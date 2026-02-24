18 ярких доказательств того, что новая работа — это всегда приключение

работала в компании, которая производила и продавала некое оборудование, чтобы рассчитать для клиента стоимость необходимо было владеть минимальными знаниями физики, математики, генеральный лояльно относился к кандидатам, считал, что можно обучить. Устроился к нам чел по образованию переводчик, на фрилансе переводил, репетиторством занимался, но вот решил в найме в штате поработать, сказал, что справится. ОК. Ему дали обучающую литературу, список вопросов, которые нужно задать клиенту для КП, сидит, вроде, разбирается. На следующий день начал то мне, то инженеру задавать одни и те же вопросы, целый день мы одно и то же по кругу гоняем, шеф спрашивает меня "как он", я честно говорю, что как будто ему тяжело дается, шеф с ним начинает общаться, он ему радостно: "мне все нравится, я все понял, вот считаю пример", в обед подошел к кадровику, сказал, что его отправили в торгово-промышленную палату и для пропуска ему нужен паспорт и трудовая, забрал трудовую и больше мы его не видели. Чтобы понять генерального: на НГ заказали Деда Мороза со Снегурочкой, весной к нам пришел устраиваться дед мороз (по образованию технолог швейного производства) "потому что он парень активный, кому хочешь что хочешь продаст", но, к сожалению, парень споткнулся на умножении/делении