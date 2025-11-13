16 человек, которые потерпели полное фиаско, пытаясь договориться с окружающими

Была у меня подруга. Вроде все мило, но стала я себяло вить на мысли. что она мной манипулирует. Умело, тонко, но тем не менее. Как-то раз позвала к себе потусить с ночёвкой, а мне с утра к врачу было ехать. Но от нее реально удобнее. Поехала. У меня прием с утра. Она каааак начала собираться как королева с ленцой... Ну прямо ползком. Я уже с нервничаю и говорю, что давай я пошла. а ты не торопись .Она такая, нет-нет, ща вместе выйдем. В общем. мне пришлось ловить машину (тогда онлайн такси еще не было). Еле успела. А она мне потом такая "Ну ты же успела?" Да, но пришлось платить за машину, а не на ОТ ехать, как я хотела.

А потом ее попросила со съемной квартиры и ее пригласила пожить у себя в доме другая коллега. Я все порывалась сказать ей этого не делать, мол, потом тебе же боком выйдет. Но... поняла. что мои лова воспримут как ревность и ничего не сказала. А потом эта коллега мне жаловалась, что та моя бывшая на тот момент подруга постоянно я ее задерживает, наводит свои порядки и все такое. Я ответила. что я хотела ее предупредить, но боялась, что меня не так поймут. Надо отдать должное коллеге (женщина меня сильно старше. как моя мама) она все поняла и сказала, что да. если б я тогда ей это сказала. она бы не поверила. А "подруга" эта выглядела как фарфоровая куколка: невысокая, фарфоровая кожа. громадные глазюки и очень мягкие вкрадчивые манеры. Не поверишь, что этот ангел что-то не так сделает. А на деле.... В общем. в итоге коллега попросила девушку эту на выход. Та доооолго искала квартиру. так что коллега, кажется, сама ей квартиру нашла и еще своего сына попросила в тот же день вещи вывезти.