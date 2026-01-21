20+ хозяев дали питомцам такие клички, что жизнь превратилась в добрый анекдот

Мелких чихов и тоев довольно часто хозяева в блеске остроумия называют кличками, от которых ожидают чего-то крупного. Я уже знакома с Хучем, Рембо, Тайсонос, Громом, Баксом и Зевсом
Некоторые хозяева включают фантазию на полную именно тогда, когда нужно придумать питомцу имя. Одно дело, когда у вас кошка Мурка или пес Бобик, и совсем другое, когда по дому бегает хвостатый Джон Траволта или Жираф. Мы собрали истории о самых находчивых, странных и порой настолько неожиданных кличках, что кажется, будто их подсказали сами пушистые друзья.
Мелких чихов и тоев довольно часто хозяева в блеске остроумия называют кличками, от которых ожидают чего-то крупного. Я уже знакома с Хучем, Рембо, Тайсонос, Громом, Баксом и Зевсом
