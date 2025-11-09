15 случаев, когда находка в кармане старой вещи оказалась покруче клада
Знакомо ли вам чувство, когда достаешь из дальнего угла шкафа зимнюю куртку, примеряешь, а в кармане тебя ждет приятный сюрприз в виде мелочи, забытой еще с прошлого года? Герои нашей статьи испытывали похожую радость, вот только их находки заключались не в нескольких купюрах.
Нашла его в кармане старого пальто в секонд-хенде
Купила винтажный костюм — пиджак с юбкой — для ужина в стиле «детектив прошлого века». А в кармане нашла вот это. Конечно, оно не золотое, но очень классно дополнило образ.
Нашел в левом кармане джинсов, купленных в секонд-хенде.
Честно говоря, удивлен, что это вообще столько времени пролежало там, и никто не вытащил — учитывая дату на рисунке 29 июля 2006 года.
Приятные воспоминания из кармана
- Спешила на работу и закинула одежду в стиралку, не проверив карманы. Уже через полчаса достаю влажные брюки мужа и нахожу в кармане скомканный, мокрый клочок бумаги. Я еле сдержалась, чтоб не разреветься от эмоций. Ведь это был старый билетик в кино — на наше самое первое свидание. Я сразу вспомнила тот вечер, этот трепет от первой встречи наедине, как переживала из-за наряда. Мы тогда посмотрели ужастик, и я от страха впервые прижалась к нему. Теперь этот мятый, полуразмытый билетик — наш талисман, напоминание о самом начале.
- Дело было лет 15 назад, я тогда училась в другом городе, жила в общаге и к маме с братиком ездила на выходные. Ему было 10 и, честно говоря, мы не очень ладили. Но однажды, уже сидя в автобусе по пути на учебу, я сунула руку в карман куртки, а там был сложенный в пергамент бутерброд с колбасой и записка: «Я заметил, что ты не успела пообедать из-за сборов. Приятного аппетита, сестренка!» Разлука явно пошла нам на пользу, а эта записка стала началом нашей дружбы.
- После отпуска закинула любимую ветровку в шкаф и забыла о ней. А осенью решила отдать тюк вещей в химчистку — и ту самую ветровку тоже. И вот, выворачиваю карманы, а на пол падает небольшой черный камешек. Вспомнила, откуда он: в последний вечер я сидела на пляже, задумалась о своем, и тут подбежал мальчонка лет пяти. Говорит: «Тетенька, вы такая красивая, но очень грустная! Возьмите этот камень, он на удачу». И убежал. Сначала я просто посмеялась, но почему-то закинула его в сумку. И удивительно, то ли от самовнушения, а может, из-за фокуса на положительном, но буквально через неделю я стала замечать, как много хорошего теперь происходит в моей жизни.
Находка в кармане любимой куртки из секонда, которая стала моим талисманом
Нашел эту куртку в прошлом году в секонд-хенде. Самое классное в ней — то, что в карманах были горстки случайных сосновых иголок и пара обгоревших спичек (из-за этого я даже проникся симпатией к бывшему владельцу, хоть и не знаю, кто он). Иголки я до сих пор держу в карманах — на удачу.
Нашел это в кармане винтажного плаща, который купил на распродаже
В этой лампе собрано все, что мама когда-то находила в моих карманах, когда стирала мою одежду, пока я был ребенком
Это стеклянная банка, наполненная всеми вещами, которые мама находила в моих карманах, когда стирала мою одежду в детстве. Сначала там были в основном палочки, камешки и стеклянные шарики. Но со временем накопилось всякое — фишки Pogs, картридж от Gameboy, мелкие игрушки, йо-йо и карточки Laser Quest. Когда я был ребенком и оставлял что-то в карманах перед стиркой, мама всегда проверяла их и, если что-то находила, складывала в стеклянную банку на верхней полке. Я помню, как сильно тогда хотел вернуть хотя бы часть этих сокровищ, но трогать банку было строго запрещено.
Прошли годы, я женился, и на репетиции свадьбы, когда мама и папа произносили благодарственную речь, мама достала из-под стола большой подарочный пакет. Она начала с короткой истории о том, как все эти годы собирала вещи из моих карманов — и в тот момент я понял: «Я получу ту самую банку!» Я растрогался еще до того, как она закончила говорить. Когда она закончила, я открыл пакет — и увидел, что получил не просто банку, а лампу, сделанную из нее. Это, без сомнений, лучший подарок, который я когда-либо получал.
О неожиданно найденных крупных суммах
- Лет 7–8 назад поехала в отпуск. Сделала себе специально отдельную карту, кинула туда деньги, ну и тратила, особо не ужимая себя ни в чем. А мобильный банк то ли не подключала, то ли его вообще тогда не было — не помню. Перед отправкой домой решила глянуть баланс. Вывела цифры на чек и как-то не так посмотрела, подумала, что у меня 1500 рублей осталось. Ну, нормально, подумалось мне тогда. Даже деньги остались. А спустя примерно полгода решила на карту деньги закинуть. Смотрю баланс в банкомате, а там 15 000! А не полторы, как мне казалось. Вот это был очень приятный сюрприз тогда. © Подслушано / Ideer
- У друга в воскресенье день рождения. На вопрос о подарке тот ответил, что предпочтительнее деньги. Ладно. С определённого момента неподписанные подарочные открытки, в которых мне дарят деньги, не выкидываю, а передариваю. Стал перебирать: этот детский, этот с цветами, этот тоже не подойдет, а вот этот! Разворачиваю, чтобы деньги положить, а там 10 тысяч. Да уж, это тебе не в зимней куртке забытую сотку найти. Приятно. © POPCORN1226 / Pikabu
- Все мы находили в зимних вещах забытые деньги в кармашках. Иногда находка очень радовала, но сегодня моя забывчивость достигла предела. Разбирая старые бумаги в тумбочке, я нашла 30 тысяч, давно мной мысленно куда-то потраченные. © Подслушано / Ideer
Нашел странную монетку в потайном кармашке, пришитом с внутренней стороны моих джинсов
Эти джинсы были у меня пару лет, и все это время я чувствовал, будто в кармане лежит монета в 2 доллара. Но как ни пытался — достать ее не мог и вообще не понимал, как она туда попала. Несколько дней назад джинсы окончательно пришли в негодность, и я решил, что перед тем как выкинуть их, все-таки достану ту «монету». Я взял ножницы, сделал надрез, достал «монету», но вместо двухдолларовой монеты оттуда выпал странный жетон, больше напоминающий какой-то амулет.
- Это тайский буддийский амулет. Скорее всего, кто-то вшил его в карман, чтобы он приносил владельцу удачу. © Unknown author / Reddit
- Такое обычно называют «Буддой». В каждом храме (вате) в Таиланде есть монах, достигший просветления, и он отливает подобные амулеты. Многие буддисты носят их на шее. © Quey / Reddit
Кольцо, найденное в сумке из секонд-хенда
На выходных ходила по секонд-хендам и нашла это кольцо в кармане сумки, которую купила. На нем стоит проба «18к». Похоже, это желтое золото с аметистом — возможно, ручная работа.
Разочарование обернулось удачей
- Однажды я купила недорогую винтажную куртку на eBay — продавец уверял, что она новая и ни разу не надевалась. Но пришла вся грязная, с явными следами после вечеринки. Я написала продавщице, чтобы пожаловаться, а она только нагрубила. Призналась, что носила ее несколько раз, но заявила, что теперь это «моя проблема».
Я решила постирать куртку и посмотреть, что будет. Когда вывернула карманы, нашла 50 фунтов (гораздо больше, чем заплатила за нее). Куртка отлично отстиралась, до сих пор ее ношу. И, конечно, я отправила продавщице фото идеально чистой куртки с купюрами сверху и подписью: «Спасибо!» © Leclairage / Reddit
Нашел классный пиджак из сырого шелка в секонд-хенде. Представьте мое удивление, когда в кармане оказался оригинальный ценник на 2950 долларов! Теперь чувствую себя настоящим франтом
Иногда счастье действительно лежит у нас в кармане — просто мы давно туда не заглядывали. Расскажите, а у вас в жизни бывали истории о подобных давно забытых вещах?