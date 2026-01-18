15 случаев, когда моментальный бумеранг сработал быстрее, чем доставка пиццы

Говорят, что месть — это блюдо, которое подают холодным. Но героям нашей подборки не пришлось долго ждать: жизнь сама расставила все по местам. От наглых попутчиков до токсичных родственников — эти люди получили свой «бумеранг» в самый неожиданный момент.