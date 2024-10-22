14 человек, которые на работе явно не скучают
Истории
2 часа назад
Это только кажется, что на работе большую часть времени скучно. На самом деле тот еще кавардак: то даже тортом не угостят, а денег за него попросят; то беременная женщина до икоты перепугает медсестру на посту.
- Работаю в школе. Ненавижу директрису. Высказывает за маникюр, браслеты и прочие мелочи. Недавно сказала, что у меня туфли вызывающе блестят. Моей коллеге заявила, что нельзя в школу ходить со смуглой от солярия кожей — «неприлично». Пьет кровь всему коллективу, кроме мужчин. Физик всегда ходит в джинсах и футболках — она ему чай наливает на переменах. Когда я была в черных джинсах и белой рубашке, она закатила истерику. А учитель ОБЖ воняет, с колтунами в бороде, и кофта у него вся в пятнах. Когда директриса отчитывала девочку-практикантку за стрелки, я сказала: «Лучше так за учителем ОБЖ смотрите». Она давай визжать, что его пожалеть надо, от него жена ушла (больше 10 лет назад). Так у нее еще хватает наглости просить нас помочь учителям-мужчинам с документацией, «они же мужчины». Я люблю детей, люблю свою профессию, но хочу уволиться. © Подслушано / Ideer
- Я таксист, всегда беру с бабушек меньше денег. Заказ к поликлинике, ₽ 250. Две пожилые женщины. Старшая хочет узнать цену. В ответ спрашиваю, сколько ей лет. Она отвечает, что 97. «Ну тогда с вас ₽ 97». Даю сдачу с сотни, а вторая шипит на первую: «Ты зачем себе 10 лет приписала?» © Fatherbig / Pikabu
- Муж работает в женском коллективе. Каждое утро, собираясь на работу, он проверяет перед зеркалом, отглажена ли рубашка, как сидит пиджак. Пользуется только дорогим оригинальным парфюмом, словом, старается выглядеть с иголочки. А я смотрю на это все и меня гложет чувство ревности. Он передо мной так не красуется, как перед своими коллегами. Такое ощущение, что я все настирываю-наглаживаю, чтобы он хорошо выглядел для них. Как будто своими руками «упаковываю» его в подарочную обертку. Каждое 8 марта — мне букет цветов, а для них старается накрыть стол. Нет бы со мной время провести! Разговаривала с ним. Говорит, что мне нечего бояться, это просто коллеги, а я все накручиваю. Но вот не могу я это принять. И просить уволиться тоже не могу — на его зарплату живем, моей минималки не хватит на всю семью. На внешность я не жалуюсь, на меня обращают внимание. Но уверенности, что мужа на работе не окрутит какая-нибудь молоденькая стажерка, нет. © Комната сплетен / VK
- У нас на работе был случай: пришла девочка из соседнего кабинета, говорит, что у коллеги день рождения и она принесла торт, надо скинуться на подарок. Мы с девчонками не против, конечно, собрали деньги и ждем, когда нас позовут на чай. Ближе к вечеру спрашиваем ту девочку из соседнего кабинета, когда ж нам идти к ним. А она отвечает: «А мы торт уже съели, так получилось, но деньги вы все равно сдайте, мы ж один коллектив». Вот молодцы, как праздновать, так сами, а как на подарок, так дайте. Находчивые, однако. © Палата № 6 / VK
- Работаю в частной школе английского языка. Всегда удивлялась, почему дети могут зайти в класс без стука, не здороваются, не прощаются, трогают мои вещи, не говорят «будь здоров», «спасибо», «пожалуйста». А сейчас идет неделя индивидуальных встреч с родителями, и все мне стало ясно. Одна мама вошла без стука, уселась на стул со словами: «Это вы же Марина?» Вторая начала перебивать на середине разговора. У третьей зазвонил телефон, она мне: «Ща, погодите», — и принялась обсуждать, какие макароны купить и что пожрать вечером. Следующая просто без спросу взяла мои бумаги на столе и начала смотреть. Еще одна назвала меня Мария 3 раза, несмотря на то, что преподаю я с сентября, я представилась и поправила ее. Это не «поколение сейчас такое», а воспитание. © Подслушано / Ideer
- Я медсестра в родильном. Был очень тяжелый день, словно все разом сговорились рожать, плюс сменщица заболела, пришлось оставаться и на ночь. А вот ночь выдалась на удивление спокойной, и поэтому мы на посту задремали. Просыпаюсь в 3 часа ночи от того, что надо мной стоит длинноволосая бледная беременная женщина и плачет. Я от страха уже все страшилки про наше отделение вспомнила, потом гляжу — знакомая девушка, буквально недавно к нам приехала. Спрашиваю, что у нее случилось, может, болит что-то? А она сквозь слезы выдает: «У меня схватки начались, кажется, рожаю. Но вы так сладко спите, мне будить вас так стыдно!» И смех, и грех. Кстати, у этой заботливой женщины и роды прошли очень легко, родила здоровенького мальчишку. © Мамдаринка / VK
- Работаю в кафе. Правило гласит, что со своей едой нельзя. Проходит банкет, под конец приносят торт. Объясняем, что максимум — это фотка и разложить обратно по коробочкам, рискуем. В ответ — детская истерика и мамаша, приговаривающая: «Сейчас мамочка даст вам тортик», официантка, ноющая админу, мол, это же дети. В итоге все ели торт, хоть и знали заранее о запрете. Не понимаю, почему мать перекладывает на других ответственность. Дети привыкают, что им все должны, а на все ответ: «Будут свои — поймешь». © Подслушано / Ideer
- Сегодня моя коллега отпросилась у начальства уйти на час раньше.
Настало время Х, она собирается домой, но решила перед выходом попить чайку с подругой. Итог: ушла со всеми вместе, а не на час раньше, как собиралась. На вопросы типа «почему ты тут сидишь, лясы точишь?» ответ был таков: «Шеф отпустил, что хочу, то и делаю». Л — логика. © Fyrich / Pikabu
- В офис пришел новый сотрудник, о чем мы с коллегами узнали из приветственной рассылки. Буквально через минуту я вдруг слышу дикий рев начальника, а затем вижу и его самого: несется сломя голову в отдел кадров. А потом новенького с охраной выводят из офиса. Оказалось, что он ответил на эту самую автоматическую рассылку всем нам, и в своем письме написал обо всех юридических провалах нашей фирмы, и что много кого надо бы за такое уволить. А также утверждение, что нанять его самого было единственным правильным решением начальства за последнее время. 45 минут продержался на должности. © Left_Apparently / Reddit
- Работаю ревизором. Начальница постоянно вставляет мне палки в колеса. Как-то спрашиваю про нее у коллеги: «Где эта мегера?» Коллега смущается и спрашивает, о ком я. И тут откуда ни возьмись появляется начальница и смотрит на меня выпученными глазами. Ну а я, не растерявшись, выдаю: «Да хозяйка квартиры, которая ключи нам должна была подвезти». Хорошо, что коллега подыграл, хотя никакой хозяйки и в помине не было. © A***Xam / Pikabu
- Я работала вместе со своим мужем. Сначала было очень прикольно. Мы всегда были вместе, нам не было скучно. Вместе ходили на обед, вместе делали свои рабочие дела. Но потом все изменилось. Меня повысили и моя зарплата стала выше. Я стала заместителем директора. Моему мужу не понравилось, что я командую им на работе и зарабатываю больше него. Он взял и уволился, и теперь работает продавцом в супермаркете возле нашего дома. Его зарплата стала еще меньше. Его все устраивает. Говорит: «Хотя бы там ты не командуешь мной», а я думаю, что вышла замуж за дурака... © Комната сплетен / VK
- Работаю в городской поликлинике. Из 4 лифтов работают только 2, очереди к каждому. По негласному правилу сотрудники проходят без очереди. Без семи минут восемь, спешу в свой кабинет, подхожу к двери открывающегося лифта. И вдруг небольшая и хилая с виду бабулька как пихнет меня со словами: «Мне на прием», — и пролезла вперед. Говорю: «Так вы к нам на прием и идете, зачем же толкаться?» Ничего не ответила, даже не смутилась. А на руке у меня остался огромный синяк от «благодарной» пациентки. © Подслушано / Ideer
- Помню, как однажды оказались в гоголевском «Ревизоре». Должна была к нам приехать большая проверка из столицы, в назначенный день заходит в отдел солидного вида мужчина в костюме, с портфелем. Он, конечно, представился по имени-отчеству, но что толку — имя проверяющего нам все равно не было известно. Мы ему, значит, и стол, и экскурсию, и снова стол, и подарочки (ну так вот принято), и на служебной машине прокатили по району. А потом он решил посмотреть документы, а когда пролистал 10 архивных папок, все-таки спросил: «Извините, а что это за организация?» Оказалось, он приезжал к другим ребятам со схожей специализацией, которые работают в соседнем здании. Смеялись долго. Пытались потом нашего проверяющего отправить к ним, но он не согласился, пришлось повторять программу. А с тем мужчиной чуть позже даже поработали вместе, начальница еще долго с ним переписывалась по рабочим вопросам. © Подслушано / Ideer
- Устроилась на новую работу. Начальница — просто злыдня: некоторые девочки бегают в туалет плакать, а кто-то не выдерживает и увольняется. Но я придумала решение: сдружилась с отделом кадров, и каждый раз, когда начальница звонила при них, я делала звук громче, чтобы все слышали, как она орет. Через месяц у нас провели опрос по поводу начальства. Спросили, все ли нас устраивает. А когда увидели, что все единогласно проголосовали за смену начальства, убрали злыдню и повысили нашего руководителя. Все теперь счастливы, работаем с удовольствием. © Рабочие истории / VK
В другой нашей статье люди просто хотели устроиться на работу, но все оказалось не так уж легко.
Комментарии
Уведомления
Как из двух пожилых женщин узнать старшую ? 😊 По каким критерям? Мне это не удавалось.
Возраст женщин, да и мужчин после 70 очень трудно определить сразу
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