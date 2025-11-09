15 случаев, когда находка в кармане старой вещи оказалась покруче клада

Это стеклянная банка, наполненная всеми вещами, которые мама находила в моих карманах, когда стирала мою одежду в детстве. Сначала там были в основном палочки, камешки и стеклянные шарики. Но со временем накопилось всякое — фишки Pogs, картридж от Gameboy, мелкие игрушки, йо-йо и карточки Laser Quest. Когда я был ребенком и оставлял что-то в карманах перед стиркой, мама всегда проверяла их и, если что-то находила, складывала в стеклянную банку на верхней полке. Я помню, как сильно тогда хотел вернуть хотя бы часть этих сокровищ, но трогать банку было строго запрещено.

Прошли годы, я женился, и на репетиции свадьбы, когда мама и папа произносили благодарственную речь, мама достала из-под стола большой подарочный пакет. Она начала с короткой истории о том, как все эти годы собирала вещи из моих карманов — и в тот момент я понял: «Я получу ту самую банку!» Я растрогался еще до того, как она закончила говорить. Когда она закончила, я открыл пакет — и увидел, что получил не просто банку, а лампу, сделанную из нее. Это, без сомнений, лучший подарок, который я когда-либо получал.