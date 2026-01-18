15 случаев, когда моментальный бумеранг сработал быстрее, чем доставка пиццы
2 часа назад
Говорят, что месть — это блюдо, которое подают холодным. Но героям нашей подборки не пришлось долго ждать: жизнь сама расставила все по местам. От наглых попутчиков до токсичных родственников — эти люди получили свой «бумеранг» в самый неожиданный момент.
- Будучи новичком за рулем, я допустила ошибку на перекрестке и разозлила какого-то мужика. Спустя несколько дней стою в очереди на заправке. Мужчина, который тогда стал «жертвой» моей оплошности, начал высказывать мне претензии, говоря, что таким людям не место на дороге. И наговорил гадости. Садится этот дурак в машину, заводит ее и трогается с места. В этот момент он вырывает шланг из колонки и пистолет из бака, и бензин радостно выливается прямо на асфальт. Его лицо в этот момент я запомнила надолго. © Карамель / VK
- С другом ездили по делам, потом решили зайти к нему в гости, чтобы поиграть в приставку. Заходим в подъезд, там два лифта, но на одном висит табличка, что он не работает, и одна кнопка на оба лифта. Я нажимаю. Сами мы бурно обсуждаем что-то, никуда не торопимся и по сторонам не смотрим. Вот лифт приехал. Двери открываются, и совершенно неожиданно в подъезд на дикой скорости влетает мальчишка лет 11-12, забегает в открывшиеся двери, нажимает на свой этаж и кричит нам: «Фу-у-у, неудачники, я быстрее вас успел! Я поеду, а вы пешком пойдете!» Мы переглянулись. Дерзко, однако. Но не напрягаться же из-за этого малолетнего дурачка? В общем, препятствовать закрытию дверей никто из нас не стал. Двери закрываются, лифт стартует, проезжает пол-этажа и останавливается. А из лифтовой шахты доносится крик: «Ааа, помогите, я застрял!» Мы ржали минуты две. Потом ногами поднялись к другу на четвертый этаж, и там он позвонил в ЖЭК, чтобы мальчишку все-таки вызволили. © ZloePechen1e / Pikabu
- Я сидел на заднем сиденье, когда бабушкин муж рявкнул: «Замолчи!», потому что она попросила его ехать помедленнее. И буквально через пару секунд его остановил полицейский за превышение скорости. Я до сих пор смеюсь, вспоминая это спустя столько лет. © IniMiney / Reddit
- Мой работодатель на время несезона отправлял меня в эконом-парикмахерскую наработать скорость и шутил, что я буду звездой эконома. Я разозлилась и устроилась в самый дорогой салон города. Они так офигели, когда узнали. © marisabel_kulakova
- Свекровь все пилила меня, что я не так готовлю. Как-то она пришла к нам в гости, попробовала пирог и давай советы раздавать. Муж ухмыльнулся: «Мам, давай ты покажешь, как надо». И тут встрял мой сынок: «Бабуля, вообще мама говорила, что ты самые лучшие пироги печешь. Сделай мне, а?» Я поспешила отвернуться, потому что не смогла сдержать улыбки — свекровь вообще не дружит с тестом. Я-то помню ее дебют с вишневым пирогом, без смеха и не расскажешь. Вот этот мой рассказ и «комплименты» шефу и слышал мой малыш. Не знаю, как она будет выкручиваться, но сын теперь от нее с этим пирогом не отстанет, придется учиться.
- По утрам мы с мужем — полные противоположности. Он бодрый, разговорчивый и готов болтать с первых минут, а я до двойного кофе и завтрака представляю угрозу для окружающих. Сначала он честно пытался со мной общаться по утрам, но со временем смирился и отстал. Потом у нас родилась дочка, и муж был в восторге, говорил, что теперь у него появится напарник для утренних разговоров. Но судьба решила иначе: дочь выросла моей точной копией — и внешне, и по характеру. Теперь мы по утрам сидим вдвоем с одинаково кислыми лицами, а папе еще и прилетает, если он вдруг решит вторгнуться в это молчаливое королевство. © Мамдаринка / VK
- Работаю на фабрике по производству мороженого, контролирую санитарию. Мужчина в упор отказывается снимать цепочку с шеи — пишу замечание. И в это время на него с ленты сверху падает контейнер незамерзшего мороженого, не накрытый крышкой. Все ржут, а я выдаю: «О, птица кекнула на счастье». © GnomSVetki / Pikabu
- Нашла в кладовой книгу. Вспомнила, что на прошлый Новый год ее подарили бывшему его тетя с дядей. Когда этот изменщик съезжал, книгу он оставил — читать не любил, она так и пролежала запечатанной. Ну, думаю, раз уж лежит, загляну. Открываю, и у меня глаза на лоб лезут: там лежат 200 баксов между страниц. Ха! А говорят, кармы не существует. © Палата № 6 / VK
- Встречались с парнем, живем в разных городах. Метался между двумя барышнями, в итоге я прижала его и попросила определиться. Замолчал. Спустя пару месяцев узнаю, что у него в родном городе мастер-класс. Из блондинки крашусь в брюнетку, стригу каре, вылетаю и сюрпризом захожу в аудиторию. Как он офигел, когда увидел меня и когда я села рядом со второй его девушкой. © verea.mua
- В своих первых и достаточно поздних отношениях я была ужасной занудой: не любила вылазки в свет, вела себя достаточно скучным образом, постоянно засыпала спустя десять минут после общего просмотра фильма. А сейчас вот приходится отрабатывать... Встречаюсь с отличным парнем, но все мои дурные «фишки» из тех времен теперь воплощаются в его лице... И да, осознала и поняла, что реально тупо и скучно, когда начинаете смотреть интересный сериал, а твой партнер дает храпака уже на его пятнадцатой минуте. © Палата ** / VK
- Наглые бабки теперь не только в автобусах, но и в самолетах. Специально доплатила, чтобы сесть на место у окна. Радостная иду к середине салона, смотрю — на моем месте сидит женщина. Попросила ее пересесть, так как это мое место. Она начала кричать, как резаная, что я невоспитанная, и все такое. Не стала вестись на ее манипуляции и вызвала бортпроводника. Меня пересадили в передний ряд. Поскольку та ненормальная начала кидаться на бортпроводника, ее еще и выпроводили из самолета. © nurzhaynok
- Случай смешной был в Риге. Еду в трамвае, немножко в неформальном виде с рок-тусовки, у базара женщина заходит с «тетковым» лицом и кучей сумок и орет, чтобы уступила ей место, мол, доживешь до моих 50, поймешь, как тяжело стоять. Я ей молча карточку — 60. Как она испарилась со всем грузом, я даже увидеть не успела. © inga_yanovskaia
- Интересная история из жизни. Была в школе девочка, которой я вообще не нравилась, она обзывалась и все такое. Через десять лет за мной очень активно начал ухаживать взрослый мужчина: подарки, цветы, рестораны, звал меня замуж. Через год я узнала, что это был папа той самой девочки. Просто сериал... © flowerstory.vsk
- Ох, раньше я был самоуверенный. Было мне 19, купил тогда фотик и сразу же по всяким группам стал писать, что я фотограф, искать заказы. Первым моим заказом была сразу свадьба. Денег я взял очень мало, но сейчас вообще удивляюсь, с чего вдруг я взял, что справлюсь. Если что, это реально был мой первый опыт с фотиком, и у меня не было никаких даже базовых знаний о фотографии. Как вы могли понять, с этой задачей я справился ужасно. Заказчики страшно обиделись. Деньги я, конечно, вернул. Так вот, женился я. Фотографа позвали классного, во всяком случае, на странице у него были хорошие фото. Вот только свадьбу он нам пофоткал паршиво. Любимая в слезах, не знаю, что делать — других таких фотографий нам уже не сделать. Никогда в это не верил, но по ходу бумеранг существует. © Палата № 6 / VK
- Вчера утром я, как всегда, поехал на работу на электричке. Напротив меня сидел мужик. Он огляделся, достал телефон из кармана и включил видео. Народ в вагоне начал коситься, а он как будто не замечал. Электричка остановилась на станции, зашли новые пассажиры, одно место оказалось рядом с ним. К нему подошла бабушка, попросила подвинуться, а усевшись, завела разговор: сначала о том, как ее кто-то толкал на лестнице, потом о магазинах и каком-то ребенке, которого учит. Эмоции на лице мужика были на все 100 — разочарование и облом, пришлось даже телефон убрать. Кажется, это карма его настигла: не вежливо свое видео на всю электричку включать, наушниками надо пользоваться. Бабуля доехала почти до конечной станции. © PozitiMaker / Pikabu
Случалось ли вам стать героем ситуации, которую не смог бы придумать даже самый смелый сценарист? Делитесь в комментариях.
