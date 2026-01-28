20+ человек, которые на собственном опыте убедились: жизнь — гениальный сценарист

Иногда вселенная подкидывает нам удивительные сюрпризы: мы встречаем старых друзей, которых уже не надеялись увидеть, неожиданно находим пропавшие вещи или незнакомцы дают нам ценный совет. А порой подсказку можно получить даже из телевизора. Мы собрали истории от людей, которые столкнулись с такими совпадениями, что хоть сейчас роман пиши.