20+ хозяев дали питомцам такие клички, что жизнь превратилась в добрый анекдот

Животные
1 час назад
Некоторые хозяева включают фантазию на полную именно тогда, когда нужно придумать питомцу имя. Одно дело, когда у вас кошка Мурка или пес Бобик, и совсем другое, когда по дому бегает хвостатый Джон Траволта или Жираф. Мы собрали истории о самых находчивых, странных и порой настолько неожиданных кличках, что кажется, будто их подсказали сами пушистые друзья.

  • Сидела в ветлечебнице, ждала своей очереди. На руках трехмесячный щенок, кавказец. Я его приструнить хотела и говорю: «Мурка, хватит баловаться!» Бабулька, сидевшая рядом, аж подскочила: «Какая Мурка? У вас же собака!» А я ей в ответ: «Так Мурка — это его домашнее имя. Так-то щенка Амур зовут!» Кстати, дома еще был рыжий кот Борис, домашнее имя которого — хулиганье рыжее. Ничего, не обижался... © оксана субота / Dzen
  • У меня одного из псов зовут Жираф. Этой кличкой я дарю море позитива окружающим. На фразу: «Жира-а-аф, ко мне!» — дети с восторгом поднимают глаза вверх, а взрослые смеются и смотрят на меня. Все заинтригованы, и тут из-за поворота появляется малявка размером с папильона. Жирафом мы его из-за пятен под шерстью назвали, длинной шеей пес не обладает. © Подслушано / VK
  • Дети назвали старшую кошку Ночка, а младшую Звездочка. Отвез муж их на стерилизацию, забирала я. Прихожу, но ни Ночки, ни Звездочки в клинике нет! По номеру телефона «нашлись» две кошки с кличками Большая и Мелкая. Просто муж с именами решил не запариваться. Пришлось делать покерфейс и подтверждать, что этих кошек я и забираю. © Елена Kisena / Dzen
  • У меня была собака породы алабай. Я ей придумывала всякие прозвища, причем она понимала, что зову так именно ее — на интонацию реагировала. Как-то на прогулке я обратилась к ней «Жуча». Рядом люди проходили, спрашивают: «А собаку реально Жучкой зовут?» Отвечаю: «Ну, что вы! По документам она у нас Жучильда фон Гримальди!» На самом деле собаку звали Наргиз. А как вам алабай по кличке Бантик? © Наталья В. / Dzen
  • Пришел к девушке в гости. Сидим, болтаем, и тут из соседней комнаты раздается грохот. Я аж подпрыгнул, а она спокойно так: «Не переживай. Это бабуля опять с антресоли навернулась». Я осторожно заглянул в комнату, а там из кучи упавших вещей выбирается упитанная персидская кошка. Смотрит на меня своей плоской мордой с выражением векового презрения и что-то бурча под нос протискивается под низкий диван. Девушка объяснила, что назвали кошку так не за возраст, а именно за эту «фирменную» недовольную физиономию, точь-в-точь как у вредной старушки у подъезда.
  • У дочки был препод-француз — мсье Фарже. Его лекции студенты очень любили, вот и назвала дочка нашего пуделя Фарж. Муж не стал заморачиваться, выговаривая окончание, поэтому Фарж превратился в Фарша. Народ сильно удивлялся, слыша на улице «Фарш, ко мне!» © Викторовна / Dzen
  • Идем по тропинке через парк. За нами идет женщина, и вдруг она командует хорошо поставленным голосом: «Полкан, фу! Полкан, ко мне!» Мы перестали дышать, на трясущихся ногах оборачиваемся, чтобы увидеть минимум собаку Баскервилей, а там стоит что-то лысое, с языком набок, с клочками редкой шерсти на морде и размером с ботинок. Стоит этот песель, запутавшись в своих маленьких трясущихся лапках от грозного окрика хозяйки. Вот это Полкан! © Марианна Куликова / Dzen
  • На работе к нам прибилась молоденькая кошечка, тощая, пугливая, с огромными глазами. Пряталась все время, только глаза из кустов и сверкали. Назвали Муркой, подкармливали. Кошка отъелась, осмелела, стала даваться погладить, и вот тогда мы вдруг рассмотрели, что Мурка вовсе не девочка. Так из Мурки получился Мурло. К зиме наша дворничиха увезла его к родне в деревню, сказала, что имя Мурло там очень всем понравилось, так и оставили. © ОльГа / Dzen
Мелких чихов и тоев довольно часто хозяева в блеске остроумия называют кличками, от которых ожидают чего-то крупного. Я уже знакома с Хучем, Рембо, Тайсонос, Громом, Баксом и Зевсом

  • Школьный друг, когда взял кота, долго думал над именем. И вот попалась ему какая-то статья про польского короля по имени Владислав Локоток. Теперь кота зовут Когтеслав Лоток. © Денис Гордеев / ADME
  • В ветеринарке у нас долго принимают — свою очередь надо ждать около часа в небольшом помещении со скамейками. Напротив сидит женщина с небольшой собачкой размером по колено, дворняжка. Псина мелкая, худенькая и довольно спокойная. Но стоит другой собаке войти в ее поле зрения, сразу начинает рычать и лаять, а хозяйка ее пытается угомонить (бесполезно). Мы все там уже около получаса наблюдаем эту картину. И вот в очереди на оплату стоят несколько человек с собаками, та собачка рычит и лает, пытается вырваться из крепких рук хозяйки. Из кабинета выходит доктор и вызывает: «С Тайсоном заходите...» Мы провожали их в кабинет дружным ржачем — более подходящее имя собачке сложно было придумать. © Грозный сущность / ADME
  • У меня был ротвейлер, здоровый, красивый и добрый, по кличке Нобель. Когда Нобик был щенком и еще не привык к выгулам, он дудонил где попало, о чем мне родня сообщала так: «Тебя ждет Нобелевская премия в зале. Иди, принимай». © marblekoh / Pikabu
  • У друзей толстый рыжий кот по имени Борщ. Когда они взяли маленькую белую кошечку, оставался единственный вариант имени для нее. Теперь у них Борщ со Сметаной. © Светлана Чинская / Dzen
  • За гадский характер мы дали коту кличку Козел. В ветеринарке были недоумевающие лица, когда врач вышел и спросил: «Кто тут с козлом?» © St18 / Pikabu
  • Нашу кошку мы назвали Феней, потому что маленькой она была очень похожа на лисичку-фенека, а чуть позже я поняла, что полное ее имя — Фенелопа. Сначала очень дурацким оно мне казалось, а сейчас смотрю на кошку и думаю — ну, Фенелопа же! А еще чуть позже появилась и фамилия — теперь у нас Фенелопа Кусь. © Elean / ADME
  • Мы свое чудовище подобрали на улице. Оно было белое, пушистое, с серыми «крылышками» на спине. Мы зашли на сайт, на котором подбирают имена детям, и первое, что вылезло на тему «ангел» — это Ангелий. Так и зовем кота уже 5 лет. Вот только он быстро показал, что внешность бывает ой как обманчива. © Аня П. / Dzen
  • Моего кота зовут Абсолют Пинк Топаз (в миру Топик), а отца его звали Джон Траволта (на минуточку!). Поэтому я иногда зову кота Топаз Иваныч. © UrbanForest / Pikabu
  • Я пришла в ветклинику к ратологу (специалисту по грызунам) с кроликом. Подхожу к администратору и по привычке говорю: Белая и Бусинка. Ну, потому что каждый раз спрашивают мою фамилию и кличку питомца. Администратор мне: «У вас две крысы?» Я говорю: «Можно и так сказать». © Lilitlife / Pikabu
  • Я работал в ветеринарной клинике. У одного из наших клиентов был кот, который пришел к нему домой сам и отказался уходить, и даже 4 собаки в доме его не испугали. Мужик переживал, что песели кота просто съедят. И знаете, как он его назвал? Ланч! Ланч счастливо прожил со своими друзьями-собаками еще 10 лет. © Fluffy***Dog1 / Reddit
  • А мне нравится, когда хозяева выбирают имя своему питомцу под свою фамилию. Например, я работаю в ветклинике и помню клиентку по фамилии Холмс, у которой был очаровательный колли по кличке Шерлок, и мне приходилось каждый раз звать в процедурный кабинет Шерлока Холмса. © Tanttaka / Reddit
  • У меня был кот Лобзик. Во-первых, он был тощий вне зависимости от количества съеденного, а во-вторых, все время лез целоваться и лобызаться, прям вот реально — вылизывал шею, лицо, руки, поэтому кличка была просто в точку. © sundera_bracelets
  • Мама назвала котенка Степашкой. Но он за один день умудрился пять или шесть раз вляпаться во что-то, после чего его пришлось мыть. А когда в конце дня он в довершение всех шалостей улегся в кучку сметенного мусора, мама закричала: «Какой это Степашка? Это же Хрюша настоящий!» Хрюша прожил 21 год, и никто не вспоминал, что когда-то это был Степашка. © Хихидна / Dzen
  • У моих родителей был кот по кличке Кошмарик. Мама у него была породистая, а папа неизвестен. Изначально котенку дали какое-то красивое имя, но буквально через пару недель он стал Кошмариком, потому что очень любил пугать: прятался за шторками, под диваном, на вешалке и в самый неожиданный момент молча нападал. При этом не кусал, не царапал — просто пугал и убегал. А еще он бегал по стенам — в буквальном смысле. Короче, хороший был кот. © SON5SON / ADME
  • Есть у меня немецкая овчарка Пума — такое имя было в документах. Воспитывала щенка тайская кошка. Не знаю, что повлияло больше — воспитание кошки или имя, но собака наша лазит по деревьям. © Пума / Dzen
  • Сынишке было года 4, сам пошел в зоомагазин на нашей улице за кормом. Подходит к продавщице и с порога: «Дайте корм для мух!» Продавщица всю голову сломала. Пришел сын домой без покупок. Ну, пришлось мне вмешаться, сходить в магазин и объяснить, что Муха — это наша кошка, кошачий корм нужен. © juliaku777
  • Из школьного сочинения моей мамы: «У нас был кот Епифан — красивое дымчатое создание, которое любило мурлыкать и ловить мышей. Недавно Епифан родил котят, и теперь у нас живет кошка Епифанка». © Кошачья прислуга / ADME

