15+ человек поведали о своем первом рабочем дне, который в памяти уже ничем не замажешь
Пережить первые дни на новой работе всегда сложно. Даже если работа не первая. А иногда судьба преподносит еще и дополнительный уровень испытаний: перепутать офисы и посидеть не на своем совещании, нажать не на ту кнопку, выдать 17 упаковок арматуры не тому клиенту — это все про героев нашей подборки.
- У нас в офисе круглое здание. И вот в первый рабочий день я вышла на нужном мне этаже и пошла по кругу в поисках нужной двери. Остановили меня только на 3-м круге вопросом «Девушка, вы что-то ищете?» То есть опенспейс наблюдал, как я 3 раза прошла мимо них в одном направлении.
- Сразу после школы устроилась в первую в городе иностранную пиццерию, которая пользовалась бешеным успехом, народу всегда были толпы. Я была работником кухни. И почти сразу случился форс-мажор: в разгар часа пик на смену не выходит дополнительный кассир, один единственный не справляется, хвост очереди уже на улице... Менеджер смены с диким взглядом выдергивает меня буквально за шкирку от нарезки продуктов, сует в руки пакет с разменом и ключи от кассы. Я в недоумении, пищу, что не умею, он в наших лучших традициях: «Надо, Федя, надо!» Касса обычная кнопочная, все блюда по номерам, никаких штрихкодов, кнопочками вручную пробиваешь. Рядом с кассой — листик с огромным перечнем блюд и их номеров, то есть тебе надо выслушать заказ клиента, найти коды блюд, пробить их, принять деньги, посчитать сдачу, с раздачи метнуть заказ на поднос. А если заказанного нет в готовом виде, то заказать на кухне и потом не забыть кому что отдать. И все это в жутчайшем наплыве народа, который идет потоком. Но это было феерично! Через пару часов я работала уже на хорошей скорости. Через пару дней делала выручку больше, чем основной кассир.
«Мой первый рабочий день в качестве младшего пожарного»
- Меня уволили в первый день. Я пришла на должность повара. Когда рабочий день был в самом разгаре, готовя очередной салат, я откусила попку у огурца, как привыкла делать дома. Это увидел шеф, и я сразу же была отправлена домой.
- Недавно устраивалась на работу администратором на ресепшене. Все вообще прекрасно: место, заработная плата, коллектив. Но первый рабочий день я запомню навсегда, ибо именно тогда я умудрилась нажать кнопку экстренного вызова. Сидишь себе, нервничаешь, а тут еще и дяденьки в форме приходят и спрашивают: «Девушка, вы кнопку нажимали?» А я такая: «Какую кнопку?»
- Расскажу историю не про себя, а про бывшего коллегу. Первый рабочий день, а у него нет стула. Он спросил, где взять. Я ответила, что тут жесткая борьба за стулья, и вообще они все сломаны. Когда был обеденный перерыв, Сергей взял 2 полусломанных стула и собрал себе один приличный. Благодаря этому инциденту через неделю нам купили новые стулья.
«Коллега по дороге на работу нашла себе кота. В общем, знакомьтесь — наш новый офис-менеджер»
Я один раз тоже котят на работу притащила. 4 года назад нашли слепых в коробке, а их надо кормить из пипетки каждые 2 часа, потом массировать животики и вытирать. Обычно, все мы, кто дома, это делали, а тут, как на зло, все на работе. Мою посчитали самой подходящей для котят. Хозяйка, правда, губëшки поджала, сказала, что не приветствует такое. Но за один день не развалилась.
- Пошла я работать на СВХ. В первый же рабочий день приходит мужик забирать арматуру. Смотрю накладные, даю задание отгружать 17 упаковок. Все быстро, все счастливы. Через 45 минут приходит еще один клиент, и тоже за арматурой. И тоже за 17 упаковками. А арматуры больше на складе нет! Начальник пытается кому-то звонить, я уже пересчитываю, сколько лет работать бесплатно буду. Тут вбегает взъерошенный мужик, который арматуру уже забрал и просит помощи — он на дороге просел, выехать не может. Говорит, тяжеловат груз, не рассчитали. В итоге выяснилось, что первый мужчина должен был забрать 11 упаковок, но их еще не привезли. Поэтому и машинка просела от перегруза. В общем, перегружали все, вытаскивали первого мужика, меня увольнять не стали.
Как можно отгрузить 17, если в накладной 11?
И почему не привезли заказ на 11, если клиент уже приехал?
- Во время первого созвона один из крупных клиентов спросил: «Ну, какие планы?» И я активно начала рассказывать, как собираюсь ехать в круиз по Средиземноморью и слетать еще в парочку мест. Благо, клиент — душенька, поулыбался, ничего не сказал. А до меня дошло только спустя пару месяцев работы. Но я там уже больше трех лет работаю, так что ничего страшного.
- Устроилась на новую работу. Фирма продвинутая и дресс-кода у них не было. Прям мечта! В первый рабочий день я немного опаздывала, поэтому завязала высокий хвост, а оделась просто: джинсы, ботинки массивные, любимый свитер с гусями (он теплый и удобный). И вот захожу в офис — все в строгих костюмах, на меня глазеют. И тут выходит директор, смотрит на меня и весело говорит эйчару, которая меня встречала: «Отлично просто, наконец-то вы, Анна Николаевна, нам дизайнера нашли! Вот, креативить начнем». Все бы хорошо, но я бухгалтер.
«Я преподаю английский. Это мой первый рабочий день в сельской школе. Любовь с первого взгляда»
- Моя первая рабочая неделя в областной администрации (да и в жизни) пришлась на масштабные лесные пожары. Меня с первого дня посадили замещать машинистку, которая печатала официальные документы на бланках строгого учета, толком ничего не объяснив. И вот целый день кто-то постоянно прибегал со словами: «Напечатай срочно это». Я нервничаю, меня торопят, кричат. 16 лет прошло, до сих пор помню, как я пришла домой и рыдала, хотела уволиться.
- Устроилась в солидную фирму. В первый же день нужно было накладные переслать партнерам. Ну что сложного? И тут подходит ко мне дама в костюме и с претензией говорит: «Красавица, у вас точно опыт работы 9 лет?» Я недоуменно киваю, а начальник мой, сдерживая смех, протягивает мне телефон с моей перепиской и говорит: «Ксюша, это хорошо, что вы сделали фото накладных и отправили их сообщением, но Маргарита Васильевна предпочитает получать копии по почте. Как видите, ей пришлось за ними заехать».
А что, у нас почта теперь доставляет письма за несколько часов день в день? Чего хотела та дама? Могла бы сразу же ответить тоже сообщением, что ждёт почтой
- Мы в семье кипятим воду на плите. Так что пользоваться электрическим чайником я не умела. И вот в первый рабочий день меня попросили заварить чай боссу, а я совершенно не знала, как вскипятить воду. Поэтому я просто залила заварку холодной водой. Начальница была в недоумении и решила сама сделать себе чай. Я посмотрела, как она это делает. Но было немного неловко, конечно.
- Первый день в ресторане. Шеф доверил мне какой-то соус. Сказал: «Глаз не спускай, это для банкета!» Стою, помешиваю. На минуту засмотрелась, как официанты спорят, а соус уже с комками! Думаю, ну все. Бегу к шефу, все рассказываю, он откладывает в сторону продукты и выдает: «Проверка пройдена!» Все смеются, я ничего не понимаю. Оказалось, наш повар так устраивал новеньким проверку: кидал что-то в кастрюльку, содержимое неминуемо комковалось. И многие новички начинали лить воду и пытаться исправить ситуацию, вместо того, чтобы признаться. Или вовсе считали, что так и надо. Моя искренность сыграла мне на руку, а еще я узнала, что настоящий авторский соус шеф никому не доверяет.
Кстати, часто в первый рабочий день мы знакомимся с коллегами. У каждого есть своя фишка. Например, оставлять всем сотрудникам милые записки
- В первый рабочий день приехала на такси на завод, секретарь сразу отвел на переговоры. Как так оказалось, что в квартале от меня был другой корпус того же завода, и там же проходили ровно такие же переговоры, где меня и ждали, не знаю. Телефон забыла дома. Поняла, что что-то идет не так где-то через полчаса.
- Я взял с собой на ланч маленькую баночку с десертом в качестве угощения. Открыл крышку, и сливки выплеснулись на спину моей новой коллеги. Вместо того, чтобы что-то сказать, я аккуратно соскреб их ложкой. 12 лет спустя никто ничего так и не предъявил.
- Первый рабочий день в новом офисе. Станция метро та же, но новый офис находится в противоположной стороне от предыдущего. Опаздывала, выбежала из метро и со всех ног рванула на работу. Очнулась только тогда, когда дернула ручку двери закрытого старого офиса. В объяснительной так и написала: «Причина опоздания — ушла в старый офис по привычке». Поржали надо мной, конечно, дружно всем коллективом.
«Сейчас я работаю в офисе, но было и такое. Антарктида, Станция „Мирный“. Всем полярникам привет!»
- Работодатели жалуются, что зумеры уходят на обед и не возвращаются. Любительский уровень! У нас как-то сотрудник в первый рабочий день зашел в отдел кадров, попросил дать отсканировать трудовую, и... ушел вместе с ней.
- Пришла к нам как-то новенькая. Задач в ее первый рабочий день не было. На следующий день она пришла увольняться. Спрашиваем, почему? Отвечает: «Так работы нет». Мы понять ничего не можем: зарплата же фиксированная. И самое интересное, на второй день работы было очень много.
- Устроилась я работать в спортивную редакцию. В первый рабочий день поступает звонок: «Позовите Андрея Викторовича». Я шепотом узнаю, кто это. Приходит парень лет 25 из другого отдела, берет трубку, кладет ее рядом с телефоном и уходит. Ну, может, пошел уточнить что. Минут через 20 я начинаю паниковать и тянусь к трубке, а коллеги мои шикают: «Ты чего! Расслабься, это Петр Иванович, наш постоянный читатель. Он всегда звонит, зовет Андрея, а потом минут 45 у него монолог. Андрей уже устал, вот так трубку и оставляет. Он потом зайдет попрощаться». Петр Иванович действительно довольно часто звонил, как-то решил даже со мной поговорить о погоде.
- Пришлось как-то работать сиделкой для бабушки 80 лет. В мой первый рабочий день увидела, как ее сын, взрослый 50-летний мужчина, уходя на работу, поцеловал маму. Оказалось, это у них традиция каждое утро. А еще он для нее Сашакулька. Наверное, это самое милое, что я видела за последнее время.
Скажем честно, мы очень сопереживали участникам этих историй. А как прошел ваш первый рабочий день?
Еще несколько статей о работе, которые не оставят вас равнодушными, вы найдете здесь: