18 женщин, которые просто хотели устроить сюрприз любимым, но все пошло немного не плану

Иногда порыв устроить сюрприз оборачивается такой чередой нелепых случайностей, что хоть стой, хоть падай. Как будто включается особый закон подлости, который превращает радостную затею в комедию положений. Именно такие моменты, вопреки всему, зачастую становятся самыми теплыми воспоминаниями.