Никогда не поверю, что у Актоты или Жаната такой диалог впервые в жизни случился. После первого раза любой из них запомнил бы, что во избежание недоразумений представляться следует, начиная со слов "Меня зовут", и всё, проблема решена.
18 ярких доказательств того, что новая работа — это всегда приключение
Знакомство с новыми людьми, переживания из-за непривычного офисного уклада, шуточки от коллег — пожалуй, каждый из нас проходил все это в первый рабочий день. Зато потом в нашей коллекции забавных историй появляется еще пара-тройка баек. Например, о «неправильно» помытой кружке или заботливой маме, которая принесла дочке на работу домашнюю еду.
- Подхожу к коллеге: «Давай знакомиться?», а она мне: «Давай! А кто ты?» Я отвечаю: «Света, а ты?» Она снова: «А кто ты?» Говорю, что с ними буду работать. Она закатила глаза и вышла, а остальные пополам сложились от смеха: «Света, ты не поняла! Она все это время говорила, что ее зовут Актокты. Это казахское имя такое». Вот так мы и познакомились.
- Я в свои 22 года впервые устроилась на работу. Пыталась совмещать с универом и договорилась на половину рабочего дня в офисе. Собеседование прошла, меня взяли. Я сильно переживала, а мама моя — еще больше. В первый рабочий день я сосредоточенно сидела за компом. И тут ко мне подходит шеф и с удивленным видом протягивает контейнер с едой. Сказал, что у офиса караулила какая-то женщина. Попросила не обижать ее дочку и передать блинчики на обед, а то я на нервах даже не позавтракала. © Не все поймут / VK
- В нашем заведении общепита кухня годами посмеивалась над новенькими: отправляли искать зарядку для микроволновки или фреш из березы. Как-то захожу на кухню, вижу новенького и говорю с серьезным лицом: «Срочно нужен килограмм очищенной клубники». Он приносит обычную. Я говорю: «Не пойдет. Нужно вытащить каждое семечко».
Все это слышит владелица заведения, которая не в курсе наших шуток. Она тут же звонит шеф-повару, подключается управляющий: «Почему нет очищенной клубники?» В итоге собирают всех. Выясняется, что это была шутка. Всех руководителей лишают премии на месяц. Зато с того дня кухня больше никогда не смеялась над новенькими. © anvar.bartender
Я не поняла, девушка пришла устраиваться на работу или мама привела её в детский сад? "Мама попросила не обижать её дочку и передать блинчики на обед", и это девушка в 22 года?! 🤦♀️
- Устраивался к нам один парень на работу. Две недели проходил комиссию и оформлялся. Вышел. До начала работы ему выделили шкафчик и спецовку. Пришел он к 8 утра, спросил, где у нас туалет, и пропал. Оказалось, что ему позвонили со старого места трудоустройства, сказали, что работать некому и попросили вернуться к ним. У нас он отработал от силы 1-2 минуты, а потом охрана сказала, что он вышел с территории. © Raynon90 / Pikabu
- В первый рабочий день попили с коллегой чай. Я помыла посуду. И тут коллега кричит: «Ты какой губкой помыла мою кружку?!» Оказывается, это была губка для раковины. А нужная лежала в закрытом контейнере. Но самое интересное началось позже. Когда я заглянула на полку с кружками и чаем, там меня ждали археологические находки: остатки еды и ощущение, что эта полка живет своей собственной экосистемой. Вывод простой: показная брезгливость и настоящий порядок — это, как оказалось, две большие разницы. © qu__d
работала в компании, которая производила и продавала некое оборудование, чтобы рассчитать для клиента стоимость необходимо было владеть минимальными знаниями физики, математики, генеральный лояльно относился к кандидатам, считал, что можно обучить. Устроился к нам чел по образованию переводчик, на фрилансе переводил, репетиторством занимался, но вот решил в найме в штате поработать, сказал, что справится. ОК. Ему дали обучающую литературу, список вопросов, которые нужно задать клиенту для КП, сидит, вроде, разбирается. На следующий день начал то мне, то инженеру задавать одни и те же вопросы, целый день мы одно и то же по кругу гоняем, шеф спрашивает меня "как он", я честно говорю, что как будто ему тяжело дается, шеф с ним начинает общаться, он ему радостно: "мне все нравится, я все понял, вот считаю пример", в обед подошел к кадровику, сказал, что его отправили в торгово-промышленную палату и для пропуска ему нужен паспорт и трудовая, забрал трудовую и больше мы его не видели. Чтобы понять генерального: на НГ заказали Деда Мороза со Снегурочкой, весной к нам пришел устраиваться дед мороз (по образованию технолог швейного производства) "потому что он парень активный, кому хочешь что хочешь продаст", но, к сожалению, парень споткнулся на умножении/делении
- Мой первый день на нынешней работе в качестве официанта в ресторане выдался очень напряженным. В то воскресное утро сразу начался час пик. Три дня спустя один из менеджеров сказал мне: «Если ты пережил воскресенье в свой первый рабочий день, то выдержишь что угодно». © totallyteejay / Reddit
- Я однажды на новом месте работы на компьютере совместного пользования корзину очистила — она реально забитая была. Кто же знал, что в корзину наша особо одаренная работница складывала нужные файлы. В общем, я не стала сознаваться. Сказала, что корзина сама очищается после определенного периода. Прокатило. © Sarin / Pikabu
Мне бы даже в голову не пришло в первый рабочий день на компьютере общего пользования чистить корзину. Она для того и существует, чтобы файлы удалялись не с концом. Позже, когда уже понятно будет, кто на этом компьютере работает, что делает и как часто и кто за него отвечает — может быть, и чистила бы.
- Работаю на производстве колбасы. Рассказали мне байку про человека, который устраивался незадолго до моего прихода. Начальник ему провел краткий инструктаж и повел показывать производство. Они успели дойти только до дефростерной — это место, где размораживают сырье. Человек остановился и сказал: «Извините, но я тут работать не буду». Пошел переодеваться и ушел домой. Все. Было 10 часов утра. © Yaz23 / Pikabu
- Моя свекровь покупала ресторан и попросила меня устроиться туда, чтобы посмотреть, что там творится. Она сказала мне название, я нашла это заведение в Интернете и пришла туда в 6 утра. Сотрудницы выглядели немного растерянными, но впустили меня и дали поработать. Через пару часов одна из них подошла ко мне и сказала: «Вы, наверное, должны быть в другом ресторане». Оказалось, что на некотором расстоянии друг от друга находились два совершенно разных ресторана с одинаковым названием. © damasu950 / Reddit
- Меня позвали на собеседование в крупную ИТ-компанию и предложили позицию младшего специалиста в бухгалтерии. Так вот, там требовали обращаться друг к другу не по имени или фамилии, а по никам: мол, нужно забрать акты выполненных работу у Намирии и отнести Босс007. И последнее: если ноутбук был без активности больше 15 минут, на нем появлялось всплывающее окно с просьбой указать причину отсутствия на рабочем месте. Отработала 4 часа, отпросилась и на следующий день уволилась. © neskazhinskaya / Pikabu
- В первый же рабочий день на мою подругу налетела главбух: «Настя, а ты живешь рядом с рынком? Будешь покупать мне рыбу. Она там дешевая». И понеслось: «А ты с кем живешь? А квартира своя?» И самый сок: Настя едет на работу, раздается звонок и главбух выдает: "Ты уже подъезжаешь? Жалко. Я хотела, чтобы ты мне на рынке еще кое-что взяла. © CapitanEnot / Pikabu
Я человек вежливый и культурный, но сразу бы заявила такому главбуху, что она может всё, что хочет покупать себе сама, а я на работу прихожу работать. Жаль, что Настя не поставила её сразу на место.
- Пока искала работу, обзвонила кучу компаний. В какой-то момент мне перезвонили и предложили выйти на работу. В назначенный день прихожу в офис, говорю, что у меня первый рабочий день, называю должность — меня проводят на место, дают бумаги на подпись и подкидывают задачи. Я уже втянулась, как вдруг раздается звонок. Мне звонили из той компании, куда меня действительно взяли. А я, оказывается, заявилась в другую фирму — туда, где раньше проходила собеседование, но мне отказали. Самое смешное, что здесь условия оказались лучше и зарплата выше. В итоге вышло, что я просто зашла, сказала, что работаю здесь, и меня приняли без лишних вопросов. Вот так уверенность в себе помогла мне случайно устроиться на работу мечты. © Не все поймут / VK
- Пришел я в ресторан. Пока выбирал еду, заметил, что парнишка-официант сильно волнуется. Через какое-то время он подходит ко мне принять заказ, я не выдержал и поинтересовался, что стряслось. Он признался, что давно хотел устроиться именно в этот престижный ресторан, сегодня у него первый рабочий день, за ним наблюдает администратор. Я проработал в похожем ресторане почти 10 лет. Почему бы и не помочь? Пока паренек принимал мой заказ, я дал ему пару толковых советов, указал на ошибки, а когда он принес еду, еще немного фишек и лайфхаков подсказал. К концу вечера парень аж расцвел и просто порхал по залу с легкой улыбкой и уверенностью в глазах. Как же все-таки приятно кому-то передавать свои знания и потом видеть этот рост. © Палата № 6 / VK
- Устроилась официантом в сетевой ресторан. Примерно на второй день мне сказали, что надо пересчитать рафинад. Там был тростниковый сахар и обычный белый. Они еще вперемешку были. Надо было вынуть их разделить и посчитать. Я посчитала кусочки в одной сахарнице, на второй поняла, что надо мной смеются, но виду не подают. Сушисты, другие официанты и повара все говорили, мол, считай давай. Я сказала, что не буду — и точка. © iza.djo
- Первый день на новом рабочем месте. Коллектив встретил меня дружелюбно и познакомил с традициями, которые приняты у них уже много лет. Утром все ребята собираются на кухне, заваривают кофе и делятся исключительно хорошими новостями. Это так заряжает позитивом! Мы обсуждаем лишь хорошие события и в приподнятом настроении приступаем к работе. Кто не поделился хорошей новостью — моет посуду за всеми. © Не все поймут / VK
- У нас есть девочка на работе. Ей при трудоустройстве никто ничего нормально не объяснил. Мне ее так жалко стало, я сама после работы ей написала, предложила помочь. Сели и час разбирали то, в чем я уже разобралась. И она вроде поняла. Пусть я тоже новенькая, и не ее наставник, но решила, что научу ее. Надеюсь у нее получится. © lol__wasserschwein
- Мой первый рабочий день в фастфуде совпал с проведением Суперкубка. Заведение было так переполнено, что невозможно было разглядеть обеденный зал. Я начал принимать заказы, толком не зная разницы между куриным бедром и грудкой. Следующие 6 часов я лез с вопросами к коллегам и постоянно мешал им. Они носились как угорелые, крича поварам, чтобы те готовили побольше еды, а работникам кухни приходилось постоянно проверять заказы, которые я кое-как скомпоновал. Я проработал там еще 9 месяцев, но ни разу не видел такого наплыва посетителей, как в тот первый день. © space_D_BRE / Reddit
- Сейчас зашла в кофейню, вижу — бариста просто красавчик. Высокий, татухи, взгляд с поволокой. Решила включить роковую женщину. Подхожу, смотрю ему прямо в глаза и низким томным голосом говорю: «Мне как обычно». Он смотрит на меня испуганно и шепчет:
«Девушка, я здесь первый день работаю, я не знаю, кто вы и что вы пьете. Пожалуйста, не смотрите так, я переживаю». © 40gyzkyz
Интересно, а вы помните свой первый день на работе? Он прошел спокойно или вы все же нашли приключения на свою голову? Вы всегда можете поделиться историями в комментариях к этой статье.
Комментарии
Я в 16 лет начала работать экономистом в банке. Сразу после школы, без профильного образования. Поступила в институт на вечерний, а там нужна справка с работы. Меня взяли, потому что управляющей отделением была мамина знакомая. Помню, мне принесли на проверку отчет с одного строительства, который банк финансировал. Там все было в стиле "мы старались, но у нас не получилось". Я исправила грамматические ошибки и отправила отчет дальше, на подпись генеральному, чтоб им премию выдали. На самом деле, они не виноваты, что там подземная река обнаружилась...
Человек никогда не ел курицу, если не мог различить куриное бедро и куриную грудку?