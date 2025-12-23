18 женщин, которые просто хотели устроить сюрприз любимым, но все пошло немного не плану

18 женщин, которые просто хотели устроить сюрприз любимым, но все пошло немного не плану

Иногда порыв устроить сюрприз оборачивается такой чередой нелепых случайностей, что хоть стой, хоть падай. Как будто включается особый закон подлости, который превращает радостную затею в комедию положений. Именно такие моменты, вопреки всему, зачастую становятся самыми теплыми воспоминаниями.

  • Решила подарить мужу на день рождения поездку в Узбекистан. Распланировала все до мелочей. На каждый день были расписаны подсказки-песни-шуточки, чтобы держать интригу до последнего. Двадцать дней все шло по плану, осталось буквально несколько дней. И тут мама угостила нас пловом. А я ляпнула: «Мы же и так плова объедимся в Узбекистане!» Блестяще! Мои рыдания длятся до сих пор. © anna_nova_ya
  • Как-то решила устроить мужу сюрприз и встретить его с тренировки в красивом романтичном наряде. Стук в дверь. Бегу открывать, стуча каблуками. Глазка на двери нет. Благо, додумалась спросить: «Кто там?» И тут вдруг из-за двери женский голос: «Это ваши соседи. У вас зажигалки не найдется? Нам свечу на торте зажечь». Отвечаю, что сейчас поищу! Ну и побежала, спотыкаясь, переодеваться и искать им зажигалку, а то в таком виде дверь открыть было бы неловко. © lika_fonseca
  • Вчера испекла яблочный пирог, украсила дом шариками, натирала полы с хвойным маслом, жгла ароматические свечки. В общем, делала все, чтоб в доме была праздничная атмосфера и получился приятный сюрприз — у мужа день рождения. А соседи варили какую-то тухлую капусту. Угадайте, чей запах победил?! © Истории из жизни / VK
  • Моему парню нравятся рыжие. А я от природы шатенка. Решила сделать сюрприз любимому и перекрасилась в рыжий цвет, сделала челку. Сделала яркий макияж, надела новое платье и пошла туда, где у него была назначена встреча с одноклассниками. Он об этом не знал. И вот села за стойку, выглядываю моего. И тут это чудо плывет в мою сторону и... пытается со мной познакомиться. Начинает клеить вовсю, но вдруг его глаза округляются, и он выдает: «Блин, зая, это ты. Я тебя не узнал». © Cool story / VK
  • Хотела сделать милый сюрприз: заказать парню вкусный обед в ресторане и отвезти ему в перерыв. Что могло пойти не так? Сперва опоздал автобус до ресторана, но я еще успевала. Потом опоздал тот, что должен был отвезти меня от ресторана к парню. Когда мы договаривались о встрече, у меня разрядился телефон. Мне потребовалось почти 45 минут, прежде чем я наконец-то встретилась с парнем. К тому времени я сама уже опаздывала на работу на 20 минут. Отдала ему еду, извинилась за неразбериху и убежала. © throw_far_away68 / Reddit
  • На день святого Валентина мы с мужем оказались в разных городах. Я не могла оставить его без сюрприза, поэтому в день праздника заказала ему в номер отеля набор его любимых пончиков с разными вкусами. Доставка должна была быть днем, но утром мне позвонили и сообщили, что у них аврал, закончились ингредиенты. Сильно расстроилась, позвонила мужу. Поздравила, сказала, как сильно его люблю, рассказала про пончики... Он меня тоже поздравил, наговорил комплиментов. А потом скинул фотку, как ему сообщили, что цветы мне тоже не доставят, так как у них закончились красные розы! Вот такой у нас праздник был... © Не все поймут / VK
Алина
5 минут назад

Ну если в проблеме с ингредиентами хоть какая-то логика есть, то почему вместо красных не доставить другие по согласованию?

-
-
Ответить
  • Рассталась с парнем полгода назад и больше всего на свете хотела его вернуть. Решила написать мелом весь текст песни Coldplay «Warning Sign» на асфальтовой дорожке, где он ходит. Оказалось, что написать каждую букву так крупно, как я хотела, занимает кучу времени. В итоге я плюнула и писала второй куплет уже раза в два мельче, чем первый. © lamzydivey / Reddit
  • Когда я училась в 11 классе, у меня были отношения на расстоянии с парнем. Мы жили примерно в семи часах езды друг от друга, поэтому виделись редко. В годовщину наших отношений я планировала поехать к нему, чтобы сделать сюрприз. Выехала очень рано утром и фотографировала всю дорогу. Идея заключалась в том, что за последние 30 минут поездки я буду отправлять ему фотографии по порядку. На последней буду я, стоящая перед его домом. А затем я постучу в его дверь. Я доехала до его дома и отправила ему фотографии. В ответ он прислал мне только фотографию, где он стоит перед моей дверью с букетом роз и подарком. Это было мило, но так обидно! © oooooohxsnap / Reddit
  • Решила сделать новоиспеченному парню на день рождения необычный подарок — подарить сову-сипуху. Не просто взять и вручить ему птичку, а заказать сертификат от фирмы, которая предлагает брать под опеку диких животных. Выбрала сову женского пола и добавила к сертификату подпись «от твоей новой девушки». Настает день рождения любимого. Приходит сертификат, торжественно заявляющий, что он теперь опекун совы. Смотрим как ее зовут, а там имя его бывшей! Даже дата рождения совпадает. Взяла и подарила парню живое напоминание о предыдущих отношениях! © LadyWhiteadder / Reddit
  • Поссорились с парнем. Чтобы извиниться, на следующий день я распечатала кучу милых и смешных мемов и приклеила их к окну его комнаты в общежитии. Написала ему сообщение, попросила посмотреть в окно. Он: «Не понял». И тут до меня доходит — это было не то окно! Я возилась с чужим окном. И, наверное, сильно напугала жильцов. Когда я объяснила своему парню свою ошибку, и мы поспешно пошли снимать бумажки с окна. Шторы там были открыты, упс. © OurChoicesMakeUs / Reddit
  • Попыталась приготовить суши для парня. Ничего не вышло. Ладно, думаю, заверну начинку в листья салата. Салата не оказалось. От отчаяния купила кудрявую капусту, но прожевать роллы из нее было невозможно. В итоге все просто нарезала и приготовила свое фирменное блюдо «Это должны были быть суши», которое теперь стало нашей традицией на День святого Валентина. Еще в моем меню есть такие блюда, как «Ошметки омлета на тарелке» и «Два бутерброда с сыром, один из них горелый». © Megalon84 / Reddit
  • Когда я приехала к парню в гости, то купила цветы и усыпала лепестками его кровать. Я очень люблю розы, поэтому для меня это был очень милый жест. С тех пор мы дважды переезжали, но я до сих пор нахожу кусочки лепестков. Не говоря уже о том, что парень чуть не сломал пылесос, когда пытался от них избавиться. © RoseOwls / Reddit
  • Подруга решила сделать приятное своему парню — набить тату с его именем на плече, ближе к лопатке. Вечером, показывая возлюбленному свежую татуировку, она никак не ожидала такой реакции: истерический смех. На плече у нее красовалось гордое «Веталий». Она тут же помчалась на разборки к «мастеру» — их общему знакомому. На вопрос, почему именно «Веталий», тот искренне удивился: «А как еще? Его же все пацаны Веталь зовут». С тех пор прошло 15 лет. Они женаты, а тату так и оставили — как семейную реликвию. © Подслушано / Ideer
  • На Валентинов день написала письмо парню, в которого была влюблена. Подписалась как «Тайная поклонница» и оставила в его шкафчике. Смотрю украдкой — открывает, читает... И тут вдруг он подходит ко мне и говорит с горящими глазами: «Ты глянь! Думаю, это от Анжелины. Она хочет со мной встречаться!» Анжелина — это его бывшая. В общем, они снова сошлись. © Its402am / Reddit
  • Заранее заказала бенто торт мужу на день рождения, решила устроить сюрприз. Полночь, открываю коробочку с тортом, а там нет свечки! Что делать? И вот бужу я мужа. Он глаза открыл и аж подпрыгнул. Стою я над ним, держу торт, а в другой руке у меня огромная свеча, которая лежит у нас на случай отключения электричества. И говорю: «Давай, загадывай желание».
    © a_a_******
  • Отмечаем день рождения парня в кафе. Подходит официанточка к моему парню и что-то ему на ушко шепчет. Он ей тихонько ответил, а потом как давай угорать. Девушку всю перекосило, она убежала. Мы наперебой: «Что? Что она сказала?» А он, продолжая ржать: «Она спросила, у кого из нашей компании день рождения, чтобы вынести ему торт со свечками!» Вот и надо же было из восьми человек выбрать именно его! Сделала парню сюрприз, блин.
  • Отправила ребенка к бабушке, а сама решила сделать мужу сюрприз. Мы вместе уже семь лет, бытовуха заела. Накрасилась, волосы уложила. Туфли, наряд, все такое. Слышу — дверь открывается. Выхожу, включаю «взгляд кошки». Муж на меня посмотрел, замер и выдает: «Лесь, что-то случилось? Все в порядке? Или ты уходить от меня собралась? Тебе вообще удобно в этом всем? Может, лучше наденешь ту свою плюшевую пижамку?» Не такой я реакции ожидала, конечно. © Рабочие истории / VK
  • Пошла в душ. Пока мылась, муж взял мой телефон, хотел ответить на звонок курьера. Влетает ко мне со скандалом: «Что за куча переписок с непонятными мужиками у тебя?» Едва смогла слово вставить. А потом он очень извинялся, когда узнал, что я готовила ему сюрприз на 30-летие: вечеринку со всеми друзьями и родственниками. А «непонятные мужики» — это, блин, его же друзья, которых я собирала на вечеринку. К слову, это первая ревность со стороны мужа за 10 лет брака. И мне даже немного приятно было, раньше думала, что он совсем меня не ревнует. Жалко только, что сюрприза не будет, но надеюсь, что наша вечеринка получится веселой и классной! © Не все поймут / VK

