20+ случаев, когда одно маленькое опоздание обернулось цепочкой курьезных событий

Жизнь умеет превращать небольшую ошибку в серию веселых приключений. Достаточно выпасть из графика на несколько минут, и ты попадаешь в водоворот событий. Нечаянная встреча приводит к неловкой ситуации, та — к забавному знакомству, и вот уже самый обычный вторник становится днем, который запомнится надолго.