16 человек, которые потерпели полное фиаско, пытаясь договориться с окружающими
Что произойдет, если в одном месте соберутся люди, которые не могут друг с другом договориться? Варианта два — драма или комедия. Главное, помните: лучшее, что можно сделать в такой ситуации — это взять попкорн и отойти в сторонку.
- Ехала как-то с работы уставшая, мыслями еще там, на работе. Заметила, что рядом стоит бабушка — уступаю ей место. Она садится и как давай на весь вагон кричать: «Молодежь нынче невоспитанная, невнимательная!» Я терпела, терпела, а потом как не выдержала и спросила: «Бабушка, вам поговорить не с кем?» Она замолчала. © Irina Sh / ADME
- Я хотела подшутить над сестрой. Скидываю ей суши, мол, смотри, я съем это все одна. А у нее трое детей и поэтому она всегда делится вкусняшками. Знаете, что она сделала? Отправила ко мне детей. Потом скидывает фотку, как она одна ест жареные крылышки, и подписала: «Спасибо, мне сегодня не надо готовить ужин». Переиграла и уничтожила. © myth_4e
- Летом, когда у нас гостила тетя моих детей (сестра бывшего мужа), она таскала меня на всякие тусовки. Я вообще редко выхожу куда-либо, мне все эти движухи даются тяжело. Мы много с ней общались и сблизились. Она как-то рассказала, что один мужчина ей сказал, что она не домашняя. Она ему жестко ответила типа «собака твоя домашняя, а я свободная женщина». А я ей и говорю: «Я собака домашняя, оставь меня в покое. Дай мне дома поваляться и хватит меня таскать куда-либо!» Мы тогда знатно поржали, и с тех пор она — бродячая собака, а я — собака домашняя. © maya_mironova
- Давняя подруга собралась замуж, а я как раз сдаю особнячок под свадьбы. Договорились, что я ей его дам бесплатно. Но тут вдруг она заявляется к нам домой и выдает, что наша дочка слишком похожа на ее жениха (мы оба смуглые брюнеты). Ну окей, сделали тест — выяснилось, что ее жених — не отец моей дочери. Подруга, как узнала, кидается на меня с объятиями, но я уже не хочу с ней дружить. И особняк ей давать на свадьбу не хочу. О чем я и сообщила. Что вы думаете? Потом она мне позвонила сообщить, что их свадьба отменилась, потому что не получилось другое место. Короче, кругом я виновата. © Bubbly-Fail-4316 / Reddit
- Однажды женщина в метро до меня докопалась из-за того, что я читала книгу «Вино из одуванчиков». Мол, вот какие темы молодежь влекут. Отсутствие знаний — страшная вещь, скажу я вам. © linnushko
- У меня есть подруга. Общаемся с самого детства, сейчас нам по 23 года. У нее уже муж и двое детей. У меня тоже есть молодой человек, и мы дружим парами. Но случилась ситуация. Я скинула ее мужу песню, и подруга заревновала, мол, не надо моему мужу ничего присылать. Потом ее муж подкинул меня на самокате 100 метров до моего же парня — и тут подруга меня обвинила уже в том, что я ее мужа увожу... © moshka.u
- Стою в очереди в магазине. Дама лет 40 передо мной поворачивается и говорит: «Проходите, у вас ведь только хлеб». Едва я спасибо сказала и начала ее обходить, как она меня под локоток подхватила и как ляпнет во всеуслышание: «Куда лезешь, будет твоя очередь — пойдешь!» Это что было? © pavlusha.jjjjj
- Стою как-то в очереди, передо мной несколько человек. И вот подходит очередь бабушки — на вид ну божий одуванчик. Она пытается выяснить, почему ей вчера недодали сдачу мелочью. Продавщица объясняет, что не ее смена была и она не знает почему. Достает мелочь из кармана и отдает бабушке... Та смотрит на деньги, потом на продавщицу и говорит: «Да забери их, я поругаться хотела!» Вся очередь выпала. © yanina.boh
- Я живу отдельно от семьи в другом городе. Тут вдруг узнаю, что мама на днях едет в соседний городок на выходные родню навестить и берет с собой моих братьев и сестер. Я тут же ей сообщаю, что тоже приеду, потому что хочу повидаться. И что вы думаете? Все выходные она протусила со своими подружками, и увидела я ее, уже когда в машину садилась, чтобы домой уехать. Я подошла, а она такая: «У тебя твои негативные эмоции на лице написаны — я об этом разговаривать не желаю. Можешь или подойти обняться, или уезжать». Ну, я и уехала. Теперь маман смеется над тем, что я себя так повела и не разговариваю с ней. А папа говорит, что мне надо «быть мудрее» и извиниться. Непонятно, правда, за что. © madtatgirl1027 / Reddit
- Пришла к врачу, сижу в очереди, жду. Подходит женщина, спрашивает, кто за кем в очереди. А я была первая, и вот она докопалась до меня. Почему это я первая, если она заняла раньше всех. Я отвечаю, что, когда я пришла, никого не было. Она кричит, мол, ничего не знаю, я занимала и пойду первая. Подходит врач, она врачу кричит: «Я первая захожу». Врач тоже в шоке. Оказалось, что это и не пациентка даже, а сотрудник клиники. По личному вопросу пришла. © sholpanida
- Специально доплатила, чтобы сесть в самолете у окна. Радостная иду к своему месту, а там уже сидит женщина. Попросила ее пересесть — она в ответ кричит, что я невоспитанная. Я не повелась на манипуляции и позвала бортпроводника. Меня пересадили в передний ряд. А поскольку та женщина вела себя неадекватно, ее вообще выпроводили из самолета. Моментальная карма. © nurzhaynok
- Живем с женихом вместе, планируем свадьбу. Все чудесно, но есть нюансик. Недавно ему делали операцию, и я хотела взять отпуск, чтобы за ним ухаживать. Но оказалось, что отпуск уже взяла его мама. Неприятно, но ладно. Приехала она, когда нас дома не было. Заходим, а там капец — все мои вещи (картины, безделушки всякие, декор) убраны и новые стоят, вещи переставлены, какие-то штучки появились, которых у нас не было. Для контекста: мама жениха — дизайнер интерьера и проявляет заботу о близких путем перестановки мебели у них дома и различного украшательства. Жених сказал, что не знает, как ее остановить, потому что она всю жизнь так делает. © Primary-Benefit-4044 / Reddit
- Сидим с девчонками в караоке. Я вышла подышать, и ко мне подошел мужчина познакомиться. Попросился за наш стол — я разрешила. Сели, он сделал заказ. И тут официант подходит с огромным букетом роз и мне дарит. Когда на улицу вышли, одна подруга за нами побежала и до моего мужика докопалась, мол, я же ее лучше, почему ты меня не выбрал. © asi_***777888
- Брат попросил меня быть свидетельницей на свадьбе. Ну, я надела черное платье, чтобы не выделяться сильно, и речь толкнула. Назавтра невестка вызывает меня на разговор. Блин, думаю, что не так? Оказалось, я им свадьбу испортила тем, что мое платье было слишком ярким и затмевало невесту, а в своей речи я недостаточно много раз ее упомянула. Короче, выскочила я из их дома как пробка, ничего не понимая. Нормальная у меня была речь — я рассказала несколько историй из жизни брата и парочка касалась его отношений с (уже) женой. Короче, мне в итоге было сказано, что я должна извиниться, иначе со мной перестанут общаться. © Effective_Ad7975 / Reddit
- Договорились в выходной подруги поехать в соседний город. Она за мной приехала, а я проспала. Пока я собиралась, она психанула и ушла без объяснений. На звонки не отвечала. И больше мы не общались. Когда через год поговорили, то оказалось, что я медленно собиралась и не ценила ее время. Вот так не сошлись по ценностям... © borodina.evgenia
- Планировала с подругой слетать вместе в Париж. В назначенный должны были пойти в визовый центр. И вот за пару минут до встречи она мне пишет, мол, с работы не отпускают, сходи одна. Ну ладно. Я сходила, все оформила — время денежку платить. И тут, блин, выясняется, что ее не отпускают в отпуск и она никуда не поедет. Я все ждала, когда она извинится, но извинений все не было. А через две недели у меня был день рождения — так она даже не позвонила и не поздравила. Вела себя так, будто это я в чем-то виновата. Так и не писала с тех пор. Будто дружбы и не было. © ellenvaio
Как-то давно договорилась с подругой съездить на пляж, покупаться, позагорать. Я должна была за ней заехать, потому что это было ближе к озеру. Я встала в 5 утра, собралась и поехала, т.к. должна была быть у неё в 6 утра. Приехала в 6.30, звоню, стучу, а она ещё спит. Я человек спокойный, но тут она меня выбесила. Правда, я не стала ничего ей высказывать, но настроение было испорчено. Пришлось ждать пока она умоется, оденется. Потом она села завтракать. А я дома не поела, сижу голодная, смотрю на неё, а она мне даже чаю не предложила. Мне хотелось развернуться и уйти. Но на пляже загорать одной не хотелось. В общем приехали на озеро около 9ти. А потом парни стали к нам клеиться. И она ушла к парням под зонтик. Я осталась одна. Один из парней нагло приземлился ко мне рядом, хотел познакомиться. Пришлось мне уйти оттуда. Ехала домой и ругала себя, что сразу не ушла, когда подмывало. Конечно же после этого с ней не общалась.
Такое ощущение, что половина "историй" придумана и написана одним и тем же "писалкиным", причём с довольно бедной фантазией. Или это уже ИИ старается?..🤔
Была у меня подруга. Вроде все мило, но стала я себяло вить на мысли. что она мной манипулирует. Умело, тонко, но тем не менее. Как-то раз позвала к себе потусить с ночёвкой, а мне с утра к врачу было ехать. Но от нее реально удобнее. Поехала. У меня прием с утра. Она каааак начала собираться как королева с ленцой... Ну прямо ползком. Я уже с нервничаю и говорю, что давай я пошла. а ты не торопись .Она такая, нет-нет, ща вместе выйдем. В общем. мне пришлось ловить машину (тогда онлайн такси еще не было). Еле успела. А она мне потом такая "Ну ты же успела?" Да, но пришлось платить за машину, а не на ОТ ехать, как я хотела.
А потом ее попросила со съемной квартиры и ее пригласила пожить у себя в доме другая коллега. Я все порывалась сказать ей этого не делать, мол, потом тебе же боком выйдет. Но... поняла. что мои лова воспримут как ревность и ничего не сказала. А потом эта коллега мне жаловалась, что та моя бывшая на тот момент подруга постоянно я ее задерживает, наводит свои порядки и все такое. Я ответила. что я хотела ее предупредить, но боялась, что меня не так поймут. Надо отдать должное коллеге (женщина меня сильно старше. как моя мама) она все поняла и сказала, что да. если б я тогда ей это сказала. она бы не поверила. А "подруга" эта выглядела как фарфоровая куколка: невысокая, фарфоровая кожа. громадные глазюки и очень мягкие вкрадчивые манеры. Не поверишь, что этот ангел что-то не так сделает. А на деле.... В общем. в итоге коллега попросила девушку эту на выход. Та доооолго искала квартиру. так что коллега, кажется, сама ей квартиру нашла и еще своего сына попросила в тот же день вещи вывезти.
Если была договорённость, а кто-то проспал, то, конечно, можно подождать некоторое время. Но если это затягивается надолго, то я бы тоже ждать не стал.