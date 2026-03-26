15 начальников, с которыми даже понедельники в радость

На прошлой работе мой начальник без каких-либо возражений принимал объяснение «Я проспал». Бывало, что я и на два часа опаздывал, так как не слышал будильник. Но он никогда по этому поводу не ругался, потому что и сам регулярно не слышал свой. Вообще, он был человек придирчивый, за любую мелочь мог устроить разнос так, что хотелось уволиться. Однако «проспал» — волшебное слово, которое могло усмирить его пылкий нрав. Но обманывать его не стоило, так как он на раз понимал, действительно ли ты проспал или просто выдумываешь оправдание. Не знаю, как он это делал, но у него в этом был большой опыт. Везение закончилась где-то через полгода, потому что он достал вышестоящее руководство. И его уволили за то, что он регулярно опаздывал.