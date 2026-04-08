17 таких добрых историй, что их можно прикладывать к себе вместо подорожника

Я стояла на остановке возле жилого компплекса, когда там остановился автомобиль и водитель предложил бесплатно подвести всех, с кем ему по пути. Когда я спросила почему он так делает, он рассказал мне, что много лет назад заметил здесь беременную девчушку, сама маленькая, а пузо уже на нос лезет, стоит как воробушек под дождем — нахохлилась. Я ее предлагаю подвести, а она сесть стесняется, я говорит вся мокрая и сиденье вам промочу. Я в таком шоке был, что она целый час под ливнем простояла в шортах и футболке, а люди мимо проезжали и никто до меня не остановился, что теперь постоянно так подвожу людей, а недавно и мою беременную жену подвез какой-то мужчина и даже сумки ей помог донести до квартиры. Добро возвращается. Не стала ему говорить, что той девчушкой была я, а сейчас и я, и все мои друзья стараемся запускать такие бумеранги добра.