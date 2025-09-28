Я когда с дачи еду, вечно таким небольшим грузовикам машу вместо автобуса)
20+ случаев, когда одно маленькое опоздание обернулось цепочкой курьезных событий
1 час назад
Жизнь умеет превращать небольшую ошибку в серию веселых приключений. Достаточно выпасть из графика на несколько минут, и ты попадаешь в водоворот событий. Нечаянная встреча приводит к неловкой ситуации, та — к забавному знакомству, и вот уже самый обычный вторник становится днем, который запомнится надолго.
- Проснулась от того, что названивал коллега по работе. Будильник не прозвенел, поэтому я уже опоздала. Резко вскочила и начала быстро собираться. Уже через 20 минут ехала в метро, надеясь, чтобы шеф пришел позже меня. И вдруг заметила, что все люди в вагоне оглядываются на меня и улыбаются. Стало как-то неловко. И только на выходе из вагона до меня дошло, что я в одних капроновых колготках. Впопыхах забыла надеть юбку. © Подслушано / Ideer
- Плохо вижу. Опоздала на автобус. Стою на остановке, жду. Смотрю — идет. Ну я ему и помахала, чтоб остановился. А это оказался трактор! Блин, в столице — и вдруг трактор! Посмеялись, довез до улицы, где много автобусов ходит. © Подслушано / Ideer
- Утром ушла на работу только с третьего раза — конечно, опоздала. Спустя час после прихода на работу поняла, что на попе лопнули старенькие джинсы. Да так, что приличная часть левой булки подглядывала за окружающими. Полтора часа не могла никуда выйти. Добрая подруга на смену моим джинсам принесла колготки и юбку. И колготки я, конечно же, порвала! И только во второй половине рабочего дня я поняла, что у меня еще и трусы наизнанку надеты... © Подслушано / Ideer
- Сегодня опоздала в школу, потому что 25 минут искала тампоны. Оказалось, что папа положил их в холодильник. Он объяснил это тем, что на упаковке было написано «Хранить при температуре не выше 25 градусов». А дома жарко, и он позаботился, чтоб они не испортились! © Подслушано / Ideer
- Однажды утром я проснулся без будильника, и почему-то подумал, что опоздал. Поспешно оделся, вышел из дома и пошел на автобусную остановку. Простоял там минут пять, удивляясь, почему так темно и тихо. Когда я посмотрел на время — было 3:45. С досадой вернулся домой и снова лег спать. Следующее, что я помню, это как меня с воплями будит мама. В итоге пришел в школу с опозданием примерно на полтора часа. Короче говоря: в один и тот же день я и вышел заранее, и опоздал в школу. © cracka_azz_craсka / Reddit
- Мой друг позвонил мне около семи утра, когда я обычно ухожу в школу. Сказал, что сегодня выходной из-за сильного дождя и наводнения. Я переоделся в домашнее и вышел сидеть в сад с книгой. Мне потребовалось около получаса, чтобы понять, какой я идиот. Последние ливни были пару месяцев назад! Я впал в панику и выбежал на занятия примерно на 45 минут позже, чем должен был. Пришлось догонять автобус. © Unknown author / Reddit
- Я все время куда-то опаздываю. Это началось еще в старших классах, когда я опаздывал примерно на 20 минут каждый день. Однако однажды я все-таки пришел в школу вовремя. Я настолько был горд собой, что на радостях захлопнул дверцу машины. При этом ключи все еще были в замке зажигания. И двигатель работал. И все четыре двери были заперты.
Ситуация усугублялась тем, что мама сказала мне, что если я еще раз позвоню ей и попрошу принести запасной ключ, потому что забыл свои в машине, то больше никогда не сяду за руль. Два часа я тщетно пытался взломать дверь подручными средствами.
Наконец я не выдержал и позвонил маме. Она приехала, отдала мне запасные ключи и спросила, почему я сразу ей не позвонил. Оказалось, она совершенно забыла о своем ультиматуме. © wiled / Reddit
- Я жила в очень маленьком городке и работала в городе, который был примерно в часе езды. У меня сломалась машина на полпути. Пришлось звонить парню, чтобы он отвез меня на работу. На следующий день я беру машину парня, чтобы поехать на работу. И она тоже ломается! Звоню отцу. Он смеется, забирает меня и отвозит на работу.
Как бы невероятно это ни звучало, на третий день я беру у мамы машину... и она тоже ломается. Папа снова спасает меня и отвозит на работу. И там мне приходится третий день подряд объяснять менеджеру, что из-за меня сломались три машины. Не знаю, поверил ли он мне. Но, судя по всему, ему было плевать.
Все три машины сломались по разным причинам, и только в одном случае это была моя вина. Машина моего парня сильно перегревалась, и нам приходилось постоянно доливать туда воду или охлаждающую жидкость, а я забыла об этом. © bettyepallmall / Reddit
- Понадобился нам новый монтажник в штат. Нашли какого-то Сашу, приставили в ученики к опытному мастеру. Саша приступил к работе. Через две недели получил первую зарплату и говорит, что надо съездить на выходных в соседнюю область. На родину, к другу на свадьбу. Наступает понедельник — человека нет. Переживаю, звоню — вдруг что случилось. Отвечает: «Я тут маленько задержусь, до сентября, дела срочные». На дворе примерно 15 августа 2015 года. Понятно, что ждать его две недели никто не стал, нашли другого сотрудника. Но прикол не в этом.
Второго сентября 2016 года у меня звонит телефон: «Здравствуйте! Это Саша, готов приступить в работе, можно я завтра выйду?» Прошел год и две недели! Вот это погулял чувак на свадьбе. Но к сентябрю вернулся. © SvetikTik1 / Pikabu
- Опаздывал как-то раз на работу, ехал на машине. По пути встретил коллегу. Предложил подвезти. В офисе на вопрос шефа: «Почему опоздали?» коллега ответил, что это из-за меня. В общем, больше коллег не вожу. © jigit00712 / Pikabu
- Рассказал коллега, далее от его лица. Еду на работу. Впереди машина — смотрю, у нее задний номерной знак болтается, уже на одном болте висит. Вот-вот отлетит. Слежу. Так и есть — отлетает на дорогу. Тип едет и едет, не заметил. Остановился я, знак подобрал, на пассажирское сиденье его кинул и давай его догонять. Догнал. Фарами моргаю, сигналю. Он не останавливается. Я за ним, он от меня! Сбегает! Смотрю, во дворы нырнул. Ну, думаю, наверное, к дому своему свернул. Тут-то и отдам ему номер. Ага! Он, оказалось, по дворам от меня сваливает!
Плюнул я на эти догонялки, на работу поехал. С километр проехал. Останавливают полицейские. Документы проверили и подобранный номер на сиденье заметили. Вцепились в меня. Запарился им доказывать, что только что номер подобрал, хотел отдать владельцу, но тот испугался и сбежал. Ну, вот, номер забрали и отпустили. Поэтому и опоздал. Хотел, блин, доброе дело сделать. © cma4000 / Pikabu
- Пригласили на свадьбу к родственнику, женился он второй раз. На свадьбу мы опоздали на часок. Жених и невеста нас встретили, проводят к столу. Жених смеется: «В следующий раз опоздаете — не пущу!» На что я тут же у него спрашиваю: «А когда у тебя следующая свадьба?» Скоро 20 лет как они вместе, все хорошо. © RInKAm / Pikabu
- Однажды опоздала на тест на курсах английского. Все уже сидят, заполняют задания в рабочих тетрадях. Так как я опоздала, мне достался стул прямо у двери. Пока снимала рюкзак и садилась, то локтем выключила свет. И тут же спалила сразу несколько человек из группы, у которых в темноте засветились лица — будто их рабочая тетрадь излучает магическое свечение. © Lapopa / Pikabu
- Когда я учился в университете, то часто просыпал и опаздывал на утреннюю пару по алгебре. Дверь в аудиторию жутко скрипела, преподавателя это отвлекало от лекции. Всех опоздавших он обычно отправлял гулять дальше. Однажды даже воскликнул в сердцах: «Вот смажь ты дверь, и я бы даже не заметил, что ты опоздал!»
Смазать дверь мне показалось лучшей идеей, чем наладить график. Та начала открываться бесшумно. Когда я опоздал в следующий раз, то действительно не услышал привычного окрика от преподавателя! И все было бы нормально, если бы не мое эго... Оно требовало похвалы и признания за совершенный подвиг. Набрав в легкие побольше воздуха, я радостно воскликнул на всю аудиторию: «Игорь Игоревич, вот я опоздал, а вы и не заметили... Потому что я петли смазал!» © BIanF / Pikabu
- Принял решение, что вместо того, чтобы постоянно есть шаурму, надо брать на работу полезную еду из дома. Первый день — забыл. Второй день — опять забыл. Решил, что буду класть ключи от машины на коробку с едой в холодильник — их-то точно не забуду. Третий день — опоздал на работу, так как час не мог найти ключи от машины. © Jeniay / Pikabu
- Подрабатываю репетитором. Есть у меня ученица Маша. Маша очень кроткий и тихий подросток лет 15. Разговаривает очень тихо, через каждое слово извиняется. Если она приходит раньше, то ждет назначенного времени, секунда в секунду. Приходится постоянно прислушиваться к шагам и впускать ее, чтоб не торчала в подъезде.
Но вот вдруг Маша звонит минут за 15 до занятия по телефону. Извиняется и говорит, что опоздает на 10 минут. Ну, хорошо, никаких проблем. Занятие было назначено на 13:00.
Сижу, жду, чай с козинаками пью. Слышу знакомые шаги. Но в дверь не стучится. На часах 13:07. Иду открывать сам — действительно, Маша стоит под дверью. Спрашиваю, мол, чего ты стоишь-то опять, опоздала же.
Логика ответа великолепна. Раз Маша сказала, что опоздает на 10 минут, значит, опоздает на 10 минут! То есть, она ждала 13:10, чтоб все было в точности, как она сказала.
Прелесть! То ли смеяться, то ли плакать. © AlexAlpha / Pikabu
Тут не смеяться, тут бояться за ребёнка надо, страшно представить это воспитание, из-за которого она боится даже говорить
- Проспал. Будит меня за 20 минут до начала рабочего дня звонок от подчиненной. Говорит, парень закрыл в квартире на замок, который изнутри не открыть. Извини, сильно опоздаю — ждать парня придется несколько часов. Слышит, что голос сонный. Спрашивает: «А ты спишь, что ли?»
А я живу в соседнем доме. Говорю: «Да, повезло тебе. Через 20 минут на работу поедем, иди заматывай ключи в шарф и скидывай». Поймал, открыл, поехали работать. © AidenR317 / Pikabu
- Шеф у нас — зверюга. Сегодня должна была сдать важные отчеты, но пес на утренней прогулке знатно вымазался. Пришлось отмывать, опоздала на 40 минут. Вызвали «на ковер», у меня сердце в пятки. Рассказала все честно. Шеф помолчал пару минут и говорит: «Ну и что я теперь должен сделать, как ты думаешь?» Я ответила: «Понять и простить». Еще никогда не видела, чтоб он так смеялся. Понял. Простил. А на прощанье добавил: «Впредь будь аккуратнее». © Подслушано / Ideer
- Опоздал ученик на мой урок — проспал. Ладно, говорю, садись. Так этот герой забыл конспект. Забыл ручку — выдал ему из своих. Класс уже хихикает. И тут он снова тянет руку. В глазах вселенская тоска. Говорит: «Можно выйти? Я забыл телефон в туалете». Аплодисменты, занавес. © OLDGROZ / Pikabu
- Мама у меня специалист УЗИ в поликлинике. Недавно было — женщина опоздала на 15 минут на прием. Но, благо, у мамы стаж большой, успела уложиться в оставшееся время. А потом приходит главврач и говорит: «На вас жалоба!» Причина фееричная: «Врач все слишком быстро сделала, хоть я и опоздала». © kurochkacrew / Pikabu
- Опоздала на работу пару раз. Шеф придумал мне максимально действенное наказание. Сработало как часы. Никаких штрафов и нравоучений. Просто взял и торжественно вручил мне ключи от офиса. Пришлось приходить на полчаса раньше, снимать офис с сигнализации, и уходить на полчаса позднее. На мое счастье, примерно через год другая сотрудница пару раз опоздала, и эстафету передали ей. © B0P0HA / Pikabu
- Записал родительскую машину в сервис на ремонт. Отдавать рано утром. Выехал заранее. Всю дорогу нутром чуял, что что-то не так. Но тут же смотрел на часы и понимал, что точно успеваю. И вот я уже на пороге сервиса. И только тут понимаю, что я затупил и приехал на своем автомобиле, а не на родительском. Пришлось нестись менять машину. В сервис в итоге я все-таки опоздал. © sirGrishin / Pikabu
А вот и еще несколько наших статей с захватывающими историями, которые разбавят сонные осенние будни:
Когда опаздываешь, торопишься и в дороге понимаешь, что забыла дома мобилу! А без нее сейчас, как без рук...
