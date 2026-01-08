Струя прозрачной жидкости, вытекающая из крыла самолёта - это был, скорее всего, керосин. Хорошо, что всё так хорошо закончилось и самолёт приземлился нормально.
20+ историй, в которых все пошло не по плану, но закончилось чудесно
Истории
2 часа назад
У каждого из нас в жизни случались неприятности: нам приходилось расставаться с любимыми людьми, мы теряли ценные вещи или неожиданно лишались работы. Но порой эти непредвиденные ситуации оборачиваются чем-то действительно хорошим. Мы решили собрать истории о таких счастливчиках, от которых становится тепло на душе.
- Я однажды забыла телефон в кафе, спохватилась уже только у метро. Вернулась — слава богу, мобильник был на месте, бармен мне его отдал. Но к тому времени метро уже закрылось. Зато я умудрилась попасть на автобус, который ехал в парк, и он довез меня прямо до дома. © qanze / Pikabu
- Было мне лет одиннадцать, когда я в первый раз летел на самолете. Нам достались места рядом с крылом, а я сидел у окна. Таращился в иллюминатор и вдруг заметил, что из крыла вытекает струя прозрачной жидкости. Позвали стюардессу, она — пилота. Тот, стараясь не привлекать внимания, осмотрел все через мое окошко. В общем, все закончилось хорошо: мы приземлились. Но после посадки я видел, как вокруг крыла собрался консилиум работников аэропорта. © Подслушано / Ideer
- Пару лет назад кто-то решил подшутить над моим мужем и оставил его номер то ли на доске объявлений, то ли еще где-то. Короче, супругу начали звонить незнакомые люди с вопросом, дает ли он уроки игры на гитаре. Мы с мужем хором решили, что это самый бессмысленный пранк в мире. Самое смешное — до этой шутки муж уроков не давал. Но после звонков задумался и начал учить. Сейчас благодаря ему гитару освоило больше сотни людей. Кто пошутил — так и не узнали, но муж и ученики этому человеку благодарны! © Мамдаринка / VK
- Как-то девушка забыла у меня в такси золотой браслет. Нашел ее номер, созвонились, и я привез ей украшение. Смотрю, а девчонка на встречу с парнем пришла. Я в недоумении, а она объясняет, что испугалась. Мол, много денег потребую. Отдал ей браслет, сказал, что мне ничего не надо, собрался уезжать, а парень пытался мне деньги всучить. Я отказался. Тогда он взял и положил крупную купюру мне на сиденье. Говорит: «Это я потерял, ты только не возвращай!» Пока я в шоке хлопал глазами, они быстро ушли. © loonyloon / Pikabu
- Возвращаюсь домой поздно вечером, вижу, идут трое крутых «пацанов» и одна симпатичная девушка. Парни странно на меня поглядывают, я аж напрягся. Вдруг один говорит: «Братан, у тебя девушка есть?» Я качаю головой, и парень неожиданно спрашивает: «А тебе не нужна... роза?» — и достает цветок. Попытался отказаться, но мне все-таки всучили розу в обертке с финтифлюшками. И я пошел домой. С розой. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем познакомились из-за того, что у него зрение плохое. Я сидела в парке, ждала подругу, когда рядом плюхнулся какой-то парень, поздоровался, назвав меня чужим именем, и начал что-то рассказывать. Потом он, конечно, рассмотрел меня внимательно, точно понял, что ошибся, но все равно продолжил болтать, как ни в чем не бывало. Я игру поддержала, и диалог длился несколько часов. По-настоящему мы познакомились только вечером, когда он провожал меня до дома. © Мамдаринка / VK
- Сидел в кафешке с друзьями и пошел к стойке за напитками. Вижу, рядом с ней стоит парень, которого я в школе буквально ненавидел. Этот кадр постоянно меня травил. Попытался изобразить, что в упор его не вижу. А он возьми и улыбнись мне. Сначала купил мне напиток, а потом долго извинялся за все, что в школе натворил. И знаете, я ему поверил. Как все-таки здорово, что некоторые люди могу измениться повзрослев. © MHJay94 / Reddit
- Как-то шли мы с сыном из садика, скакали по лужам, и ребенок сапожки случайно порвал. Я, конечно, расстроилась. Мимо проходила соседка, увидела нас и попросила заглянуть вечером. Когда я к ней пришла, она мне протянула коробку с новой детской обувью. Оказывается, у нее тоже сын есть, он вырос, а вещи совсем новые остались. © Мамдаринка / VK
- Пришлось пойти на вечеринку, потому что я сдуру обещал там быть. Я уж и забыл про праздник, кое-что другое запланировал, но буквально вынудил себя туда явиться. Встретил на вечеринке девчонку, которая тоже была не в восторге от всего этого веселья. В общем, теперь мы женаты. © JohnnyBrillcream / Reddit
- Когда мне было 15, мама вдруг решила отрубить нам домашний интернет. Мол, денег на него уходит много, а толку — ноль. Надо ли говорить, как меня это выбесило. Помаялся пару дней и наткнулся на книжку. Сначала читать было скучно, потом втянулся. Сейчас мне 28 лет, и я просто не представляю свою жизнь без книг. Даже сам начал писать. © CDC / Reddit
- Три года мы прожили вместе — любовь была безумная. Планировали переехать в большой дом, завести детей, собаку взять. Но отношения стали портиться, когда он осознал, что пора ему осуществить свою мечту и переехать жить в другую страну. А я переезжать отказывалась категорически. Много ругались, и в итоге он уехал. Несколько месяцев мы поддерживали отношения на расстоянии, но вскоре поняли, что это слишком больно, и ничего из этого не выйдет. Я так сильно его любила, что все 1,5 года с момента разрыва не могла думать ни о ком другом. Уже решила написать ему, что готова приехать. И тут звонит кто-то в дверь. Открываю — а там он! Говорит, что возвращается, ведь жить без меня не может. А в руках у него щенок таксы. © Не все поймут / VK
- Долго пытались с мужем завести ребенка. Вроде бы все нормально, но заветные две полоски так и не появлялись. В какой-то момент мне предложили работу медсестры в частной клинике. Согласилась, ибо уже полгода не работала. В клинике я ухаживала за женщинами в положении. А спустя два месяца забеременела сама! Сейчас ждем долгожданное пополнение, а муж шутит, что беременность действительно заразная штука. © Мамдаринка / VK
- Решил побороться на руках с одним чуваком, причем товарищ был значительно крупнее меня. Выиграл у него, но парень так старался, что умудрился сломать мне руку. Перелом был серьезный — мне руку в гипс от запястья до плеча закатали. Но нет худа без добра, в результате я влюбился в женщину, которая занималась со мной физиотерапией, мы поженились и растим двоих детей. © Otto_Maller / Reddit
- У меня когда-то была дешевая машина-развалюшка, и я ее редко закрывал. Брать там все равно было нечего. Как-то вечером шел сильный дождь, а мне понадобилось из машины вещи забрать. Открываю свою «ласточку», а там какой-то мужик спит. Пожалел беднягу и даже будить его не стал. Просто ушел. А утром, когда залез в машину, мужик уже исчез. Зато в гнездо прикуривателя были засунуты деньги. © Petedoz / Pikabu
- В поезде у меня начался приступ мигрени, а таблетки я дома забыла. Когда наконец добралась до места назначения, уже ничего не соображала и с трудом вызвала такси. Попросила водителя по дороге заехать в ближайшую аптеку, чтобы купить нужные лекарства и водичку. Когда пришло время платить за поездку, выяснилось, что кошелька у меня нет, и в последний раз я его видела в аптеке. Еще одно путешествие до аптеки и обратно я бы точно не выдержала, и поэтому попросила водителя приехать за деньгами завтра. И этот добрый человек предложил мне забрать мой кошелек и привести его на следующий день! Как раз и рассчитаемся. И что самое потрясающее — привез. © Unknown author / Pikabu
Должен был кошелёк привести, в итоге - привёз. Никому нельзя верить.
- Когда я была маленькой, как-то возвращалась на автобусе от тети, перепутала остановку и уехала на конечную. Город у нас небольшой, и за пару часов можно его обойти. Я знала примерно, куда идти, поэтому топала, пытаясь вспомнить повороты автобуса, и горько ревела. По дороге мне встретился дедушка, у которого я решила уточнить дорогу. В итоге рассказала ему, что случилось. Добрый человек дал мне деньги на автобус, отвел на остановку. Прошло много лет, но я и родители с благодарностью вспоминаем того деда. © Не все поймут / VK
- Узнала о том, что беременна, а через два дня меня уволили. А я там пять лет, между прочим, отработала. Но, как выяснилось, все к лучшему. У на работе у нас вечно был дым коромыслом и мне бы в положении это явно на пользу не пошло. Зато сейчас я счастливая мама шестимесячной девочки. © lilmissmack / Reddit
- В детстве я мечтал достать плюшевого дельфина из автомата с игрушками. Прорву денег на это потратил, весь извелся, а дельфина подцепить так и не смог. Как-то мама заметила у автомата ремонтника и попросила его передвинуть дельфина поближе к центру, чтобы мне было проще его достать. Мужчина спросил, сколько денег я уже потратил на попытки, а когда узнал, выудил дельфина и отдал его маме. © Mastifyr / Reddit
- Пили с подругой чай в кафешке, и тут я замечаю, что недалеко от нас сидит мой бывший и поглядывает на нас! А я от этого фрукта когда-то еле избавилась. Вдруг он подходит к нам и начинает при мне подкатывать к моей подруге. А та не растерялась и говорит: «Извините, молодой человек, но меня привлекают мужчины, а вы под это описание мало подходите.» Надо было видеть его лицо. © Не все поймут / VK
- Мы с моим бывшим познакомились еще в универе. Прожили несколько лет, но со свадьбой не торопились. Потом ему предложили работу в другой стране. Я не хотела ехать, пока мы хотя бы не обручимся, но моя половинка все тянула с покупкой кольца. В итоге только за границей я поняла, что ему такая жизнь подходит, а мне — нет. И прежде чем он успел позвать меня замуж, мы расстались. Он прекрасный парень, но слава богу, я вовремя поняла, что мы не подходим друг другу. © WallPresent5414 / Reddit
- Жевала шоколадку на работе и умудрилась передний зуб сломать. Денег на карточке кот наплакал, мой стоматолог в отпуске, а мне завтра презентацию делать. Записалась к первому доктору и помчала. Сижу в кресле, тетенька к моему зубу приглядывается и выдает: «Девушка, да вы не зуб сломали, у вас просто пломба отлетела!» Поставила она мне временную пломбу, но посоветовала поскорее озадачится коронкой. Стоило это копейки, и на презентации я смогла без стеснения рот открывать.
- Ехала на последнем автобусе, полезла за кошельком — а его нет! Пришлось на следующей остановке выходить. На такси денег нет, стою на пустой улице, тут тормозит авто, и из него здоровенный мужик вылезает. Я в ужасе, а он неожиданно снимает шапку и говорит: «Катька, это ж я! Мы с тобой в десятом классе вместе учились!» Оказалось, это мой одноклассник, с самой школы с ним не виделись. Он меня благополучно отвез до дома, а потом на свидание позвал.
А у вас в жизни были сложные моменты, которые совершенно неожиданно закончились чем-то хорошим? Делитесь в комментариях.
