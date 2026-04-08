17 таких добрых историй, что их можно прикладывать к себе вместо подорожника
Бывают дни, когда начинает казаться, что мир окончательно очерствел, а люди забыли о простой любви и доброте. Но стоит лишь немного присмотреться, как реальность сама подкидывает сюжеты, пробивающие на слезу. Внезапная помощь от случайного прохожего, бескорыстная забота или вовремя сказанное доброе слово способны сотворить настоящее чудо.
Будучи мелкой, лет семь, посчастливилось мне найти во дворе тысячную купюру. Представляете, что такое 1000 рублей в этом возрасте? Бешеные деньги. Представила я себе эту кучу чипсов и лимонадов, которые можно купить, маме не сказала о находке, положила в карман и ушла восвояси. Чуть позже, когда вышла гулять, увидела нашу почтальонку, старушку тетю Галю, которая ходит по всему двору, и видно, что ищет что-то. На вопрос, не деньги ли она потеряла, сказала, что да, тысячу обронила где-то. Не позволила детская совесть ее в беде оставлять (хоть и соблазн потратить их на всякую дрянь был велик), вернула я деньги, она маме рассказала, мол, ребенок у вас честный растет, мамка повела в магазин и сказала: «Набирай чего хочешь», так что только в выигрыше осталась.
Папа у меня никогда особо не говорил «люблю». Вообще не из таких мужиков, которые про чувства болтают. Суровый, молчаливый, работал всю жизнь на заводе. Когда я уезжала учиться в другой город, он помог донести вещи до поезда, пожал руку и ушел. Не обнял, не сказал ничего. Мне тогда было обидно, если честно. Несколько лет прошло. Приезжаю как-то домой, роюсь на антресолях и нахожу коробку. Открываю, а там мои детские рисунки. Все до одного. Кривые солнышки, человечки с огромными головами, подписано моим корявым почерком «папе». Штук сорок, наверное. И все сложены аккуратно, как документы. Я стою и не понимаю, что чувствую. Потом спускаюсь вниз, а он сидит за столом, чай пьет. Я говорю: «Там рисунки мои нашла». Он пожимает плечами: «Ну и что». И отворачивается к окну. Но я уже знала, что он не камень.
Недавно нашла в закромах старую кассету с подписью «Сказки для Оли». Думала, там обычные записи из магазина, но включила — и замерла. На записи папа, которого нет уже десять лет, читает мне «Колобка». И в середине он прерывается, чтобы посмеяться над моим детским лепетом и сказать: «Ну ты и егоза, давай спи уже». Я слушала это и плакала, а потом почувствовала, что папа снова рядом и просто погладил меня по голове.
Муж потерял работу, мы оказались на мели. От безысходности я пошла ухаживать за одинокой пожилой соседкой. Платила она копейки, но я из кожи вон лезла и все делала на совесть. Но удача улыбнулась там, где мы ее не ждали. Как-то соседка попросила плотно закрыть дверь и выдала: «Настюш, ты столько времени для меня стараешься. У меня сын за границей, совсем про мать забыл, а я для него всю жизнь копила. Раз его рядом нет, бери из заначки сколько нужно, у тебя семья!» У меня аж слезы навернулись. Я взяла совсем немного — ровно на специальные курсы для мужа. И представляете, через три месяца та самая фирма, где он учился, взяла его к себе в штат! Добро всегда возвращается.
Работаю в бизнес-центре рядом с жилым домом и часто вижу и здороваюсь с жителями. Живет в этом доме приятный мужик с семьей (работал в налоговой, но никто этого не знал). И живут они крайне бедно, едва сводят концы с концами. Однажды он подошел и предупредил, что конкуренты заказали на нас проверку. Эта информация нас очень спасла, но мужик через месяц попал под сокращение. Добро мы помним, и теперь он у нас работает начальником отдела безопасности. Мы довольны, и он зарплату получает хорошую.
Сегодня зашел в обычный магазин у дома. Передо мной стоял мужчина с дочкой, года 4. Она тихо держала в руках йогурт, шоколадку и спросила: «Пап, можно?» Он посмотрел на ценники, потом на нее: «Давай что-то одно выберем». Она на секунду замерла и аккуратно положила шоколадку обратно. На кассе оказалось, что ему не хватает совсем немного. Он начал пересчитывать мелочь, и в этот момент девочка сама убрала йогурт: «Пап, давай потом». Я не выдержал, подошел и предложил купить ей все, что хочет. Он сначала растерялся, потом долго благодарил. И девочка так была рада и попросила с ними дойти до дома, мол она подарит кое-что мне. Мы прошли пару дворов. И вот там все стало на свои места. Старый дом, обшарпанные стены, пустой двор, ничего не было. Девочка забежала внутрь, потом выглянула в дверь и улыбнулась мне и сказала ждать, и подарила шарик. Даже не знаю, как и описать все это.
У меня брат старший с женой познакомился в магазине. Она покупала мороженое. Он сначала купил ей от себя. А когда она ушла, он выкупил 20 штук этого мороженого и оставил продавщице номер с запиской на случай, если она захочет познакомиться с ним. Когда она пришла, продавщица честно и без обмана отдала ей все это добро, а потом гуляла на их свадьбе.
На кассе самообслуживания услышал, как маленькая девочка говорит маме, мол, надо показать чек и тогда дадут игрушку-брелок. Мама ей ответила, что у них в чеке недостаточная сумма для обмена на игрушку, и я решил использовать свой чек для этого. Стою такой взрослый 37-летний перед работницей магазина и говорю: «Дайте игрушку в обмен на чек». Счастью девочки не было предела, а мне это ничего не стоило.
Самая добрая соседка. Все началось с того, что она попросила ей помочь, когда мне было лет 25 — 28, у нее постоянно ломался телефон. Она все время просила о помощи, и я помогал. Ничего сложного. Теперь у меня вареники с картошкой в масле и вареники с капустой.
Гуляли с сыночком в парке, как вдруг налетели тучи, и начался ливень. Вызвала такси, ждать 8 минут. Пока стояли, я вся промокла, благо, сына укрыла своей курткой. Время прошло, а такси подъехало не туда. Ливень усилился, я уже не знала, что делать. И тут чудо. Машина проезжала мимо, водитель нас увидел, специально развернулся и подъехал к нам. Довез до дома и отказался брать деньги. Просто так. По-доброму. Спасибо тебе, незнакомец. Пусть твое добро вернется тебе в 100-кратном размере.
Мой день рождения попал на рабочий день, я была в универе. Дата не круглая, но я всегда любила этот праздник, поэтому и в этот раз с нетерпением ждала поздравлений. Выхожу, значит, из универа, чтобы пойти на остановку, а возле входа стоит мой брат в охапку с огроменными розами! И красавец такой, что глаз не отвести! Подходит ко мне медленно и передает все добро в руки. Все девчонки завидуют, охают и ахают, а я могу думать только про то, что он приехал из другого города ради меня и стоял тут, ждал, чтобы сделать мне приятное. Поздравление явно удалось.
*стоит мой брат в охапку с огроменными розами*. Так пишет человек, получающий высшее образование. Н-да...
Мой классный руководитель знал, что у нас в семье туго с деньгами. Я тогда только и мечтала о пирожках из столовки, но купить не могла себе позволить. И вот с пятого класса я стала находить в своем рюкзаке вкусняшки: то пирожок, то какую-нибудь булочку, а к ним записку с добрыми словами. Сначала думала — кто-то из одноклассников, потом по почерку поняла, что это он. Да и ребята пару раз замечали, как он аккуратно кладет. Жду, когда вырасту, встану на ноги и смогу отблагодарить его за все это добро.
Шла с работы грустная — уволили ни за что. Вдруг на остановке ко мне подошел мальчишка лет семи, серьезный такой, и протянул мне свою ладошку. Смотрю, а там лежит обычный гладкий камушек. Посмотрел парнишка на меня и с улыбкой выдал: «Нате, он волшебный. Мне когда страшно или грустно, я его тру — и все проходит. Вам он сейчас нужнее». Я сжала этот камушек, и, верите или нет, пока доехала до дома, страх просто испарился
Весь этот год устраиваем с дочкой «охоту на бабушек». Даже не представляла, что это дело так захватит и будет приносить столько радости и душевности в мою жизнь. Каждый поход в магазин мы набираем свою тележку и начинаем глазеть. У прилавков обязательно найдутся бабушки, которые долго смотрят на банку с горошком, селедку, фрукты и проходят мимо только с самым необходимым. Берем с дочкой те самые продукты, бежим на кассу, я еще всегда сахар беру или масло хорошего. И вылавливаем бабушек у выхода. Столько счастья, непонимания и искренней благодарности в глазах, что свои мелкие проблемы забываются мигом! Это уже просто стиль жизни. Добро, которым я заразилась и теперь делюсь со всеми. На охоту «подсадила» многих подруг в разных городах.
Я стояла на остановке возле жилого компплекса, когда там остановился автомобиль и водитель предложил бесплатно подвести всех, с кем ему по пути. Когда я спросила почему он так делает, он рассказал мне, что много лет назад заметил здесь беременную девчушку, сама маленькая, а пузо уже на нос лезет, стоит как воробушек под дождем — нахохлилась. Я ее предлагаю подвести, а она сесть стесняется, я говорит вся мокрая и сиденье вам промочу. Я в таком шоке был, что она целый час под ливнем простояла в шортах и футболке, а люди мимо проезжали и никто до меня не остановился, что теперь постоянно так подвожу людей, а недавно и мою беременную жену подвез какой-то мужчина и даже сумки ей помог донести до квартиры. Добро возвращается. Не стала ему говорить, что той девчушкой была я, а сейчас и я, и все мои друзья стараемся запускать такие бумеранги добра.
У меня насобиралось много вещей, которые я уже давно не ношу. Среди них и брендовые, и масс маркет. Подружка подала идею выставить это все на сайте, где люди продают разные ненужные товары. Загрузила фотки, описания, хотела потом вырученные деньги куда-то пожертвовать. А потом поняла, что можно сделать куда более доброе дело. Моя тетя работает много лет в интернате, там воспитывается много девочек. А у меня как раз разные платья, кофты, джинсы, которые подойдут подросткам, я сама небольшого роста. Сложила все это добро по пакетам и повезла. Девчонки радостно разбирали вещи, радовались, будто подаркам на Новый год. Рассматривали сумочки, мерили все. Мне так стало тепло на душе, что вещи точно принесут пользу, поняла, они попали в нужные руки.
Сегодня зашла в супермаркет снять деньги. На входе стояли волонтеры акции «корзина доброты», предназначена акция для поддержки людей в сложных жизненных ситуациях. Скромненько купила гречку и печенье, все-таки, любая помощь важна. Вижу, что большущая тележка заполнена до верха продуктами. Чуть не заплакала от того, что людям не все равно, и от того, как много вокруг нас тех, кто нуждается.
А здесь 15 историй о том, что семейное счастье — это умение смеяться вместе