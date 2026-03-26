У нас иногда можно попросить удаленку. При этом руководитель просит "хотя бы время от времени поглядывать в почту, вдруг что-то срочное", а не срочное можно оставить и на потом. Т.к. зачастую человеку действительно нужна передышка, а потом он с другим уже настроением сделает 3-дневную работу за полдня
15 начальников, с которыми даже понедельники в радость
Мы привыкли, что начальник — это строгий человек в костюме, который требует отчеты «вчера» и хмурится при виде чашки кофе на столе. Но иногда система дает сбой, и в кресло руководителя садится человек с потрясающим чувством юмора и огромным сердцем.
Наш начальник обожает мотивирующие цитаты. Каждое утро он присылает в общий чат что-нибудь вроде «Успех — это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота». Сегодня он опоздал на совещание на сорок минут. Приходит, виновато улыбается и говорит: «Ребята, жизнь — это не цитаты из интернета! Иногда можно и поспать подольше». Мы переглянулись, и кто-то тихо добавил: «Вот это настоящая мудрость...» Начальник рассмеялся, а мы теперь ждем, какую цитату он пришлет завтра.
На прошлой работе мой начальник без каких-либо возражений принимал объяснение «Я проспал». Бывало, что я и на два часа опаздывал, так как не слышал будильник. Но он никогда по этому поводу не ругался, потому что и сам регулярно не слышал свой. Вообще, он был человек придирчивый, за любую мелочь мог устроить разнос так, что хотелось уволиться. Однако «проспал» — волшебное слово, которое могло усмирить его пылкий нрав. Но обманывать его не стоило, так как он на раз понимал, действительно ли ты проспал или просто выдумываешь оправдание. Не знаю, как он это делал, но у него в этом был большой опыт. Везение закончилась где-то через полгода, потому что он достал вышестоящее руководство. И его уволили за то, что он регулярно опаздывал.
Каждое утро я отвожу детей в школу, а потом еду на работу по шоссе. Иногда, бывает, опаздываю из-за пробок. Один из моих коллег постоянно ко мне придирался по этому поводу и поднимал шум. Но я всегда остаюсь после работы, чтобы наверстать упущенное, если прихожу чуть позже. Мой нынешний начальник заметил, как этот коллега надо мной насмехался. И в одно прекрасное утро он просто поворачивается ко мне и такой: «Давай договоримся: теперь ты приходишь к девяти, а не к половине девятого». На следующее утро я прихожу в 8:40. Начальник подходит ко мне и к тому коллеге, который надо мной подтрунивал, и с улыбкой говорит: «Смотри-ка, а ты уже на двадцать минут раньше».
На работе начальник решил понизить уровень стресса и сделать атмосферу в офисе приятнее. Мы сначала подумали, что будут какие-то встречи, рефлексии; может, отпуск кому-то дадут, но не угадали. Через пару дней у каждого на столе была игрушка-осьминог, которая с одной стороны улыбалась, а с другой грустила. Никто ничего не понял. Но нам объяснили, что этот осьминог должен показывать наше настроение. Если, например, мы раздражены или злые, то игрушка тоже должна быть повернута такой стороной. Это сделали для того, чтобы мы не срывались друг на друга и не получали негатива во время беседы. Не поняла еще, рабочая ли это схема, но выглядит очень и очень забавно.
Приехал на работу, а настроя рабочего нет, не хочу работать. Здоров, не болею. Подошел к руководителю:
— Александр, отпусти домой. Не могу сегодня работать. Не болею, просто нет настроя рабочего.
— Ладно, иди. Может, отпуск нужен?
— Не надо, у меня в августе.
— До понедельника отдыхай, табель закроем рабочими днями. Должен будешь.
— Спасибо, Александр.
Приехал домой, лег спать. Прямо днем. Отключил телефон и голову.
После шумной вечеринки у меня дома я проснулся и должен был бежать на работу. Нужно было всего-то найти нормальную, целую пару носков. Что я только не нашел... Старую школьную тетрадь, любовные письма, друга, который в ванной спал. Но найти пару носков так и не удалось. Пошел на работу в одном черном и в одном белом. На конференции начальник никак не мог выбрать руководителя проекта, потому что и я, и другой коллега отлично поработали в этом месяце. Но он увидел, что у меня разные носки, и сказал: «Выберу все-таки тебя, Сережа, видно сразу — креативная личность!»
Начальник у меня мировой мужик. Но есть у него странноватая привычка. Сидим в кабинете с тремя другими девчонками. А он открывает резко дверь, залетает в кабинет и выдает: «Так, дамы, а чего сидим, кого ждем? Работы, что ли, много? А дома работа, мужья, дети не ждут? А ну бегом по домам!» И все равно, что еще 1-2 часа до конца рабочего дня. Вот просто у него хорошее настроение, и он решил нас отпустить пораньше.
Занимаюсь подработкой. Начальник заметил, что меня не было две недели, и спросил, все ли в порядке. А у меня как раз случилось расставание с первой девушкой (встречались полгода). В итоге мы с ним проговорили полтора часа. И это при том, что нам, казалось бы, сложно найти общий язык: мне 14, а ему 25.
Когда я сообщил начальнику, что нашел другую работу, он просто улыбнулся и повторил мне слова, которые когда-то сказал ему его собственный начальник при увольнении: «Хорошие люди уходят, потому что у хороших людей есть выбор. Я знал, что рано или поздно это случится».
Я в хороших отношениях со своим начальником, поэтому могу с ним свободно разговаривать обо всем. Иногда мне кажется, что он знает о моей жизни больше, чем мама. На днях он поинтересовался, не перегружена ли я работой, потому что я почти каждый день остаюсь в офисе после рабочего дня. Мы немного поболтали на этот счет, и я сказала: «У меня не слишком много заданий. Я остаюсь чуть подольше, чтобы поплакать, потому что мне грустно, а дома этого сделать не могу». Начальник улыбнулся и ответил: «Я в свое время был в похожей ситуации, но не плакал, а садился играть в игры. Только вот не на час, а на пол ночи...»
Несколько недель назад шеф отвез меня в Новый Орлеан и предоставил нам с моей девушкой несколько дополнительных дней бесплатного проживания в отеле, потратив свои деньги. А просто чтобы мы могли потусоваться там после нашей четырехдневной конференции по кейтерингу (которая сама по себе была отдыхом). В прошлом году это был Лас-Вегас.
Был у меня начальник. Строгий, злой. Мог нас всех собрать и отругать, но всегда по делу. Зато если приходил клиент и начинал голос повышать на кого-то из работников, начальник тут же выходил и вступался. Правда, если работник действительно был виноват, то потом получал от него словесных а-та-та — уже в кабинете. Вспомнил я это, потому что он недавно вышел на пенсию и пригласил по такому случаю всех бывших сотрудников в ресторан. Я уже давно там не работаю, но мне тоже пришло приглашение. Обязательно пойду. Хочу сказать спасибо.
Часто опаздываю, а босс взглядом испепеляет. Четверг, бегу на ресницы, запись на 7 утра. Уверенная, что сделаю красоту и в 9 буду на работе. И тут навстречу идет начальник. Подошла, честно сказала, мол, бегу на ресницы, но не переживайте, в 9 буду на месте. Он усмехнулся и выдал: «Я переживаю только за то, что ты до сих пор не знаешь, что надо приходить на работу к 8 утра, а не к 9». И в ту же секунду я осознала свой провал.
Часто опаздываю - это уже рутина. И человек ничего не делает, чтобы исправить это. И даже не знает, во сколько у него работа начинается. И ещё кокетничает по этому поводу
Когда я устраивалась на работу, я тоже думала, что будет напряг. Моя первая такая офисная работа, да еще вместе с начальницей сидеть... А потом она сказала: «Ну смотри, у тебя два монитора. На одном мы работаем, а на втором мы обычно все фильмы смотрим». В общем, работа с кайфом проходит.
Я привык задерживаться на работе, чтобы выслужиться. Но новый директор каждый вечер хмуро смотрел на меня, проходя мимо. В конце месяца вызывают в бухгалтерию. Думал, что премия. А мне выдают расчетный лист — с огромным штрафом и пометкой «За неумение отдыхать»! Побежал к директору, сверкая пятками. Он рассмеялся и вернул деньги в конверте: «Это урок. Уставшие сотрудники нам не нужны. Еще раз увижу после 18:00 — уволю». С тех пор я ухожу вовремя, а продуктивность и правда выросла.
Как видно, идеальный босс — это не тот, кто никогда не ругается, а тот, кто видит в сотрудниках прежде всего людей. А какие отношения с руководством у вас? Был ли в вашей жизни начальник, ради которого хотелось приходить в офис даже в понедельник в 8 утра (ну, или в 9, если договоритесь)? Расскажите свои истории в комментариях!
