почти 5 часов. А она платье дошивала, чтобы быть красивой. Даже мысли, говорит, не было, что он не дождется. Сейчас у них трое детей, я старшая. Скоро будут отмечать 50 лет со дня свадьбы. © larcolana

Я по жизни человек очень робкий. Даже первый парень у меня появился поздно: когда никуда не ходишь, сложно с кем-то познакомиться. Вот только «повезло» мне встречаться с человеком-бедой. Дождаться его на свидании — это настоящий подвиг. Он терял ключи от квартиры или машины, застревал в лифте. У него убегала собака. Его затапливали соседи, а машину блокировали на парковке. Он ловил четыре гвоздя в колесо и находил единственную пробку на весь город.

Сначала я сочувствовала, а потом просто упрямо ждала. Даже предлагала расстаться, но каждый раз мне предъявлялись очень убедительные доказательства. Он чуть не плакал. В итоге после очередного: «Извини, задержусь минут на 15», — я просто вздыхала и шла искать местечко отсидеться.

И вот я выхожу замуж. За мужчину, с которым познакомилась в месте, куда я никогда бы не зашла, если бы мой парень в очередной раз не опоздал в лютый мороз на 2 часа. © Подслушано / Ideer

«Проснулся в 37 минут — проспал. Выскочил в 42 минуты, даже машину не грел. В 45 минут был уже на проходной — успел. Довольный сел в кресло и очень удивился»

Нашли квартиру. Расположение, площадь, цена — все идеально. Только вот просмотр общий, записываться надо заранее. Жена все уши пожужжала, что нам во что бы то ни стало надо эту квартиру заполучить. Утром вышли аж за час — машина не заводится. Плюнули, вызвали такси — таксист застрял во дворах, не смог до нас доехать. На остановке померзли — приехала одна переполненная маршрутка. Пошли расстроенные домой. Смотрим — в сугробе торчит объявление о продаже жилья. Дай, думаем, позвоним, ну, а вдруг. Позвонили. Влюбились в квартиру с первого взгляда — краше той, да еще и дешевле! Ее и купили.

Ездили с женой в отпуск. У нас тьма вещей и корзинка с кошкой. До поезда 10 минут, а билет на кошку не куплен. Оставил жену и побежал в кассу. Купил, прибежал к жене, а она стоит и плачет. Наш поезд ушел 7 минут назад. Подхожу, беру вещи, и тут вдруг объявляют, что по техническим причинам отправление нашего поезда задержано на несколько минут и он стоит у такой-то платформы. Чудо! Бежим к поезду, стучим в уже закрытые двери ближайшего вагона, только успеваем вскочить и закинуть вещи, как поезд отправляется.

С тех пор стараемся на поезд или самолет выйти не просто с запасом, а с запасищем — лучше на вокзале или в аэропорту посидеть лишний час. © SergCarasio / Pikabu

История одного будильника

«Это если много дел с утра». — «Чувак, тебе реально надо много сделать перед работой». — «Кто тут у нас вчера поленился все подготовить вечером?»

Проспал на работу. Выбегаю из подъезда — мальчик лет семи с велосипедом возится. Поднимает на меня глаза и грустно так просит помочь починить. Не смог отказать ребенку. Сходил за инструментами и починил. На работу все равно бы опоздал. Зато весь день в хорошем настроении прошел. © Подслушано / Ideer

Друг пригласил меня на важное семейное мероприятие за городом аж за год. Около 3 часов ему надо было забрать жену, и я решила приехать к 4, когда друг с женой уже будут там. В итоге я из дома выехала в 5, а по дороге у меня машина сломалась, так что на место я прибыла после 7. А друга моего там еще не было! И никто меня особо и не ждал, оказывается. К счастью, товарищ явился буквально через несколько минут. Понятия не имею, что бы я делала, если бы приехала в 4, как и планировала... © OldCrowFreakShow / Reddit

Опоздала по собственной глупости на поезд. В точке назначения надо быть завтра утром. Тех билетов на поезд, которые я могу себе позволить, уже нет. Я в панике бегу к автобусам. Мест нет. Совсем. Только на четыре утра. Я уже от обиды и отчаяния готова разрыдаться, голос дрожит. И тут водитель находит решение. Ведет меня к автобусу, и вот я еду — в ногах у меня очаровательный терьер, а рядом сидит его хозяин, выкупивший место для собаки, но вошедший в мое положение. Спасибо огромное от всего сердца этим людям. © Подслушано / Ideer

Вот и как тут вовремя попасть на работу?

Мы опоздали на свой рейс, нас пересадили на следующий — а единственные свободные места оказались в бизнес-классе! Отчасти помогло то, что у нас была клубная карта авиакомпании. © JasperDyne / Reddit

Спускалась в лифте с невероятно красивым мужчиной. Он был настолько хорош, что у меня подкосились ноги. И только я подумала, как было бы здорово, если бы лифт застрял и мы завели знакомство, как на мое счастье он застрял. На работу я опоздала, начальник мне сделал выговор и лишил премии, но я была счастлива! Таких чувств у меня давненько не было. © Подслушано / Ideer

Зашла я утром в новую кофейню. Очередь — человек десять, все нервные. Я такая: «Да и ладно, все равно уже везде опоздала». Стою, никого не трогаю, копаюсь в телефоне. Тут бариста через всю толпу мне кричит: «Девушка! Вам как обычно?» Я одобрительно киваю, хотя я тут первый раз в жизни. Он выносит стакан, отодвигает людей и протягивает мне. Весь зал на меня как на жену миллиардера посмотрел. © in_codewetrust

«В детстве я участвовал в разных конкурсах. И вот в 2013 мне наконец прислали письмецо. Не знаю, что именно за приглашение, но теперь уже не важно, ведь письмо это от 2004 года. Оно шло до меня 9 лет!»

Будучи студенткой филфака, опоздала на электричку с диалектологической практики. Дежурная из последнего вагона крикнула: «Запрыгивай», — и открыла дверь. Так я и ехала с ней. Она мне рассказала, что училась в одном классе с Гагариным Юрой. Он к ней был неравнодушен, а она нос от него воротила. © Подслушано / Ideer

Тороплюсь на свидание с моей девушкой, опаздываю минут на 15 (встречаемся почти месяц). Всплывает мысль позвонить и предупредить, а за ней — другая: «Зачем подставляться, она ведь всегда опаздывает на полчаса минимум». Подъезжаю — в условленном месте никого нет. Жду минут десять. Наконец она появляется, но в крайне плохом настроении. Через некоторое время выдает обиженно: «Ты опоздал почти на 20 минут!»

Я в ступоре: как она узнала, если пришла позже? После расспросов выясняется, что все это время она всегда приходила вовремя и пряталась в сторонке, наблюдая за мной.

«Почему?!» — спрашиваю. И она выдает: «Девушки всегда опаздывают! Если бы я приходила раньше, то сразу было бы ясно, что я влюбилась».

Стою улыбаюсь, рот до ушей. А до нее постепенно доходит, что она только что сказала. © SanLet / Pikabu

«Моя жена не очень пунктуальный человек и сегодня опять опоздала. Но была полностью оправдана после предъявленной причины»